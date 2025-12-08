Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți: inițiativă legislativă adoptată tacit de Senat
PSNews.ro, 8 decembrie 2025 19:50
Prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial va fi, la cerere, zi liberă pentru părinți, după ce inițiativa parlamentarului PSD Claudiu Catană a fost adoptată tacit de Senat, oferind astfel părinților posibilitatea de a fi prezenți la festivitatea de deschidere a școlii. Senatorul PSD Claudiu Catană a propus ca prima zi a
• • •
Acum 30 minute
19:50
Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți: inițiativă legislativă adoptată tacit de Senat # PSNews.ro
Prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial va fi, la cerere, zi liberă pentru părinți, după ce inițiativa parlamentarului PSD Claudiu Catană a fost adoptată tacit de Senat, oferind astfel părinților posibilitatea de a fi prezenți la festivitatea de deschidere a școlii. Senatorul PSD Claudiu Catană a propus ca prima zi a
19:40
Abrudean: „Nu există motive ca parlamentarii să voteze moţiunea. România are nevoie de stabilitate” # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu vede niciun motiv pentru ca parlamentarii din actuala coaliţie de guvernare să susţină moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie, subliniind că un astfel de gest ar transmite un semnal de instabilitate politică. Întrebat despre posibilitatea ca PSD să voteze moţiunea, Abrudean a afirmat că este „puţin probabil",
19:40
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul # PSNews.ro
Judecătoria Sectorului 1 va pronunța, pe 9 decembrie, verdictul în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară. Cazul a stârnit interes public din cauza acuzațiilor grave și a implicațiilor sale asupra legislației privind extremismul. Potrivit procurorilor, Georgescu ar fi promovat, în mai multe rânduri, idei și concepții fasciste, legionare și xenofobe, fapte
19:40
Scandal în USR după înfrângerea lui Cătălin Drulă. Mai multe voci cer o reformă profundă a partidului # PSNews.ro
Partidul USR este scindat după înfrângerea lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul formațiunii a obținut numai 13,9% din totalul voturilor și s-a clasat pe locul al patrulea, motiv pentru care mai multe voci din USR cer o reformă profundă. Mai mulți membri influenți ai USR au reacționat dur după ce candidatul partidului,
19:40
Debut istoric: Naționala de Hochei joacă primele meciuri la Berceni Arena, contra Ucrainei # PSNews.ro
Meciurile cu Ucraina din European Cup of Nations vor fi primele pe care naționala de hochei le va disputa la Patinoarul Berceni Arena. Acestea sunt programate pentru 11, 12 și 13 decembrie, la ora 19.30. Biletele dunt disponibile la Berceni Arena, cu o oră înaintea fiecărui meci, sau pe bilete.ro: Prețul unui bilet este de
19:40
Robert Cazanciuc: Constituția – un angajament permanent față de valorile care ne unesc ca națiune # PSNews.ro
Senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, afirmă că Legea fundamentală este un angajament permanent față de valorile care ne unesc ca națiune – respectul pentru statul de drept, echilibrul puterilor în stat și protejarea demnității umane. 'Astăzi, de Ziua Constituției României, îmi reamintesc motivul pentru care am ales să slujesc și în a
19:40
Un articol publicat de Tax Foundation Europe explică prin argumente clare de ce este nevoie ca factorii decizionali să își schimbe perspectiva prohibiționistă în procesul de reglementare pentru descurajarea consumului de nicotină. Aceasta în condițiile în care, susține autorul, strategia de reducere a riscurilor, care include și politica fiscală și de taxare, poate furniza dovezi
19:40
Moțiunea de cenzură, test pentru supraviețuirea guvernului. Ce șanse are să treacă în parlament # PSNews.ro
Opoziția a prezentat plenului moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Opoziția este departe de a strânge numărul necesar de voturi pentru a demite cabinetul Bolojan, iar liderii partidelor de la putere transmit că nu au emoții. Și analiștii politici consideră că Ilie Bolojan va rezista testului inițiat de opoziție. Dezbaterea și votarea documentului vor avea loc
19:40
VIDEO Sociolog, după rezultatul alegerilor: Matematic, legitimitatea e clară. Reprezentativitatea, mai puțin # PSNews.ro
Prezența extrem de scăzută la alegerile parțiale a deschis o nouă dezbatere despre cât de legitimi sunt, de fapt, câștigătorii acestor scrutinuri. Doar 32,7% dintre bucureșteni au mers la urne, iar în alte orașe—precum Buzău—participarea a fost chiar mai mică, în jurul valorii de 24%. Invitat la Puterea Știrilor, sociologul IRES Antonio Amuza a explicat
Acum 2 ore
18:50
Un susținător de-ai lui Călin Georgescu, amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat un bărbat cu moartea pe Facebook # PSNews.ro
Un susținător de-ai lui Călin Georgescu a fost amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat cu moartea, pe Facebook, un bărbat care lăsase un comentariu neutru la ridicarea din trafic a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Un bărbat, susținător de-ai lui Călin Georgescu, a fost obligat de Tribunalul Maramureș să îi plătească unui
18:50
Sculptorul Gheorghe-Alexandru Zaharia, prozatoarea Ioana Drăgan şi poetul Nicolae Tzone, actriţa Dorina Lazăr se află printre laureaţii Premiilor Academiei Române pe 2023, a anunţat forul academic. Ceremonie de decernare 10 decembrie, ora 10.00, în Aula Academiei Române, în prezenţa membrilor Adunării Generale. Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei
18:50
Cutremur puternic de 7,6 în largul Japoniei. Avertizări de tsunami pentru mai multe regiuni # PSNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, relatează AFP. Potrivit agenţiei americane de monitorizare geologică, USGS, seismul a avut magnitudinea de moment
18:50
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi pentru argintul mondial din 2025 # PSNews.ro
Echipajul României de canotaj la proba barca 4 rame masculin, compus din Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale din acest an! Canotajul românesc trece printr-o perioadă de grație în ultimii ani, iar rezultatele de la Jocurile Olimpice din 2024 au fost
18:50
FOTO Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. 26 de pacienți evacuați # PSNews.ro
Pompierii din judeţul Hunedoara au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean. 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat, fără să fie înregistrate victime. "Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu
18:50
Drumul Expres Craiova – Pitești, degradat vizibil de alunecări masive de teren, la doar cinci luni de la inaugurare # PSNews.ro
Porțiuni din DEx12 Pitești–Craiova sunt în pericol iminent de prăbușire din cauza unor alunecări de teren accentuate de ploile din ultimele zile. Șoferii reclamă deformări vizibile ale carosabilului, iar CNAIR a notificat constructorul să intervină, drumul fiind încă în garanție. DEx12 Pitești-Craiova este în pericol iminent de prăbușire din cauza unor alunecări masive de teren, care
Acum 4 ore
17:50
„Valize cu cash”: Firma israeliană care vinde României drone de 400 de milioane, implicată într-un scandal de corupție # PSNews.ro
Jurnaliștii de la publicația franceză La Lettre dezvăluie într-o investigație că o companie din Israel, de la care și România cumpără drone de 400 milioane de dolari nu mai poate face contracte cu NATO din cauza unui scandal de corupție uriaș în care a fost implicată. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște
17:50
Un autobuz al unei firme de transport, în care se aflau 52 de persoane, a luat foc în oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş. Incendiul a fost lichidat în urma intervenţiei pompierilor. "Astăzi, 08.12.2025, la ora 14:29, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autobuz, pe strada 9 Mai din Sânnicolau
17:50
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când ajung banii # PSNews.ro
ANPIS anunță, luni, că va vira în avans, prin agențiile teritoriale (AJPIS), sumele pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistență socială, drepturi aferente lunii noiembrie 2025. Este vorba despre alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Calendarul pentru plata acestor beneficii sociale a fost devansat, întrucât ele se
17:50
Odată cu demisia lui Ciprian Ciucu din funcția de primar al Sectorului 6, locul său va fi preluat de viceprimarul liberal Paul Moldovan, considerat unul dintre oamenii de încredere ai fostului edil. Moldovan, membru al grupului PNL din Consiliul Local al Sectorului 6, a fost ales viceprimar în decembrie 2024. În proiectul de hotărâre se
17:50
CNA taie în carne vie după ziua votului: Trei televiziuni sancționate. „S-a dus naibii CNN-ul” # PSNews.ro
CNA a analizat în detaliu modul în care posturile de televiziune au reflectat ziua votului pentru Primăria Capitalei, iar concluziile forului au arătat încălcări importante ale Legii audiovizualului. Antena 3, Realitatea Plus și România TV au primit sancțiuni, însă toate au fost doar somații — cea mai blândă formă de sancționare, transmite Pagina de media. Potrivit
17:50
VIDEO De ce tinerii au întors spatele alegerilor. Sociolog: „Nu mai există catalizatorul emoțional” # PSNews.ro
Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei au adus un rezultat clar – liberalul Ciprian Ciucu este noul primar general – însă au scos la iveală și o problemă majoră: prezența extrem de scăzută la vot. Doar 32,71% dintre bucureșteni s-au prezentat la urne, cel mai mic nivel din 2005 încoace. Despre cauzele acestui fenomen, dar și
17:50
VIDEO Scandal în Parlament la audierea ministrului Mediului: Liderii AUR au făcut un adevărat circ # PSNews.ro
Audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe tema barajului Paltinu, a degenerat într-un adevărat scandal în Parlament, cu reproșuri reciproce din partea parlamentarilor tuturor formațiunilor politice. Reprezentanții AUR au bătut cu palma în mese și au scandat din toți rărunchii – Demisia! Nici reprezentanții USR nu s-au lăsat mai prejos. .Audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Parlament,
16:50
Cât s-a muncit la autostrada A7 în 37 de zile. Progres uriaș pe un segment de 53 de km, ce poate fi inaugurat în 2025 # PSNews.ro
Filmări realizate din dronă arată progresul realizat până pe data de 6 decembrie 2025 la șantierele autostrăzii A7, pe tronsonul IV, Focșani-Bacău. Imaginile surprind stadiul la zi al lucrărilor la lotul 1, Focșani – Domnești Târg (35,6 kilometri), și la lotul 2, construit între Domnești Târg și Răcăciuni, pe o distanță de 38,78 de kilometri.
16:50
Reacția șefului CJ Iaşi, după anunţul lui Pîslaru că va sesiza Parchetul European pentru achiziţia de microbuze # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că "salută" decizia ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, de a sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor şcolare electrice pentru elevi. Alexe consideră că demersul ministrului Pîslaru poate aduce claritate asupra modului în care a fost gestionat proiectul. "În ceea ce mă priveşte, salut decizia
16:50
DOCUMENT Cu cât crește salariul lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat postul de edil-șef general al Capitalei # PSNews.ro
Odată instalat în funcția de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu va avea o indemnizație brută cu 11,1% mai mare decât cea pe care o primește la conducerea Primăriei Sectorului 6, fără a lua în calcul alte sporuri sau prime. Ciprian Ciucu primește pentru funcția de primar de sector indemnizație brută de 21.735 lei, la
16:50
SENS, partidul Anei Ciceală, cere Guvernului să își asume revenirea la alegerea primarilor în două tururi # PSNews.ro
Partidul SENS solicită premierului şi Guvernului să își asume răspunderea pentru reintroducerea sistemului de alegere a primarilor în două tururi de scrutin. Formațiunea politică – care a susținut-o pe Ana Ciceală în cursa pentru Primăria Capitalei – transmite că nu va renunța la această revendicare „până când partidele care formează majoritatea guvernamentală vor arăta că
16:50
Autoritățile spaniole au confirmat decesul unui român în urma valurilor oceanice care au lovit duminică Tenerife, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. MAE a anunțat că a fost notificat duminică cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români. În urma
16:50
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, citită azi în Parlament. Încă un element surpriză # PSNews.ro
Reprezentanții Opoziției au citit luni, în Parlament, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului, votul fiind programat pentru data de 15 decembrie. Susținută oficial de 118 parlamentari, moțiunea a fost semnată de o deputată neafiliată, care în urmă cu o
16:50
Uniunea Europeană denunţă ”declaraţii complet nebune” ale lui Musk, după ce miliardarul cere abolirea UE # PSNews.ro
Comisia Europeană (CE) denunţă luni ”declaraţii complet nebune” ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale patronului XAI, firma-mamă a X, care cere ca Uniunea Europeană (UE) să fie ”abolită”, în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale, relatează AFP. ”Asta face parte din libertatea de […] Articolul Uniunea Europeană denunţă ”declaraţii complet nebune” ale lui Musk, după ce miliardarul cere abolirea UE apare prima dată în PS News.
16:50
Nicușor Dan, sub tirul lui CTP: bilanț critic în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi” # PSNews.ro
Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, Cristian Tudor Popescu i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan , la 200 de zile de când a câștigat alegerile din 20 mai. E vai și amar, în stilul caracteristic al gazetarului… ”Președintele Dan – la ceas de rodnic bilanț La 200 de zile de mandat, se cuvine să […] Articolul Nicușor Dan, sub tirul lui CTP: bilanț critic în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:50
Rafila: Colaborarea PSD–PNL rămâne posibilă dacă „vor exista negocieri serioase, nu de faţadă” # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, despre atitudinea pe care o va avea partidul în coaliţia de guvernare, după alegerile din Capitală, că dacă „vor exista negocieri serioase, nu de faţadă”, „cu siguranţă colaborarea va fi bună”, potrivit News.ro. Duminică seară, Ciprian Ciucu declarase, întrebat dacă, în contextul în care a […] Articolul Rafila: Colaborarea PSD–PNL rămâne posibilă dacă „vor exista negocieri serioase, nu de faţadă” apare prima dată în PS News.
15:50
Munca prin intermediul platformelor digitale precum Uber, Glovo, Bolt sau Wolt s-a transformat într-o sursă constantă de venit pentru un număr tot mai mare de lucrători din România, anunță Monitorul Social. Un sondaj realizat de Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE) în 2021 arată că 62,5% dintre lucrătorii români activi pe aceste platforme folosesc […] Articolul Munca pe platforme digitale devine o sursă stabilă de venit pentru tot mai mulți români apare prima dată în PS News.
15:50
FOTO Aeroportul Henri Coandă, acces restricționat: lucrările la metrou complică drumul spre terminalul Plecări # PSNews.ro
Lucrările pentru viitoarea stație de metrou din zona Aeroportului Henri Coandă schimbă din nou modul în care șoferii și călătorii pot ajunge la terminale. O serie de restricții și modificări ale fluxurilor auto au intrat în vigoare pe 8 decembrie 2025, afectând atât transportul personal, cât și rutele mijloacelor de transport în comun. Autoritățile transmit […] Articolul FOTO Aeroportul Henri Coandă, acces restricționat: lucrările la metrou complică drumul spre terminalul Plecări apare prima dată în PS News.
15:50
Act ratat la Cotroceni: După 17 ore de la aflarea rezultatelor, Nicușor Dan îl felicită pe Ciucu dar îi greșește numele # PSNews.ro
După 17 ore, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare pentru Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Mai mult, șeful statul a făcut o greșeala de scriere: „felicitări și succes lui Ciptian Ciucu”, a scris inițial Nicușor Dan, potrivit Gândul. „Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al […] Articolul Act ratat la Cotroceni: După 17 ore de la aflarea rezultatelor, Nicușor Dan îl felicită pe Ciucu dar îi greșește numele apare prima dată în PS News.
15:50
Opoziția bulgară nu e mulțumită nici de al doilea proiect de buget al Guvernului: „De aruncat la gunoi!” # PSNews.ro
Coaliția aflată în opoziție susține că al doilea proiect de buget al guvernului bugar lasă sănătatea fără fondurile promise, în timp ce majorează cheltuielile de funcționare ale administrației și ale sistemului judiciar. Guvernul bulgar se confruntă cu critici severe din partea alianței pro-europene „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică”. Potrivit Novinite, citat de Mediafax, liderii săi susțin […] Articolul Opoziția bulgară nu e mulțumită nici de al doilea proiect de buget al Guvernului: „De aruncat la gunoi!” apare prima dată în PS News.
15:50
Pisica Jessy, vedeta Primăriei Sectorului 6, nu îl va urma pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Întrebat ce se va întâmpla cu pisica Primăriei Sectorului 6, Jessy, după plecarea sa la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a explicat că felina va rămâne în mediul în care s-a obișnuit. „Pisicile nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine […] Articolul Pisica Jessy, vedeta Primăriei Sectorului 6, nu îl va urma pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
15:50
Zelenski afirmă că nu s-a ajuns la niciun acord privind estul Ucrainei în cadrul discuțiilor cu SUA # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân divizați în privința concesiilor teritoriale din planul de pace intermediat de Statele Unite, a relatat luni Bloomberg News, citând un interviu telefonic acordat de Zelenski. Potrivit Bloomberg, unele elemente ale propunerii americane necesită discuții suplimentare pe „chestiuni sensibile”, inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina și controlul […] Articolul Zelenski afirmă că nu s-a ajuns la niciun acord privind estul Ucrainei în cadrul discuțiilor cu SUA apare prima dată în PS News.
15:50
Prahova: Furnizarea apei, reluată în cele 13 localităţi afectate de criza de la Paltinu. Doar menajeră, nu de băut # PSNews.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor. ”În această dimineaţă, sistemul […] Articolul Prahova: Furnizarea apei, reluată în cele 13 localităţi afectate de criza de la Paltinu. Doar menajeră, nu de băut apare prima dată în PS News.
15:50
Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu spune că românii au ieșit la vot în ciuda vremii nefavorabile și subliniază că rezultatele alegerilor parțiale, câștigate în majoritate de PSD, arată diminuarea radicalismului și necesitatea unei apropieri constante de cetățeni. Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu spune că românii au participat la alegerile parțiale în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile. Acesta a subliniat că prezența la […] Articolul Lider PSD: Aceste alegeri arată faptul că radicalismul este în pierdere de viteză apare prima dată în PS News.
14:40
Taxare rutieră modernizată din 2026: sistem electronic pe kilometru și rovinietă revizuită # PSNews.ro
În 2026 intră în vigoare cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră: vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii. Schimbările vin după un proces de modernizare cerut la nivel […] Articolul Taxare rutieră modernizată din 2026: sistem electronic pe kilometru și rovinietă revizuită apare prima dată în PS News.
14:40
Ciprian Ciucu: Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului Capitalei. Așteptările pentru primul an, temperate # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei și actual primar al Sectorului 6, a explicat care sunt pașii administrativi și provocările pe care le va avea în perioada de tranziție către mandatul de primar general. Ciucu a precizat că, odată cu semnarea demisiei din funcția de primar al Sectorului 6, atribuțiile sale vor fi preluate […] Articolul Ciprian Ciucu: Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului Capitalei. Așteptările pentru primul an, temperate apare prima dată în PS News.
14:40
Acuzații șocante lansate de Piperea: droguri, deturnări de fonduri și rețele ilegale în spatele eutanasierii câinilor # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a publicat pe rețelele de socializare o postare în care formulează o serie de acuzații legate de consumul de ketamină în România, precum și de gestionarea fondurilor publice destinate câinilor fără stăpân. Politicianul susține existența unor legături între centrele de eutanasiere, achizițiile de ketamină și piața ilegală a substanțelor psihotrope. Afirmațiile […] Articolul Acuzații șocante lansate de Piperea: droguri, deturnări de fonduri și rețele ilegale în spatele eutanasierii câinilor apare prima dată în PS News.
14:40
Date alarmante: Tinerii nu ai ieşit la vot duminică. Împărţirea votului pe grupe de vârstă # PSNews.ro
Tinerii nu au ieşit la vot duminică, 7 decembrie. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), tinerii sub 35 de ani au ieșit într-un număr alarmant de mic la votul privind alegerea primarului Capitalei. Astfel, votanții între 18 și 24 de ani reprezintă doar 5,61% dintre totalul electoratului care și-a exprimat opțiunea pentru Primăria […] Articolul Date alarmante: Tinerii nu ai ieşit la vot duminică. Împărţirea votului pe grupe de vârstă apare prima dată în PS News.
14:40
Tribunalul Bacău a anulat punctul 9 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Bacău 525/2024, prin care fusese stabilită taxa de salubrizare pentru anul 2025. Este vorba despre exact acel punct care fixa cuantumul de 365 de lei pe an pentru fiecare locuință din municipiu, indiferent de numărul de persoane și de cantitatea de deșeuri. […] Articolul Tribunalul Bacău anulează taxa de salubrizare de 365 lei pe locuință pentru 2025 apare prima dată în PS News.
14:40
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi introduse legături directe între Bucureşti şi Budapesta, dar trenuri sezoniere – pe timpul verii – pe ruta Bucureşti-Giurgiu-Ruse şi se extinde circulaţia trenurilor la Viena Westbahnhof. Pe rutele interne, vor fi introduse noile rame electrice Alstom Coradia Stream, […] Articolul Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică. Schimbările anunțate de CFR apare prima dată în PS News.
14:40
UE își consolidează securitatea economică: plan pentru reducerea dependențelor și protejarea infrastructurilor # PSNews.ro
Săptămâna trecută, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat o comunicare comună privind consolidarea securității economice a blocului. Acesta prezintă măsuri concrete de consolidare a forței și rezilienței UE în fața amenințărilor economice externe din ce în ce mai mari, menținându-ne, în același timp, deschiderea și angajamentul față de comerțul și investițiile internaționale. Comunicarea comună […] Articolul UE își consolidează securitatea economică: plan pentru reducerea dependențelor și protejarea infrastructurilor apare prima dată în PS News.
14:40
„Am susținut în cariera mea foarte mulți oameni care, odată ce au ajuns la putere, au crezut că nu mai trebuie să dea seamă nimănui și s-au lăsat corupți de putere,” a declarat fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban la Digi24. Orban a precizat că și în cazul președintelui Nicușor Dan există riscul „ca […] Articolul Ludovic Orban: Și pentru Nicușor Dan există riscul ca puterea să i se suie la cap apare prima dată în PS News.
14:40
Meteorologii estimează un Crăciun fără zăpadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor fi peste normalul climatologic, cu excepția zonei montane unde vor fi valori negative. ANM a publicat luni estimările pentru perioada 8 – 21 decembrie, pentru fiecare regiune. Banat Intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. […] Articolul Vremea de Crăciun 2025: Regiunile care vor avea peste 10 grade și unde va fi frig apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:40
BNR avertizează: Costul tot mai mare al împrumuturilor statului poate scumpi creditele pentru populație și firme # PSNews.ro
Oficialul Băncii Naționale a României avertizează că împrumuturile tot mai scumpe ale statului vor crește costurile creditelor, iar românii ar putea ajunge astfel să plătească rate din ce în ce mai mari, potrivit Mediafax. Creșterea datoriei publice și a deficitului bugetar începe să se resimtă în economie. Primul efect poate fi scumpirea creditelor pentru populație […] Articolul BNR avertizează: Costul tot mai mare al împrumuturilor statului poate scumpi creditele pentru populație și firme apare prima dată în PS News.
13:40
Dominic Fritz anunță că va convoca în luna februarie un Congres al USR. Se anunță schimbări importante # PSNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, luni, că va convoca în luna februarie un Congres al partidului pentru a propune câteva schimbări structurale în cadrul statutului, transmite TVR. „Vom începe mai multe procese importante în perioada următoare. În ianuarie vom da drumul la un proiect important pentru a genera idei pentru viitorul României. Credem că […] Articolul Dominic Fritz anunță că va convoca în luna februarie un Congres al USR. Se anunță schimbări importante apare prima dată în PS News.
