Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți: inițiativă legislativă adoptată tacit de Senat

Un susținător de-ai lui Călin Georgescu a fost amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat cu moartea, pe Facebook, un bărbat care lăsase un comentariu neutru la ridicarea din trafic a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Un bărbat, susținător de-ai lui Călin Georgescu, a fost obligat de Tribunalul Maramureș să îi plătească unui […] Articolul Un susținător de-ai lui Călin Georgescu, amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat un bărbat cu moartea pe Facebook apare prima dată în PS News.