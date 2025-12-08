Zelenski avertizează: „Nu avem o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile pentru pace rămân blocate, în ciuda presiunilor SUA şi criticilor lui Trump

Primanews.ro, 8 decembrie 2025 19:50

Zelenski avertizează: „Nu avem o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile pentru pace rămân blocate, în ciuda presiunilor SUA şi criticilor lui Trump

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
19:50
Zelenski avertizează: „Nu avem o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile pentru pace rămân blocate, în ciuda presiunilor SUA şi criticilor lui Trump Primanews.ro
Zelenski avertizează: „Nu avem o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile pentru pace rămân blocate, în ciuda presiunilor SUA şi criticilor lui Trump
Acum 2 ore
19:00
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată româncă / Gabriela Ruse coboară cinci locuri Primanews.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată româncă / Gabriela Ruse coboară cinci locuri
18:40
Jasmine Paolini îşi întăreşte stafful: Sara Errani va face parte din echipa ei tehnică în 2026 Primanews.ro
Jasmine Paolini îşi întăreşte stafful: Sara Errani va face parte din echipa ei tehnică în 2026
18:40
Wayne Rooney: „Salah îşi distruge moştenirea la Liverpool”. Fostul atacant îl critică dur după declaraţiile tensionate la adresa clubului Primanews.ro
Wayne Rooney: „Salah îşi distruge moştenirea la Liverpool”. Fostul atacant îl critică dur după declaraţiile tensionate la adresa clubului
18:40
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la 54 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale Primanews.ro
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la 54 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale
18:30
A murit Ioan Sdrobiş, „Părintele”, antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare Primanews.ro
A murit Ioan Sdrobiş, „Părintele”, antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare
18:30
Scandal major al pariurilor din Turcia: 46 de mandate de arestare, inclusiv pentru jucători şi oficiali Primanews.ro
Scandal major al pariurilor din Turcia: 46 de mandate de arestare, inclusiv pentru jucători şi oficiali
18:20
Cutremur puternic în nordul Japoniei. Autorităţile emit alertă de tsunami Primanews.ro
Cutremur puternic în nordul Japoniei. Autorităţile emit alertă de tsunami
18:20
Santos rămâne în prima ligă, cu Neymar titular în victoria decisivă împotriva lui Cruzeiro Primanews.ro
Santos rămâne în prima ligă, cu Neymar titular în victoria decisivă împotriva lui Cruzeiro
18:10
Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!” Primanews.ro
Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!”
Acum 4 ore
18:00
Real Madrid rămâne fără Eder Militao pentru câteva luni, după accidentarea suferită cu Celta Vigo Primanews.ro
Real Madrid rămâne fără Eder Militao pentru câteva luni, după accidentarea suferită cu Celta Vigo
18:00
Trump, maestru de ceremonii la Kennedy Honors: Gaynor şi Stallone primesc o medalie Tiffany, după ce colierul în culorile curcubeului a fost considerat „vulgar”. Spectacolele drag queen, eliminate Primanews.ro
Trump, maestru de ceremonii la Kennedy Honors: Gaynor şi Stallone primesc o medalie Tiffany, după ce colierul în culorile curcubeului a fost considerat „vulgar”. Spectacolele drag queen, eliminate
17:50
Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luaţi de un val ucigaş. MAE a confirmat ambele decese. Primanews.ro
Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luaţi de un val ucigaş. MAE a confirmat ambele decese.
16:30
Ciucu anunţă un prim an ”cu aşteptări temperate” la Primăria Capitalei Primanews.ro
Ciucu anunţă un prim an ”cu aşteptări temperate” la Primăria Capitalei
16:10
Scandal în educaţie pe materia pentru liceu la Limba şi Literatura Română. Ministrul Daniel David răspunde acuzaţiilor că ar fi o programă ”retrogradă”, la Prima News Primanews.ro
Scandal în educaţie pe materia pentru liceu la Limba şi Literatura Română. Ministrul Daniel David răspunde acuzaţiilor că ar fi o programă ”retrogradă”, la Prima News
Acum 6 ore
15:50
Petrişor Peiu, întrebat dacă lui Simion i s-a cerut demisia în partid: A fost ales acum o săptămână preşedinte, nu am auzit să fie contestat Primanews.ro
Petrişor Peiu, întrebat dacă lui Simion i s-a cerut demisia în partid: A fost ales acum o săptămână preşedinte, nu am auzit să fie contestat
15:50
Fritz, întrebat dacă după înfrângerea lui Drulă ar trebui schimbată conducerea USR: Adică eu? Nu... Primanews.ro
Fritz, întrebat dacă după înfrângerea lui Drulă ar trebui schimbată conducerea USR: Adică eu? Nu...
15:40
Acord politic în UE privind rezerva de solidaritate, esenţială pentru implementarea Pactului pentru migraţie şi azil Primanews.ro
Acord politic în UE privind rezerva de solidaritate, esenţială pentru implementarea Pactului pentru migraţie şi azil
Acum 8 ore
13:50
SURSE. Guvernul pregăteşte ordonanţă pentru salariul minim: nicio creştere anul viitor Primanews.ro
SURSE. Guvernul pregăteşte ordonanţă pentru salariul minim: nicio creştere anul viitor
13:40
VIDEO. Imaginile care au făcut înconjurul Europei! Ce-au pregătit fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad Primanews.ro
VIDEO. Imaginile care au făcut înconjurul Europei! Ce-au pregătit fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad
13:30
VIDEO. Imaginile care au făcut înconjurul Europei! Ce-au făcut fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad Primanews.ro
VIDEO. Imaginile care au făcut înconjurul Europei! Ce-au făcut fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad
13:30
Pistorius vine în România să discute cu Bolojan Primanews.ro
Pistorius vine în România să discute cu Bolojan
13:30
Zelenski se întâlneşte cu aliaţii europeni după criticile lui Trump Primanews.ro
Zelenski se întâlneşte cu aliaţii europeni după criticile lui Trump
13:20
SURSE. Lovitura sfârşitului de an. PSD pregăteşte ieşirea de la guvernare după înfrângerea de la Primăria Capitalei Primanews.ro
SURSE. Lovitura sfârşitului de an. PSD pregăteşte ieşirea de la guvernare după înfrângerea de la Primăria Capitalei
12:40
VIDEO. Imaginile care a făcut înconjurul Europei! Ce-au făcut fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad Primanews.ro
VIDEO. Imaginile care a făcut înconjurul Europei! Ce-au făcut fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad
Acum 12 ore
12:00
Mesajul celor de la Netflix după achiziţia HBO. Ce se schimbă Primanews.ro
Mesajul celor de la Netflix după achiziţia HBO. Ce se schimbă
12:00
Fotbalul românesc e din nou în doliu. A murit Ioan Sdrobiş Primanews.ro
Fotbalul românesc e din nou în doliu. A murit Ioan Sdrobiş
11:50
Trump: Zelenski nu este pregătit să aprobe planul de pace al SUA Primanews.ro
Trump: Zelenski nu este pregătit să aprobe planul de pace al SUA
11:40
Fritz vrea convocarea unui Congres al USR pentru schimbarea statului Primanews.ro
Fritz vrea convocarea unui Congres al USR pentru schimbarea statului
11:20
Îi va lua Ciucu partidul lui Bolojan? ”Nu fără acordul lui” Primanews.ro
Îi va lua Ciucu partidul lui Bolojan? ”Nu fără acordul lui”
11:10
Moţiunea opoziţiei va fi prezentată în plen de la ora 15.30. Când va avea loc dezbaterea şi votul Primanews.ro
Moţiunea opoziţiei va fi prezentată în plen de la ora 15.30. Când va avea loc dezbaterea şi votul
11:00
Rezultate finale: Ciprian Ciucu a câştigat Primăria Capitalei cu 36,16% Primanews.ro
Rezultate finale: Ciprian Ciucu a câştigat Primăria Capitalei cu 36,16%
Acum 24 ore
23:50
Marcel Ciolacu câştigă detaşat preşedinţia CJ Buzău: „Mă obligă şi mă onorează votul buzoienilor” Primanews.ro
Marcel Ciolacu câştigă detaşat preşedinţia CJ Buzău: „Mă obligă şi mă onorează votul buzoienilor”
23:40
VIDEO. Ciprian Ciucu, după exit-poll-uri: „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele” Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu, după exit-poll-uri: „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele”
23:40
Alegeri Primăria Capitalei - Primele rezultate parţiale schimbă ordinea: Ciucu se distanţează, Alexandrescu trece pe locul 2, Băluţă cade pe 3 Primanews.ro
Alegeri Primăria Capitalei - Primele rezultate parţiale schimbă ordinea: Ciucu se distanţează, Alexandrescu trece pe locul 2, Băluţă cade pe 3
22:00
Ciprian Ciucu, după exit-poll-uri: „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele” Primanews.ro
Ciprian Ciucu, după exit-poll-uri: „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele”
21:50
VIDEO. Daniel Băluţă contestă exit-poll-urile şi cere vigilenţă la numărarea voturilor: „Neconcludent” Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă contestă exit-poll-urile şi cere vigilenţă la numărarea voturilor: „Neconcludent”
21:30
UPDATE. ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI - REZULTATE EXIT-POLL: Ciprian Ciucu, favorit în exit-poll-ul de la ora 19:30. Băluţă, pe doi. Surpriză pentru Anca Alexandrescu Primanews.ro
UPDATE. ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI - REZULTATE EXIT-POLL: Ciprian Ciucu, favorit în exit-poll-ul de la ora 19:30. Băluţă, pe doi. Surpriză pentru Anca Alexandrescu
Ieri
13:40
Alegeri Locale Parţiale 2025. Tot ce trebuie să ştii despre vot Primanews.ro
Alegeri Locale Parţiale 2025. Tot ce trebuie să ştii despre vot
13:40
Acordul de pace pentru Ucraina, „foarte aproape”. SUA anunţă că două puncte mai despart Kievul şi Moscova de finalul războiului Primanews.ro
Acordul de pace pentru Ucraina, „foarte aproape”. SUA anunţă că două puncte mai despart Kievul şi Moscova de finalul războiului
13:30
VIDEO. Nicuşor Dan, după vot: „Am ales pe cineva departe de corupţie şi mafia imobiliară. Coaliţia va rezista" / Ce au declarat Ciucu şi Băluţă Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, după vot: „Am ales pe cineva departe de corupţie şi mafia imobiliară. Coaliţia va rezista" / Ce au declarat Ciucu şi Băluţă
13:20
Alegeri Primăria Capitalei - Câţi alegători au votat până la ora 13 Primanews.ro
Alegeri Primăria Capitalei - Câţi alegători au votat până la ora 13
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
VIDEO. Un an de la anularea alegerilor prezidenţiale. Ce s-a schimbat pe scena politică în cele 12 luni? Cât va exista tandemul Nicuşor Dan - Ilie Bolojan? Ce viitor politic mai are Călin Georgescu? Primanews.ro
VIDEO. Un an de la anularea alegerilor prezidenţiale. Ce s-a schimbat pe scena politică în cele 12 luni? Cât va exista tandemul Nicuşor Dan - Ilie Bolojan? Ce viitor politic mai are Călin Georgescu?
12:40
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Tot ce trebuie să ştii despre vot Primanews.ro
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Tot ce trebuie să ştii despre vot
01:50
România ar putea înfrunta SUA, Paraguay şi Australia la Mondialul 2026. Tragerea la sorţi a stabilit grupele turneului final Primanews.ro
România ar putea înfrunta SUA, Paraguay şi Australia la Mondialul 2026. Tragerea la sorţi a stabilit grupele turneului final
01:50
Ordin nou privind temele pentru acasă: maximum o oră la primar şi două ore la celelalte niveluri. Ministerul Educaţiei interzice folosirea temelor ca pedeapsă Primanews.ro
Ordin nou privind temele pentru acasă: maximum o oră la primar şi două ore la celelalte niveluri. Ministerul Educaţiei interzice folosirea temelor ca pedeapsă
5 decembrie 2025
19:50
VIDEO. Bolojan cere identificarea vinovaţilor pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: „Dacă ai luat decizii cu costuri majore, trebuie să răspunzi” / Nu o demite pe Diana Buzoianu Primanews.ro
VIDEO. Bolojan cere identificarea vinovaţilor pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: „Dacă ai luat decizii cu costuri majore, trebuie să răspunzi” / Nu o demite pe Diana Buzoianu
17:30
SUA vrea ca Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare ale NATO până în 2027 Primanews.ro
SUA vrea ca Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare ale NATO până în 2027
16:20
Premierul nu o demite pe Diana Buzoianu: Un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni Primanews.ro
Premierul nu o demite pe Diana Buzoianu: Un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni
16:10
Ungaria urcă salariul minim cu 11% în 2026 Primanews.ro
Ungaria urcă salariul minim cu 11% în 2026
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.