Arabia Saudită și Qatar își leagă în premieră capitalele cu o linie feroviară de mare viteză
HotNews.ro, 8 decembrie 2025 20:20
Arabia Saudită și Qatar au semnat un acord formal pentru construirea unei linii feroviare de mare viteză care să le conecteze capitalele, Riad și Doha, în ceea ce va fi primul proiect de acest gen…
Acum 5 minute
21:00
Zi liberă pentru părinți la începutul anului școlar – propunere adoptată tacit de Senat # HotNews.ro
Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativă care stabilește că „se acordă o zi liberă pentru părinți” la deschiderea anului școlar din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit…
Acum 15 minute
20:50
Seism la vârful conducerii Berkshire Hathaway înainte de retragerea lui Warren Buffett. Locotenentul „oracolului din Omaha” pleacă la o altă companie uriașă din SUA # HotNews.ro
Berkshire Hathaway a anunțat luni, cu câteva săptămâni înainte ca Warren Buffett să predea controlul lui Greg Abel, o remaniere a conducerii, un director executiv cheie urmând să plece la JPMorgan Chase pentru a sprijini…
Acum o oră
20:20
Arabia Saudită și Qatar își leagă în premieră capitalele cu o linie feroviară de mare viteză # HotNews.ro
Arabia Saudită și Qatar au semnat un acord formal pentru construirea unei linii feroviare de mare viteză care să le conecteze capitalele, Riad și Doha, în ceea ce va fi primul proiect de acest gen…
20:10
În timp ce Netflix își anunță clienții, inclusiv din România, de achiziția HBO, Paramount lansează o ofertă ostilă de preluare de 108 miliarde de dolari # HotNews.ro
Grupul media Paramount Skydance a lansat luni o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery (WBD), în valoare de 108,4 miliarde de dolari, transmit Reuters și AP, conform Agerpres. Anunțul vine după ce Gigantul…
Acum 2 ore
19:50
Angajații de la Muzeul Luvru fac grevă. Problema majoră reclamată de unii dintre aceștia, ajunși „la capătul puterilor” # HotNews.ro
Angajații de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest față de deteriorarea condițiilor de muncă și față de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză. Aceștia cer crearea de…
19:40
Cristina Prună cere „o reconstrucție a USR” și acuză „axa de conducere Fritz-Moșteanu” că a făcut „greșeli”: „Nu mai putem să continuăm așa” # HotNews.ro
Deputata Cristina Prună, fostă purtătoare de cuvânt a USR, a declarat că partidul trebuie să revină „la ceea ce era”. „USR s-a îndepărtat de la ceea ce susținea acum câțiva ani, când a și câștigat…
19:30
Senatul respinge criticile președintelui la legea privind combaterea extremismului. Proiectul merge mai departe în forma inițială # HotNews.ro
Legea care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie a trecut luni de Senat cu 75 voturi „pentru”, 34 „împotrivă” şi patru abţineri, potrivit Agerpres. Proiectul merge acum la Camera Deputaților care este decizională.…
19:20
Scandal major de corupție la agenția NATO de achiziții militare. Compania israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de euro, suspendată de la licitații # HotNews.ro
Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, este implicată într-un scandal de corupție din cadrul NATO care ia amploare, foști și actuali angajați fiind anchetați pentru mită. Agenția de achiziții a alianței…
Acum 4 ore
19:00
Ședință la PSD cu toate scenariile pe masă, după eșecul de la București. „2026 este ultimul an din PNRR, vin banii, nimeni nu vrea să ieșim de la guvernare acum” # HotNews.ro
La o zi după alegerile locale parțiale și în ziua în care în Parlament s-a citit moțiunea de cenzură depusă de AUR la adresa guvernului Bolojan, conducerea PSD s-a întâlnit cu parlamentarii. Sorin Grindeanu, președintele…
18:50
Condamnări grele pentru soldații ruși care l-au ucis pe „Cowboyul din Donbas”, un american pro-Putin care se oferise să lupte pentru Rusia în Ucraina # HotNews.ro
Trei soldați ruși au primit pedepse de până la 12 ani de închisoare, luni, pentru că l-au torturat și ucis pe Russell Bentley, un american în vârstă de 63 de ani, care se oferise voluntar…
18:40
Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-a aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului în care se afla. Cum a motivat gestul # HotNews.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce, în timp ce se afla într-un tren, și-a demontat brățara electronică de monitorizare, pe care o purta în urma emiterii unui ordin de protecție, și ar…
18:20
Șeful contraspionajului german trage un semnal de alarmă cu privire la amenințarea rusă, înaintea alegerilor regionale. „Suntem atacați aici și acum, în Europa” # HotNews.ro
Șeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei, a avertizat că Rusia ar putea înteți operațiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare anul viitor, când principala economie din UE,…
18:10
Ce asigurări a primit Zelenski de la liderii europeni, la Londra, într-un moment „crucial” pentru Ucraina și „decisiv pentru noi toți” # HotNews.ro
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au ținut luni, la Londra, să își arate sprijinul puternic pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un moment pe care aceștia l-au descris ca fiind „crucial” pentru Kiev, sub presiunea…
17:50
VIDEO Noul film al lui Leonardo DiCaprio conduce la nominalizările pentru Globurile de Aur, în timp ce „Adolescence” și „The White Lotus” vor concura pentru premiile destinate serialelor. Lista completă a nominalizărilor # HotNews.ro
„One Battle After Another”, un film de satiră în care Leonardo DiCaprio și Sean Penn sunt într-o societate represivă sfâșiată de violență politică, a dominat luni nominalizările pentru următoarea ediție a Globurilor de Aur, obținând…
17:40
Șeful liberal al Senatului nu crede că PSD va vota moțiunea: „Nu cred că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliție” # HotNews.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că l-ar „mira” să vadă că PSD votează moțiunea de cenzură inițiată de opoziție împotriva unui guvern în care social-democrații au șase miniștri. El consideră că niciunul…
17:30
Cum explică șeful AtlasIntel ultimul sondaj pentru HotNews în care Alexandrescu era cu un avans mic față de Băluță, iar Ciucu a fost subestimat cu 16% # HotNews.ro
Rezultatele finale la alegerile pentru Primăria Capitalei au contrazis estimarea multora dintre sondajele de opinie prezentate în ultimele zile înainte de închiderea urnelor. Fie total, fie doar în dreptul unor candidați, cifrele din sondaje au…
17:20
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, un veteran al misiunii, a murit. Fusese decorat de Putin în 2024 # HotNews.ro
Aleksandr Mațegora, ambasador al Rusiei în Coreea de Nord din 2014, care a petrecut decenii în acest stat izolat și a supravegheat recent o înflorire a relațiilor dintre Moscova și Phenian, s-a stins din viață…
17:20
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România. Intrarea a fost anunțată anterior de Profit.ro ca pregătită. Grupul Harry Ramsden, compania din spatele celebrului brand britanic…
17:20
Cutremur de 7,6 în largul Japoniei. Autoritățile avertizează asupra unui tsunami cu o înălțime de până la trei metri # HotNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea 7,6 produs în largul coastei de nord-est a Japoniei a declanșat o avertizare de tsunami cu o înălțime de până la trei metri, a anunțat Agenția Meteorologică Japoneză (JMA), potrivit Reuters…
17:10
VIDEO Scandal în Parlament la audierea Dianei Buzoianu. Discursul ministrei bruiat de opoziție care a scandat „demisia” / Solicitări de demisie și de la PSD # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost întâmpinată cu proteste astăzi când a mers în Parlament pentru a da explicații după ce 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova au rămas fără apă potabilă ca…
Acum 6 ore
16:50
Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația. Măsurile stabilite # HotNews.ro
Consiliul de Miniștri al UE, organismul care reprezintă guvernele statelor membre, a anunțat luni că a căzut de acord asupra a două componente din legislația UE pentru instituirea unor proceduri de azil mai rapide și…
16:50
Cristian Tudor Popescu îi face bilanțul președintelui, după 200 de zile de mandat: „Nicușor Dan, hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie” # HotNews.ro
„La 200 de zile de mandat, se cuvine să facem o trece în revistă a realizărilor pentru țară ale președintelui nostru”, scrie luni gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-un comentariu în care analizează critic acțiunile lui…
16:40
O renumită firmă de pe Wall Street recomandă pentru prima oară după 15 ani reducerea expunerii față de acțiunile marilor companii tech # HotNews.ro
Yardeni Research, una dintre cele mai urmărite firme de consultanță de pe Wall Street, a anunțat că nu mai este „supraexpusă” pe așa-zișii „Magnifici” ai Bursei de la New York, punând astfel capăt unei poziții…
16:40
VIDEO Oboseala de după alegeri. Cum s-a desfășurat citirea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului în Parlament # HotNews.ro
Moțiunea de cenzură depusă de Grupul PACE – Întâi România și AUR a fost citită în plen luni, după ora 15:40, de senatorul Ninel Peia. Cu excepția unei luări de cuvânt ironice din partea lui George…
16:40
Cancelarul german Friedrich Merz, „sceptic” față de detalii din propunerile americane pentru Ucraina: „Trebuie să discutăm detaliile” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat luni „sceptic” cu privire la „anumite detalii” din propunerile americane privind Ucraina, la începutul discuțiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Keir Starmer, la Londra, potrivit AFP.…
16:30
Un patron s-a trezit că ANAF îi cere TVA pe tranzacțiile din ultimii 6 ani, pe firmă. Ce sfaturi a primit pe Grupul Antreprenorilor din România # HotNews.ro
Un patron s-a plâns, recent, pe Grupul Antreprenorilor din România, că ANAF i-a retras codul de TVA de la firmă, iar acum îi cere să plătească acest impozit pe toate tranzacțiile efectuate de SRL-ul său…
16:30
Unul dintre cele mai populare modele Dacia devine în premieră mașină de taxi în Germania # HotNews.ro
O companie specializată în conversia și adaptarea diverselor tipuri de automobile pune în premieră modelul Dacia Duster în pretențiosul domeniu al taxiurilor din Germania. Taxiurile germane sunt faimoase pentru culoarea bej „fildeș”, dar și pentru…
16:20
Patru persoane au murit în Tenerife după ce au fost lovite de valuri puternice. Unul dintre morți e român, anunță oficial MAE # HotNews.ro
Ministerul român de Externe precizează că a fost notificat duminică despre situația doi cetățeni români care au fost afectați, iar în urma demersurilor consulare autoritățile spaniole au confirmat decesul unuia dintre români. Privind starea de…
16:10
Partidul Anei Ciceală cere Guvernului să își asume răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi # HotNews.ro
La o zi de la alegerile din București, SENS, partidul care a susținut-o pe Ana Ciceală în cursă, cere premierului Ilie Bolojan și Guvernului asumarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi. SENS…
15:40
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate localitățile afectate din Prahova / DSP ia mai multe probe pentru a stabili dacă apa este sigură pentru consum # HotNews.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au anunțat luni că a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, au rămas fără apă la robinet, din cauza problemelor…
15:40
Șeful Nvidia avertizează că un spital e construit în 3 zile în China, în timp ce SUA au nevoie de 3 ani pentru un centru de date # HotNews.ro
Deși Statele Unite păstrează un avantaj în privința cipurilor pentru inteligență artificială (AI), CEO-ul Nvidia Jensen Huang avertizează că China poate construi proiecte de mare anvergură într-un ritm amețitor, relatează revista Fortune. „Dacă vrei să…
15:30
Orașul care se apropie de București la prețurile locuințelor, punând presiune pe supremația Clujului # HotNews.ro
În România, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Într-unele dintre marile orașe din țară scumpirile au fost, însă, chiar mai accentuate. Jurnalistul…
15:20
15:20
Alegeri București 2025: Cine sunt cei 7 candidați care au luat însumat sub 3.600 de voturi. Pentru depunerea unei candidaturi e nevoie de 18.000 de semnături # HotNews.ro
Bucureștenii și-au ales duminică primarul – liberalul Ciprian Ciucu. Pe buletinele de vot pentru București au fost 17 candidați. Șapte dintre ei au luat câteva sute de voturi. După centralizarea voturilor din toate secțiile, Ciprian…
15:10
Claudiu Rotar, finanțator al clubului FC Hermannstadt, a anunțat că echipa sibiană va avea un nou antrenor la partida cu Universitatea Craiova, programată duminică, de la ora 20:30. După despărțirea de Marius Măldărășanu, interimatul a…
15:10
„Puterea, bat-o vina! Pe mulți îi face neoameni”, a transmis liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, în mesajul în care l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor din 7 decembrie. Ulterior, el a făcut precizări…
Acum 8 ore
15:00
Atac din PSD la adresa premierului: PSD va bloca orice tentativă de a transforma tăierile în politică de stat # HotNews.ro
Victoria lui Ciprian Ciucu „nu validează austeritatea, nu reprezintă un mandat economic pentru premier și nu confirmă filosofia economică «tăiem și vedem noi după»”, a transmis Mihai Fifor, unul din principalii comunicatori ai PSD care…
15:00
Sancțiunile SUA au împins moneda națională a Iranului într-un teritoriu necunoscut. La cât a ajuns cursul de schimb # HotNews.ro
Rialul iranian, moneda națională a Iranului, a scăzut luni la cel mai redus nivel din istoria sa, cursul de schimb apropiindu-se pe piața liberă de 1.250.000 riali pentru un dolar american, au raportat mai multe…
14:50
Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciucu a câștigat alegerile în București. Ce spune că este „obligatoriu” să facă # HotNews.ro
În primul mesaj după câștigarea detașată a alagerilor de către Ciprian Ciucu, președintele României îl felicită pe liberal și spune și ce este obligatoriu să facă: aplicarea referendumului de anul trecut din București. „Felicitări și…
14:40
SuperLiga: Președintele lui Dinamo a vorbit despre ofertele primite pentru Alexandru Musi și Nikita Stoinov # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că gruparea bucureșteană nu dorește să renunțe în această iarnă la Alexandru Musi și Nikita Stoinov, fotbaliști pentru care ar fi primit mai multe oferte. Impresarul Ioan Becali…
14:30
După criticile lui Trump, Zelenski anunță principalul obstacol în calea unui acord pe tema planului de pace în Ucraina propus de SUA # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean. Planul de pace al…
14:00
Se schimbă vremea. Temperaturile cresc în următoarele zile, apoi revin frigul și ploile # HotNews.ro
Meteorologii anticipează pentru o vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni, cu temperaturi mai mari decât cele spefice în majoritatea regiunilor, în primele zile din această săptămână, iar ulterior vremea se va răci și va ploua…
14:00
Traian Băsescu, o nouă reacție după alegerile din Capitală: „Eu nu pot să-l acuz de preşedinte că a greşit” # HotNews.ro
Susținerea lui Cătălin Drulă de către Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei „nu a influenţat rezultatul obţinut” de către USR-ist la alegerile pentru Primăria Generală, a declarat, luni, fostul preşedinte Traian Băsescu. „Eu nu…
14:00
Excedentul comercial al Chinei depășește în premieră 1 trilion de dolari. Cât este excedentul în relația cu România # HotNews.ro
Excedentul comercial al Chinei cu bunuri a depășit 1 trilion de dolari în acest an pentru prima dată, în contextul în care exporturile au crescut vertiginos în ciuda războiului vamal declanșat de președintele american Donald…
13:50
Ciprian Ciucu numește „cea mai mare provocare” ca primar general: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate” # HotNews.ro
Perioada următoare va fi dedicată acumulării de informații despre situația de la Primăria Capitalei, iar marea provocare pentru finalul de an este întocmirea bugetului instituției, a declarat luni primarul ales Ciprian Ciucu într-o declarație de…
13:30
Un economist afirmă că nu AI este motivul pentru care tinerii nu își mai găsesc locuri de muncă în SUA # HotNews.ro
Tinerii care intră pe piața muncii se confruntă cu cele mai dificile condiții din ultimii ani, însă nu inteligența artificială este motivul, potrivit unei noi analize realizate de o firmă de consultanță economică din Londra.…
13:30
Ai sau nu intoleranță la lactoză? Studii românești arată cum se confundă cu alergia la lapte sau sindromul de intestin iritabil # HotNews.ro
În România, intoleranța la lactoză este mult mai puțin frecventă decât se crede, în timp ce alergia la proteina laptelui de vacă rămâne una dintre cele mai întâlnite alergii alimentare la copii. Un studiu românesc,…
13:10
Scenariul analizat de PSD după ce Daniel Băluță a ieșit pe 3 în cursa pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
După ce au pierdut cursa pentru Primăria Capitalei, social-democrații iau în calcul posibilitatea de a ieși de la guvernare pentru că „este clar că oamenii votează mesajele opoziției”, spun surse din conducerea partidului. După ce…
Acum 12 ore
13:00
Familia care ține frâiele primăriei de 20 de ani. După tatăl și mama, fiica fostului edil PSD care a recunoscut că a luat mită va conduce administrația locală # HotNews.ro
O comună din Botoșani este condusă de două decenii de aceeași familie. Funcția de primar a fost deținută, pe rând, de tatăl, mama, din nou tatăl, iar acum de fiica acestora, în urma scrutinului de…
12:50
Prefectul Capitalei: Există posibilitatea ca alegerile din Sectorul 6 să se țină la termen, în 2028 / Cine conduce Primăria Sectorului 6 după ce Ciprian Ciucu a fost ales primar general # HotNews.ro
Primar interimar al Sectorului 6 va fi viceprimarul PNL Paul Moldovan, până la organizarea unor noi alegeri în sector, după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul general al Capitalei. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune însă…
