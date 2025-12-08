Iolanda, în lacrimi după eliminarea lui Alexandru. Ce planuri are concurentul
AntenaStars, 8 decembrie 2025 21:20
Eliminarea lui Alexandru din casa Mireasa a provocat una dintre cele mai tensionate ediții din acest sezon. Decizia Nicoletei a declanșat o reacție puternică din partea Iolandei, care a izbucnit în lacrimi și a părăsit platoul. Înainte să plece din competiție, Alexandru a dezvăluit dacă vrea sau nu să păstreze legătura cu ea.
• • •
Acum 30 minute
21:20
21:10
Criticată pentru împăcare, Dana Roba reacționează dur: „Doar bărbații comentează urât” # AntenaStars
După împăcarea cu partenerul care a înșelat-o, Dana Roba se confruntă cu un val continuu de critici. Make-up artista nu se lasă intimidată și răspunde direct celor care îi contestă alegerile, declarând că reacțiile negative o întăresc și mai mult în decizia de a rămâne alături de iubitul ei. Ba chiar dezvăluie că nunta nu este deloc departe.
21:10
La 46 de ani, Monica Bîrlădeanu continuă să impresioneze cu aparițiile ei impecabile. Actrița a vorbit deschis despre obiceiurile care o ajută să se mențină în formă și să aibă un ten luminos. De la programul de somn la disciplina ritualurilor de îngrijire, vedeta demonstrează că tinerețea poate fi întreținută inteligent.
21:10
Irina Rimes a vorbit deschis despre tiparele emoționale care i-au marcat relațiile, dezvăluind cum lipsa părinților — în special absența tatălui — a împins-o spre rolul de „mamă salvatoare”. Artista spune că a pus mereu nevoile celuilalt înaintea propriilor dorințe, până când a învățat, în actuala relație, cea mai importantă lecție: fericirea începe cu tine însuți.
Acum o oră
21:00
Daiana a decis să vorbească deschis despre divorțul de Cristi, la aproape un an de la separare. Fosta concurentă de la „Mireasa” a clarificat zvonurile privind motivul căsătoriei și a respins ferm acuzațiile că ar fi urmărit marele premiu. Bruneta spune că neînțelegerile au dus la ruptură, iar povestea dintre ei este un capitol închis.
21:00
Marilu Dobrescu, dovadă de dragoste atipică: numele iubitului, pe lenjeria intimă FOTO # AntenaStars
Stabilită în Australia, Marilu Dobrescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei. Influencerița a împărtășit fanilor un vlog în care arată nu doar rutina alături de Tom Healy, ci și un gest inedit de admirație: și-a personalizat lenjeria intimă cu numele lui. Mutarea în noua lor casă vine însă și cu provocări… dureroase.
20:50
Divorțul dintre Cornel și Bianca Păsat trebuia să fie unul amiabil, însă tensiunile dintre cei doi au transformat separarea într-un proces tot mai complicat. Fostul dansator recunoaște că atmosfera în casă a devenit greu de suportat și ia în calcul să se mute temporar până la finalizarea actelor. Cuplul încearcă să evite instanța, însă drumul spre un acord pare tot mai anevoios.
20:50
Eliminarea lui Alexandru din casa Mireasa a declanșat unul dintre cele mai tensionate momente ale sezonului. Decizia Nicoletei, singura care putea hotărî soarta lui, a produs o reacție explozivă din partea Iolandei, care a părăsit platoul în timpul emisiunii live. Atmosfera a devenit atât de încărcată, încât filmările au fost perturbate pentru câteva momente.
20:40
Cristina Pucean primește flori, Bogdan de la Ploiesti trage de fiare: cum își petrec timpul cei doi # AntenaStars
În timp ce Cristina Pucean își încântă urmăritorii cu un buchet impresionant de trandafiri, Bogdan de la Ploiești pare complet detașat de postările ei. Artistul și-a petrecut timpul în sala de sport, arătând că preferă să se concentreze pe antrenamente, nu pe speculații. Iar gesturile lor continuă să stârnească întrebări despre relația dintre ei.
Acum 2 ore
20:30
După ce a decis să-l ierte pe bărbatul care a înșelat-o, Dana Roba s-a trezit în mijlocul unui val de critici. Make-up artista nu a mai tăcut și a transmis un mesaj tranșant celor care îi judecă alegerile. Mai mult, vedeta vorbește deschis despre viitor și chiar despre o posibilă nuntă.
20:30
Oana Radu a sărbătorit împlinirea vârstei de 32 de ani, iar ziua ei nu a trecut neobservată. Soțul artistei, Șerban Balaban, i-a făcut o urare plină de emoție, declarându-și încă o dată iubirea și recunoștința față de ea. Momentele surprinse au dezvăluit o legătură puternică între cei doi.
20:20
Deși este adultă, Oana Roman și-a imaginat și anul acesta o scrisoare către Moș Crăciun, însă dorința ei nu este materială. Vedeta își dorește liniște și vindecare pentru fiica sa, Isa, care resimte tot mai puternic absența tatălui. Mesajul ei a emoționat întreaga comunitate online.
20:10
Cristina Pucean a primit un cadou spectaculos chiar de ziua ei onomastică, iar fanii nu au ezitat să se întrebe dacă nu cumva vine chiar de la Bogdan de la Ploiești. Cei doi continuă să se afișeze separat, dar sunt surprinși tot împreună, alimentând speculațiile privind relația lor. Noul buchet de trandafiri roșii nu a făcut decât să adauge și mai mult mister.
20:10
De la colaborare la conflict: cum a pornit scandalul dintre cele două vedete de pe TikTok # AntenaStars
Cleo Rose și Ionela Ichim, două dintre cele mai urmărite influencerițe din România, au ajuns într-un conflict deschis care a aprins TikTok-ul. În centrul disputei se află un penthouse de lux din Brașov și o serie de facturi rămase neplătite. Cele două și-au spus povestea în mediul online, iar scandalul crește de la o oră la alta.
19:50
Ramona Olaru a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor și și-a împodobit bradul într-un stil modern, perfect aliniat tendințelor din acest an. Asistenta de la Neatza a documentat întregul proces, iar rezultatul final a atras imediat atenția urmăritorilor ei.
19:40
Ana Maria Călița, câștigătoarea iUmor, despre trădare în iubire: „Nu există a doua șansă la infidelitate” # AntenaStars
Discretă cu viața personală, Ana Maria Călița a făcut o serie de confesiuni surprinzătoare despre relațiile din trecut. Comedianta a vorbit deschis despre momentul în care a fost înșelată, dar și despre modul în care a gestionat ea însăși situațiile complicate din viața sentimentală. Pentru ea, sinceritatea rămâne regula de bază.
19:40
După certuri aprinse și declarații tăioase, Alex Bodi și Anca dau semne că au reluat relația într-un ton diferit, mult mai afectuos. O fotografie postată recent pe rețelele sociale arată că cei doi trăiesc din nou o perioadă romantică, îndepărtând umbrele ultimelor conflicte.
19:40
Pentru Carmen de la Sălciua, ziua de 8 decembrie nu mai înseamnă sărbătoare, ci un memento dureros. La șase luni după dispariția tatălui ei, artista i-a dedicat un mesaj încărcat de dor și emoție. În loc de tort și urări, cântăreața aprinde lumânări și își vindecă sufletul prin amintiri.
Acum 4 ore
19:30
De obicei plin de energie și optimism, Răzvan Babană a trecut printr-un moment greu, pe care nu l-a mai trăit de peste un deceniu. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a izbucnit în lacrimi și a explicat ce l-a împins la limită. Problemele s-au adunat până când, spune el, nu a mai putut.
19:20
Moment magic la TV: Florina a spus „DA”! Alex a cerut-o în căsătorie în direct la Xtra Night Show # AntenaStars
Unul dintre cele mai urmărite cupluri ale emisiunii „Mireasa” a trăit un moment de poveste chiar în direct. Alex și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe Florina în platoul Xtra Night Show, într-o atmosferă încărcată de emoție și aplauze. Cererea a fost completată de o surpriză muzicală de excepție.
19:20
Dana Roba anunță că se mărită cu iubitul care a fost infidel: „La anul veniți la nuntă!” # AntenaStars
În ciuda scandalurilor și a infidelității care le-a zguduit relația, Dana Roba și actualul ei iubit par mai uniți ca oricând. Make-up artista a dezvăluit că cei doi plănuiesc deja nunta și că anul viitor vor ajunge în fața altarului. Anunțul a stârnit reacții puternice în rândul urmăritorilor.
19:10
La doar o zi după ce au decis să formeze un cuplu, Diana și Sorin au ajuns într-o dispută serioasă în casa „Mireasa”. Un gest aparent banal – un mango oferit altei concurente – a fost suficient pentru a declanșa o explozie de nemulțumiri și frustrări. Cei doi au reacționat impulsiv, iar discuția s-a transformat rapid într-un moment tensionat.
19:10
Adi Vasile, prezentatorul Survivor, a vorbit deschis despre trăsăturile care fac diferența între un simplu participant și un competitor cu șanse reale la marele premiu. Înaintea noului sezon ce va debuta în ianuarie 2026 la Antena 1, acesta a explicat care sunt capacitățile mentale, fizice și strategice fără de care un concurent nu poate rezista în show-ul considerat drept unul dintre cele mai dure din lume.
19:10
După o perioadă în care nu a avut voie să își vadă băiatul, Oana Ioniță trăiește din nou momente liniștitoare alături de Max. Coregrafa spune că relația lor s-a reechilibrat, iar programul stabilit cu fostul soț le permite să petreacă timp prețios împreună. Vedeta vorbește cu emoție despre legătura cu copiii ei și despre lecțiile pe care le învață alături de ei.
19:00
Dana Roba, acuzații grave la adresa foștilor socri: „Le-au forțat pe fete să vorbească cu el” # AntenaStars
Liniștea Danei Roba a fost din nou zdruncinată după ce vedeta susține că foștii socri și-ar fi forțat fetițele să vorbească la telefon cu tatăl lor, aflat în închisoare. Make-up artistul afirmă că gestul a încălcat clar limitele impuse după agresiunea care i-a schimbat viața. În paralel, ea continuă lupta în instanță pentru custodia celor două fete.
18:50
Echipa lui Chef Orlando câștigă primul battle din sezonul 16 „Chefi la cuțite”. Diseară, Chef Richard joacă prima amuletă # AntenaStars
Etapa battle-urilor din sezonul 16 Chefi la cuțite a început cu o premieră și cu o victorie importantă pentru echipa albastră condusă de Chef Orlando Zaharia. Prima confruntare culinară a pus la încercare creativitatea tuturor celor patru echipe, însă tunicile albastre au reușit să se impună. Diseară, tensiunea urcă și mai sus: Chef Richard Abou Zaki scoate la înaintare prima amuletă a sezonului.
18:40
Nicoleta Luciu vorbește deschis despre perioada în care a ales să se retragă din showbiz. Vedeta spune că decizia nu a fost una ușoară, dar a venit firesc, din dorința de a-și dedica timpul familiei. După ani în care a stat departe de platouri, Nicoleta simte că a „renăscut” revenind în lumina reflectoarelor.
18:40
Power Couple revine în grila Antena 1 cu cel de-al treilea sezon, iar mizele sunt mai mari ca niciodată. Începând din 12 ianuarie 2026, show-ul va fi difuzat de trei ori pe săptămână și promite emoție autentică, provocări spectaculoase și momente care vor pune la test nu doar forța fizică, ci și legătura dintre parteneri. Dani Oțil îi conduce pe telespectatori într-o nouă aventură în care limitele sunt făcute să fie depășite.
18:40
După ce copiii săi au fost amenințați cu moartea, Bogdan de la Ploiești a vorbit deschis despre situația care l-a zdruncinat ca părinte. Artistul spune că nu a făcut rău nimănui și că singura lui prioritate este acum siguranța familiei. Revoltat și afectat, el povestește ce măsuri a luat.
18:30
Isabela, fiica Oanei Roman, traversează o perioadă delicată din cauza unor probleme de sănătate. Vedeta spune că situația este atent monitorizată, iar tratamentul recomandat urmează să înceapă în curând. Cu sprijinul medicilor și al mamei, adolescenta respectă deja un plan alimentar strict și vizite săptămânale la nutriționist.
Acum 12 ore
12:00
2026, anul reconstrucției interioare și al marilor reașezări energetice. Valeriu Pănoiu, "De această dată, planurile nu vor fi degeaba” # AntenaStars
Anul 2026 se conturează ca o veritabilă scenă a transformărilor profunde, un an în care astrologia, numerologia și dinamica nevăzută a energiilor se întâlnesc pentru a crea un cadru unic de evoluție personală și colectivă.
12:00
Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit una dintre cele mai intense și sincere povești de iubire din showbizul românesc. El, actorul cu un farmec inconfundabil, un star adorat de public. Ea, actrița sensibilă, discretă, dar extrem de devotată. O relație născută neașteptat, construită din grijă, respect și o loialitate rar întâlnită. O iubire care a durat 27 de ani și care, în sufletul Ancăi, nu s-a încheiat niciodată.
12:00
Ce l-a făcut pe Keo să rămână definitiv în țara natală! „Nu mi propusesem să revin în România” # AntenaStars
Keo a vorbit recent, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă”, despre legătura profundă pe care o are cu Elveția, țara în care a trăit mulți ani și pe care o consideră în continuare una dintre cele mai spectaculoase din lume.
12:00
De la joburi modeste la un imperiu imobiliar de milioane: povestea incredibilă a familiei Ciolacu în America, „Au fost începuturi grele” # AntenaStars
Gerald Ciolacu, fost sportiv de performanță, şi soţia sa, Oana, au plecat de 30 de ani din România. Ei sunt astăzi cunoscuți în comunitatea românească din Statele Unite drept unul dintre cele mai de succes cupluri în domeniul imobiliarelor high-end din America. Puțini însă cunosc adevărata lor poveste, una plină de sacrificii, muncă și credință.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Călătoriile sunt momente speciale, fie că vorbim despre vacanțe relaxante sau deplasări de afaceri. Totuși, pentru ca experiența să fie plăcută, pregătirea bagajului joacă un rol esențial. Mulți dintre noi ne concentrăm pe haine și încălțăminte, dar uităm detalii care pot face diferența între o călătorie confortabilă și una plină de inconveniente. Un kit bine gândit îți oferă siguranța că ai tot ce îți trebuie la îndemână.
4 decembrie 2025
17:30
Sărbătorile de iarnă aduc mereu bucurie, mâncare delicioasă și atmosfera aceea caldă care transformă orice seară într-un moment memorabil. Chiar dacă petreci Crăciunul acasă, ținuta pe care o porți contează. Dacă vrei să arăți bine, dar fără să pară că ai depus foarte mult efort, secretul este să alegi haine și accesorii care îți oferă eleganță naturală și confort în același timp. Iată cum!
15:10
Anca Pandrea, despre povestea de iubire cu regretatul Iurie Darie! Mărturisiri, duminică la “Spynews TV” # AntenaStars
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV” revine cu o ediție explozivă prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, o emisiune plină de dezvăluiri, emoție și povești care au marcat showbizul românesc.
13:20
Anul reconstrucției în relații. Aflaţi ce ne pregăteşte 2026 pe plan personal, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # AntenaStars
În noua ediție “Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, pășim împreună într-un 2026 încărcat de energii uriașe, profunde și radical transformatoare. De această dată îl avem alături pe Valeriu Pănoiu, numerolog, astrolog, filolog, care ne ajută să înțelegem cu claritate ce aduc marile tranzite ale anului și cum se rescriu direcțiile noastre personale și colective.
13:20
Sâmbătă, la Visul românesc-Succes American: Cum au construit Oana și Gerald Ciolacu un imperiu în imobiliare în Las Vegas! # AntenaStars
În ediția de sâmbătă, Mădălina Bălan ne poartă în culisele uneia dintre cele mai impresionante povești de succes românești din America: Oana și Gerald Ciolacu.
13:20
Keo și Diana Bișinicu, de la Elveția la Italia. Impresii, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # AntenaStars
Protagoniștii ediției de sâmbătă ai emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi sunt Keo și Diana Bișinicu, alături de fiica ei, Riana.
13:20
De Sântul Nicolae, dăm startul distracției alături de Mirela Vaida și arțiști consacrați, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # AntenaStars
Sâmbătă seara, de la ora 19:00, pregătiți-vă pentru încă o ediție plină de energie, muzică bună și hohote de râs la „Petrecem în familie”, unde Mirela Vaida, gazda emisiunii, nu doar conduce atmosfera, ci și cântă alături de invitații ei, așa cum numai ea știe să o facă.
12:00
În fiecare an îți spui că de Moș Nicolae te limitezi la cadouri simbolice, iar apoi descoperi că până și un fleac îți poate mânca jumătate de salariu. Vrei ceva simpatic, care arată bine în stories, nu pare luat în grabă din primul supermarket și totuși nu îți dă bugetul peste cap. Vestea bună este că la Notino găsești cadouri care arată și miros bine, pe care le poți lua fără să trebuiască să bagi prea adânc mâna în buzunar.
3 decembrie 2025
20:50
Scandal in casa Mireasa: Sorin, deranjat de acuzațiile Denisei. Diana intervine în forță # AntenaStars
Finala se apropie, iar atmosfera din casa Mireasa devine tot mai încărcată. Sorin a cedat în urma atacurilor venite din partea altor concurenți, iar un comentariu al Denisei l-a scos complet din sărite. Nici relația cu Diana nu a scăpat de tensiuni, însă tânăra i-a sărit imediat în apărare.
20:40
Târgul de Crăciun din Craiova nu impresionează doar turiștii care îl vizitează zilnic, ci a ajuns până și în atenția Mayei Musk, mama celebrului Elon Musk. După ce imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, Maye a avut o reacție care a stârnit mândria românilor. Orașul continuă să adune record după record în 2025.
20:40
Tony One și soția lui trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După o petrecere de gender reveal spectaculoasă, în care au aflat că vor avea un băiețel, cei doi au făcut deja un nou pas important: au stabilit data botezului. Deși micuțul se va naște anul viitor, planurile pentru marele eveniment sunt deja în desfășurare.
20:30
Dana Roba a aprins imaginația urmăritorilor cu o serie de postări neașteptate. După un mesaj cu tentă sentimentală la adresa fostului iubit, make-up artista a primit un cadou care ridică și mai multe semne de întrebare. Un buchet spectaculos de bujori albi a alimentat speculațiile despre o posibilă împăcare.
20:20
Oana Roman vorbește deschis despre momentele care au schimbat-o și despre forța pe care a fost nevoită să o găsească singură. Mamă dedicată, vedeta recunoaște că viața nu i-a fost ușoară, însă Isa rămâne motivul pentru care continuă să lupte. Mesajul ei emoționant a impresionat comunitatea online.
20:20
Deea Maxer, reacție fermă după criticile despre botox: „Nu eram operată, eram obosită” # AntenaStars
După un comentariu dur despre felul în care ar arăta din cauza botoxului, Deea Maxer a simțit nevoia să intervină și să explice adevărul despre procedurile la care a apelat. Vedeta spune că nu a exagerat cu intervențiile și că aspectul diferit dintr-o zi anume avea un motiv cât se poate de simplu: oboseala.
20:10
Dilinca și Mădălin Șerban, dezvăluiri înainte de Power Couple: „Ne descoperim puterea interioară” # AntenaStars
Înainte de a porni în aventura Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban vorbesc despre lecțiile pe care le-au învățat unul de la celălalt, despre momentele care le-au testat relația și despre curajul de a ieși din zona de confort. Cuplul de creatori de conținut se pregătește să-și depășească limitele în cel mai intens sezon de până acum.
20:10
Cătălin Botezatu împlinește 59 de ani și continuă să impresioneze prin energia și aspectul său fresh. Designerul a dezvăluit ce îl menține în formă, cum reușește să arate tânăr fără operații estetice și în ce mod își sărbătorește ziua în acest an.
