Iolanda, în lacrimi după eliminarea lui Alexandru. Ce planuri are concurentul

Cristina Pucean a primit un cadou spectaculos chiar de ziua ei onomastică, iar fanii nu au ezitat să se întrebe dacă nu cumva vine chiar de la Bogdan de la Ploiești. Cei doi continuă să se afișeze separat, dar sunt surprinși tot împreună, alimentând speculațiile privind relația lor. Noul buchet de trandafiri roșii nu a făcut decât să adauge și mai mult mister.