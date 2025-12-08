Cu zâmbetul pe buze, Claudiu Petrila a reacționat la flash-interviu după ratarea colosală de la Botoșani
Sport.ro, 8 decembrie 2025 22:50
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
• • •
Acum 5 minute
23:10
FC Botoşani a terminat la egalitate cu Rapid, 0-0, luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 19-a a Superligii.
Acum 10 minute
23:00
Reacția lui Costel Gâlcă după ratarea uluitoare a lui Petrila + marea nemulțumire după Botoșani - Rapid # Sport.ro
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat remiza înregistrată de giuleșteni pe terenul lui FC Botoșani, scor 0-0.
Acum 30 minute
22:50
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
22:40
David Miculescu (24 de ani) refuză să depună armele, deși FCSB traversează un moment delicat în Superliga, fiind clasată în acest moment în afara locurilor de play-off.
Acum 2 ore
22:10
Să-și facă Dan Șucu speranțe? Rezultat mare pentru Genoa, neînvinsă de cinci etape în Serie A # Sport.ro
Echipa patronată de Dan Șucu a reușit o victorie uriașă la Udine.
22:00
Beșiktaș - Gaziantep s-a terminat 2-2.
22:00
FCSB se află pe locul 9 cu 25 de puncte în clasamentul Superligii României.
22:00
Moment savuros! Discursul în română al lui Kopic, întrerupt de Becali: "Să dea Dumnezeu să plece!" # Sport.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul care a revitalizat-o pe Dinamo, a fost protagonistul serii la Gala Fanatik, unde a primit titlul de "Antrenorul Anului" pentru a doua oară consecutiv.
21:30
Arne Slot l-a comparat pe Chivu cu Inzaghi înainte de Inter - Liverpool și a dat verdictul # Sport.ro
Arne Slot, managerul lui Liverpool, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Inter, din Liga Campionilor (marți, 22:00).
21:30
FC Botoșani - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Ianis Hagi a fost cel mai bun jucător de pe teren în remiza albă dintre Alanyaspor și Antalyaspor, scor 0-0, din etapa a 15-a a campionatului Turciei.
21:20
Nota primită de Marius Marin după Pisa - Parma și ce au scris italienii: ”Contribuția? Practic, nulă!” # Sport.ro
Pisa - Parma s-a încheiat 0-1.
21:20
Olandezii anunță: Dennis Man, titular cu Atletico Madrid! Cum va arăta echipa pregătită de Bosz # Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular incontestabil în partida de foc pe care PSV Eindhoven o va disputa marți seară, pe teren propriu, împotriva lui Atletico Madrid, în Liga Campionilor.
Acum 4 ore
21:10
Cupa EDU a ajuns la a 6-a ediție! Costin Șerbănescu vede o finală de foc: „Sper să fie un meci intens” # Sport.ro
Cupa EDU, cea mai importantă competiție de baschet între liceele din București, a ajuns la ediția a șasea.
21:00
Arne Slot, prima reacție după interviul exploziv al lui Salah: "Mesajul meu este unul clar" # Sport.ro
Arne Slot, managerul lui Liverpool, a susținut prima conferință de presă după interviul exploziv acordat de Mohamed Salah cu două zile în urmă, după remiza cu Leeds (3-3).
20:50
„Cireașa de pe tort!” Mihalcea, rezervat după victoria dramatică din prelungiri: „Nu mă uit la clasament” # Sport.ro
UTA Arad a obținut o victorie in extremis în fața Petrolului, 1-0, grație execuției superbe a lui Alin Roman din minutul 90+6.
20:30
Internaționalul român Marius Marin a început partida ca titular.
20:20
Cristi Chivu, discurs savuros înainte de Inter - Liverpool: „Cine joacă în dreapta? Eu!” Ce a spus de Salah # Sport.ro
Cristi Chivu a prefațat marele duel de pe San Siro cu Liverpool din Champions League, programat marți seară.
20:10
Gigi Becali și-a făcut calculele la final de 2025 și a găsit motive să zâmbească, în ciuda poziției pe care FCSB o ocupă în clasamentul Superligii.
20:00
Dezastru total! Ce se întâmplă cu fotbalistul care a refuzat Dinamo și naționala României # Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) pare că a luat o decizie neinspirată în vară, când a ales să semneze cu Sampdoria.
19:30
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a vorbit despre Universitatea Craiova.
19:20
Lucrurile se complică la FC Hermannstadt după eșecul suferit duminică, scor 0-3, în deplasarea de la Universitatea Cluj, în etapa a 19-a din Superliga.
Acum 6 ore
19:00
Ștefan Baiaram (22 de ani) a vorbit deschis despre impactul lui Filipe Coelho în Bănie. Tehnicianului portughez a fost numit pe banca oltenilor pe 11 noiembrie 2025.
19:00
Giuleștenii sunt pe primul loc în clasamentul Superligii României.
18:50
Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) este legitimat la CFR Cluj din vara lui 2024.
18:50
Atacantul în vârstă de 25 de ani l-a impresionat pe Gigi Becali.
18:40
Alex Musi, direct de lângă jucătorii lui FCSB: "Îi mulțumesc lui Dinamo pentru că mi-a dat șansa să joc la cel mai iubit club" # Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a plecat în vară de la FCSB și a semnat cu marea rivală Dinamo.
18:30
Nu se lasă! Unde a ajuns să joace astăzi fotbalistul care l-a „țepuit“ pe Becali de 150.000 de euro # Sport.ro
Atacantul a jucat patru meciuri la FCSB, fără să înscrie vreun gol.
18:20
Mohamed Salah (33 de ani) va lipsi din lotul lui Liverpool pentru partida cu Inter Milano, programată marți seară, de la 22:00, în Champions League.
18:10
Cât te costă un Revelion de lux la hotelul Simonei Halep? Prețurile pentru patru zile la Brașov # Sport.ro
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar românii care vor să întâmpine anul 2026 într-un peisaj de poveste și-au îndreptat deja atenția spre munte.
18:00
Atacantul echipei Liverpool, Mohamed Salah, îşi distruge moştenirea, afirmă fostul atacant al echipei Manchester United, Wayne Rooney.
17:50
Rapid e pe prima poziție în clasament cu 38 de puncte și poate mări diseară avansul dacă o bate pe FC Botoșani în deplasare.
17:40
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj # Sport.ro
FCSB are emoții mari în finalul sezonului regulat, fiind clasată doar pe locul 9 în Superliga, însă Dumitru Dragomir este convins că roș-albaștrii vor reuși să redreseze corabia până la final.
17:40
Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, vine cu o schimbare majoră de regulament.
17:40
Dan Petrescu (57 de ani) traversează o perioadă destul de dificilă din cauza problemelor de sănătate, însă ultimele vești legate de fostul mare internațional sunt ceva mai bune.
Acum 8 ore
17:10
FC Botoșani - Rapid, de la 20:30. Echipe probabile + toate informațiile despre meci. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Superliga, ultimul meci al etapei a 19-a.
17:10
Mihaela Cambei a fost desemnată Sportivul Anului 2025 la Super Gala Fanatik 2025.
17:00
"Ar fi fost o rușine să-i strângă mâna lui Răzvan Lucescu!" Reacție vehementă în Grecia după gestul lui Jimenez # Sport.ro
Derby-ul Salonicului dintre PAOK și Aris, încheiat cu victoria trupei lui Răzvan Lucescu, scor 3-1, continuă să producă valuri în presa elenă.
16:50
Adrian Mutu (46 de ani) a antrenat ultima dată la Petrolul Ploiești, iar de la mijlocul lunii martie este liber de contract.
16:50
Sâmbătă (6 decembrie), la meciul dintre Betis Sevilla și FC Barcelona (scor 3-5), Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a provocat în mod repetat suporterii echipei gazdă.
16:50
Galacticii rămân fără un jucător important.
16:40
Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstruoase“. E golgheter cu 11 goluri în 10 meciuri # Sport.ro
Cristian Măgerușan traversează cea mai bună perioadă din cariera sa după plecarea de la Steaua.
16:30
Campioana se află abia pe locul 9 în clasament cu 25 de puncte.
16:30
„Suntem încă în fundul gol!” Iftime a numit rapidistul de care se teme: „Sper să nu joace nici ăla” # Sport.ro
FC Botoșani și Rapid se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, într-o partidă decisivă pentru șefia SuperLigii.
16:30
David Beckham continuă să scrie istorie în fotbal și după retragere! Performanță impresionantă a fostului mijlocaș # Sport.ro
Fostul fotbalist David Beckham, coproprietar al echipei Inter Miami, a devenit prima persoană din istoria ligii care câștigă MLS Cup atât ca jucător, cât și din poziția actuală!
16:20
Chivu, pus pe glume înainte de Inter - Liverpool: "Eu voi juca în dreapta!" Ce zice de absența lui Salah # Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, se pregătește de un nou meci mare în Champions League, contra lui Liverpool, marți, de la 22:00.
16:20
Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul momentului de la CFR Cluj: ”De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) este legitimat la CFR Cluj din vara lui 2024.
16:20
Fostul goleador din Superliga trăiește astăzi o viață total diferită.
16:00
Daniel Pancu este acum antrenor cu acte în regulă.
15:50
Pentru tine, Alexandru! Ionel Ganea organizează Memorialul „Ioan Alexandru Ganea” la Făgăraș. Lupu, Rotariu, Marica și Belodedici, invitați speciali # Sport.ro
Fostul internațional trece prin momente cumplite.
