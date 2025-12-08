Principalele nominalizări la Globurile de Aur / Filmul „One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, conduce nominalizările

15:50

Un tribunal din Beijing a anunţat luni că a obligat Malaysia Airlines să plătească despăgubiri totale de circa 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370, la mai mult de zece ani de la dispariţia sa încă neelucidată, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Într-un comunicat, tribunalul chinez a menţionat […] © G4Media.ro.