Strategia de securitate a SUA: Uniunea Europeană nu poate accepta o „amenințare de interferență”
Euractiv.ro, 9 decembrie 2025 07:50
„Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, relatează „Le Figaro” (Franța).
Acum 30 minute
08:10
Sub presiunea dreptei și a extremei drepte, miniștrii de Interne ai statelor membre au deschis calea luni pentru trimiterea migranților către centre situate în afara granițelor lor, scrie „Le Monde” (Franța).
08:00
Cambodgia și Thailanda, în pragul războiului, Bangkok acuză: „A fost încălcat acordul de pace” # Euractiv.ro
Thailanda și Cambodgia se află din nou în pragul războiului în urma acordului de pace mediat de SUA și semnat în octombrie, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
Acum o oră
07:50
Rusia a pus sub acuzare zeci de foști și actuali oficiali politici și militari ucraineni vinovați de „genocid” asupra populației etnice ruse, sau vorbitoare de limbă rusă din Donbas, începând cu anul 2014, scrie „La Repubblica” (Italia).
07:50
Strategia de securitate a SUA: Uniunea Europeană nu poate accepta o „amenințare de interferență" # Euractiv.ro
„Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, relatează „Le Figaro” (Franța).
07:40
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, par să fi intrat într-o etapă în care dinamica diplomatică avansează fără a progresa cu adevărat.
Acum 2 ore
07:20
Șapte țări ale UE insistă asupra unui împrumut pentru Ucraina finanțat din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în Europa, o opțiune considerată cea mai realistă, în ciuda rezervelor Belgiei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:10
Trump este „dezamăgit” de Zelenski pentru că „nu a citit încă propunerea de pace” prezentată de SUA # Euractiv.ro
Statele Unite ale Americii anunță că un acord de pace în Ucraina este aproape de finalizare, în timp ce Rusia continuă să câștige teritoriu și să atace cu sute de drone, relatează publicația „20 Minutos” (Spania).
Acum 24 ore
17:40
România a ajutat Moldova să evite un black-out,dar riscul deconectărilor în această iarnă se menține # Euractiv.ro
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un black-out în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean, inclusiv în regiunea Odesa.
17:00
Președintele Ucrainei, Zelenski, s-a întâlnit luni, în Downing Street, cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Friedrich Merz.
16:10
Nicușor Dan: Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de duminică și a reiterat că este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut din București, propus când el era primar.
16:00
Consulatul General al României la Madrid a fost notificat pe 7 decembrie cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetățeni români.
15:00
Antonio Costa: Strategia de securitate a SUA - UE nu poate accepta o "amenințare de interferență" # Euractiv.ro
Uniunea Europeană nu poate accepta o 'amenințare de interferență' în viața sa politică, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.
14:50
Rheinmetall, comandă de milioane de euro de la Bundeswehr pentru muniție destinată tancurilor # Euractiv.ro
Rheinmetall, principalul fabricant de arme și muniție din Germania, a primit o comandă de milioane de euro de la forțele armate germane (Bundeswehr) pentru muniție destinată tancurilor de calibrul 120 mm, a anunțat luni compania.
14:40
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, relatează „La Stampa” (Italia).
14:40
Dintre angajații din România chestionați în raportul PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025, 44% spun că au folosit AI în ultimul an, în timp ce rata medie de utilizare în cele 48 de țări incluse în raport a fost de 57%.
14:20
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, se va întâlni marți cu ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu.
12:30
Președintele USR, Dominic Fritz, l-a felicitat luni pe primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru victoria lui, despre care a spus că "este și o victorie a proiectului reformist al Guvernului Bolojan".
12:10
Investiție strategică la Cluj: Nova Power & Gas dezvoltă cea mai mare baterie energetică din țară # Euractiv.ro
Cea mai mare baterie de stocare a energiei electrice din România urmează să fie construită la Florești, județul Cluj, de către compania Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra, anunță reprezentanții companiei.
10:40
Pîslaru: Sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi # Euractiv.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni dimineață că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi.
10:00
Zece candidați cu câte 18.000 de semnături fiecare n-au strâns împreună atâtea voturi la urne # Euractiv.ro
Zece dintre candidații la alegerile pentru Primăria București de duminică aduc din nou pe masă problema numărului de semnături necesare pentru a-și depune candidatura.
09:50
Președintele israelian respinge presiunile lui Donald Trump: „Israelul este o țară suverană” # Euractiv.ro
Președintele israelian, Isaac Herzog, a respins cererea președintelui american, Donald Trump, de a-l grația pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
09:34
Italia a achiziționat arme de 2,2 miliarde € în doi ani, pe fondul tensiunilor globale # Euractiv.ro
Statele Unite au aprobat noi livrări de armament către Italia, incluzând rachete JASSM, în timp ce datele Pentagonului arată achiziții totale de peste 2,2 miliarde de euro în ultimii doi ani, relatează „Il Corriere della Sera” (Italia).
09:34
Moscova a decis să rezilieze trei acorduri de cooperare militară semnate cu Portugalia, Franța și Canada între 1989 și 2000, un nou semn al distanțării radicale față de Occident, relatează „Euronews” (Italia).
09:20
Cinci drone au fost detectate deasupra bazei strategice Île Longue, unde sunt staționate submarinele nucleare franceze, declanșând o anchetă a Parchetului Militar din Rennes, relatează „Le Monde” (Franța).
09:10
Bundestagul a dat undă verde unui plan controversat privind revitalizarea serviciului militar, după ce coaliția condusă de Friedrich Merz a renunțat la ideea recrutării obligatorii prin loterie, notează „L’Express”.
09:10
Ca răspuns la intensificarea activităților rusești în Nord, Norvegia comandă două submarine suplimentare și rachete cu rază lungă de acțiune, consolidându-și rolul de „ochi și urechi ai NATO”, notează „Le Figaro” (Franța).
09:00
America își urmărește fără echivoc competiția cu China, iar UE devine tot mai puțin relevantă în această logică strategică, afirmă ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, potrivit „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:30
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, relatează „La Stampa" (Italia).
Ieri
08:20
Rusia a trimis copii ucraineni răpiți în Coreea de Nord, potrivit unor funcționari de la Kiev # Euractiv.ro
Mai mulți copii ucraineni răpiți de forțele rusești au fost transferați cu forța în Coreea de Nord, a declarat miercuri un oficial ucrainean în fața Congresului SUA, notează „Euronews” (Italia).
08:10
„India are o poziție clară, iar această poziție este în favoarea păcii. Susținem toate eforturile în direcția păcii”, a declarat liderul indian, potrivit „La Razón” (Spania).
08:00
Aceste fenomene meteorologice care aduc temperaturi scăzute sunt folosite de soldații ruși ca scut pentru a se infiltra și obligă Ucraina să reducă drastic utilizarea dronelor aeriene, scrie „La Razon” (Spania).
07:50
Un atac rusesc puternic, în care au fost utilizate rachete hipersonice și a drone, a lovit sâmbătă noapte orașele ucrainene. Autoritățile locale au raportat incidentul, confirmând că în regiunea Kiev au fost rănite cel puțin trei persoane.
07:40
Un acord de pace în Ucraina în curând? „Suntem într-adevăr foarte aproape”, spune trimisul american # Euractiv.ro
Keith Kellogg a declarat sâmbătă că Statele Unite sunt foarte aproape de un acord de pace în Ucraina. El a comparat situația actuală cu „ultimii zece metri ai unui maraton”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:30
Steve Witkoff și Jared Kushner au ales să se întâlnească la Miami cu negociatorul-șef și cu șeful Statului Major ucrainean, după ce au anulat etapa de la Bruxelles la întoarcerea lor de la Moscova, relatează „Le Monde” (Franța).
07:20
Indiferent dacă am folosi activele rusești, dacă ne-am întări producția din sectorul apărării sau dacă ne-am adânci relațiile cu UE, numai de noi depinde să putem asigura viitorul Ucrainei, și pe al nostru, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
00:40
Alegeri București: Ciprian Ciucu este noul primar general. Anca Alexandrescu, peste Daniel Băluță # Euractiv.ro
Bucureștenii au votat duminică, între orele 07:00 - 21:00 noul primar general pentru următorii circa doi ani și jumătate. Surpriza este locul II, unde candidata suveranistă Anca Alexandrescu l-a depășit pe Daniel Băluță.
7 decembrie 2025
22:50
Ana Ciceală, după alegeri: Miza noastră - să punem pe masă subiecte evitate de foarte mulți ani # Euractiv.ro
Ana Ciceală, candidata Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) la alegerile locale din București, a declarat duminică seară că așa-zisul vot util a afectat-o în cursă.
22:20
De la Buzău la Buzău: după o guvernare dezastruoasă, Marcel Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău # Euractiv.ro
Fostul premier și șef al PSD, Marcel Ciolacu, plecat din funcții în urma eșecurilor din alegerile de anul trecut și după haosul economic în care a lăsat România, a câștigat duminică alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău.
22:00
Ciprian Ciucu va trebui să nu cadă în plasa largă a dezvoltatorilor imobiliari, care vor trage toate pârghiile necesare pentru maximizarea investițiilor pe orice petec de teren intravilan din București.
22:00
Fotografiile serii după alegerile din București: încruntare, nedumerire și puține zâmbete # Euractiv.ro
O serie de fotografii "la cald" după închiderea urnelor din București pentru alegerile la care s-a ales noul primar general surprind reacțiile candidaților și liderilor de partide.
21:30
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei: „Pentru mine, visul vieții mele deja se întâmplă” # Euractiv.ro
Candidatul PNL la Primăria Generală a Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și-a revendicat duminică seară victoria, în urma rezultatelor exit-poll, într-un discurs emoționat.
21:20
Candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu a declarat că datele sondajelor sunt pentru ora 19:30 și le-a cerut susținătorilor să mai aștepte.
21:20
Drulă vrea votarea rapidă a legii prin care se revine la alegerea primarilor în două tururi # Euractiv.ro
Cătălin Drulă și-a început declarația prin a spune că este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei și referendumul din 2024, care trebuie implementat de urgență.
21:10
Bucureștenii au votat duminică, între orele 07:00 - 21:00 noul primar general pentru următorii circa doi ani și jumătate.
21:10
Potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde, publicat la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor, Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc la alegerile din București, urmat de Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (AUR-PNȚCD).
21:10
Băluță: Rezultatul exit-poll - neconcludent. Somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele # Euractiv.ro
Daniel Băluță și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru Primăria Capitalei. El, alături de șeful de partid, Sorin Grindeanu, și alți social-democrați au ascultat declarația de presă a lui Ciprian Ciucu, abia apoi a făcut și el declarații.
21:00
Bucureștenii au votat duminică, între orele 07:00 - 21:00 noul primar general pentru următorii circa doi ani și jumătate.
17:10
Bucureștenii sunt așteptați duminică, între orele 07:00 - 21:00 la secțiile de votare deschise în oraș pentru a-și alegei viitorul primar pentru următorii doi ani și jumătate.
14:10
Bucureștenii sunt așteptați duminică, între orele 07:00 - 21:00 la secțiile de votare deschise în oraș pentru a-și alegei viitorul primar pentru următorii doi ani și jumătate.
13:10
Emmanuel Macron a amenințat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP, preluată de News.ro.
