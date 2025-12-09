Guvernul aprobă un act adițional la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun
Euractiv.ro, 9 decembrie 2025 18:50
Guvernul se întrunește, marți, în ședință extraordinară, pentru a aproba actul adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun.
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că vizită oficială în Franța a fost cu mai multe obiective, cea mai importantă fiind întâlnire cu omologul Emmanuel Macron.
Cabinetul Bolojan - "opac și agresiv în relația cu presa", denunță ONG-uri și jurnaliști # Euractiv.ro
ONG-uri preocupate de libertatea presei, accesul la informațiile de interes public și buna guvernare, jurnaliști acreditați la Guvern, precum și colegi ai acestora, critică, într-o scrisoare deschisă, opacitatea și agresivitatea cabinetului Bolojan.
Eșecul uriaș din alegerile de la București pentru PSD au. băgat conducerea într-o ședință a Biroului Permanent Național, unde s-a decis ca social-democrații să facă o analiză a participării la guvernare, care se va face la un moment dat prin vot.
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia, asupra faptului că, în urma unui cutremur de 7,6 grade pe Richter, există posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate.
Comisia pentru apărare din Camera Deputaților a adoptat raportul privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului necesare implementării în România a noului mecanism european Security Action for Europe (SAFE).
Ministrul german al Apărării își anulează vizitele în România și Polonia din cauza gripei # Euractiv.ro
Ministrul german al Apărării Boris Pistorius își anulează vizitele în România și Polonia din cauza gripei, relatează Bild. Oficialul ar fi trebuit să ajungă marți la Baza Mihail Kogălniceanu. Totodată, el avea programată și o întrevedere cu Bolojan.
Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate # Euractiv.ro
Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni cu reprezentanții comunității românești din Franța.
Personalul Muzeului Luvru este chemat la grevă începând cu 15 decembrie pentru a protesta împotriva „condițiilor de muncă din ce în ce mai degradate” și a „resurselor insuficiente”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Jurnalist italian a fost atacat pe stradă în timp ce pregătea un reportaj despre cazul Orlandi # Euractiv.ro
Jurnalistul și prezentatorul de televiziune Massimo Giletti a fost atacat în plină stradă, la Roma, în timp ce lucra la un reportaj despre cazul Emanuelei Orlandi pentru emisiunea „Lo stato delle cose” de pe Rai 1, potrivit „RAI News” (Italia).
Majoritatea celor chestionați consideră propaganda privind reducerile facturilor la utilități ca fiind nesigură, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul Publicus la solicitarea ziarului „Népszava” (Ungaria).
Ungaria și Turcia își vor coordona eforturile de consolidare a păcii în viitor, a declarat premierul Viktor Orbán, la o conferință de presă, susținută luni, la Istanbul, informează agenția MTI (Ungaria).
Ungaria și Slovacia vor iniția la Curtea de Justiție a Uniunii Europene anularea regulamentului REPowerEU, care interzice importurile de energie din Rusia și vor solicita suspendarea acestuia pe durata procedurii.
Creșterea exporturilor și scăderea importurilor… Soldul comercial al Chinei a depășit 1.000 de miliarde de dolari pentru prima dată, în ciuda războiului comercial, scrie „La Tribune” (Franța).
La un an de la căderea lui Bashar al-Assad, de ce nu-l abandonează Rusia pe fostul dictator? # Euractiv.ro
Siria va reuși vreodată să-l aducă pe Bashar al-Assad în fața justiției pentru crimele sale?, se întreabă publicația spaniolă „20 Minutos” într-un articol semnat de Cécile De Sèze.
Șeful armatei israeliene reduce la jumătate suprafața Gazei, transformând Linia Galbenă în graniță # Euractiv.ro
Dacă această nouă frontieră ar fi adoptată, Israelul ar amputa efectiv aproximativ 53% din suprafața enclavei. Este vorba despre o linie care provoacă multe controverse de săptămâni întregi. Această declarație riscă să pună paie pe foc.
Sub presiunea dreptei și a extremei drepte, miniștrii de Interne ai statelor membre au deschis calea luni pentru trimiterea migranților către centre situate în afara granițelor lor, scrie „Le Monde” (Franța).
Cambodgia și Thailanda, în pragul războiului, Bangkok acuză: „A fost încălcat acordul de pace” # Euractiv.ro
Thailanda și Cambodgia se află din nou în pragul războiului în urma acordului de pace mediat de SUA și semnat în octombrie, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
Rusia a pus sub acuzare zeci de foști și actuali oficiali politici și militari ucraineni vinovați de „genocid” asupra populației etnice ruse, sau vorbitoare de limbă rusă din Donbas, începând cu anul 2014, scrie „La Repubblica” (Italia).
Strategia de securitate a SUA: Uniunea Europeană nu poate accepta o „amenințare de interferență” # Euractiv.ro
„Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, relatează „Le Figaro” (Franța).
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, par să fi intrat într-o etapă în care dinamica diplomatică avansează fără a progresa cu adevărat.
Șapte țări ale UE insistă asupra unui împrumut pentru Ucraina finanțat din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în Europa, o opțiune considerată cea mai realistă, în ciuda rezervelor Belgiei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Trump este „dezamăgit” de Zelenski pentru că „nu a citit încă propunerea de pace” prezentată de SUA # Euractiv.ro
Statele Unite ale Americii anunță că un acord de pace în Ucraina este aproape de finalizare, în timp ce Rusia continuă să câștige teritoriu și să atace cu sute de drone, relatează publicația „20 Minutos” (Spania).
România a ajutat Moldova să evite un black-out,dar riscul deconectărilor în această iarnă se menține # Euractiv.ro
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un black-out în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean, inclusiv în regiunea Odesa.
Președintele Ucrainei, Zelenski, s-a întâlnit luni, în Downing Street, cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Friedrich Merz.
Nicușor Dan: Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de duminică și a reiterat că este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut din București, propus când el era primar.
Consulatul General al României la Madrid a fost notificat pe 7 decembrie cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetățeni români.
Antonio Costa: Strategia de securitate a SUA - UE nu poate accepta o "amenințare de interferență" # Euractiv.ro
Uniunea Europeană nu poate accepta o 'amenințare de interferență' în viața sa politică, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.
Rheinmetall, comandă de milioane de euro de la Bundeswehr pentru muniție destinată tancurilor # Euractiv.ro
Rheinmetall, principalul fabricant de arme și muniție din Germania, a primit o comandă de milioane de euro de la forțele armate germane (Bundeswehr) pentru muniție destinată tancurilor de calibrul 120 mm, a anunțat luni compania.
Dintre angajații din România chestionați în raportul PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025, 44% spun că au folosit AI în ultimul an, în timp ce rata medie de utilizare în cele 48 de țări incluse în raport a fost de 57%.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, se va întâlni marți cu ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu.
Președintele USR, Dominic Fritz, l-a felicitat luni pe primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru victoria lui, despre care a spus că "este și o victorie a proiectului reformist al Guvernului Bolojan".
Investiție strategică la Cluj: Nova Power & Gas dezvoltă cea mai mare baterie energetică din țară # Euractiv.ro
Cea mai mare baterie de stocare a energiei electrice din România urmează să fie construită la Florești, județul Cluj, de către compania Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra, anunță reprezentanții companiei.
Pîslaru: Sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi # Euractiv.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni dimineață că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi.
Zece candidați cu câte 18.000 de semnături fiecare n-au strâns împreună atâtea voturi la urne # Euractiv.ro
Zece dintre candidații la alegerile pentru Primăria București de duminică aduc din nou pe masă problema numărului de semnături necesare pentru a-și depune candidatura.
Președintele israelian respinge presiunile lui Donald Trump: „Israelul este o țară suverană” # Euractiv.ro
Președintele israelian, Isaac Herzog, a respins cererea președintelui american, Donald Trump, de a-l grația pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
Italia a achiziționat arme de 2,2 miliarde € în doi ani, pe fondul tensiunilor globale # Euractiv.ro
Statele Unite au aprobat noi livrări de armament către Italia, incluzând rachete JASSM, în timp ce datele Pentagonului arată achiziții totale de peste 2,2 miliarde de euro în ultimii doi ani, relatează „Il Corriere della Sera” (Italia).
Moscova a decis să rezilieze trei acorduri de cooperare militară semnate cu Portugalia, Franța și Canada între 1989 și 2000, un nou semn al distanțării radicale față de Occident, relatează „Euronews” (Italia).
Cinci drone au fost detectate deasupra bazei strategice Île Longue, unde sunt staționate submarinele nucleare franceze, declanșând o anchetă a Parchetului Militar din Rennes, relatează „Le Monde” (Franța).
Bundestagul a dat undă verde unui plan controversat privind revitalizarea serviciului militar, după ce coaliția condusă de Friedrich Merz a renunțat la ideea recrutării obligatorii prin loterie, notează „L’Express”.
Ca răspuns la intensificarea activităților rusești în Nord, Norvegia comandă două submarine suplimentare și rachete cu rază lungă de acțiune, consolidându-și rolul de „ochi și urechi ai NATO”, notează „Le Figaro” (Franța).
America își urmărește fără echivoc competiția cu China, iar UE devine tot mai puțin relevantă în această logică strategică, afirmă ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, potrivit „Il Corriere della Sera” (Italia).
Rusia a trimis copii ucraineni răpiți în Coreea de Nord, potrivit unor funcționari de la Kiev # Euractiv.ro
Mai mulți copii ucraineni răpiți de forțele rusești au fost transferați cu forța în Coreea de Nord, a declarat miercuri un oficial ucrainean în fața Congresului SUA, notează „Euronews” (Italia).
„India are o poziție clară, iar această poziție este în favoarea păcii. Susținem toate eforturile în direcția păcii”, a declarat liderul indian, potrivit „La Razón” (Spania).
Aceste fenomene meteorologice care aduc temperaturi scăzute sunt folosite de soldații ruși ca scut pentru a se infiltra și obligă Ucraina să reducă drastic utilizarea dronelor aeriene, scrie „La Razon” (Spania).
Un atac rusesc puternic, în care au fost utilizate rachete hipersonice și a drone, a lovit sâmbătă noapte orașele ucrainene. Autoritățile locale au raportat incidentul, confirmând că în regiunea Kiev au fost rănite cel puțin trei persoane.
Un acord de pace în Ucraina în curând? „Suntem într-adevăr foarte aproape”, spune trimisul american # Euractiv.ro
Keith Kellogg a declarat sâmbătă că Statele Unite sunt foarte aproape de un acord de pace în Ucraina. El a comparat situația actuală cu „ultimii zece metri ai unui maraton”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Steve Witkoff și Jared Kushner au ales să se întâlnească la Miami cu negociatorul-șef și cu șeful Statului Major ucrainean, după ce au anulat etapa de la Bruxelles la întoarcerea lor de la Moscova, relatează „Le Monde” (Franța).
