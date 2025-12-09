Zelenski spune că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei

17:30

Președintele francez Emmanuel Macron a amenințat cu impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești, la doar câteva zile […] The post Macron amenință cu impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești, dar vrea un acord comercial China – UE; Macron: “UE trebuie să accepte mai multe investiții directe chinezești, ca parte a eforturilor de reducere a deficitului comercial” appeared first on Financial Intelligence.