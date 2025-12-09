One United Properties a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp, situat în Constanta, în zona Faleză Nord–Pescarie; Valoarea brută de dezvoltare este estimată în jurul sumei de 500 milioane euro

Financial Intelligence, 9 decembrie 2025 19:50

One United Properties S.A. informează piata cu privire la semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare pentru un teren de […]

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture, pentru prelucrarea metalelor rare Financial Intelligence
SN Nuclearelectrica SA informează actionarii și investitorii că în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filiala a SN Nuclearelectrica […]
19:30
Surse: În negocierile cu OMV, statul român a obţinut rezultate remarcabile   Financial Intelligence
În ultimele luni s-au purtat negocieri dure între statul român şi compania austriacă OMV, existând informări oficiale cu […]
Acum 2 ore
18:20
DN AGRAR avansează cu implementarea Strategiei de Dezvoltare 2025 – 2030 și anunță planul de finanțare pentru fabrica de procesare a laptelui degresat și a smântânii Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
Acum 6 ore
16:10
Ungaria va susține inițiativa MOL de a cumpăra activele străine ale Lukoil, dar negocierile depind exclusiv de companie – Szijjarto Financial Intelligence
Ungaria va saluta eforturile MOL de a-și extinde portofoliul de active prin achiziționarea de noi active, cum ar […]
16:10
Putin permite Rosneft-Shell Caspian Ventures să efectueze tranzacții cu acțiuni ale CPC-R Financial Intelligence
Președintele Vladimir Putin a permis efectuarea de tranzacții cu acțiuni ale Caspian Pipeline Consortium-R, care aparține Rosneft-Shell Caspian […]
16:00
Răzvan Popescu: Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice Financial Intelligence
Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, şi nu are […]
15:40
Generația Incertitudinii: Tinerii și piața muncii, între visuri și realitate Financial Intelligence
Autor: Florentina Anițoaie, psiholog Văd în media și aud tot mai des sintagma „tinerii nu mai vor să […]
14:20
Kremlinul susţine că Putin nu vrea să restabilească URSS sau să atace NATO Financial Intelligence
Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt […]
Acum 8 ore
13:20
Dana Daraban, ACUE: Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat; credem că o soluție pe o perioadă limitată de timp ar fi să revenim la un gas release program Financial Intelligence
Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat de la 1 martie  și credem că o soluție pe o perioadă […]
13:20
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Thriller financiar în lumea streaming, care ar răsturna echilibrul de putere. Giganții Netflix și Paramount, în cursa pentru Warner Financial Intelligence
Warner Bros Discovery se află acum în centrul uneia dintre cele mai intense confruntări din industria internațională de […]
12:40
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate/ Presa germană relatează că ministrul federal al Apărării are o ”infecţie gripală” Financial Intelligence
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată […]
12:40
Cabinetul Bolojan – “opac şi agresiv în relaţia cu presa”, denunţă organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti/ Apel la garanţii ale drepturilor jurnaliştilor de a informa publicul Financial Intelligence
Organizaţii neguvernamentale preocupate de libertatea presei, accesul la informaţiile de interes public şi buna guvernare, jurnalişti acreditaţi la […]
12:40
Comisia Europeană investighează din nou Google Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat marţi o investigaţie antitrust privind utilizarea de către Google a conţinutului online pentru rezultatele […]
12:30
Grindeanu: Intrăm într-o perioadă de analiză legată de participarea PSD la guvernare Financial Intelligence
PSD a decis să intre într-o perioadă de analiză a guvernării, urmând ca la final să ia o […]
12:30
Trump spune că o blocare a tarifelor vamale de către Curtea Supremă ar fi o “ameninţare” la adresa securităţii naţionale Financial Intelligence
O "decizie negativă" a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar constitui o […]
Acum 12 ore
11:10
COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar conform Normei A.S.F. nr. 13/2019, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. a hotărât inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar, în […]
10:30
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Analiza comparativă a diferențialului 'r-g' pentru economiile din Europa Centrală și de Est […]
10:10
Greșeala fiscală care poate costa mii de locuri de muncă (Dan Manolescu) Financial Intelligence
Autor: Dan Manolescu, consultant fiscal, Președintele Camerei Consultanților Fiscali Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost introdus […]
09:30
Interviu Cristian Jura: Este nevoie de acțiune la nivelul întregii societăți pentru a conștientiza rolul util pe care îl au avertizorii de integritate; Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public Financial Intelligence
Interviu cu Cristian Jura, Membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Iulian Mareş: Domnule Jura,  […]
09:20
Motorul creșterii: de la consum la investiții (Cristian Popa) Financial Intelligence
Autor: Cristian I. Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR În 2024 si prima jumătate a anului […]
09:20
Ray Dalio spune că Orientul Mijlociu devine „Silicon Valley al capitaliștilor” Financial Intelligence
Fondatorul Bridgewater, Ray Dalio, a comparat ascensiunea unor țări din Orientul Mijlociu cu Silicon Valley. „Există o agitație […]
08:50
Zelenski spune că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei Financial Intelligence
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii […]
08:50
Cristian Seidler își încetează mandatul de secretar de stat la MApN; Geani-Cătălin Nica pleacă de la MAI Financial Intelligence
Cristian-Gabriel Seidler, secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului Apărării Naţionale, şi-a încetat mandatul la […]
08:40
Creșterea costului forţei de muncă, readusă în marja de stabilitate macroeconomică Financial Intelligence
Autor: Dan Pălăngean Costul orar al forţei de muncă a fost mai mare în trimestrul III 2025 cu […]
08:40
Aproape opt din zece companii românești investesc, multe dintre ele având planuri de a-și extinde capacitatea, însă sentimentul general rămâne mai pesimist decât în UE (sondaj BEI) Financial Intelligence
Banca Europeană de Investiții (BEI) a publicat Sondajul BEI privind investițiile pentru 2025 – prezentarea generală privind România, […]
08:10
Lion Capital a premiat olimpicii naționali la matematică, la Gala Financial Intelligence; Bogdan Drăgoi: “Vă invit să investiți, alături de noi, în acești tineri!” Financial Intelligence
Lion Capital a premiat, la Gala Financial Intelligence 2025, Centrul educațional Mate Performanță, pe domnul profesor Flavian Georgescu, […]
Acum 24 ore
06:40
Trump aprobă vânzarea cipurilor AI Nvidia H200 către China dacă SUA obțin o reducere de 25% şi spune Xi că a răspuns pozitiv Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat că SUA vor permite gigantului tehnologic Nvidia să livreze cipurile sale de inteligență […]
06:30
UE încheie un acord pentru a slăbi și mai mult legile privind sustenabilitatea corporativă Financial Intelligence
Companiile cu peste 1000 de angajați și o cifră de afaceri anuală mai mare de 450 de milioane […]
06:30
Japonia refuză planul european de confiscare a activelor rusești — mass-media Financial Intelligence
Ministrul finanțelor Satsuki Katayama a declarat că Japonia nu are autoritatea legală de a dispune de activele rusești […]
8 decembrie 2025
22:00
Nu este nevoie să „rupem” relațiile cu SUA în ceea ce privește politica de securitate, afirmă șeful serviciilor secrete germane Financial Intelligence
Nu este nevoie de o ruptură între Europa și SUA în legătură cu noua Strategie de securitate a […]
21:50
Ruxandra Băndilă revine în funcţia de director executiv al Consiliului Investitorilor Străini Financial Intelligence
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a anunţat, luni, numirea Ruxandrei Băndilă ca director executiv al organizaţiei, care revine astfel […]
21:50
Grup EM SA a adoptat un plan etapizat pentru îndeplinirea cerinţei de free-float pe piaţa SMT-AeRO Financial Intelligence
Grup EM SA, specializat în servicii de construcţii-montaj pentru sectorul energetic, a adoptat un plan concret şi etapizat […]
21:50
Ucraina va împărtăși marți planul de pace revizuit cu SUA, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Ucraina va prezenta marți SUA un plan de pace revizuit, menit să pună capăt războiului cu Rusia, după […]
Ieri
19:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întrevedere cu Donald Trump pe 29 decembrie (guvernul israelian) Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întrevedere cu preşedintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a […]
19:30
Chevron este interesat de achiziţionarea activelor Lukoil din Irak Financial Intelligence
Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, a discutat luni evoluţiile din sectorul energetic din Irak cu o delegaţie […]
17:10
Chimcomplex anunță preluarea conducerii executive de către Ștefan Vuza Financial Intelligence
Chimcomplex anunță revenirea lui Ștefan Vuza în funcția de Director General al companiei. Decizia urmărește coordonarea directă a […]
17:10
Franklin Templeton și-a exprimat disponibilitatea de a intră în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanților pentru un nou mandat  de administrator FP, de 4 ani Financial Intelligence
Franklin Templeton și-a exprimat disponibilitatea de a intra în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanților pentru un nou mandat […]
15:10
Compania israeliană de apărare Elbit Systems, suspendată de NATO, în urma unei anchete privind corupția Financial Intelligence
Cea mai mare companie israeliană din domeniul apărării, Elbit Systems, a fost suspendată de agenția de achiziții a […]
15:00
Israelul ar fi supravegheat și înregistrat baza americană CMCC, IDF neagă acuzația „absurdă” (Jerusalem Post) Financial Intelligence
Israelul a efectuat o supraveghere extinsă asupra forțelor militare staționate la noua bază americană din sudul Israelului, a […]
14:40
Comisia Europeană denunţă ‘declaraţiile complet nebune’ ale miliardarului american Elon Musk Financial Intelligence
Comisia Europeană a calificat luni drept "complet nebune" declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat sâmbătă că […]
14:10
Trump Jr. critică Ucraina pentru corupție, în ciuda faptului că tatăl său a închis organismele de supraveghere a corupției din SUA (Kiev Independent) Financial Intelligence
Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, a declarat pe 7 decembrie că tatăl său ar putea […]
13:50
IMCA – măsura care îngenunchează: „În 2026 dispărem de pe piață” Financial Intelligence
Autori: Ovidiu Gheorghe (ACDBR) & Cătălin Pisoceanu (Asociația Distribuitorilor de Produse Petroliere) Impozitul minim pe cifra de afaceri […]
13:10
UE va relaxa şi mai mult regulile de raportare în domeniul mediului Financial Intelligence
Comisia Europeană a elaborat un set de propuneri pentru a relaxa legislaţia europeană în domeniul mediului, vizând în […]
13:10
Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP/PHES) – cea mai matură și rentabilă soluție pentru stocare a energiei   Financial Intelligence
Capacitatea de stocare a României este printre cele mai scăzute din UE raportat la penetrarea SRE. Capacitatea instalată […]
13:00
Toki Power achiziționează un proiect de stocare de energie in baterii standalone BESS de 150 MW Financial Intelligence
Toki Power Holding GmbH (Toki Power), divizia de tranzacționare de energie electrică a grupului Renalfa Solarpro Group (Renalfa […]
11:50
Titlurile de stat Tezaur vor continua și în luna cadourilor cu dobânzi de până la 7,40% (MFP) Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 8 decembrie 2025, cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR […]
11:20
Pîslaru sesizează Parchetul European cu privire la achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, […]
11:10
Trump şi-a exprimat îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. Discovery Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat duminică îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. […]
11:10
România și reconstrucția Ucrainei: Testul maturității noastre economice și șansa noastră geopolitică. Tridentul strategic RO–MD–UA (Radu Magdin) Financial Intelligence
de Radu Magdin Reconstrucția Ucrainei va fi cel mai mare proiect economic al Europei în următorii 10–15 ani. […]
