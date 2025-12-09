Hermannstadt a găsit antrenor Conducerea clubului a făcut anunțul: „Este român. Semnează pe un an și jumătate”
Golazo.ro, 9 decembrie 2025 14:20
Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a declarat că până miercuri dimineața va fi anunțat noul antrenor al echipei.
• • •
Acum 5 minute
14:30
„Un punct câștigat” Victor Angelescu, despre remiza de la Botoșani: „Echipa care juca cel mai bine acasă” » Ce spune despre ratarea lui Petrila # Golazo.ro
Botoșani - Rapid 0-0. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, consideră egalul un câștig, având în vedere cât de greu se obțin punctele pe terenul echipei lui Leo Grozavu.
14:30
Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri # Golazo.ro
GOLAZO.ro publică raportul Curții de Conturi, care arată explicit cum Federația de Canotaj a făcut premieri fără a avea un cadru legal pentru JO de la Tokyo și Paris.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
13:50
Rio Ferdinand, acuzat de ipocrizie Fostul star al lui Man. United se declară un „om al poporului”, dar locuiește în Dubai » Reacția fanilor # Golazo.ro
Rio Ferdinand, fostul fundaș al lui Manchester United, a fost acuzat de fani de ipocrizie după ce a declarat că este un „om al poporului”, dar el s-a mutat la Dubai.
13:50
„Și acum?!” Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici și răspunsul simplu, dar care i-a schimbat viziunea pentru mai departe # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) mărturisește că vrea să se implice tot mai mult în „cauze care contează” pentru a-i putea ajuta pe cei vulnerabili.
Acum 2 ore
13:30
Revine Serena Williams? Răspunsul oferit de fostul antrenor al sportivei, Patrick Mouratoglou: „Doar dacă va putea face asta” # Golazo.ro
Patrick Mouratoglou (55 de ani) a vorbit despre posibila revenire în tenis a Serenei Williams (44 de ani).
Acum 4 ore
12:30
Militao, accidentare gravă Care e diagnosticul fundașului lui Real Madrid și cât ar putea lipsi » „Galacticii” au probleme mari în defensivă # Golazo.ro
Eder Militao, fundașul lui Real Madrid, a fost diagnosticat cu o ruptură a tendonului bicepsului femural al piciorului stâng.
12:20
Caz șocant în Coreea de Sud O femeie care l-a șantajat pe Heung-Min Son, în legătură cu o posibilă sarcină, a fost condamnată la închisoare » Ce sumă obținuse # Golazo.ro
O femeie din Coreea de Sud a fost condamnată la 4 ani de închisoare după ce l-a șantajat pe fotbalistul Heung-Min Son, în legătură cu o posibilă sarcină.
11:40
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA # Golazo.ro
FIFA a anunțat că vor exista pauze de hidratare în fiecare meci de la Campionatul Mondial din 2026.
11:30
Chivu și iubirea pentru Inter Tehnicianul român, despre atașamentul față de clubul milanez: „Te îndrăgostești imediat” » Cum l-a schimbat accidentarea din 2010 # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a făcut câteva declarații înaintea următorului meci din Liga Campionilor, în care a subliniat iubirea față de Inter Milano, dezvoltată încă din vremea când era jucător.
11:10
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele” # Golazo.ro
GOLAZO.ro continuă seria dezvăluirilor despre comportamentul antrenoarei Camelia Voinea în sala de gimnastică. O fostă gimnastă voia de mai mai mult timp să vorbească despre drama sa, iar asta i-a dat curaj mamei, care ne-a contactat. În timp ce vorbeam la telefon, a ajuns acasă și fiica acesteia, care ne-a povestit lucruri atroce.
10:40
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a fi semna cu FCSB: # Golazo.ro
Gabi Munteanu, tatăl fotbalistului de la CFR Cluj, Louis Munteanu, explică de ce ar fi picat, de fapt, transferul la FCSB.
Acum 6 ore
10:30
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal” # Golazo.ro
Botoșani - Rapid 0-0. Valeriu Iftime, patronul gazdelor, s-a declarat nemulțumit de rezultatul din etapa #19 din Liga 1.
10:30
Alex Pop, obiectiv clar Dorința atacantului de la Dinamo pentru finalul sezonului: „Logic vorbind, ar fi pasul firesc” # Golazo.ro
Alexandru Pop (25 de ani) și-a setat obiective mărețe pentru acest sezon, în tricoul lui Dinamo.
10:20
Salah, out cu Inter Starul lui Liverpool a fost lăsat în afara lotului de Arne Slot: „Trebuia să reacționăm” # Golazo.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a fost lăsat în afara lotului de tehnicianul Arne Slot, înaintea partidei cu Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu.
09:20
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri” # Golazo.ro
Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF va analiza pe 15 decembrie 2025 meciul Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești 3-2, după 0-2 la pauză, disputat în sezonul trecut, în Liga 3.
Acum 24 ore
23:40
„Ca doi boxeri” Leo Grozavu și-a lăudat elevii după remiza cu Rapid + FC Botoșani are o mare problemă: „Ne dezechilibează echipa” # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din etapa #19 din Liga 1.
23:30
„Pe mine asta mă preocupă” Gâlcă și-a exprimat nemulțumirea după remiza cu FC Botoșani » Ce spune despre ratarea lui Petrila # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, consideră echitabil egalul din etapa #19 din Liga 1.
23:20
Petrila își pune cenușă în cap A explicat gafa uluitoare de la Botoșani: „Prea sigur” + Aioani surprinde: „Ei meritau mai mult victoria” # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul oaspeților, și-a cerut scuze pentru ratarea uluitoare din minutul 20 al partidei.
23:10
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea” # Golazo.ro
=Fostul internațional Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Dobre pentru ratarea din ultimele minute ale partidei FC Botoșani - Rapid București 0-0.
23:00
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB # Golazo.ro
Alexandru Musi a impresionat sezonul acesta la Dinamo, unde a evoluat ca titular nu doar pentru că e soluția principală pentru regula U21, ci și pentru că a confirmat sub comanda lui Zeljko Kopic
22:40
Au strălucit în 2025 VIDEO: Cine a câștigat titlul de fotbalistul anului în Liga 1 + Toate premiile acordate la Gala Fanatik # Golazo.ro
Gala Fanatik și-a decernat câștigătorii. Conform organizatorilor în cadrul evenimentul au fost „premiați oamenii de excepție din fotbalul românesc”, ținând cont de reușitele din anul 2025.
21:30
Petrila, ratarea sezonului?! FOTO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit ratarea sezonului în Liga 1.
21:10
Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui” # Golazo.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani), jucătorul celor de la Universitatea Craiova, a făcut o comparație între antrenorii Filipe Coelho (45 de ani) și Mirel Rădoi (44 de ani).
20:40
Roman, erou la ultima fază FOTO. Reușita superbă a jucătorului de la UTA Arad, care a decis meciul cu Petrolul # Golazo.ro
UTA ARAD - PETROLUL 1-0. Alin Roman (31 de ani) a dat lovitura pentru gazde, la ultima fază a meciului.
20:10
România a încheiat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin și cam toată lumea pare mulțumită.
20:10
„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că nu mai este interesat de transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).
19:20
Ganea, memorial pentru fiul decedat Fostul atacant organizează turneul la Făgăraș și încearcă să-și revină după pierderea copilului de 2 ani # Golazo.ro
Ionel Ganea organizează săptămâna aceasta primul Memorial „Ioan Alexandru Ganea” la Făgăraș, după ce fiul său a decedat în urma unui accident rutier, în timp ce încearcă să-și găsească echilibrul.
19:10
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fanatik
19:10
„Chivu va juca în dreapta” Antrenorul lui Inter face haz de necaz înainte de meciul cu Liverpool din Liga Campionilor # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de efectiv înaintea partidei cu Liverpool, din Liga Campionilor.
18:50
Răzvan Lucescu, optimist VIDEO: Ce spune antrenorul lui PAOK despre barajul cu Turcia: „Nu e ca Italia, Spania sau Anglia” # Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a vorbit despre primul meci de baraj al „tricolorilor” pentru calificarea la CM 2026.
18:50
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult” # Golazo.ro
Dinamoviștii negociază cu trei dintre cei mai importanți jucători din lot, în vederea prelungirii contractelor care expiră vara viitoare
18:20
Vor să-l dea jos pe Infantino?! Tot mai multe voci enervate de președintele FIFA după „showul Trump”. Ce i se pregătește # Golazo.ro
Gianni Infantino, 55 de ani, a schimbat statutul FIFA pentru a putea candida și în 2027. Este posibil ca președintele forului mondial să nu mai fie candidat unic, ca în 2019 și 2023
18:10
Bîrligea, apariție-surpriză VIDEO+FOTO: Atacantul de la FCSB, ultimele detalii despre recuperarea sa: „În 10 zile ne-am împrietenit” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a oferit detalii despre accidentarea sa și a vorbit despre rezultatele sub așteptări ale campioanei din acest sezon.
17:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 80. Astăzi, printre altele, despre sportiva cu cele mai mari venituri în 2025, partenerul principal al echipei Audi F1 și un nou record bifat de Real Madrid.
17:00
De cine se teme FCSB Japonezul care domină golgeterii Olandei vine joi pe Arena Națională. „Poker”, hattrick și 3 „duble”! # Golazo.ro
Ayase Ueda, 27 de ani, vârful pe care îl căuta antrenorul lui Feyenoord, Robin van Persie, atacant emblematic al naționalei Țărilor de Jos, ex-Arsenal și Manchester United
16:50
Vești bune despre Dan Petrescu Cristi Balaj, detalii despre starea de sănătate a antrenorului: „Evoluează în bine” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru în Liga 1 și fost președinte la CFR Cluj, a vorbit despre starea de sănătate a tehnicianului Dan Petrescu (57 de ani).
16:30
Vedetă de la Liverpool, hărțuită Jucătoarea „cormoranilor” a fost nevoită să își angajeze un bodyguard după ce a fost urmărită de un milionar # Golazo.ro
Marie Hobinger (24 de ani), mijlocașa celor de la Liverpool, a fost nevoită să își angajeze un bodyguard după ce a fost urmărită și hărțuită de un om de afaceri în vârstă de 42 de ani, Mangal Dalal
15:30
„Singur acasă” versus FCSB - Dinamo! Derby de România s-a suprapus cu „Home Alone”, pe care Pro TV l-a difuzat și duminică. Care au fost audiențele # Golazo.ro
Derby-ul de pe Arena Națională a făcut o audiență bună, însă a fost efectiv zdrobit de filmul „Singur Acasă”, care a avut o cotă de piață cu peste 65% mai mare.
15:20
Botoșani - Rapid LIVE de la 20:30, ultimul meci al etapei #19 din Liga 1 » Duel pentru primul loc # Golazo.ro
Rapid va juca astăzi, pe terenul celor de la Botoșani, de la 20:30, în runda #19 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:50
A intrat cu umărul în Lucescu! Momente de tensiune între antrenorii lui PAOK și Aris după derby. De ce sunt în conflict de 7 ani! # Golazo.ro
Răzvan Lucescu a câștigat derbyul Salonicului, PAOK - Aris 3-1, duminică seară, dar conflictul cu spaniolul Manolo Jimenez a continuat și acum, la finalul meciului. De ce nu se înțeleg cei doi antrenori din 2018
Ieri
14:10
Te susține Becali, ai pierdut alegerile! Fără excepție, toate pariurile lui Gigi au pierdut în politică: Firea, Simion, Georgescu, Antonescu, Băluță # Golazo.ro
Patronul FCSB a fost implicat direct sau indirect în alegeri la Primăria Capitalei și la cele 3 tururi ale prezidențialelor din 2024 și 2025
14:10
Ioan Sdrobiș, eternul rival al lui Mircea Lucescu Replica memorabilă: „Îl bat și în sufragerie la Copos”. Autoportret-testament: „N-am fost un Trapattoni” # Golazo.ro
Ioan Sdrobiș s-a impus în fotbalul românesc ca un antrenor cu personalitate inconfundabilă.
14:00
Fanii nu i-au cruțat pe „galactici” Cele mai amuzante meme-uri după ce Real Madrid a fost învinsă de echipa lui Ionuț Radu # Golazo.ro
Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Înfrângerea surprinzătoare a „galacticilor” în fața echipei lui Ionuț Radu le-a oferit fanilor prilejul perfect de a ironiza prestația jucătorilor de pe Santiago Bernabeu.
13:40
„Același tip de jucător” Daniel Pancu, despre cum gestionează relația cu Louis Munteanu: „Și eu mă comportam așa” # Golazo.ro
U Craiova - CFR Cluj 1-1. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul clujenilor, a vorbit despre relația sa cu Louis Munteanu (23 de ani). Fostul atacant consideră că jucătorul îi seamănă ca personalitate, ceea ce le permite să mențină o relație bună.
13:30
PSD a sărbătorit ca pe stadion Victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău, celebrată pe piesa care a făcut senzație pe stadioane # Golazo.ro
Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, iar sediul PSD din oraș s-a sărbătorit ca pe stadion.
13:30
„Haos cu Ungaria!” Cea mai bună marcatoare din istoria handbalului, la nivel de echipă națională, analizează prestația tricolorelor la Mondial # Golazo.ro
Cea mai bună marcatoare din istoria naționalei de handbal feminin a României, Mariana Tîrcă, a acceptat să acorde un interviu GOLAZO.ro, în care a subliniat carențele pe care le are echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă.
13:00
„Messi se bucura pentru noi” Fanii români din galeria lui Inter Miami povestesc pentru GOLAZO.ro cum au trăit finala MLS # Golazo.ro
Leo Messi i-a oferit lui Inter Miami primul trofeu de campioană în Major League Soccer. 12 româno-americani au văzut finala cu Vancouver Whitecaps din peluza La Familia, în inima galeriei Vice City
12:00
Record istoric pentru Barcelona Hansi Flick a aliniat cea mai tânără echipă din La Liga, în meciul cu Real Betis # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul Barcelonei, a stabilit o performanță istorică. A doborât un record vechi de aproape un secol.
11:50
„Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false!” Avertisment dur din SUA pentru fanii care caută bilete la CM 2026 pe site-uri neautorizate # Golazo.ro
Fanii români care visează să-și vadă echipa la CM 2026 trebuie să fie atenți. Americanii avertizează că achiziționarea biletelor de pe site-urile de revânzare neautorizate este riscantă și îi poate lăsa pe cumpărători fără bani și fără acces pe stadion.
