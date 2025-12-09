„Acolo au doborât recordul” Alegerea turcilor pentru meciul cu România nu-l surprinde pe Daniel Pancu: „Va fi infern!”

Golazo.ro, 9 decembrie 2025 19:50

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit motivul pentru care Federația Turcă de Fotbal a ales ca meciul cu România să se desfășoare pe stadionul celor de la Beșiktaș, fosta sa echipă.

Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
„O să se simtă lipsa lui Olaru” Mihai Lixandru și Adrian Șut, pregătiți pentru duelul cu Feyenoord: „Asta ne dorim!” Golazo.ro
FCSB - Feyenoord. Mihai Lixandru (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani), jucătorii campioanei, au prefațat duelul din Europa League.
Acum 2 ore
19:10
Totul pentru calificarea la CM 2026! Barajul cu Turcia afectează Liga 1 » Anunțul lui Răzvan Burleanu: „Vrem să facem tot ceea ce e posibil” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a anunțat că programul din Liga 1 va suferi modificări în luna martie pentru a ajuta naționala României în vederea barajului cu Turcia pentru CM 2026.
19:10
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»” Golazo.ro
Ocazia uluitoare irosită de Claudiu Petrila cu poarta goală în meciul FC Botoșani - Rapid 0-0 a intrat în topul celor mai mari ratări din Liga 1 după 1990.
18:40
Dinamo, parteneriat cu Udinese  În ce constă înțelegerea dintre „câini” și formația din Serie A: „Asta ne dorim”  Golazo.ro
Dinamo București a oficializat un parteneriat cu Udinese Academy România, academie coordonată de Marius Alexe, fost jucător al „câinilor”.
18:30
Reprezentați în Europa  Cinci brigăzi românești, delegate la dueluri din Europa League și Conference League » Ce meci va arbitra Istvan Kovacs Golazo.ro
Cinci brigăzi de arbitri din România vor oficia la meciuri din cupele europene, în această săptămână.
Acum 4 ore
18:00
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026 Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. Semifinala barajului pentru CM 2026 va avea loc la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.
17:30
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani) este aproape să devină noul jucător al celor de la FCSB.
17:00
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român” la Gala Fotbalului Românesc, eveniment organizat de Nicu Gheară.
17:00
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos Golazo.ro
În cadrul unui antrenament, un fan al lui Santos a glumit cu Neymar (33 de ani), care se confruntă cu probleme la genunchi. Răspunsul dat de brazilian a stârnit râsete.
17:00
Liga Campionilor LIVE, de la 17:30, în etapa #6 a fazei prinicpale. Inter Milano - Liverpool, meciul zilei, de la 22:00 Golazo.ro
Liga Campionilor revine astăzi cu alte 9 partide, în etapa #6 a fazei principale.
16:30
Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă  Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire Golazo.ro
Rapid a stabilit data cantonamentului de iarnă, care va începe la câteva zile după sărbători.
16:20
„Dă-ne afară pe toți” / „Idiot nenorocit” Jucătorii lui Real Madrid au sărit la arbitru: „Uită-te unde ești, trebuie să arăți respect!” Golazo.ro
Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Furioși că pierdeau meciul și că arbitrul Gonzalez Quintero a eliminat doi jucători, fotbaliștii madrileni au sărit la „central”.
Acum 6 ore
16:10
Performanțe de excepție ale sportivilor paralimpici români susținuți de Betano Golazo.ro
16:10
„Afișezi zâmbetul ăla stupid” Max Verstappen, enervat de un jurnalist, după ce a pierdut titlul mondial Golazo.ro
Max Verstappen, pilot la Red Bull, a răbufnit după Marele Premiu de la Abu Dhabi atunci când i s-a adus aminte de greșelile comise în acest sezon.
15:50
Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă  pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi” Golazo.ro
Wayne Rooney (40 de ani) a comentat situația de la Liverpool și l-a criticat dur pe Mohamed Salah, după declarațiile făcute la finalul meciului cu Leeds, scor 3-3.
15:40
FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte Golazo.ro
În urmă cu o lună, FCSB ajunsese la un acord cu CFR pentru Louis Munteanu și Emerllahu, în schimbul a 4,5 milioane de euro, însă nu s-a înțeles cu jucătorii
15:10
Luis Enrique era sa cadă de pe scaun!  VIDEO: Scenariul care l-a dat pe spate pe antrenorul lui PSG: „La naiba!” Golazo.ro
În cadrul unui interviu, Luis Enrique (55 de ani), antrenorul lui PSG, era să cadă de pe scaun în momentul în care analiza posibilitatea de a o antrena pe Real Madrid.
14:30
„Un punct câștigat” Victor Angelescu, despre remiza de la Botoșani: „Echipa care juca cel mai bine acasă” » Ce spune despre ratarea lui Petrila Golazo.ro
Botoșani - Rapid 0-0. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, consideră egalul un câștig, având în vedere cât de greu se obțin punctele pe terenul echipei lui Leo Grozavu.
14:30
Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri  Golazo.ro
GOLAZO.ro publică raportul Curții de Conturi, care arată explicit cum Federația de Canotaj a făcut premieri fără a avea un cadru legal pentru JO de la Tokyo și Paris.
14:20
Hermannstadt a găsit antrenor Conducerea clubului a făcut anunțul: „Este român. Semnează pe un an și jumătate” Golazo.ro
Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a declarat că până miercuri dimineața va fi anunțat noul antrenor al echipei.
Acum 8 ore
13:50
Rio Ferdinand, acuzat de ipocrizie  Fostul star al lui Man. United se declară un „om al poporului”, dar locuiește în Dubai » Reacția fanilor Golazo.ro
Rio Ferdinand, fostul fundaș al lui Manchester United, a fost acuzat de fani de ipocrizie după ce a declarat că este un „om al poporului”, dar el s-a mutat la Dubai.
13:50
„Și acum?!” Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici și răspunsul simplu, dar care i-a schimbat viziunea pentru mai departe Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) mărturisește că vrea să se implice tot mai mult în „cauze care contează” pentru a-i putea ajuta pe cei vulnerabili.
13:30
Revine Serena Williams? Răspunsul oferit de fostul antrenor al sportivei, Patrick Mouratoglou: „Doar dacă va putea face asta” Golazo.ro
Patrick Mouratoglou (55 de ani) a vorbit despre posibila revenire în tenis a Serenei Williams (44 de ani).
12:30
Militao, accidentare gravă  Care e diagnosticul fundașului lui Real Madrid și cât ar putea lipsi » „Galacticii” au probleme mari în defensivă Golazo.ro
Eder Militao, fundașul lui Real Madrid, a fost diagnosticat cu o ruptură a tendonului bicepsului femural al piciorului stâng.
12:20
Caz șocant în Coreea de Sud O femeie care l-a șantajat pe Heung-Min Son, în legătură cu o posibilă sarcină, a fost condamnată la închisoare » Ce sumă obținuse Golazo.ro
O femeie din Coreea de Sud a fost condamnată la 4 ani de închisoare după ce l-a șantajat pe fotbalistul Heung-Min Son, în legătură cu o posibilă sarcină.
Acum 12 ore
11:40
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA Golazo.ro
FIFA a anunțat că vor exista pauze de hidratare în fiecare meci de la Campionatul Mondial din 2026.
11:30
Chivu și iubirea pentru Inter Tehnicianul român, despre atașamentul față de clubul milanez: „Te îndrăgostești imediat” » Cum l-a schimbat accidentarea din 2010 Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a făcut câteva declarații înaintea următorului meci din Liga Campionilor, în care a subliniat iubirea față de Inter Milano, dezvoltată încă din vremea când era jucător.
11:10
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele” Golazo.ro
GOLAZO.ro continuă seria dezvăluirilor despre comportamentul antrenoarei Camelia Voinea în sala de gimnastică. O fostă gimnastă voia de mai mai mult timp să vorbească despre drama sa, iar asta i-a dat curaj mamei, care ne-a contactat. În timp ce vorbeam la telefon, a ajuns acasă și fiica acesteia, care ne-a povestit lucruri atroce.
10:40
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a fi semna cu FCSB: Golazo.ro
Gabi Munteanu, tatăl fotbalistului de la CFR Cluj, Louis Munteanu, explică de ce ar fi picat, de fapt, transferul la FCSB.
10:30
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal” Golazo.ro
Botoșani - Rapid 0-0. Valeriu Iftime, patronul gazdelor, s-a declarat nemulțumit de rezultatul din etapa #19 din Liga 1.
10:30
Alex Pop, obiectiv clar Dorința atacantului de la Dinamo pentru finalul sezonului: „Logic vorbind, ar fi pasul firesc” Golazo.ro
Alexandru Pop (25 de ani) și-a setat obiective mărețe pentru acest sezon, în tricoul lui Dinamo.
10:20
Salah, out cu Inter Starul lui Liverpool a fost lăsat în afara lotului de Arne Slot: „Trebuia să reacționăm” Golazo.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a fost lăsat în afara lotului de tehnicianul Arne Slot, înaintea partidei cu Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu.
09:20
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri” Golazo.ro
Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF va analiza pe 15 decembrie 2025 meciul Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești 3-2, după 0-2 la pauză, disputat în sezonul trecut, în Liga 3.
Acum 24 ore
23:40
„Ca doi boxeri” Leo Grozavu și-a lăudat elevii după remiza cu Rapid + FC Botoșani are o mare problemă: „Ne dezechilibează echipa” Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din etapa #19 din Liga 1.
23:30
„Pe mine asta mă preocupă” Gâlcă și-a exprimat nemulțumirea după remiza cu FC Botoșani » Ce spune despre ratarea lui Petrila Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților,  consideră echitabil egalul din etapa #19 din Liga 1.
23:20
Petrila își pune cenușă în cap A explicat gafa uluitoare de la Botoșani: „Prea sigur” + Aioani surprinde: „Ei meritau mai mult victoria” Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul oaspeților, și-a cerut scuze pentru ratarea uluitoare din minutul 20 al partidei.
23:10
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea” Golazo.ro
=Fostul internațional Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Dobre pentru ratarea din ultimele minute ale partidei FC Botoșani - Rapid București 0-0.
23:00
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB Golazo.ro
Alexandru Musi a impresionat sezonul acesta la Dinamo, unde a evoluat ca titular nu doar pentru că e soluția principală pentru regula U21, ci și pentru că a confirmat sub comanda lui Zeljko Kopic
22:40
Au strălucit în 2025 VIDEO: Cine a câștigat titlul de fotbalistul anului în Liga 1 + Toate premiile acordate la Gala Fanatik Golazo.ro
Gala Fanatik și-a decernat câștigătorii. Conform organizatorilor în cadrul evenimentul au fost „premiați oamenii de excepție din fotbalul românesc”, ținând cont de reușitele din anul 2025.
21:30
Petrila, ratarea sezonului?! FOTO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs Golazo.ro
FC BOTOȘANI - RAPID. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit ratarea sezonului în Liga 1.
21:10
Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune  ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui” Golazo.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani), jucătorul celor de la Universitatea Craiova, a făcut o comparație între antrenorii Filipe Coelho (45 de ani) și Mirel Rădoi (44 de ani).
20:40
Roman, erou la ultima fază FOTO. Reușita superbă a jucătorului de la UTA Arad, care a decis meciul cu Petrolul Golazo.ro
UTA ARAD - PETROLUL 1-0. Alin Roman (31 de ani) a dat lovitura pentru gazde, la ultima fază a meciului.
Ieri
20:10
Cristian Geambașu Obiectiv îndeplinit, mediocritate! Golazo.ro
România a încheiat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin și cam toată lumea pare mulțumită.
20:10
„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că nu mai este interesat de transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).
19:20
Ganea, memorial pentru fiul decedat Fostul atacant organizează turneul la Făgăraș și încearcă să-și revină după pierderea copilului de 2 ani Golazo.ro
Ionel Ganea organizează săptămâna aceasta primul Memorial „Ioan Alexandru Ganea” la Făgăraș, după ce fiul său a decedat în urma unui accident rutier, în timp ce încearcă să-și găsească echilibrul.
19:10
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!” Golazo.ro
Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fanatik
19:10
„Chivu va juca în dreapta” Antrenorul lui Inter face haz de necaz înainte de meciul cu Liverpool din Liga Campionilor Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de efectiv înaintea partidei cu Liverpool, din Liga Campionilor.
18:50
Răzvan Lucescu, optimist VIDEO: Ce spune antrenorul lui PAOK despre barajul cu Turcia: „Nu e ca Italia, Spania sau Anglia” Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a vorbit despre primul meci de baraj al „tricolorilor” pentru calificarea la CM 2026.
18:50
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult” Golazo.ro
Dinamoviștii negociază cu trei dintre cei mai importanți jucători din lot, în vederea prelungirii contractelor care expiră vara viitoare
