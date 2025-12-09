Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
Fanatik, 9 decembrie 2025 16:50
Dorinel Munteanu revine în Superliga! Antrenorul de 57 de ani a ajuns la un acord cu conducerea clubului. Detalii din contract. Salariul care l-a convins pe tehnician.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
16:50
Dorinel Munteanu revine în Superliga! Antrenorul de 57 de ani a ajuns la un acord cu conducerea clubului. Detalii din contract. Salariul care l-a convins pe tehnician.
Acum 30 minute
16:40
Daniel Băluță, trădat de PSD la alegerile pentru Primăria Bucureștiului: „A fost manevră mare de tot! Grindeanu e cel mai bucuros” # Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat la "Profeţiile lui Mitică" rezultatul alegerilor pentru funcţia de primar general al Capitalei. Ce spune Oracolul de la Bălceşti despre înfrângerea suferită de candidatul PSD, Daniel Băluţă.
16:40
Răzvan Lucescu, prima reacție despre barajul Turcia – România! Fiul selecționerului a dat verdictul: „Fără asta, nu ajungem la Mondial” # Fanatik
Răzvan Lucescu a venit la Super Gala Fanatik 2025 și a vorbit despre viitorul echipei naționale, care urmează să joace în play-off, în Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială.
Acum o oră
16:10
Prima echipă din SuperLiga care îl vrea pe Denis Alibec, după ce Gigi Becali l-a pus pe liber la FCSB # Fanatik
Gigi Becali și FCSB s-ar putea despărți de Denis Alibec în această iarnă, însă atacantul nu va rămâne fără echipă. Cine este prima formație din SuperLiga României ce și-a depus candidatura la transferul său
Acum 2 ore
15:50
Sorin Cârţu, mesaj direct pentru jucătorii lui Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: „Facem un apel cu maximă rugăminte!“ # Fanatik
Sorin Cârţu a fost prezent la întâlnirea juniorilor Ştiinţei cu Moş Crăciun şi a ţinut să le transmită o mare rugăminte jucătorilor lui Coelho înaintea duelului cu Sparta Praga.
15:40
Reformă sub semnul întrebării pe căile ferate: guvernul vizează o companie desființată în 1998. Scandalul subvențiilor date de stat și proteste anunțate la ușa lui Nicușor Dan # Fanatik
Reforma anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu stârnește câteva controverse. Una din companiile vizate, trecute de guvern în tabelul oficial, nu mai există din 1998.
15:10
Cât a costat costumul purtat de Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025 și de unde a fost adus. Finanțatorul FCSB a făcut senzație la eveniment # Fanatik
Costumul lui Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025 a atras toate privirile! Cât a costat și de unde a fost adus acest model spectaculos? Vei rămâne surprins!
Acum 4 ore
14:50
FC Hermannstadt este în căutarea unui nou antrenor, iar numele lui Adrian Mutu a apărut pe lista sibienilor. „Briliantul” a oferit ultimele detalii despre discuțiile cu fosta echipă a lui Marius Măldărășanu
14:40
Dennis Politic, marea enigmă de la FCSB: ”Acuză în continuare dureri, dar nu apar modificări la analizele medicale” # Fanatik
FCSB a avut o mulțime de jucători indisponibili pentru derby-ul cu Dinamo, iar pe această listă s-a aflat și Dennis Politic. Jucătorul acuză în continuare dureri.
14:40
Peste 125.000 de copii din 37 de județe beneficiază de cel mai amplu program educațional complementar din România – Șah în școală
14:20
Workshopuri dedicate dezvoltării sportivilor, medalii la Cupa Mondială de Para Climbing și rezultate excelente la Campionatele Europene de Para Tenis de Masă
14:10
Răzbunare după 43 de ani!? Care este unul dintre cele mai așteptate meciuri de la Cupa Mondială din 2026 # Fanatik
La Campionatul Mondial din 2026 ar putea avea loc o răzbunare pentru un motiv vechi de 43 de ani. Ce s-a întâmplat la turneul final din 1982, care a avut loc în Spania
13:50
Craiova vrea să bată Clujul. Anunțul Olguței Vasilescu pentru 2026: „Va depăși tot ceea ce există în România” # Fanatik
Primăria Craiovei anunță că anul 2026 va fi peste 2025 în materie de entertainment. Lia Olguța Vasilescu anunță că va duce distracția la un nivel fără precedent în România.
13:50
Veste uriașă de la UEFA! Cinci brigăzi din România, delegate la meciurile din cupele europene # Fanatik
UEFA a făcut anunțul! Nu mai puțin de 5 brigăzi din România au fost delegate la meciurile din această săptămână din cupele europene. Istvan Kovacs va fi la centru la un duel de foc.
13:40
George Copos și Gigi Becali, tachinări savuroase la Super Gala Fanatik 2025: „Cine e pe primul loc? / Nu-ți convine că se face performanță la Rapid!” # Fanatik
Gigi Becali și George Copos nu mai sunt rivali direcți, însă cei doi nu au uitat vremurile bune. Care a fost dialogul dintre cei doi oameni de afaceri cu privire la clasamentul SuperLigii
13:10
Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Champions League, etapa 6. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
Acum 6 ore
12:50
Ionuț Radu, record incredibil după ce a învins-o pe Real Madrid! De 14 luni nu s-a mai întâmplat asta pe Santiago Bernabeu # Fanatik
Ce performanță pentru Ionuț Radu! Portarul român a închis poarta celor de la Celta Vigo în meciul de foc cu Real Madrid și a bifat un record impresionat. E pentru prima dată în 14 luni când s-a întâmplat asta.
12:40
Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6. Ce bunuri deține și ce venituri a declarat în 2024 # Fanatik
Cine este Paul Moldovan, cel care va fi primar interimar al Sectorului 6, după ce Ciprian Ciucu și-a câștigat fotoliul la Primăria Capitalei. Experiență profesională și declarație de avere
12:20
Universitatea Craiova şi-a îndeplinit misiunea de „suflet“! Suporterii Ştiinţei au donat un număr impresionant de ghetuţe copiilor nevoiaşi # Fanatik
Iniţiativa Universităţii Craiova dinaintea meciului cu CFR Cluj a dat roade. Câte perechi de ghetuţe au reuşit să se strângă pentru copiii nevoiaşi din Oltenia.
12:10
Atacanțul naționalei Angliei, în cătușe! A fost arestat după ce a bătut un fan într-un club din Londra # Fanatik
Scene incredibile într-un club de noapte din Londra. Un cunoscut fotbalist englez a fost arestat de poliție după ce a agresat un fan care voia să facă o poză cu el.
11:40
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut” # Fanatik
Dan Petrescu i-a uimit pe britanici după ce a slăbit peste 30 de kilograme din cauza unei boli misterioase. „Bursucul” a scris istorie în Anglia, în special în perioada în care a evoluat la Chelsea
11:20
Răzvan Ioan Boanchiș, mesaj manifest de ziua de naștere a lui Ionuț Lupescu: „Un fotbal prea bun față de cifrele lui caricaturale” # Fanatik
Cu ocazia zilei de naștere a lui Ionuț Lupescu, Răzvan Ioan Boanchiș a făcut în FANATIK o radiografie dură și complexă a actualei situații din fotbalul românesc
11:10
Câți bani câștigă la stat fosta parteneră de afaceri a ministrului Predoiu. Funcția cheie obținută cu sprijinul PSD # Fanatik
Avocata care câștigă mai mult la stat decât în privat. Fosta parteneră de afaceri a ministrului PNL, Cătălin Predoiu, susținută de PSD pentru o funcție cheie
Acum 8 ore
11:00
Tragedie în lumea sporturilor cu motor! Un pilot a murit la doar 17 ani în urma unui accident # Fanatik
Un pilot spaniol de motocros a murit la vârsta de 17 ani în urma unui accident suferit în timpul unei sesiuni de antrenamente private, în regiunea în Castellon.
10:40
Mitică Dragomir sare în apărarea lui Gheorghe Tadici: “Să îi facem statuie! Traume? Dar e bine cu rentă viageră” # Fanatik
Dumitru Dragomir nu îl condamnă pe Gheorghe Tadici după scandalul de la handbalul feminin. Mitică i-a pus la punct pe tinerii sportivi români mult prea „fragili”.
10:20
Emeric Ienei, omagiat la Super Gala Fanatik 2025: “Legendele nu mor niciodată!”. Discurs profund al nepotului regretatului antrenor # Fanatik
Numele regretatului Emeric Ienei a fost pe buzele tuturor la Super Gala Fanatik 2025. Darius, nepotul antrenorului care a adus Cupa Campionilor în România, a avut un discurs emoționant.
10:00
Cristi Chivu a comentat scandalul momentului înainte de Inter – Liverpool: „Trebuie să fim atenți” # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat partida pe care Inter o va disputa pe San Siro contra lui Liverpool. Tehnicianul român a comentat și scandalul de pe Anfield.
09:40
Detalii cutremurătoare despre ultimele luni de viață ale lui Ioan Sdrobiș: ”Nu mai mânca, nu mai putea să vorbească” # Fanatik
Ioan Sdrobiș a murit la vârsta de 79 de ani, după ce în ultimii ani a fost supus mai multor intervenții chirurgicale. Fostul antrenor a trăit o adevărată dramă în ultimele luni de viață.
09:20
Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei: „Când i-am plătit, unii jucători nici nu mai știam că au fost la noi” # Fanatik
Un club din SuperLiga a fost nevoit să achite 300.000 de euro unor foști jucători în ultimele luni, pentru a scăpa de interdicția la transferuri aplicată de FIFA.
09:10
Ce buget va avea la dispoziție Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Contractele pentru care a renunțat la funcția din Parlament # Fanatik
Ce sumă va avea la dispoziție Marcel Ciolacu la Consiliul Județean Buzău, acolo unde a fost ales președinte. Ce contracte publice are instituția care va fi condusă de fostul premier PSD
Acum 12 ore
08:50
A făcut în direct calculele FCSB ca să prindă play-off-ul, dar și ca să câștige titlul! ”Să vedem cine schimbă sistemele de joc!”. Exclusiv # Fanatik
FCSB a scos doar o remiză în derby-ul cu Dinamo, iar șansele să câștige un nou titlu în SuperLiga s-au micșorat. Cum arată calculele ca ”roș-albaștrii” să prindă măcar play-off-ul.
08:40
Ce au remarcat grecii după ce Fanatik l-a desemnat pe Răzvan Lucescu antrenorul anului 2025. Super Gala Fanatik, ample spații în presa elenă # Fanatik
Răzvan Lucescu, omul care scrie istorie pe banca grecilor de la PAOK Salonic, a fost desemnat cel mai bun antrenor român al anului 2025, la Super Gala Fanatik
08:20
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a făcut un anunț important la Super Gala Fanatik 2025, unde a primit un Premiu Special. Ce contract a semnat FRF?
08:10
Jucătoarea care s-a referit la bustul Simonei Halep a semnat cu Only Fans: “Tenisul întâlneşte senzualitatea, întotdeauna cu stil” # Fanatik
Prima jucătoare de tenis, care evoluează după ce a făcut implanturi mamare, a semnat un contract de reprezentare cu platforma online destinată adulților
07:50
Washington D.C. a găzduit vineri, 5 decembrie, festivitatea tragerii la sorți a celor 12 grupe de la Cupa Mondială 2026. Un eveniment grandios la care au participat reprezentanții politici ai celor trei țări organizatoare, dar […]
07:50
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS # Fanatik
Prejudiciu de sute de mii de lei la Casa de Sănătate. Angajații care au primit preferențial indemnizația de concediu. A fost sesizat Parchetul General
07:40
Tragedie în fotbalul mondial! Fostul internațional a murit la doar 54 de ani. Care a fost cauza decesului # Fanatik
Vești tragice vin din Belgia, acolo unde fostul jucător al celor de la Anderlecht a încetat din viața la doar 54 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale.
07:10
Andreea Bălan, încântată de invitațiile de la nunta cu Victor Cornea. Modelul ales este unic și spectaculos # Fanatik
Andreea Bălan se declară entuziasmată de invitațiile de la cununia religioasă cu jucătorul de tenis, Victor Cornea. Cântăreața a mizat pe ceva special.
06:50
Ce s-a ales de atacantul de care Dinamo a tras insistent, ca să semneze cu echipa lui Zelkjo Kopic # Fanatik
Atacantul golgheter, cu 21 de contribuții decisive, în sezonul trecut a avut prestații inferioare după ce a schimbat campionatul, țara ba chiar și continentul
06:40
Daniel Bîrligea, revenire miraculoasă! Gigi Becali le-a dat o veste uriașă suporterilor FCSB: „Cel mai bun atacant din România” # Fanatik
Daniel Bîrligea s-a accidentat în meciul pe care FCSB l-a pierdut, 0-1, cu Steaua Roșie Belgrad. Când revine, de fapt, atacantul roș-albaștrilor și ce anunț a făcut Gigi Becali.
06:10
Show „alb-albastru“ cu Moș Crăciun în Bănie! Universitatea Craiova a umplut Sala Polivalentă cu magie, emoții și cadouri pentru juniorii clubului # Fanatik
Juniorii clubului Universitatea Craiova au avut parte de o seară plină de surprize „alb-albastre“ în cadrul unui eveniment deosebit. Ce mesaje de suflet au avut să le transmită micuților Nicușor Bancu și Filipe Coelho.
05:50
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca lui Bolojan de la Oradea # Fanatik
Ciprian Ciucu vrea să transforme radical Bucureștiul, transformându-l într-un oraș verde, un adevărat oraș-parc, iar votanții edilului cred că metropola ar putea arăta ca Oradea.
Acum 24 ore
01:10
Surpriză! După Petrila, un alt jucător de națională de la Rapid a fost certat după 0-0 cu Botoșani: „În Turcia nu merge cu capul în pământ” # Fanatik
Rapid a avut trei ocazii uriașe în meciul de la Botoșani, încheiat la egalitate, scor 0-0. Deși cea mai mare a fost a lui Claudiu Petrila, un alt fotbalist giuleștean a fost certat
00:50
Bogdan Baratky vine cu vești proaste după Botoșani – Rapid 0-0: „Meciul concluziilor triste” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în Fanatik concluziile meciului Botoșani - Rapid 0-0. De ce veștile editorialistului nu sunt bune nici pentru moldoveni, nici pentru giuleșteni și nici pentru competiție.
00:40
Cele mai spectaculoase imagini de la Super Gala Fanatik 2025. Gigi Becali și familia Lucescu au furat toate privirile. Galerie foto # Fanatik
Super Gala FANATIK 2025 a generat momente de excepție, așa cum era de așteptat, dar și fotografii pe măsură! Cele mai spectaculoase imagini de la evenimentul finalului de an în sportul românesc
00:20
Gigi Becali, ultimele detalii despre transferurile pe care le pregătește la FCSB: „S-a terminat. Gata!” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre planurile pe care le are cu privire la transferuri și a anunțat că aducerea unui fotbalist nu mai este de actualitate.
00:00
Frumoasa jucătoare de tenis a bifat o apariție spectaculoasă. Cum a apărut în vacanța din Miami # Fanatik
O superbă jucătoare de tenis a fost protagonista unei ipostaze neașteptate. Descoperă felul în care s-a fotografiat în timpul unei deplasări, în Miami.
00:00
George Copos și Cristi Borcea, dialog fabulos de la distanță la Super Gala Fanatik 2025! Ce și-au strigat vechii rivali și gestul lui Gigi Becali. Foto # Fanatik
George Copos, fostul patron al Rapidului, și Cristi Borcea, fost acționar și președinte al lui Dinamo, au fost prezenți la Super Gala Fanatik 2025, unde au și avut un schimb de replici.
8 decembrie 2025
23:50
Leo Grozavu șochează la conferință după FC Botoșani – Rapid 0-0: „Acesta e obiectivul. Nu sunt nici profet, nici Mama Omida” # Fanatik
Leo Grozavu, Andrei Miron și Zoran Mitrov au reacționat după remiza înregistrată de FC Botoșani pe teren propriu contra Rapidului, scor 0-0. Tehnicianul a făcut o afirmație surprinzătoare cu privire la obiectivul echipei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.