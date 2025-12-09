Italienii s-au convins după Inter – Liverpool 0-1: „Ghinion și pedepsiți de VAR”. Jucătorul lui Cristi Chivu, făcut praf
Fanatik, 10 decembrie 2025 00:40
Presa din Italia a reacționat după meciul dintre Inter, echipa lui Chivu, și Liverpool, din grupa principală a Champions League, care s-a terminat cu victoria oaspeților, 1-0.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
01:00
Acuzații grave după penalty-ul care a decis Inter – Liverpool: „De ce un neamț dă penalty tot pentru un neamț?” # Fanatik
La scurt timp după finalul meciului Inter - Liverpool, scor 0-1, au apărut acuzații grave. Specialiștii judecă dur faptul că arbitrul Felix Zwayer a acordat penalty.
01:00
Cristi Chivu a răbufnit după Inter – Liverpool 0-1: „E a doua oară în ultimele două meciuri!” # Fanatik
Cristian Chivu s-a declarat dezamăgit de eșecul pe care echipa sa, Inter, l-a înregistrat în meciul cu Liverpool, 0-1, în grupa principală de Champions League.
Acum o oră
00:40
Italienii s-au convins după Inter – Liverpool 0-1: „Ghinion și pedepsiți de VAR”. Jucătorul lui Cristi Chivu, făcut praf # Fanatik
Presa din Italia a reacționat după meciul dintre Inter, echipa lui Chivu, și Liverpool, din grupa principală a Champions League, care s-a terminat cu victoria oaspeților, 1-0.
00:30
Seară neagră pentru Cristi Chivu după Inter – Liverpool 0-1! Nerazzurri, capăt de drum după o serie invincibilă # Fanatik
Seară neagră pentru Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Ce serie au oprit „cormoranii” pentru echipa românului în UEFA Champions League.
Acum 2 ore
00:00
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de internauți # Fanatik
Sportiva catalogată având cele mai lungi picioare din circuitul WTA a realizat fotografii inedite, în concediu. În ce fel au reacționat urmăritorii săi.
9 decembrie 2025
23:50
Chiar dacă Dinamo o duce foarte bine în SuperLiga, la trupa bucureșteană nu este totul lapte și miere, iar ultima decizie luată arată că există probleme.
23:30
Au luat foc după golul anulat din Inter – Liverpool! „Așa ceva nu s-ar întâmpla în Premier League”. Video # Fanatik
Presa din Anglia a „explodat” după ce golul lui Ibrahima Konate din partida Inter - Liverpool a fost anulat de „centralul” Felix Zwayer. Concluzia britanicilor a fost una dură.
Acum 4 ore
23:20
Marius Șumudică, dezvăluire incredibilă despre cum se pregătea Denis Alibec cu el antrenor. „Niciodată!” # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre relația specială cu Denis Alibec din perioada când cei doi au colaborat la Astra Giurgiu și au ieșit campioni. Ce atitudine avea capriciosul atacant la antrenamente.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 10 decembrie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Real Madrid – Manchester City # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 10 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul Real Madrid - Manchester City
23:10
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură” # Fanatik
Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate despre întreaga sa carieră din tenis. Ce provocări a întâmpinat sportiva de-a lungul timpului și ce i s-a întâmplat?
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 10 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 446 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Champions League
22:30
Un fotbalist pregătit de Cristi Chivu a ieșit accidentat în partida cu Liverpool, din etapa a 6-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Ce a pățit starul lui Inter.
22:20
Solicitare incredibilă înainte de partida din Champions League! „Clubul gazdă și UEFA au evaluat riscul” # Fanatik
Clubul Slavia Praga a făcut o solicitare neobișnuită înainte de partida pe care cehii o vor disputa pe terenul lui Tottenham în UEFA Champions League.
21:50
Ce i-a spus Ștefan Baiaram lui Mitică Dragomir la Super Gala Fanatik 2025. Răspunsul de milioane al fostului șef LPF # Fanatik
Desemnat mijlocașul anului la Super Gala FANATIK 2025, Ștefan Baiaram nu a ratat ocazia și a intrat în vorbă cu Dumitru Dragomir. Ce i-a spus internaționalul român și replica de milioane a lui “Don Corleone”.
21:30
Fostul jucător de la FCSB și Rapid îl pregătește mental pe Armstrong să destabilizeze adversarul în derby-uri. Exclusiv # Fanatik
Danny Armstrong a avut o evoluție excelentă cu FCSB și a hărțuit, în permanență, defensiva campioanei României. Cine este fostul fotbalist care îl pregătește mental pe scoțian pentru a destabiliza adversarul.
Acum 6 ore
21:20
Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, s-a hotărât cu privire la primul 11 din partida pe care olandezii o joacă cu Atletico Madrid, iar pentru Dennis Man este o premieră după mai multe luni.
21:10
Primăria și Poliția din Iași vor să demoleze vila clanului Corduneanu, ridicată fără autorizație. Motivul uluitor pentru care procesul a fost suspendat # Fanatik
Adrian, liderul clanului Corduneanu, și familia sa locuiesc într-o vilă din Iași care a fost construită fără autorizație, astfel că autoritățile locale au demarat un proces pentru demolarea acesteia.
20:40
Fotbalistul Barcelonei aflat în depresie, decizie radicală! Starul catalan a apelat la o metodă spirituală # Fanatik
Fotbalistul Barcelonei care nu poate juca pentru echipa catalană din cauza unei depresii încearcă o metodă spirituală pentru a-și alina problema prin care trece.
20:20
Mitică Dragomir știe de ce prezența a fost redusă la alegerile pentru Primăria Bucureștiului: „Oamenii văd!”. Propunerea fostului șef al LPF # Fanatik
Ciprian Ciucu a fost ales cu votul a doar 211.000 de bucureşteni, din totalul de aproape 1,8 milioane înscrişi pe listele electorale. Dumitru Dragomir are o soluţie care ar rezolva chestiunea legitimităţii primarilor.
20:20
Noul transfer al FCSB-ului, la un pas de Dinamo! „L-am avut în cantonament, dar nu a avut timp să-i semneze contractul” # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că un jucător care va semna cu FCSB a fost aproape de formația „roș-albă”, însă mutarea a căzut dintr-un motiv incredibil.
19:50
Barajul Turcia – România modifică SuperLiga! Anunțul lui Răzvan Burleanu le vizează direct pe FCSB, U Craiova sau Rapid # Fanatik
Meciul de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, dintre Turcia și România, schimbă programul echipelor din SuperLiga în luna martie.
19:40
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt # Fanatik
Un fost mare sportiv a pornit de jos, dar a ajuns la o avere uriașă. Ce a făcut ulterior cu banii? Povestea sa de viață este una cu adevărat emoționantă.
Acum 8 ore
19:20
După Kevin Ciubotaru, Mihai Stoica anunță un nou transfer la FCSB. Despre cine este vorba: „Suntem în discuții” # Fanatik
FCSB pregătește un nou transfer după cel al lui Kevin Ciubotaru. Ce anunț a făcut Mihai Stoica și despre ce fotbalist este vorba.
19:00
Juri Cisotti, discurs plin de emoție după ce a primit premiul „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025: „Fără ei nu ar fi fost posibil” # Fanatik
Juri Cisotti a avut un discurs emoționant pe scenă după ce a fost declarat „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025. Pe cine a menționat mijlocașul italian.
18:40
Decizia luată de Salah după ce a fost exclus din lot! Ce a făcut egipteanul în ziua meciului Inter – Liverpool. Foto # Fanatik
Mohamed Salah, cel mai bun fotbalist egiptean din istorie, nu o duce deloc bine la Liverpool. Atacantul a fost exclus de Arne Slot din lot înainte de duelul cu Inter.
18:20
Dumitru Dragomir a dat, marți, o adevărată lovitură. Fostul președinte al LPF a făcut o tranzacție de opt milioane de euro. Ce a cumpărat „Don Corleone”.
18:00
Dinamo, parteneriat cu o forță din Serie A! Fostul internațional revine în Ștefan cel Mare: „Un model pentru toți jucătorii noștri” # Fanatik
Dinamo a anunțat un parteneriat cu o echipă din elita fotbalului italian. „Câinii” vor face schimb de experiență cu una dintre formațiile aflate în Seria A. Despre ce club este vorba.
18:00
Scad ratele creditelor de la 1 ianuarie 2026? Avertismentul specialiștilor pentru românii îndatorați: ”În perioada următoare, va fi o foarte mare presiune pe oameni” # Fanatik
Se estimează o scădere a IRCC începând cu 1 ianuarie 2026, ceea ce ar însemnă și o scădere a ratelor la credite. Ce spun, totuși, specialiștii, ținând cont de inflația care este una ridicată
17:40
Pe ce stadion se va juca meciul decisiv dintre Turcia și România din barajul pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026. Federația a făcut anunțul așteptat de toată lumea.
Acum 12 ore
17:20
Gala RXF 51. Se anunță show la Brașov! Ovidiu Neveu, din nou în main-event. Programul complet al luptelor # Fanatik
Gala RXF 51 va scrie o nouă pagină de istorie în lumea sporturilor de contact. Promotorul Sebastian Vieru a pus în scenă lupte captivante care vor stârni interesul publicului.
17:10
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere # Fanatik
Ciprian Ciucu vrea să crească nivelul de securitate al locuitorilor Capitalei prin instalarea unui sistem de supraveghere video în toate zonele considerate ”vulnerabile” din oraș.
17:10
Gigi Becali și patronul lui Hermannstadt confirmă transferul anunțat exclusiv de Fanatik: „Ăștia sunt banii” # Fanatik
Gigi Becali s-a înțeles cu FC Hermannstadt pentru a doua mutare a iernii după cea a lui Andre Duarte! Cât a plătit patronul lui FCSB pentru transferul anunțat în exclusivitate de FANATIK
16:50
Dorinel Munteanu revine în Superliga! Antrenorul de 57 de ani a ajuns la un acord cu conducerea clubului. Detalii din contract. Salariul care l-a convins pe tehnician.
16:40
Daniel Băluță, trădat de PSD la alegerile pentru Primăria Bucureștiului: „A fost manevră mare de tot! Grindeanu e cel mai bucuros” # Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat la "Profeţiile lui Mitică" rezultatul alegerilor pentru funcţia de primar general al Capitalei. Ce spune Oracolul de la Bălceşti despre înfrângerea suferită de candidatul PSD, Daniel Băluţă.
16:40
Răzvan Lucescu, prima reacție despre barajul Turcia – România! Fiul selecționerului a dat verdictul: „Fără asta, nu ajungem la Mondial” # Fanatik
Răzvan Lucescu a venit la Super Gala Fanatik 2025 și a vorbit despre viitorul echipei naționale, care urmează să joace în play-off, în Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială.
16:10
Prima echipă din SuperLiga care îl vrea pe Denis Alibec, după ce Gigi Becali l-a pus pe liber la FCSB # Fanatik
Gigi Becali și FCSB s-ar putea despărți de Denis Alibec în această iarnă, însă atacantul nu va rămâne fără echipă. Cine este prima formație din SuperLiga României ce și-a depus candidatura la transferul său
15:50
Sorin Cârţu, mesaj direct pentru jucătorii lui Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: „Facem un apel cu maximă rugăminte!“ # Fanatik
Sorin Cârţu a fost prezent la întâlnirea juniorilor Ştiinţei cu Moş Crăciun şi a ţinut să le transmită o mare rugăminte jucătorilor lui Coelho înaintea duelului cu Sparta Praga.
15:40
Reformă sub semnul întrebării pe căile ferate: guvernul vizează o companie desființată în 1998. Scandalul subvențiilor date de stat și proteste anunțate la ușa lui Nicușor Dan # Fanatik
Reforma anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu stârnește câteva controverse. Una din companiile vizate, trecute de guvern în tabelul oficial, nu mai există din 1998.
15:10
Cât a costat costumul purtat de Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025 și de unde a fost adus. Finanțatorul FCSB a făcut senzație la eveniment # Fanatik
Costumul lui Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025 a atras toate privirile! Cât a costat și de unde a fost adus acest model spectaculos? Vei rămâne surprins!
14:50
FC Hermannstadt este în căutarea unui nou antrenor, iar numele lui Adrian Mutu a apărut pe lista sibienilor. „Briliantul” a oferit ultimele detalii despre discuțiile cu fosta echipă a lui Marius Măldărășanu
14:40
Dennis Politic, marea enigmă de la FCSB: ”Acuză în continuare dureri, dar nu apar modificări la analizele medicale” # Fanatik
FCSB a avut o mulțime de jucători indisponibili pentru derby-ul cu Dinamo, iar pe această listă s-a aflat și Dennis Politic. Jucătorul acuză în continuare dureri.
14:40
Peste 125.000 de copii din 37 de județe beneficiază de cel mai amplu program educațional complementar din România – Șah în școală
14:20
Workshopuri dedicate dezvoltării sportivilor, medalii la Cupa Mondială de Para Climbing și rezultate excelente la Campionatele Europene de Para Tenis de Masă
14:10
Răzbunare după 43 de ani!? Care este unul dintre cele mai așteptate meciuri de la Cupa Mondială din 2026 # Fanatik
La Campionatul Mondial din 2026 ar putea avea loc o răzbunare pentru un motiv vechi de 43 de ani. Ce s-a întâmplat la turneul final din 1982, care a avut loc în Spania
13:50
Craiova vrea să bată Clujul. Anunțul Olguței Vasilescu pentru 2026: „Va depăși tot ceea ce există în România” # Fanatik
Primăria Craiovei anunță că anul 2026 va fi peste 2025 în materie de entertainment. Lia Olguța Vasilescu anunță că va duce distracția la un nivel fără precedent în România.
13:50
Veste uriașă de la UEFA! Cinci brigăzi din România, delegate la meciurile din cupele europene # Fanatik
UEFA a făcut anunțul! Nu mai puțin de 5 brigăzi din România au fost delegate la meciurile din această săptămână din cupele europene. Istvan Kovacs va fi la centru la un duel de foc.
13:40
George Copos și Gigi Becali, tachinări savuroase la Super Gala Fanatik 2025: „Cine e pe primul loc? / Nu-ți convine că se face performanță la Rapid!” # Fanatik
Gigi Becali și George Copos nu mai sunt rivali direcți, însă cei doi nu au uitat vremurile bune. Care a fost dialogul dintre cei doi oameni de afaceri cu privire la clasamentul SuperLigii
13:10
Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Champions League, etapa 6. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
12:50
Ionuț Radu, record incredibil după ce a învins-o pe Real Madrid! De 14 luni nu s-a mai întâmplat asta pe Santiago Bernabeu # Fanatik
Ce performanță pentru Ionuț Radu! Portarul român a închis poarta celor de la Celta Vigo în meciul de foc cu Real Madrid și a bifat un record impresionat. E pentru prima dată în 14 luni când s-a întâmplat asta.
12:40
Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6. Ce bunuri deține și ce venituri a declarat în 2024 # Fanatik
Cine este Paul Moldovan, cel care va fi primar interimar al Sectorului 6, după ce Ciprian Ciucu și-a câștigat fotoliul la Primăria Capitalei. Experiență profesională și declarație de avere
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.