DN AGRAR va construi o fabrică de procesare a laptelui degresat și a smântânii, pentru care ia un credit de 3,4 milioane de euro de la Exim Banca Românească
Economica.net, 9 decembrie 2025 18:50
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, și-a prezentat planul de finanțare pentru dezvoltarea unei fabrici de procesare a laptelui degresat și a smântânii, un proiect strategic care susține obiectivele de creștere ale Grupului pentru perioada 2025 - 2030.
Acum 30 minute
18:50
18:50
Încă un proiect imobiliar gigant la Constanța. One United Properties cumpără un teren și face șapte turnuri cu 500 de milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anunțat semnarea unei promisiuni de vanzare-cumparare pentru un teren de 34.800 mp, situat in Constanta, in zona Faleza Nord–Pescarie.
Acum o oră
18:30
Acord – premieră în lumea occidentală. O companie americană a semnat cu Nuclearelectrica pentru construcția unei fabrici de procesare a pâmânturilor rare, la Feldioara. Minereul vine din Groenlanda # Economica.net
Compania americană Critical Metals, un important producător de minerale critice, a anunțat semnarea unui acord pentru crearea unui joint-venture cu uzina de prelucrare a minereurilor de la Feldioara a Nuclearelectrica, pentru construirea și operarea, în România, a unei fabrici de procesare a pământurilor rare, potrivit unui comunicat al părții americane.
18:30
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Reducerea deficitului balanţei primare rămâne factorul esenţial pentru restabilirea sustenabilităţii pe termen mediu a datoriei publice # Economica.net
Reducerea deficitului balanţei primare rămâne factorul esenţial pentru restabilirea sustenabilităţii pe termen mediu a traiectoriei datoriei publice, arată prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Leonardo Badea. în articolul "O radiografie asupra diferenţialului "r-g" din perspectiva sustenabilităţii fiscale pentru economiile din Europa Centrală şi de Est, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
18:10
Ministerul Finanțelor a împrumutat 165 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 165 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat 1,1 miliarde de lei, la dobânzi de 6,60% şi 6,89% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, transmite Agerpres.
18:00
Microsoft va investi 17,5 miliarde de dolari în India, aceasta fiind cea mai mare investiție a companiei în Asia # Economica.net
Gigantul tehnologic american Microsoft va investi 17,5 miliarde de dolari în India, "cea mai mare investiţie făcută vreodată în Asia", a anunţat marţi directorul general Satya Nadella pe X, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:00
Nouă centrală electrică în cogenerare în București, la CET Sud, de 275 MW și 2 miliarde de lei. Elcen a scos la licitație contractul # Economica.net
Electrocentrale București a lansat licitația pentru o nouă centrală electrică pe gaze în cogenerare la București Sud, proiect de peste 2,1 miliarde de lei. Vor urma și licitațiile pentru noile unități de la CET Grozăvești și Progresu.
18:00
CIO va monitoriza pariurile în perioada Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 pentru a preveni aranjarea competițiilor # Economica.net
Autorităţile italiene şi organizatorii Jocurilor Olimpice vor monitoriza tiparele pariurilor pentru a preveni aranjarea meciurilor la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, în acelaşi timp monitorizând orice tip de manipulare a competiţiilor, a anunţat, marţi, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:30
Proprietarul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments, va prelua și clubul belgian Eupen # Economica.net
Qatar Sports Investments (QSI), proprietarul clubului Paris Saint-Germain, prezidat de Nasser Al-Khelaifi, va prelua controlul deplin asupra clubului Eupen, club din a doua divizie belgiană, a anunţat marţi compania qatariană, scrie AFP, citată de Agerpres.
17:30
Trump spune că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri și acuză Kievul că se folosește de război pentru a le amâna # Economica.net
Ucraina, care "a pierdut multe teritorii", ar trebui să organizeze alegeri, a declarat Donald Trump într-un interviu publicat marţi pe site-ul Politico, reiterând criticile sale aspre la adresa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
Acum 4 ore
17:10
Metrorex a anunțat marți stadiul detaliat al lucrărilor din luna noiembrie la cele două secțiuni ale Magistrale 6 de metrou, aflate în construcție.
17:10
Sidicatul minerilor de la Complexul Energetic Valea Jiului: Termenele de închidere pentru minele Lonea și Lupeni nu pot fi respectate din motive tehnice # Economica.net
Sindicatul Muntele, organizaţie ce grupează mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), apreciază că termenele de închidere a minelor Lonea şi Lupeni (foto) trebuie regândite în aşa fel încât exploatările să nu fie afectate din punct de vedere tehnic şi nici anumite zone rezidenţiale care sunt construite deasupra galeriilor din care s-a exploatat cărbunele, a transmis, marţi, liderul sindical Darius Câmpean, transmite Agerpres.
16:50
Leonardo Badea (BNR): Dinamica investițiilor străine în România rămâne sub potențialul real # Economica.net
Investiţiile străine directe joacă un rol foarte important în economia românească, contribuţia lor la valoarea adaugată brută a societăţilor nefinanciare fiind de 39% în decembrie 2024, a declarat, marţi, prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea, la un eveniment de specialitate.
16:40
Ministrul Muncii Petre Florin Manole: PSD susține creșterea salariului minim, pentru că e o măsură corectă și necesară pentru economia României # Economica.net
Partidul Social Democrat susţine creşterea salariului minim, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României, a afirmat miercuri ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, într-o postare pe Facebook.
16:40
Grupul BMW își schimbă conducerea. Din mai 2026, Milan Nedeljković devine președinte și CEO al companiei # Economica.net
Odată cu planificata plecare a lui Oliver Zipse de la conducerea BMW Group, în mai 2026, atribuțiile acestuia vor fi preluate de actualul director de producție, Milan Nedeljkovic.
16:10
O şansă pentru România – Banii din PNRR pot impulsiona investiţiile şi atenua efectele de frânare a economiei generate de politica fiscală (oficial BNR) # Economica.net
România nu are alternativă la disciplina fiscală, dar PNRR poate reprezenta motorul investiţiilor şi poate atenua efectele contracţioniste provenind din partea politicii fiscale, susţine susţine Cristian Popa, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale României (BNR), în articolul "Motorul creşterii: de la consum la investiţii".
16:10
Germania – Mai puţine zile libere înseamnă un impuls pentru economie. Fiecare zi lucrătoare în plus contribuie cu 01, pp la PIB # Economica.net
Economia Germaniei ar urma să înregistreze în 2026 un impuls de pe urma unor efecte calendaristice, deoarece numărul de zile lucrătoare, uşor mai mare decât în 2025, este aşteptat să fie responsabil pentru aproximativ o treime din creşterea prognozată pentru anul următor, o evoluţie binevenită după doi ani de contracţie, transmite Reuters.
15:50
Andrei Pogonaru primește autorizație de la ANRE pentru bateria de stocare a energie pe care o face la Tușnad, împreună cu ENEVO # Economica.net
Firma controlată în proporții egale de Andrei Pogonaru și de grupul antreprenorial românesc ENEVO urmează să primească de la ANRE autorizația de înființare pentru o instalalație de stocare a energiei electrice.
15:50
UE va accelera ajutorul în domeniul energiei pentru Republica Moldova în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Economica.net
Uniunea Europeană va accelera ajutorul în domeniul energiei acordat Republicii Moldova şi Ucrainei în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din ţara vecină Ucraina, a anunţat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pe subiecte legate de energie, informează marţi MOLDPRES.
15:40
Arabii de la ADNOC, favoriţi pentru preluarea participaţiei deţinută de Rusia la compania NIS din Serbia (FT) # Economica.net
Compania energetică naţională din Abu Dhabi (ADNOC) este principalul candidat la preluarea unei participaţii de 56,15% deţinută de două firme ruseşti la compania de petrol NIS din Serbia, a anunţat marţi Financial Times, citând surse din apropierea acestui dosar.
Acum 6 ore
15:10
Pace în Gaza – Hamas acuză Israel că încalcă armistițiul. A doua fază a acordului e în „stand-by” # Economica.net
A doua fază a acordului pentru încetarea focului în Fâşia Gaza nu va putea începe cât timp Israelul va continua să încalce armistiţiul intrat în vigoare pe 10 octombrie, a declarat marţi un responsabil al mişcării islamiste palestiniene, informează AFP.
15:10
Compania South Stream Transport B.V., operatorul conductei de gaze TurkStream, îşi va transfera sediul central din Ţările de Jos în Ungaria, a anunţat marţi ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului, Peter Szijjarto, informează Itar Tass.
15:00
Companiile aeriene vor înregistra profituri record, de 41 miliarde de dolari, în 2026 – IATA # Economica.net
Sectorul aerian va raporta anul viitor profituri record de 41 miliarde de dolari, în pofida dificultăţilor din lanţurile de aprovizionare, care duc la livrări mai lente de aeronave şi o întârziere a lansării de avioane mai eficiente din punct de vedere al combustibilului, se arată în raportul Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.
15:00
În ultimii zece ani, autonomia smartphone-urilor a cunoscut o creștere spectaculoasă, de peste 100%. Dacă în 2015 majoritatea modelelor disponibile în Europa aveau o baterie care se încadra în general între 3.000 și 3.500 mAh, astăzi 6.000 mAh a devenit standardul uzual, iar în 2026, sunt planificate lansări care ating 7.500 mAh. Primul dispozitiv anunțat este HONOR Magic8 Lite, programat pentru debut în România în luna ianuarie.
14:30
România, pe lista celor nouă ţări care şi-au depus candidatura pentru a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a UE # Economica.net
Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea viitoarei Autorităţi Vamale a Uniunii Europene, transmiţând mesajul că această instituţie trebuie plasată acolo unde nevoile operaţionale, digitalizarea accelerată şi realităţile frontierelor europene se întâlnesc în mod direct, potrivit reprezentanţilor AVR.
14:20
Anunţ de la şeful Romgaz: Avem tot interesul să menţinem gazele în conducte şi nu avem nici cel mai mic motiv să le elibereze în atmosferă # Economica.net
Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, şi nu are nici cel mai mic motiv să le elibereze în atmosferă, aşa cum se afirmă de foarte multe ori, a transmis, marţi, directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, la o dezbatere de specialitate.
14:10
Germania vrea ca UE să fie „mai puţin dependentă de SUA” în materie de politică de securitate # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de Statele Unite în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA, recent publicată de Washington, care conţine critici virulente la adresa europenilor, relatează Reuters şi AFP.
13:50
Rusia acuză SUA şi UE de militarizarea zonelor din Arctica: Situaţia este complicată şi se poate înrăutăţi. Am desfăşurat submarine nucleare în zonă # Economica.net
Comandantul marinei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, a acuzat marţi SUA şi Uniunea Europeană de militarizarea Arcticii sub pretextul protejării împotriva ameninţărilor venite din partea Rusiei şi a Chinei, relatează EFE. În acelaşi timp, amiralul Moiseev a declarat că ţările NATO şi-au intensificat semnificativ activităţile de spionaj în zona arctică în ultimul timp, potrivit Reuters, care citează agenţia de presă rusă oficială TASS.
13:50
PSD a decis să intre într-o perioadă de analiză a guvernării, urmând ca la final să ia o decizie, aşa cum a luat în urmă cu şase luni, când a intrat la guvernare, a anunţat marţi preşedintele formaţiunii, Sorin Grindeanu.
13:50
Se schimbă modul în care plătim online: tranzacțiile pot fi aprobate direct în dialogul cu chatbotul. MerchantPro și NETOPIA Payments lansează AI Checkout # Economica.net
MerchantPro, platforma SaaS de eCommerce folosită de peste 2.000 de magazine online din România, anunță împreună cu NETOPIA Payments lansarea soluției AI Checkout cu One Click Payment, deschizând drumul către plățile agentice în comerțul digital local.
13:50
Un aliat al SUA ridică avioanele de război după după semnalarea unor avioane ruseşti şi chineze # Economica.net
Coreea de Sud a anunţat marţi că a ordonat ridicarea de urgenţă de la sol de avioane de vânătoare, după ce a fost semnalată prezenţa a şapte avioane militare ruseşti şi două chineze în zona sa de apărare aeriană, relatează AFP.
13:50
Anul trecut, Uniunea Europeană avea aproximativ 33,5 milioane de companii, cu 164,2 milioane de angajaţi, iar cifra netă de afaceri se situa la 38.700 miliarde de euro, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
13:50
Andrei Șelary (Selly) a anunțat semnarea unui contract cu Sphera Franchise Group pentru deschiderea a două restaurante KFC și Taco Bell în stațiunea Nibiru, acolo unde va avea loc în vara anului viitor festivalul Beach, Please!.
13:50
Furnizorii cer măsuri pentru pregătirea liberalizării pieței de gaze de la 1 aprile, “gas release program” sau alte măsuri care să evite creșteri bruște de prețuri # Economica.net
Federația ACUE solicită autorităților măsuri pentru pregătirea momentului eliminării prețurilor plafonate la gaze, pentru a nu apărea creșteri bruște de prețuri pentru clienți.
13:50
Grafice. România hârțoagelor. Până și birocrații spun că birocrația e cea mai mare problemă. Top nemulțumiri reclamate de bugetari – Sondaj # Economica.net
Birocrația este marea problemă inclusiv în interiorul sistemului birocratic, reclamă angajații la stat chestionați într-un sondaj care a cuprins 5000 de persoane și care, spun autorii, este cel mai amplu din domeniu. Ce alte probleme reclamă bugetari.i
Acum 8 ore
12:20
Kaufland a anunțat extinderea zonelor din magazinele sale dedicate gamei de bricolaj Parkside și aduce un nou concept de magazine în România.
12:10
Trump ameninţă Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% din cauza unei dispute privind apa # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează dpa.
12:10
Un nou conflict internaţional – 10 morţi în ciocnirile de la graniţa dintre Thailanda şi Cambodgia # Economica.net
În pofida apelurilor internaţionale pentru reducerea tensiunilor, ciocnirile au continuat marţi la graniţa dintre Thailanda şi Cambodgia, unde şapte civili cambodgieni şi trei soldaţi thailandezi au murit, relatează AFP.
12:10
OUG pentru reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului – secretar de stat în Ministerul Energiei # Economica.net
Ordonanţa de Urgenţă pentru implementarea Regulamentului UE 2024/1787 privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic (MER) ar putea fi adoptată până la sfârşitul acestui an, a declarat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi, la o dezbatere de specialitate.
12:10
Exporturile Germaniei au înregistrat o creştere surprinzătoare în octombrie, deşi previziunile indicau un declin, datorită comerţului cu statele membre UE, arată datele oficiale publicate marţi, transmite Reuters.
12:10
Hisense lansează în România cel mai mare televizor MiniLED din lume. Unde este expus # Economica.net
Hisense anunță că aduce în România o premieră absolută: televizorul RGB MiniLED de 116 inch, cel mai mare model RGB MiniLED din lume și primul produs realizat în producție de masă cu tehnologie RGB MiniLED autentică.
12:10
Cauți uși secționale rezidențiale și industriale? Vezi site-ul oficial Alexiana Group # Economica.net
Ai nevoie de produse care să fie durabile și sigure, indiferent de domeniu. Cu atât mai mult când este vorba despre ușile de garaj, care au anumite dimensiuni. Cu un producător care se ocupă de mai multe aspecte, poți sta mai liniștit la acest capitol.
Acum 12 ore
11:10
Dacia a anunțat astăzi că a deschis cataloagele de comenzi pentru noile variante ale modelelor Sandero și Sandero Stepway, prezentate în octombrie 2025.
10:50
Cine este Paul Moldovan, cel care va prelua Primăria Sectorului 6 după ce Ciucu a devenit Primar al Capitalei # Economica.net
Primarul general ales, Ciprian Ciucu, îşi va da demisia din funcţia de edil al Sectorului 6, înainte de a depune jurământul pentru noul mandat. Acest lucru se va întâmpla imediat după ce vor fi parcurşi toţi paşii prevăzuţi de Codul Administrativ.
10:30
Trump: Europa merge în direcţii greşite. SUA cred că „dacă tendinţele actuale continuă, continentul va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin” # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa luni, afirmând că aceasta merge în "direcţii greşite", la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care şi chestiunea migraţiei, potrivit DPA şi AFP.
10:30
Cum văd companiile din România situaţia economică în următorii ani şi ce planuri au – sondaj BEI # Economica.net
Aproape opt din zece companii româneşti investesc, multe dintre ele având planuri de a-şi extinde capacitatea, dar sentimentul general rămâne mai pesimist decât în Uniunea Europeană, relevă Sondajul Băncii Europene de Investiţii (BEI) privind investiţiile, dat marţi publicităţii.
10:30
Omenirea este aproape de un nou record. 2025 ar putea fi cel mai călduros an din istorie – Copernicus # Economica.net
Anul 2025 are în continuare şanse de a deveni unul dintre cei mai călduroşi trei ani înregistraţi vreodată, a anunţat marţi Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene, informează DPA.
10:30
China – Cel mai mare declin din ultimele 10 luni pentru cea mai mare piaţa auto din lume, în noiembrie # Economica.net
Vânzările de vehicule în China, cea mai mare piaţă auto din lume, au înregistrat un declin de 8,5% în noiembrie, a doua scădere lunară consecutivă şi cel mai sever recul din ultimele 10 luni, arată datele publicate de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CPCA), transmit Xinhua şi Reuters.
10:30
Dezvoltatorul Hercesa mai construiește un bloc de apartamente lângă stadionul Steaua din București # Economica.net
Hercesa a anunțat începerea lucărilor de construcții la al patrulea bloc de apartamente prima fază a proiectului Stellaris Residencias de lângă stadionul Steaua din București.
10:30
Statul nu pregătește liberalizarea pieței de gaze și favorizează terenul pentru noi scumpiri, ar putea apărea o criză artificială a gazelor – asociație # Economica.net
Deși este a patra liberalizare a pieței de energie în ultimii 5 ani, se vine cu aceeași practică – nu se face nimic pentru a pregăti momentul și suplimentar se menține incertitudinea - sau se lasă această impresie - că poate nu se va liberaliza piața gazelor, arată Asociația Energia Inteligentă. Situația duce la o criză artificială a gazelor care va determina creșterea prețului pe piața angro și la consumatori la momentul liberalizării, care va aduce gaze scumpe în depozitele de înmagazinare, care care la rândul lor vor menține prețuri mari la gaze în iarna 2026/2027.
