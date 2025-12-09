DN AGRAR va construi o fabrică de procesare a laptelui degresat și a smântânii, pentru care ia un credit de 3,4 milioane de euro de la Exim Banca Românească

10:30

Deși este a patra liberalizare a pieței de energie în ultimii 5 ani, se vine cu aceeași practică – nu se face nimic pentru a pregăti momentul și suplimentar se menține incertitudinea - sau se lasă această impresie - că poate nu se va liberaliza piața gazelor, arată Asociația Energia Inteligentă. Situația duce la o criză artificială a gazelor care va determina creșterea prețului pe piața angro și la consumatori la momentul liberalizării, care va aduce gaze scumpe în depozitele de înmagazinare, care care la rândul lor vor menține prețuri mari la gaze în iarna 2026/2027.