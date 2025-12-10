Noul aur este argintul – Record pentru metalul alb. Pentru prima dată în istorie a depăşit pragul de 60 de dolari pe uncie şi creşterile continuă
Economica.net, 10 decembrie 2025 11:50
Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricţiilor cu privire la ofertă precum şi al pariurilor privind o nouă relaxare a politicii monetare din partea Rezervei Federale americane, transmite Bloomberg.
Acum 15 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale.
11:20
Un nou produs inedit se găseștie în magazinele Lidl, ediție limitată de Crăciun – FOTO # Economica.net
Lidl România a anunțat introducerea la raft a unui produs inedit pe piață: lapte pentru Moș Crăciun, sub marca proprie Pilos.
11:10
Criza demografică a continuat în România. Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ şi în octombrie # Economica.net
Sporul natural s-a menţinut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate miercuri.
11:10
MedLife anunță atingerea unei capitalizari bursiere de 1 miliard de euro la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) și devine astfel cea mai valoroasă companie din sectorul de sănătate din România.
Acum 2 ore
10:40
În primele zece luni ale anului 2025, România a înregistrat peste 300 de înmatriculări de autoturisme ultra-premium, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro, conform statisticilor oficiale DRPCIV.
10:40
Propunere pentru utilizarea activelor globale Lukoil pentru a acoperi pierderile investitorilor americani – Ce „soluţie” are o bancă din SUA # Economica.net
Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.
10:40
Uniunea Europeană a convenit marţi seară asupra unui obiectiv climatic obligatoriu din punct de vedere juridic, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, faţă de nivelurile din 1990, şi de cumpărare a creditelor de carbon străine pentru a acoperi 5% din reducerile de emisii, a anunţat Parlamentul European într-un comunicat miercuri dimineaţă, transmite Reuters.
10:40
Americanii de la BSOG își iau licența de furnizare de biometan în România. Au deja fabrici de gaz „verde” la noi și vor mai face # Economica.net
Black Sea Oil and Gas (BSOG), unul dintre marii producători de gaze naturale din România, dar care s-a implicat și în segmentul de producție de gaze verzi, urmează să primească licența de furnizare pentru biogaz/biometan.
10:40
Interzis pentru copii şi adolescenţi pe rețelele sociale – Prima ţară din lume care a introdus „buletinul online” pentru Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat sau Reddit este Australia # Economica.net
Australia a devenit prima ţară din lume care a introdus, începând de miercuri, interzicerea accesului pe reţelele de socializare pentru copii şi adolescenţi până la vârsta de 16 ani, transmite DPA.
Acum 4 ore
09:40
Avertisment pentru România şi Polonia. 2026 va fi un an complicat: Crize politice interne, risc geopolitic ridicat, probleme economice în Europa de Est (Fitch) # Economica.net
Comisia Europeană a estimat că deficitele bugetare ale României şi Poloniei vor rămâne peste 6% în 2026, un nivel dublu faţă de plafonul de 3% al Uniuniii Europene. Finanţele publice ale ţărilor din Europa de Est vor continua să se deterioreze anul viitor, în pofida unei accelerări moderate a creşterii economice, din cauza creşterii nivelului datoriei şi a polarizării sporite, crizelor politice interne, dar şi din cauza riscurilor geopolitice crescute, avertizează agenţia de evaluare financiară, transmite Reuters.
09:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de migraţie şi energie, relatează dpa.
09:10
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, la CCR # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dna în legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.
09:10
Institutul german de cercetare Kiel a avertizat miercuri că ajutorul militar acordat Ucrainei ar putea atinge în 2025 cel mai scăzut nivel, deoarece europenii, care furnizează acum cea mai mare parte a acestuia, nu reuşesc să compenseze oprirea sprijinului american, relatează AFP.
09:10
Majorarea taxelor locale – CCR dezbate sesizarea la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, care prevede şi creşterea taxelor locale # Economica.net
Curtea Constituţională a Românei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea Partidului AUR în legătură cu Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale.
09:10
Nouă ieftinire în benzinării, a patra la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 10 decembrie # Economica.net
A patra ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul benzinei în stațiile Petrom.
Acum 24 ore
22:30
Digitalizarea României cu AI sub lupa Google Cloud. ”Recomand să se înceapă cu sectorul public care poate utiliza AI cu adevărat în beneficiul cetățenilor. Aveți mult talent tehnic, lucru pe care nu îl văd foarte des” – Marianne Janik, vicepreședinte EMEA # Economica.net
România se află într-un moment decisiv în privința adoptării AI și a infrastructurii cloud, iar direcția trebuie să pornească din sectorul public, crede Marianne Janik, vicepreședinte EMEA North, Google Cloud. Într-un interviu pentru Economica.net, aceasta spune că statul poate deveni cel mai puternic accelerator al transformării digitale, cu efect multiplicator pentru întreg mediul de afaceri.
22:30
În prag de Crăciun, fermierii Români au cea mai abruptă scădere de preț la carne de porc din UE # Economica.net
Dintre toate statele membre, România a raportat la final de noiembrie cea mai semnificativă scădere a prețului cărnii de porc la poarta fermei. S-a ajuns ca prețul să fie sub costul de producție.
22:20
Fitch avertizează că perspectivele financiare pentru statele din Europa de Est urmează să se deterioreze în 2026 # Economica.net
Finanţele publice ale ţărilor est-europene este posibil să se deterioreze anul viitor, în pofida unei accelerări moderate a creşterii economice, din cauza creşterii nivelului datoriei şi a polarizării sporite, a avertizat marţi agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:20
Primăria Municipiului Galați anunță că a semnat contractul de finanțare pentru ca o clădire veche, aflată în stare avansată de degradare, să fie modernizată și transformată în cantină pentru persoanele în vârstă.
22:20
Platforma de tranzacționare și investiții eToro a anunțat astăzi că utilizatorii care depun criptoactive pe platformă vor primi 1% înapoi în acțiuni.
22:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, cu un rulaj total de 186,88 de milioane de lei (36,71 de milioane de euro).
22:20
Nazare, la o întâlnire cu investitorii francezi: România este interesată să dezvolte parteneriate public-private în domenii cheie. Franţa are experienţă solidă în PPP-uri, inclusiv în sănătate şi infrastructură # Economica.net
România este interesată să dezvolte parteneriate public-private în domenii cheie, în special pentru construcţia de spitale noi şi proiecte majore de infrastructură, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care s-a întâlnit marţi, la Paris, cu reprezentanţi ai unora dintre cei mai mari investitori şi grupuri de business franceze, relatează Agerpres.
22:20
Szijjarto spune că Orban și Trump nu au ajuns la un accord prin care SUA va credita Ungaria cu 20 de miliarde de dolari, dar că cei doi s-au înțeles că vor discuta despre o nouă formă de cooperare financiară # Economica.net
Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi preşedintele american Donald Trump nu au convenit asupra unei linii de credit propuse de 20 de miliarde de dolari, dar s-au angajat să înceapă discuţii cu privire la o nouă formă de cooperare financiară, a indicat marţi şeful diplomaţiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:20
Guvernul prelungește cu doi ani concesiunea Petrom pentru perimetrul gazier Neptun Deep din Marea Neagră, perioadă în care se va săpa o nouă sondă în căutarea de gaze noi. Petrom renunță la un proces de arbitraj împotriva României # Economica.net
Guvernul prelungește cu doi ani concesiunea Petrom pentru perimetrul gazier Neptun Deep din Marea Neagră, perioadă în care se va săpa o nouă sondă în căutarea de gaze noi. Petrom renunță la un proces de arbitraj împotriva România
22:20
BCE va propune simplificarea regulilor privind rezervele de capital impuse băncilor. Vor fi cerințe mai puține, dar nu mai flexibile – surse Reuters # Economica.net
Banca Centrală Europeană (BCE) va propune simplificarea regulilor privind rezervele de capital impuse băncilor, eliminând o parte din reglementările complexe instituite după criza financiară globală, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.
22:20
Semne de criză? Băncile încep să închidă robinetul creditelor, dar dau dobânzi mai mici celor care se califică # Economica.net
Speriate de creditele neperformante, băncile au înăsprit, pentru al doilea trimestru consecutiv, creditarea economiei reale. Băncile au ”ieftinit” costul creditului, dar au înăsprit condițiile de acordare, inclusiv gradul de îndatorare al fiecărui client. În consecință și valoarea maximă a creditelor acordate, potrivit unui sondaj BNR printre principalele bănci din România.
22:20
Document. Banca Națională anunță riscurile la care se expune România. Deficitele, în top, dar haosul internațional le depășește # Economica.net
BNR a identificat două riscuri majore și două riscuri medii care pot afecta stabilitatea financiară a României. Cele majore sunt situația internațională care ne poate afecta prin contagiune și deficitele gemene dublate de creșterea datoriei externe, arată cel de-al doilea Raport asupra Stabilității Financiare, publicat de BNR.
18:50
DN AGRAR va construi o fabrică de procesare a laptelui degresat și a smântânii, pentru care ia un credit de 3,4 milioane de euro de la Exim Banca Românească # Economica.net
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, și-a prezentat planul de finanțare pentru dezvoltarea unei fabrici de procesare a laptelui degresat și a smântânii, un proiect strategic care susține obiectivele de creștere ale Grupului pentru perioada 2025 - 2030.
18:50
Încă un proiect imobiliar gigant la Constanța. One United Properties cumpără un teren și face șapte turnuri cu 500 de milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anunțat semnarea unei promisiuni de vanzare-cumparare pentru un teren de 34.800 mp, situat in Constanta, in zona Faleza Nord–Pescarie.
18:30
Acord – premieră în lumea occidentală. O companie americană a semnat cu Nuclearelectrica pentru construcția unei fabrici de procesare a pâmânturilor rare, la Feldioara. Minereul vine din Groenlanda # Economica.net
Compania americană Critical Metals, un important producător de minerale critice, a anunțat semnarea unui acord pentru crearea unui joint-venture cu uzina de prelucrare a minereurilor de la Feldioara a Nuclearelectrica, pentru construirea și operarea, în România, a unei fabrici de procesare a pământurilor rare, potrivit unui comunicat al părții americane.
18:30
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Reducerea deficitului balanţei primare rămâne factorul esenţial pentru restabilirea sustenabilităţii pe termen mediu a datoriei publice # Economica.net
Reducerea deficitului balanţei primare rămâne factorul esenţial pentru restabilirea sustenabilităţii pe termen mediu a traiectoriei datoriei publice, arată prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Leonardo Badea. în articolul "O radiografie asupra diferenţialului "r-g" din perspectiva sustenabilităţii fiscale pentru economiile din Europa Centrală şi de Est, relatează Agerpres.
18:10
Ministerul Finanțelor a împrumutat 165 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 165 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat 1,1 miliarde de lei, la dobânzi de 6,60% şi 6,89% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, transmite Agerpres.
18:00
Microsoft va investi 17,5 miliarde de dolari în India, aceasta fiind cea mai mare investiție a companiei în Asia # Economica.net
Gigantul tehnologic american Microsoft va investi 17,5 miliarde de dolari în India, "cea mai mare investiţie făcută vreodată în Asia", a anunţat marţi directorul general Satya Nadella pe X, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:00
Nouă centrală electrică în cogenerare în București, la CET Sud, de 275 MW și 2 miliarde de lei. Elcen a scos la licitație contractul # Economica.net
Electrocentrale București a lansat licitația pentru o nouă centrală electrică pe gaze în cogenerare la București Sud, proiect de peste 2,1 miliarde de lei. Vor urma și licitațiile pentru noile unități de la CET Grozăvești și Progresu.
18:00
CIO va monitoriza pariurile în perioada Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 pentru a preveni aranjarea competițiilor # Economica.net
Autorităţile italiene şi organizatorii Jocurilor Olimpice vor monitoriza tiparele pariurilor pentru a preveni aranjarea meciurilor la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, în acelaşi timp monitorizând orice tip de manipulare a competiţiilor, a anunţat, marţi, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:30
Proprietarul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments, va prelua și clubul belgian Eupen # Economica.net
Qatar Sports Investments (QSI), proprietarul clubului Paris Saint-Germain, prezidat de Nasser Al-Khelaifi, va prelua controlul deplin asupra clubului Eupen, club din a doua divizie belgiană, a anunţat marţi compania qatariană, scrie AFP, citată de Agerpres.
17:30
Trump spune că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri și acuză Kievul că se folosește de război pentru a le amâna # Economica.net
Ucraina, care "a pierdut multe teritorii", ar trebui să organizeze alegeri, a declarat Donald Trump într-un interviu publicat marţi pe site-ul Politico, reiterând criticile sale aspre la adresa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
17:10
Metrorex a anunțat marți stadiul detaliat al lucrărilor din luna noiembrie la cele două secțiuni ale Magistrale 6 de metrou, aflate în construcție.
17:10
Sidicatul minerilor de la Complexul Energetic Valea Jiului: Termenele de închidere pentru minele Lonea și Lupeni nu pot fi respectate din motive tehnice # Economica.net
Sindicatul Muntele, organizaţie ce grupează mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), apreciază că termenele de închidere a minelor Lonea şi Lupeni (foto) trebuie regândite în aşa fel încât exploatările să nu fie afectate din punct de vedere tehnic şi nici anumite zone rezidenţiale care sunt construite deasupra galeriilor din care s-a exploatat cărbunele, a transmis, marţi, liderul sindical Darius Câmpean, transmite Agerpres.
16:50
Leonardo Badea (BNR): Dinamica investițiilor străine în România rămâne sub potențialul real # Economica.net
Investiţiile străine directe joacă un rol foarte important în economia românească, contribuţia lor la valoarea adaugată brută a societăţilor nefinanciare fiind de 39% în decembrie 2024, a declarat, marţi, prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea, la un eveniment de specialitate.
16:40
Ministrul Muncii Petre Florin Manole: PSD susține creșterea salariului minim, pentru că e o măsură corectă și necesară pentru economia României # Economica.net
Partidul Social Democrat susţine creşterea salariului minim, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României, a afirmat miercuri ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, într-o postare pe Facebook.
16:40
Grupul BMW își schimbă conducerea. Din mai 2026, Milan Nedeljković devine președinte și CEO al companiei # Economica.net
Odată cu planificata plecare a lui Oliver Zipse de la conducerea BMW Group, în mai 2026, atribuțiile acestuia vor fi preluate de actualul director de producție, Milan Nedeljkovic.
16:10
O şansă pentru România – Banii din PNRR pot impulsiona investiţiile şi atenua efectele de frânare a economiei generate de politica fiscală (oficial BNR) # Economica.net
România nu are alternativă la disciplina fiscală, dar PNRR poate reprezenta motorul investiţiilor şi poate atenua efectele contracţioniste provenind din partea politicii fiscale, susţine susţine Cristian Popa, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale României (BNR), în articolul "Motorul creşterii: de la consum la investiţii".
16:10
Germania – Mai puţine zile libere înseamnă un impuls pentru economie. Fiecare zi lucrătoare în plus contribuie cu 01, pp la PIB # Economica.net
Economia Germaniei ar urma să înregistreze în 2026 un impuls de pe urma unor efecte calendaristice, deoarece numărul de zile lucrătoare, uşor mai mare decât în 2025, este aşteptat să fie responsabil pentru aproximativ o treime din creşterea prognozată pentru anul următor, o evoluţie binevenită după doi ani de contracţie, transmite Reuters.
15:50
Andrei Pogonaru primește autorizație de la ANRE pentru bateria de stocare a energie pe care o face la Tușnad, împreună cu ENEVO # Economica.net
Firma controlată în proporții egale de Andrei Pogonaru și de grupul antreprenorial românesc ENEVO urmează să primească de la ANRE autorizația de înființare pentru o instalalație de stocare a energiei electrice.
15:50
UE va accelera ajutorul în domeniul energiei pentru Republica Moldova în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Economica.net
Uniunea Europeană va accelera ajutorul în domeniul energiei acordat Republicii Moldova şi Ucrainei în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din ţara vecină Ucraina, a anunţat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pe subiecte legate de energie, informează marţi MOLDPRES.
15:40
Arabii de la ADNOC, favoriţi pentru preluarea participaţiei deţinută de Rusia la compania NIS din Serbia (FT) # Economica.net
Compania energetică naţională din Abu Dhabi (ADNOC) este principalul candidat la preluarea unei participaţii de 56,15% deţinută de două firme ruseşti la compania de petrol NIS din Serbia, a anunţat marţi Financial Times, citând surse din apropierea acestui dosar.
15:10
Pace în Gaza – Hamas acuză Israel că încalcă armistițiul. A doua fază a acordului e în „stand-by” # Economica.net
A doua fază a acordului pentru încetarea focului în Fâşia Gaza nu va putea începe cât timp Israelul va continua să încalce armistiţiul intrat în vigoare pe 10 octombrie, a declarat marţi un responsabil al mişcării islamiste palestiniene, informează AFP.
15:10
Compania South Stream Transport B.V., operatorul conductei de gaze TurkStream, îşi va transfera sediul central din Ţările de Jos în Ungaria, a anunţat marţi ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului, Peter Szijjarto, informează Itar Tass.
