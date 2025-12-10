Noul aur este argintul – Record pentru metalul alb. Pentru prima dată în istorie a depăşit pragul de 60 de dolari pe uncie şi creşterile continuă

16:10

Economia Germaniei ar urma să înregistreze în 2026 un impuls de pe urma unor efecte calendaristice, deoarece numărul de zile lucrătoare, uşor mai mare decât în 2025, este aşteptat să fie responsabil pentru aproximativ o treime din creşterea prognozată pentru anul următor, o evoluţie binevenită după doi ani de contracţie, transmite Reuters.