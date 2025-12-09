Trump a spus că Ucraina trebuie să organizeze alegeri

18:40

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din ţara noastră, anunţă semnarea unui precontract de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp în cea mai căutată zonă rezidenţială a municipiului Constanţa, pe malul Mării Negre, potrivit unui comunicat al companiei de la care transmitem cele ce urmează. Terenul pe care compania urmează să îl achiziţioneze de la Grupul Alezzi, cunoscut dezvoltator imobiliar local, este situat în perimetrul Faleză Nord-Pescărie, una dintre cele mai bine cotate zone ale oraşului, cu acces facil atât către plajă, cât şi către principalele puncte de interes urban.