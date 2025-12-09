Comisarul european pentru justiţie a spus că trebuie să existe o tragere la răspundere pentru crimele Rusiei în Ucraina
Uniunea Europeană îşi menţine poziţia fermă potrivit căreia Rusia trebuie trasă la răspundere pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar se pregăteşte să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune, cât şi al Comisiei internaţionale pentru cererile de despăgubire, a declarat marţi, la Bruxelles, comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează.
Euroclear, instituţia belgiană care gestionează majoritatea activelor ruseşti and #8222;îngheţate and #8221; în Uniunea Europeană, afirmă că directoarea sa generală şi-a angajat protecţie privată după ce a fost ameninţată, însă neagă că persoana acuzată - bancherul Olivier Huby - ar fi avut vreo influenţă în activitatea companiei, potrivit presei internaţionale, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei Politico, că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, susţinând că autorităţile de la Kiev and #8222;folosesc războiul and #8221; pentru a evita scrutinul şi afirmând totodată că statul ucrainean and #8222;a pierdut mult teritoriu and #8221; în confruntarea cu Rusia, transmite presa internaţională.
Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor UE # Bursa
Fermierii greci au continuat marţi protestele la nivel naţional, blocând autostrăzi şi închizând temporar puncte de trecere a frontierei, în semn de nemulţumire faţă de întârzierile majore în plata ajutoarelor agricole, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Mii de tractoare şi camioane au fost mobilizate în zeci de locaţii, iar traficul rutier şi aerian a fost perturbat.
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, anunţă planul de finanţare pentru dezvoltarea unei fabrici de procesare a laptelui degresat şi a smântânii, un proiect strategic care susţine obiectivele de creştere ale Grupului pentru perioada 2025 - 2030, potrivit unui comunicat al companiei, de la care transmitem cele ce urmează.
Ungaria a obţinut garanţii din partea Statelor Unite care permit operatorului conductei TurkStream să funcţioneze fără riscul unor sancţiuni, după mutarea sediului operaţional din Olanda la Budapesta, a anunţat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat în vizită la Moscova, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Ministrul Muncii, Florin Manole, avertizează că intenţia premierului Ilie Bolojan de a îngheţa salariul minim pe economie şi în 2026 - menţinând nivelul actual de 4.050 lei brut - ar reprezenta and #8222;o încălcare a legii and #8221;. Oficialul social-democrat insistă că PSD va susţine majorarea salariului minim, invocând costul redus al muncii în România şi creşterea accelerată a productivităţii.
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză PSD şi AUR că ar fi făcut and #8222;blat and #8221; la alegerile parţiale pentru Primăria comunei Vânători, după ce candidata AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 exprimate, favorizând astfel candidatura social-democratului Bogdan Lupu.
One United Properties îşi accelerează expansiunea în afara Bucureştiului prin achiziţia unui teren de 34.800 mp în Constanţa # Bursa
One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din ţara noastră, anunţă semnarea unui precontract de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp în cea mai căutată zonă rezidenţială a municipiului Constanţa, pe malul Mării Negre, potrivit unui comunicat al companiei de la care transmitem cele ce urmează. Terenul pe care compania urmează să îl achiziţioneze de la Grupul Alezzi, cunoscut dezvoltator imobiliar local, este situat în perimetrul Faleză Nord-Pescărie, una dintre cele mai bine cotate zone ale oraşului, cu acces facil atât către plajă, cât şi către principalele puncte de interes urban.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că statul român are obligaţia de a oferi o explicaţie detaliată privind anularea alegerilor prezidenţiale, precizând că raportul referitor la acest subiect va fi prezentat în două-trei luni.
Nicuşor Dan a spus că vrea o dezbatere pe argumente, după respingerea obiecţiilor pe legea extremismului # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Paris, că respingerea de către Senat a cererii sale de reexaminare a legii privind combaterea extremismului ar trebui privită ca o dezbatere bazată pe argumente, nu ca o confruntare politică. Şeful statului a afirmat că îşi menţine punctele de vedere şi aşteaptă forma finală a proiectului de la Camera Deputaţilor, forul decizional.
Nicuşor Dan: and #8222;Ciucu a fost ales, să-i dăm banii şi puterea în urbanism pentru a conduce Bucureştiul and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Paris, că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei trebuie respectat, iar noul edil, Ciprian Ciucu, are nevoie de resursele şi atribuţiile necesare pentru a-şi exercita mandatul. Şeful statului a afirmat că primarul general trebuie să primească and #8222;banii şi autoritatea de a semna pe urbanism and #8221;, astfel încât să poată gestiona coerent oraşul.
Nicuşor Dan: and #8222;Nu există motive ca vreun ministru să plece sau coaliţia să se rupă and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu există motive pentru ca actuala coaliţie să se destrame sau pentru ca vreun ministru să fie schimbat, în contextul tensiunilor apărute după ce PSD a cerut demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, şi a transmis că USR ar trebui să părăsească guvernarea.
Marea Neagră, invadată de nave-fantomă: 16.000 de and #8222;dispariţii and #8221; AIS trădează operaţiuni clandestine ale Moscovei # Bursa
Tot mai multe nave care ocolesc sancţiunile impuse Federaţiei Ruse îşi întrerup deliberat sistemul de poziţionare pe mare, a transponderului AIS, potrivit unei investigaţii jurnalistice publicate astăzi de site-ul Follow The Money. Sursa citată arată că numărul acestor incidente a fost de două ori mai mare în primele opt luni ale anului 2025 faţă de primul an al războiului din Ucraina şi că majoritatea incidentelor - aproximativ 16.000 - au fost înregistrate în Marea Neagră, spre deosebire de sutele de cazuri similare din Marea Mediterană, Marea Baltică şi Marea Nordului.
Distribuţia globală a bogăţiei a devenit tot mai inegală în ultimele trei decenii, cei ultrabogaţi consolidându-şi controlul asupra resurselor financiare ale lumii, arată un raport publicat miercuri de Laboratorul privind inegalităţile globale, institut de cercetare ataşat Şcolii de Economie din Paris, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
UE şi OMS vor aloca 3,5 milioane euro pentru combaterea rezistenţei la antimicrobiene şi dezvoltarea terapiilor inovatoare # Bursa
Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au semnat un acord de 3,5 milioane de euro, finanţat prin Programul and #8222;UE pentru sănătate and #8221; (EU4Health), cu scopul de a consolida răspunsul global la ameninţarea tot mai ridicată a rezistenţei la antimicrobiene (RAM), potrivit unui comunicat al Executivului european, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Paris, după întrevederea cu preşedintele francez Emmanuel Macron, că discuţiile au vizat sectorul apărării, investiţiile franceze în ţara noastră, agenda europeană şi provocările războiului hibrid, inclusiv dezinformarea. Şeful statului a anunţat că l-a invitat pe Macron în România în anul 2026, iar liderul francez a confirmat vizita.
Fost director TikTok: interdicţia pentru minorii din Australia nu este and #8222;o soluţie magică and #8221; pentru siguranţa online # Bursa
Fostul director general al TikTok pentru Marea Britanie şi Europa, Richard Waterworth, afirmă că interdicţia privind utilizarea reţelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani în Australia nu reprezintă and #8222;o victorie pentru siguranţă and #8221;, avertizând asupra unor numeroase consecinţe neintenţionate, potrivit DPA, de la care transmitem cele ce urmează.
Drone misterioase au survolat desupra unei baze militare franceză specializată în informaţii # Bursa
Drone suspecte au survolat, în trei nopţi diferite luna trecută, o bază militară franceză specializată în activităţi de informaţii, au anunţat marţi Forţele aeriene şi spaţiale ale Franţei, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Parlamentul Slovaciei a decis marţi desfiinţarea Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate (UOO), măsură care pune capăt imediat mandatului conducerii instituţiei, potrivit presei internaţionale, de la care transmitem cele ce urmează.
Persoanele care locuiesc în Bucureşti şi Braşov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o garsonieră, mai mult decât locuitorii din orice alt mare judeţ al ţării, potrivit unei analize realizate de Storia - cea mai vizitată platformă imobiliară din ţara noastră.
UE grăbeşte sprijinul energetic pentru Moldova şi Ucraina după atacurile ruse asupra infrastructurii # Bursa
Uniunea Europeană va accelera sprijinul energetic acordat Republicii Moldova şi Ucrainei, pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru energie, potrivit Moldpres, de la care transmitem cele ce urmează.
MediHelp International sărbătoreşte 20 de ani de activitate şi continuă extinderea regională # Bursa
MediHelp International, broker de asigurări specializat în asigurări medicale private, sărbătoreşte 20 de ani de activitate şi două decenii de dezvoltare constantă în Europa Centrală şi de Est, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacţionat la solicitările PSD privind demisia sa, afirmând că presiunea politică apare exact în momentul negocierilor din coaliţie pentru reorganizarea Romsilva, potrivit unei postari de pe pagina sa de Facebook Ea susţine că a propus reducerea semnificativă a numărului de directori din cadrul instituţiei, în timp ce social-democraţii ar dori păstrarea structurilor judeţene.
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Senat, a depus o iniţiativă legislativă prin care propune crearea unui cont unic online pentru accesarea tuturor site-urilor şi aplicaţiilor statului, potrivit unui comunicat al formaţiunii, de la care transmitem cele ce urmează.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit în perioada 1 - 30 noiembrie 2025 fonduri nerambursabile în valoare de 1,5 miliarde de lei către fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Un avion militar de transport Antonov An-22 s-a prăbuşit în regiunea Ivanovo, la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, incidentul având loc în jurul orei locale 12:00, potrivit agenţiei ruse de stat Tass, de la care transmitem cele ce urmează.
Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a anunţat astăzi că utilizatorii care depun criptoactive pe platformă vor primi 1% înapoi în acţiuni, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Studiu ASE şi Deloitte: Stabilitatea politică, poziţia geografică şi apartenenţa la UE-NATO sunt atuuri ale României pentru investitori # Bursa
Regimul democratic stabil, populaţia de 19 milioane de locuitori, din care opt milioane în câmpul muncii, poziţia geografică strategică, calitatea de membru Schengen, UE, NATO şi de candidat la integrarea în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), resursele naturale, dar şi potenţialul economic insuficient valorificat se numără printre punctele forte ale ţării noastre în procesul de atragere a investiţiilor străine directe (ISD), reiese din studiul Oportunităţi pentru investitorii străini în România, realizat de Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti la iniţiativa Fundaţiei Deloitte România.
Deşi este a 4-a liberalizare a pieţei de energie în ultimii 5 ani, se vine cu aceeaşi practică - nu se face nimic pentru a pregăti momentul şi suplimentar se menţine incertitudinea (sau se lasă această impresie), că poate nu se va liberaliza piaţa gazelor, conform unui comunicat de presă transmis redacţiei de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), de la care relatăm cele ce urmează.
Sondaj BEI: Companiile româneşti investesc şi se digitalizează, însă rămân precaute în privinţa perspectivelor economice # Bursa
Banca Europeană de Investiţii (BEI) a publicat Sondajul BEI privind investiţiile pentru 2025 - prezentarea generală privind România, din care reiese că 78 % din companiile româneşti au investit în ultimul an, în creştere faţă de ediţiile precedente, însă în continuare sub media UE de 86%
Papa Leon a lansat un apel la dialog pentru o and #8222;pace justă şi durabilă and #8221; în Ucraina # Bursa
Papa Leon a îndemnat marţi la reluarea dialogului diplomatic pentru obţinerea unei and #8222;păci juste şi durabile and #8221; în Ucraina, în cadrul întrevederii avute cu preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Trump a negat că ar fi promis un and #8222;scut financiar and #8221; Ungariei lui Viktor Orban # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei Politico, că nu a oferit premierului ungar Viktor Orban nicio garanţie financiară, contrazicând afirmaţiile liderului de la Budapesta, care a susţinut după vizita la Washington că SUA ar fi convenit acordarea unui and #8222;scut financiar and #8221;.
Organizaţia Agent Green, împreună cu Greenpeace România şi Declic îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de rezultatele celui de-al treilea ciclu al Inventarului Forestier Naţional (IFN-III), conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Deşi raportul indică o diminuare, insuficientă însă, a tăierilor ilegale comparativ cu ciclul precedent, datele arată o degradare sistemică a pădurilor.
Cancelarul german Friedrich Merz a catalogat marţi drept and #8222;inacceptabile and #8221; unele prevederi din noua strategie de securitate promovată de administraţia preşedintelui american Donald Trump, document care avertizează asupra unei posibile and #8222;ştergeri a civilizaţiei and #8221; europene, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Zelenski a discutat la Roma noua versiune a planului de pace pentru Ucraina după consultările de la Londra # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Roma pentru discuţii cu premierul italian Giorgia Meloni privind noua versiune a planului de pace pentru Ucraina, după consultările purtate luni la Londra cu mai mulţi lideri europeni, relatează dpa, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că social-democraţii nu vor susţine moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie, reiterând că partidul rămâne partener în actuala coaliţie de guvernare.
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysee de către preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, în cadrul unei vizite oficiale în capitala franceză.
Studiu EY: Consumatorii casnici sunt îngrijoraţi de majorările anuale de preţ la serviciile de internet # Bursa
Mai bine de jumătate dintre consumatorii casnici la nivel global (57%) sunt preocupaţi de majorările anuale de preţ la serviciile de internet şi majoritatea consideră că aceste majorări sunt incorecte, nejustificate (60%) şi greu de înţeles (48%), potrivit celei mai recente ediţii a studiului EY Decoding the digital home, de la care relatăm cele e urmează.
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat marţi, în timpul unei audieri în Comisia pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului European, că reproşurile legate de limitarea libertăţilor civile ar trebui direcţionate and #8222;poate spre Rusia and #8221;, nu către Uniunea Europeană, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează.
Grupul City Grill 2025: Investiţii de 3 milioane de euro în modernizarea restaurantelor, digitalizare şi leadership culinar # Bursa
City Grill Group încheie 2025 cu investiţii de 3 milioane de euro, direcţionate către modernizarea infrastructurii restaurantelor, accelerarea digitalizării şi evoluţia experienţei culinare, iar Grupul continuă astfel un program de dezvoltare multianual, într-o piaţă care îşi redefineşte reperele de calitate, atmosferă şi experienţă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Generatia Z foloseste instrumente de confidentialitate mai activ decat orice alta generatie, insa aceasta tendinta ii poate transforma si in tinte pentru infractorii cibernetici, iar între octombrie 2024 si septembrie 2025, Kaspersky a detectat peste 15 milioane de tentative de atac deghizate in aplicatii VPN, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Judecătoria Sectorului 1: Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe # Bursa
Judecătoria Sectorului 1 a decis că procesul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este inculpat pentru propagandă legionară poate începe, însă hotărârea privind prelungirea măsurii controlului judiciar a fost amânată pentru data de 12 decembrie, potrivit mass-media, de la care transmitem cele ce urmează.
Uniunea Europeană număra anul trecut aproximativ 33,5 milioane de companii, cu 164,2 milioane de angajaţi, iar cifra netă de afaceri totală atingea 38.700 miliarde de euro, potrivit Eurostat, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele ceh Petr Pavel l-a numit marţi pe miliardarul Andrej Babis, liderul partidului populist ANO, în funcţia de prim-ministru, după victoria formaţiunii la alegerile parlamentare din octombrie, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Numirea reprezintă un pas decisiv către formarea unui nou executiv la Praga.
Trump a afirmat că anularea tarifelor vamale de către Curtea Supremă ar fi o ameninţare la adresa securităţii naţionale # Bursa
Preşedintele american, Donald Trump, a transmis, marţi, pe platforma sa Truth Social, că o eventuală decizie and #8222;negativă and #8221; a Curţii Supreme în dosarul privind tarifele vamale impuse în mandatul său ar reprezenta and #8222;cea mai mare ameninţare din istorie and #8221; la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Grindeanu: Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare # Bursa
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă.
Netflix şi Paramount se află într-o competiţie a giganţilor pentru preluarea companiei, într-un context marcat de presiuni financiare, schimbări în comportamentul publicului şi o miză strategică ce poate răsturna echilibrul de putere din industria filmului, conform analizei realizate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. Warner Bros Discovery se află acum în centrul uneia dintre cele mai intense confruntări din industria internaţională de media, în contextul tranziţiei către streaming.
Comisia Europeană a lansat marţi o investigaţie antitrust privind utilizarea de către Google a conţinutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligenţa artificială (AI), precum şi video-urile încărcate pe YouTube şi folosite pentru a antrena modele AI, transmite DPA.
