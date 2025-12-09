Localnicii din Prahova au iar apă, dar nu o pot folosi nici la spălat. Facturile vor veni întregi

18:00

Criza de la Paltinu pare fără sfârşit. Nici acum, după aproape 2 săptămâni, la robinetele oamenilor nu curge apă de băut. Ba mai mult, cei 100.000 de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa sunt puşi acum să plătească apa pe care au folosit-o doar la toaletă. Deşi oamenii sunt nemulţumiţi, operatorul de apă spune clar. Conform legii, nu pot oferi o reducere mai mare de 30% pentru viitoarea factură. Între timp, autorităţile iau probe peste probe până când apa va deveni din nou potabilă, iar scandalul demiterii ministrului Mediului, pe care PSD îl consideră principalul vinovat pentru această criză, a ajuns să clatine inclusiv Coaliţia.