Buzoianu, despre criza apei: Mâine vom lua deciziile evidente care trebuiau aplicate de zile întregi
ObservatorNews, 9 decembrie 2025 21:20
Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița ajunge într-un moment decisiv. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că mâine, pe baza raportului Corpului de Control, vor fi luate "deciziile absolut evidente" care, spune ea, ar fi trebuit aplicate încă de acum câteva zile. Buzoianu acuză autoritățile locale că nu au transmis informații esențiale și nu au luat măsurile necesare pentru prevenirea crizei, încălcând inclusiv legislația.
Acum 5 minute
21:40
Soldat britanic, mort într-un "accident" în Ucraina. Observa testarea noilor echipamente de apărare # ObservatorNews
Un soldat britanic a fost ucis, marţi, în Ucraina, într-un "accident" care a avut loc "departe de linia frontului". Accidentul s-ar fi produs în timp ce observa forţele ucrainene care testau noi echipamente de apărare, anunţă ministrul britanic al Apărării.
Acum 30 minute
21:20
Buzoianu, despre criza apei: Mâine vom lua deciziile evidente care trebuiau aplicate de zile întregi # ObservatorNews
Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița ajunge într-un moment decisiv. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că mâine, pe baza raportului Corpului de Control, vor fi luate "deciziile absolut evidente" care, spune ea, ar fi trebuit aplicate încă de acum câteva zile. Buzoianu acuză autoritățile locale că nu au transmis informații esențiale și nu au luat măsurile necesare pentru prevenirea crizei, încălcând inclusiv legislația.
21:20
Guvernul prelungește cu 2 ani faza de explorare pentru Neptun Deep. OMV Petrom renunţă la litigiul de la Paris # ObservatorNews
Guvernul a extins, marţi, prin hotărâre, cu doi ani durata fazei curente de exploatare din Acordul de concesiune pentru dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, fără modificarea duratei totale a concesiunii, care este de 45 de ani, respectiv până la data de 28 noiembrie 2045, scrie Agerpres.
21:10
Bătrâni jefuiţi şi ameninţaţi cu cuţitul de doi tineri în Medgidia. Femeii i-au smuls cerceii din urechi # ObservatorNews
Doi tineri de 16 și 18 ani au fost arestați preventiv pentru tâlhărie calificată, după un atac violent comis asupra unui cuplu de vârstnici din Medgidia. Cei doi, înarmați cu un cuțit, au intrat peste bătrâni în toiul nopții și i-au jefuit, a transmis marți Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.
Acum o oră
21:00
Zelenski are un nou plan de pace, în care nu cedează teritorii. Trump, înfuriat de anunţ # ObservatorNews
Atac virulent al preşedintelui Donald Trump la adresa ţărilor europene despre care spune că sunt „în descompunere“ şi au lideri „foarte slabi“. Declaraţia vine după vizita lui Zelenski la Londra, unde preşedinele ucrainean a venit cu o contrapropunere la planul de pace. Mărul Discordiei rămâne cedarea teritoriilor controlate de ruşi.
Acum 2 ore
20:40
Afacerea pubelelor "nefuncționale" din Capitală, un eșec de 40 de milioane care ruginește în parcări # ObservatorNews
Capitala a investit zeci de milioane de euro în sisteme de colectare moderne, dar multe dintre pubelele eco stau astăzi înfoliate, nefuncționale sau uitate pe câmpuri. Şi mașinile speciale pentru reciclare ruginesc în parcări. Explicaţia? Nu s-au încheiat contracte cu firmele de colectare a gunoiului.
20:30
Drumul Expres Craiova‑Pitești, pericol public la 5 luni de la inaugurare. Terasamentul ar putea ceda oricând # ObservatorNews
La doar cinci luni de la inaugurare, Drumul Expres Craiova‑Pitești, s-a surpat. Pământul a luat-o la vale în mai multe zone şi fără intervenții urgente, terasamentul de sub una dintre benzi ar putea ceda oricând. Circulația nu a fost restricționată până acum, dar situația reprezintă un pericol pentru zecile de mii de șoferi care folosesc zilnic şoseaua de mare viteză.
20:30
Sezonul coșurilor cadou a început. Ce găsești în ele și cât trebuie să scoți din buzunar # ObservatorNews
Este iar sezonul coşurilor cadou, care au împânzit supermarketurile şi magazinele online! Bugetul este mai mic decât în alţi ani, dar vrem în continuare varietate - dulciuri, produse de băcănie şi nelipsita sticlă de vin sau de spumant. Comercianţii s-au adaptat şi au opţiuni pentru toate gusturile şi pentru toate buzunarele.
20:10
Peştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limită # ObservatorNews
Cumperi peşte congelat dar plăteşti mai mult gheaţă. E posibil să fi păţit asta chiar azi, când a fost "dezlegare". Am dus la analize peştele pe care îl cumpără românii în această perioadă. Şi am descoperit că uneori cumpărăm gheaţă la preţ de peşte, iar cantitatea de mercur este extrem de mare. Multe produse au fost deja retrase de pe piaţă. Urmăriţi un nou episod Ce ne puneţi în mâncare.
20:00
Românii care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate de anul viitor # ObservatorNews
Medicamentele folosite pentru obezitate la nivel mondial ar putea fi decontate de anul viitor şi în ţara noastră pentru cei care se luptă cu kilogramele în plus. În acest moment, e compensat doar tratamentul pentru diabet, deşi patru din zece români au o problemă cu greutatea.
20:00
Piețele din toată ţara sunt pline de brazi de Crăciun aduși din Danemarca, care domină pomii din pădurile noastre. Clienţii preferă să-i cumpere pe cei din străinătate pentru că au formă frumoasă, sunt bogaţi, şi nu sunt nici foarte scumpi. Cei care vor să protejeze mediul iau totuşi brazi româneşti în ghiveci crescuţi în pepiniere.
20:00
Nicuşor Dan anunţă că statul trebuie să "explice cât mai detaliat" anularea alegerilor: Urmează în 2-3 luni # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor. Acesta a spus că acest lucru o să se întâmple în două sau trei luni.
19:50
PSD ameninţă iar cu opoziţia, dar doar după ce se împart banii din Buget. Nu exclude alianţă cu AUR # ObservatorNews
Învinşi la alegerile din Capitală, social-democrații au declanşat contraofensiva în Coaliție. Liderii PSD ameninţă din nou cu ieşirea de la guvernare, dar decizia finală va fi luată abia în ianuarie, după împărțirea banilor din Bugetul pe 2026. Potrivit surselor Observator, dacă va rămâne la putere, PSD ar vrea să împingă USR în afara Guvernului. Deocamdată, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului.
19:50
Localnicii din Prahova au iar apă, dar nu o pot folosi nici la spălat. Facturile vor veni întregi # ObservatorNews
Criza apei din Prahova, cu ecouri la nivel înalt, tot nu are o rezolvare. Este a 12-a zi când sute de mii de oameni tot nu au apă de băut. De ieri, la robinete a început să curgă apă, dar nu poate fi folosită nici măcar pentru spălat. De parcă nu era de ajuns, localnicii sunt revoltaţi că vor plăti facturile întregi. În cel mai optimist scenariu, de vineri oamenii ar putea avea apă potabilă. Doar că, după sărbători, apa va veni cu porţia, câteva ore pe zi.
19:50
Concedieri la marile companii de Sărbători. Sunt numite "optimizări" şi "reorientare strategică" # ObservatorNews
Val de concedieri în mediul privat. Mii de angajați, atât din industria tehnologică și IT, cât și din zona producției de echipamente auto au fost anunțați înainte de sărbători că vor pleca acasă. Motivul oficial? Optimizarea și reorientarea strategică. Pe șleau, situația economică, dar și incertitudinea de pe plan local și global au forțat companiile să facă disponibilizări ca să își păstreze profitul. Veștile sunt proaste și pentru salariați: urmează încă un an greu, în care veniturile nu vor ține pasul cu inflația.
Acum 4 ore
19:40
Emmanuel Macron a vorbit şi în română la întâlnirea cu Nicuşor Dan. A promis că va vizita România în 2026 # ObservatorNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, vine la anul în România. Este promisiunea pe care i-a făcut-o lui Nicușor Dan în timpul întâlnirii de azi de la Palatul Elysee. Cei doi lideri au discutat despre securitatea României, în contextul războiului din Ucraina, dar și despre viitorul relației dintre cele două țări. La Paris, Nicușor Dan a stat la masă cu reprezentanții a zeci de companii, cărora le-a prezentat oportunitățile de investiții în România și a inaugurat aleea Nicolae Titulescu într-un celebru parc din capitala Franței.
19:30
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii # ObservatorNews
Un băiat de 12 ani, aflat pe scuter alături de fratele său mai mare, a fost ucis de un şofer care gonea băut la volanul unui bolid. Accidentul a fost în Feteşti, cei doi fraţi mai aveau doar 100 de metri să ajungă acasă. Cazul aminteşte de tragedia provocată de Vlad Pascu. Şi acum, şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului şi a declarat apoi că i s-a părut că a lovit, de fapt, un animal.
19:10
Reacţia lui Nicuşor Dan, după ce Ciucu a spus că ar fi votat cu Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
După ce Ciprian Ciucu a spus că șeful statului ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că, în orice meserie ai, atunci când deschizi gura trebuie să te și bazezi pe ce vorbești. „Cam ăsta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a adăugat președintele.
19:10
Nicușor Dan o apără pe Diana Buzoianu: "Nu văd vreun motiv pentru care vreun ministru să trebuiască să plece" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că nu vede niciun motiv pentru care coaliția de guvernare să nu funcționeze în continuare sau pentru care un ministru ar trebui să plece din Guvern, referindu-se la presiunile PSD pentru demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, informează News.ro.
19:00
I-a lăsat 3 milioane de euro badantei sale. Familia italianului a dat-o în judecată sub motiv că l-a înşelat # ObservatorNews
Chimistul Lido Frediani i-a lăsat trei milioane de euro badantei sale în detrimentul familiei. Supărată, aceasta a înaintat proces pe motiv că femeia l-a înşelat pe bătrân. Recent, însă, instanţa a decis în favoarea femeii.
18:30
4 turiști morţi în Tenerife, între care 2 români: În spatele fotografiilor superbe se poate ascunde sfârşitul # ObservatorNews
Vor fi două zile de doliu local în Tenerife, în memoria celor patru turiști care și-au pierdut viața după ce au fost trași de un val uriaș în ocean, dintr-o piscină naturală în care se relaxau. Printre victime se află și doi români. În momentul tragediei, în zonă se aflau aproximativ 20 de persoane, deși accesul era interzis: era emisă o alertă de valuri mari, steagul roșu era arborat, iar intrarea către bazinul alimentat de ocean fusese blocată cu bariere. Turiștii au ignorat avertismentele, iar cei patru nu au mai putut fi salvați. Un alt turist este în continuare dat dispărut.
18:20
Paramount i-a promis lui Trump schimbări radicale la CNN dacă o ajută să cumpere Warner Bros # ObservatorNews
Directorul executiv al Paramount Skydance, David Ellison, fiul lui Larry Ellison, cofondatorul Oracle și al doilea cel mai bogat om din lume, i-ar fi promis lui Trump că, în cazul în care va cumpăra Warner Bros, va face schimbări radicale la postul de televiziune CNN, deţinut de Warner Bros şi care critică frecvent activitatea Casei Albe, relatează The Wall Street Journal, citând surse.
18:20
Cum ne ferim de accidentări la schi. Sfaturile de care trebuie să țină cont pasionații de sporturi de iarnă # ObservatorNews
Este iarnă şi, cu puţin noroc, vine şi zăpada, mai ales la munte. Acolo e de ajuns să ningă puţin pentru ca pârtiile să se umple de schiori şi snowboarderi. Bucuria iernii vine la pachet și cu riscuri, mai ales dacă nu ne pregătim corect pentru efort sau ignorăm regulile de siguranță.
18:10
4 turiști morţi în Tenerife, între care 2 români:În spatele fotografiilor cu valuri se poate ascunde sfârşitul # ObservatorNews
Vor fi două zile de doliu local în Tenerife, în memoria celor patru turiști care și-au pierdut viața după ce au fost trași de un val uriaș în ocean, dintr-o piscină naturală în care se relaxau. Printre victime se află și doi români. În momentul tragediei, în zonă se aflau aproximativ 20 de persoane, deși accesul era interzis: era emisă o alertă de valuri mari, steagul roșu era arborat, iar intrarea către bazinul alimentat de ocean fusese blocată cu bariere. Turiștii au ignorat avertismentele, iar cei patru nu au mai putut fi salvați. Un alt turist este în continuare dat dispărut.
18:00
Concluziile studiului ARA pentru alegerile din Capitală. Un independent nu este încă o amenințare esenţială # ObservatorNews
Alegerile pentru Primăria Municipiului București reprezintă, de regulă, cel mai complex și mai relevant exercițiu electoral de la nivelul administrației locale din România. Capitala funcționează ca un barometru politic național, reflectând atât evoluțiile ideologice ale electoratului urban, cât și tensiunile dintre partidele mainstream și ofertele politice alternative — independenți, candidați anti-sistem sau suveraniști. În acest context, datele colectate de ARA Public Opinion în ziua votului, în special setul de răspunsuri înregistrate la ora 20:00, înainte de închiderea urnelor, oferă o oportunitate unică de a înțelege mecanismele psihologice și comportamentele electorale care au modelat rezultatul final.
18:00
100.000 de oameni fără apă potabilă, dar obligați să plătească. Criza de la Paltinu zguduie coaliția # ObservatorNews
Criza de la Paltinu pare fără sfârşit. Nici acum, după aproape 2 săptămâni, la robinetele oamenilor nu curge apă de băut. Ba mai mult, cei 100.000 de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa sunt puşi acum să plătească apa pe care au folosit-o doar la toaletă. Deşi oamenii sunt nemulţumiţi, operatorul de apă spune clar. Conform legii, nu pot oferi o reducere mai mare de 30% pentru viitoarea factură. Între timp, autorităţile iau probe peste probe până când apa va deveni din nou potabilă, iar scandalul demiterii ministrului Mediului, pe care PSD îl consideră principalul vinovat pentru această criză, a ajuns să clatine inclusiv Coaliţia.
Acum 6 ore
17:40
Generalul Radu Theodoru, personaj-cheie în dosarul "Geția" a murit la 101 ani. Anchetele DIICOT continuă # ObservatorNews
Generalul în rezervă Radu Theodoru, figură controversată și personaj-cheie într-un dosar DIICOT privind gruparea care promova proiectul "Geția", a murit la vârsta de 101 ani, potrivit Mediafax. Moartea sa vine pe fondul anchetelor despre planuri ce vizau schimbarea orientării strategice a României, în timp ce familia îl descrie ca pe un om devotat idealurilor sale și patriotismului.
17:40
O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimul 6 salarii compensatorii # ObservatorNews
Zeci de mii de familii privesc cu îngrijorare finalul de an. România este lovită de un val de concedieri chiar înainte de Crăciun, atât în privat, cât și în sistemul de stat. O companie din domeniul auto, cu mulţi angajaţi în ţara noastră, anunță peste 600 de disponibilizări în fabricile din Iași, Sibiu și Timișoara, în plină criză a industriei auto. În același timp, Guvernul pregătește restructurări majore în 17 companii de stat, dintre care 13 din subordinea Transporturilor. CFR Marfă va fi lichidată, iar alte societăți riscă fuziuni, divizări sau închideri. Iar Tarom, Metrorex și CFR Călători sunt presate să prezinte bugete realiste pentru a-și putea continua activitatea.
17:10
Vizita lui Boris Pistorius în România, anulată din motive de sănătate. Urma să se întâlnească cu Ilie Bolojan # ObservatorNews
Guvernul a precizat că vizita în România a lui Boris Pistorius, ministrului federal al Apărării din Germania, a fost anulată din motive de sănătate. Presa germană a relatat că Pistorius a contractat o "infecţie gripală". Pistorius avea să se întâlnească cu prim-ministrul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, însă întâlnirea va continua la nivelul secretarilor de stat.
17:10
Oraşul în care s-au înghesuit 19 bănci pe 25 de metri. Localnic: "Pot fi considerate sală de aşteptare" # ObservatorNews
Un segment de doar câțiva zeci de metri de pe Strada Domnească din Galați a devenit viral pe internet după ce localnicii au observat că trotuarul a fost "invadat" de bănci. Potrivit gălățenilor, nu mai puțin de 19 bănci au fost montate în aproximativ 25 de metri, mai des decât în majoritatea parcurilor.
17:00
Manole, despre majorarea salariului minim: Nu putem accepta ca cei care muncesc să fie în risc de sărăcie # ObservatorNews
Salariul minim ar trebui să crească nu doar în sprijinul angajaților, ci și al întregii economii, susține ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, scrie Mediafax. Oficialul afirmă că România are productivitate în creștere, costuri ale muncii printre cele mai mici din UE și o inflație care erodează veniturile, motiv pentru care un salariu minim decent devine o necesitate, nu doar o opțiune politică.
16:50
Trump, numit cel mai puternic om în Europa de POLITICO. Topul cu cele mai influente 28 de persoane # ObservatorNews
Politico l-a desemnat pe președintele SUA, Donald Trump, drept cea mai influentă persoană din Europa. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a clasat pe locul 5, iar liderul francez, Emmanuel Macron, a fost plasat sub preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe locul 19.
16:30
Descoperire şocantă într-o maşină carbonizată în Oradea, judeţul Bihor. Poliţiştii au dat peste cadavrul unei persoane rămasă neidentificată deocamdată.
16:30
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti # ObservatorNews
Deja scena politică e în implozie, după ce Ciprian Ciucu a devenit primul liberal care a ajuns primar general al Capitalei în aproape trei decenii. Ciprian Ciucu a obţinut 36% din voturile bucureştenilor prezenţi la urne, o victorie en fanfare faţă de surpriza de pe locul 2, Anca Alexandrescu, din partea AUR. Aproape 15 procente îi despart pe cei doi.
16:20
Locul din Europa unde 30 de oameni împart aceeași mașină. Iau pe rând cheia de la un bar şi se trec pe caiet # ObservatorNews
Un sat din Franţa a reinventat modul în care oamenii pot împărți un vehicul. De patru ani, aproximativ 30 de localnici folosesc aceeași mașină, reduc costurile și își diminuează amprenta de carbon, totul datorită unei organizări impecabile.
16:20
Brigitte Macron a jignit activistele feministe. Insulta care i-a lăsat pe toţi cu gura căscată # ObservatorNews
Soția președintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a stârnit un val de indignare după ce, în culisele unui spectacol de stand-up, a numit un grup de activiste feministe "sales connes", expresie care se traduce aproximativ prin "c****e proaste", informează Politico.
16:20
Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat # ObservatorNews
Veşti bune pentru părinţi! Aceştia vor primi o zi liberă la începerea anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Propunerea legislativă a fost adoptată tacit, luni, de Senat.
15:50
Buzoianu, după ce PSD i-a cerut demisia: "Fix când negociem Romsilva. Nu voi fi şantajată cu funcţia" # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia în contextul crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva.
15:50
Vremea de mâine 10 decembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 8 şi 16 grade # ObservatorNews
Vremea rămâne în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Sunt aşteptate ploi slabe sau burniţã. Iată prognoza meteo de mâine 10 decembrie.
15:50
Trafic blocat pe DN7, la ieşirea din Călimăneşti. Au fost depistate scăpări de gaze la o cisternă cu GPL # ObservatorNews
Traficul rutier pe DN 7 este blocat, marţi după-amiază, pe ambele sensuri, la ieşirea din staţiunea Călimăneşti către Sibiu, kilometrul 200+080, pentru a permite intervenţia pompierilor, după ce au fost constatate scăpări de gaze la o autocisternă încărcată cu GPL. A fost transmis şi un mesaj RO-Alert.
Acum 8 ore
15:40
(P) Cum să îți organizezi eficient dressingul pentru un spațiu mai ordonat și funcțional # ObservatorNews
Organizarea dressingului poate aduce echilibru și ușurință în viața de zi cu zi. Un spațiu dezordonat te face să pierzi timp și energie dimineața, îți mărește stresul și duce la aglomerație inutilă.
15:20
Trump atacă virulent Europa: "Un grup de state în descompunere, conduse de lideri slabi" # ObservatorNews
Donald Trump i-a criticat dur pe liderii europeni într-un interviu pentru Politico, în cadrul căruia a spus că Europa este un "grup de state în descompunere" conduse de "lideri slabi". Totodată președintele american nu i-a liniștit pe aliaţii Americii în legătură cu sprijinul SUA în fața amenințării Rusiei și a promis să remodeleze politica Europei.
15:20
Chefi la cuțite, lider detașat de audiență. Tensiune maximă în această seară: cea mai grea probă # ObservatorNews
Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat battle-ul din ediția Chefi la cuțite de ieri, care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. În această seară, competiția trece la următorul nivel: Irina Fodor anunță cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor Chefi la cuțite, preparatele echipelor urmând a fi jurizate de furnizori ai Casei Regale. Despre ce probă este vorba, telespectatorii vor descoperi în ediția de la 20:30.
15:10
Adolescentă de 16 ani, exploatată sexual de doi bărbaţi, în Neamţ. Teroarea prin care a trecut copila # ObservatorNews
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi de poliţiştii din Neamţ după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, profitând de vulnerabilitatea ei, întrucât este instituţionalizată. Unul dintre ei a realizat şi materiale video pornografice cu adolescenta.
14:50
10 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 decembrie de-a lungul timpului.
14:50
10 decembrie, Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Miercuri, 10 decembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
14:50
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 10 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
14:50
Studiu: Tot mai mulți adolescenți traumatizați de violență apelează la chatbot-uri pentru sprijin emoțional # ObservatorNews
Tot mai mulți adolescenți afectați de violență se îndreaptă spre chatbot-uri pentru sprijin emoțional, iar cazul unei tinere din Tottenham evidențiază amploarea fenomenului. Shan, o adolescentă care a pierdut doi prieteni uciși în incidente violente, a găsit în ChatGPT un refugiu accesibil și mai puțin intimidant decât serviciile tradiționale de sănătate mintală. Ea se numără printre cei aproximativ 40% dintre tinerii din Anglia și Ţara Galilor expuși violenței juvenile care apelează la AI pentru ajutor, arată un studiu citat de The Guardian. Rezultatele au stârnit însă îngrijorări, specialiștii avertizând că tinerii aflați în situații de risc au nevoie de sprijin uman, nu tehnologic.
14:40
Merz afirmă că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de SUA şi respinge strategia SUA de securitate # ObservatorNews
Cancelarul german Friedrich Merz respinge marţi drept ”inacceptabile” din punct de vedere european anumite părţi ale strategiei de securitate a lui Donald Trump, un document în care administraţia miliardarului republican anticipează o "ştergere a civilizaţiei" Europei.
14:20
Oferta de pace a SUA s-a înrăutățit pentru Ucraina după vizita la Kremlin. Zelenski, acuzat că trage de timp # ObservatorNews
Americanii fac presiuni directe asupra lui Volodimir Zelenski ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei, în timp ce Europa susține o linie mai dură față de Moscova, dezvăluie Axios. Oferta de pace a SUA s-a înrăutățit pentru Kiev după vizita la Kremlin a consilierilor lui Donald Trump.
