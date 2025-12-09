Horoscop 10 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va ocupa de chestiuni bănești
StirileProtv.ro, 9 decembrie 2025 21:20
Horoscop 10 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Provocări azi. Mobilizare interioară există și o să ne ajute, că o să întâlnim tot felul de piedici și e bine să avem soluțiile la purtător.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
21:30
Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina # StirileProtv.ro
Președintele Volodimir Zelenski a comentat ultima declarație a președintelui american Donald Trump, potrivit căreia „este momentul” ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.
Acum 30 minute
21:20
Horoscop 10 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va ocupa de chestiuni bănești # StirileProtv.ro
Horoscop 10 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Provocări azi. Mobilizare interioară există și o să ne ajute, că o să întâlnim tot felul de piedici și e bine să avem soluțiile la purtător.
21:20
OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească # StirileProtv.ro
Guvernul a anunțat o serie de modificări importante aduse Acordului de concesiune pentru perimetrul Neptun.
21:10
India negociază parteneriate militare cu Rusia, în ciuda presiunilor occidentale. Companiile evaluează riscuri și beneficii # StirileProtv.ro
Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune.
Acum o oră
20:50
Ce beneficii mai oferă companiile angajaților la final de 2025. Preferințele diferă cu vârsta, dar unul e apreciat de toți # StirileProtv.ro
De Crăciun, angajații așteaptă de la companiile pentru care lucrează zile libere pentru relaxare, bani și vouchere cadou.
20:50
Război aprig la Hollywood. Miză a ajuns la peste 100 de miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros. Discovery # StirileProtv.ro
Achiziția Warner Bros. Discovery și a HBO este pe cale să se transforme într-una dintre cele mai aprige lupte din istoria modernă a Hollywoodului.
20:50
Anunț rar în Japonia, după cutremurul cu magnitudinea 7,5. Populația niponă a fost avertizată de Guvern # StirileProtv.ro
Guvernul nipon a avertizat populația că există riscul să se producă un "mega-cutremur" de-a lungul coastei de nord. Este rar un astfel de anunț.
Acum 2 ore
20:40
Cântatul la cobză intra în patrimoniul UNESCO. România și Moldova au depus un dosar comun # StirileProtv.ro
Cântatul la cobză și făuritul vechiului instrument muzical românesc vor intra în patrimoniul cultural UNESCO. Reunit în India, înaltul comitet pentru educație, știință și cultură va face anunțul peste două zile.
20:40
Oxford și Cambridge au anunțat cuvintele anului 2025. Semnificația lor, analizată de specialiști # StirileProtv.ro
Faimoasele universități Oxford și Cambridge, au desemnat ”rage bait” și ”parasocial”, cuvintele anului 2025. Termenii fac referire, la modul în care emoțiile utilizatorilor, sunt exploatate în mediul online.
20:30
Noul mers al trenurilor intră în vigoare, cu scumpiri. Cât va costa un bilet București-Brașov, la clasa a doua # StirileProtv.ro
De duminică intră în vigoare noul Mers al Trenurilor şi se scumpesc biletele. Autoritățile promit mai multe garnituri, rute sezoniere suplimentare și reluarea legăturilor directe intre Budapesta și București.
20:30
Turismul de o zi, reinventat la munte, în lipsa zăpezii. Cât costă o zi la un hotel cu spa, cu prânzul inclus # StirileProtv.ro
În lipsa ninsorilor, tot mai mulți înlocuiesc vacanța de iarnă, de la munte, cu escapadele de o zi. Ajung dimineața în stațiuni, se plimbă, fac o urcare cu telecabina sau își rezervă câteva ore de răsfăț la un spa.
20:30
Oferte last minute pentru vacanțele de sărbători atrag turiștii. Reducerile ajung până la 30% pentru destinațiile calde # StirileProtv.ro
Dacă nu ați apucat să vă stabiliți vacanța de Crăciun sau Revelion, agențiile de turism vin cu oferte last minute și reduceri de până la 30% pentru destinațiile calde.
20:20
Ce să faci ca să nu ți se usuce bradul de Crăciun. Secretele care îl mențin verde până după sărbători # StirileProtv.ro
Dacă vă gândiți să împodobiți de pe acum bradul de Crăciun, atunci trebuie să aflați secretele care-l ajută să reziste până la Bobotează. Pomii se păstrează frumoși timp de 4 săptămâni după tăiere, însă pentru asta au nevoie de apă și răcoare.
20:20
De ce scade populația României, în timp ce state sărace au un „boom” demografic. Sociolog: Singura șansă sunt imigranții # StirileProtv.ro
Vârsta medie a populației României a ajuns la 45 de ani, cu o jumătate de an peste media celorlalte țări europene, oricum îmbătrânite și ele. Și la distanță uriașă față de restul lumii, în care familiile au mulți urmași.
20:10
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței # StirileProtv.ro
La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.
20:00
Marile teste care îl așteaptă pe Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Riscurile din Centrul Vechi # StirileProtv.ro
Termoficarea, clădirile cu risc seismic, liniile de tramvai și refacerea parcurilor sunt marile teste care îl aşteaptă pe noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu.
19:50
Călin Georgescu, trimis în judecată și în al doilea dosar. Lista acuzațiilor aduse fostului candidat la prezidențiale # StirileProtv.ro
Procesul fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, în care este trimis în judecată pentru că ar fi promovat public, persoane condamnate pentru genocid, și crime de război, dar și doctrine fasciste, legionare, și xenofobe, poate să înceapă.
Acum 4 ore
19:40
Prima reacție a UE după ce Trump a spus că liderii europeni sunt „slabi”. Președintele SUA, avertizat # StirileProtv.ro
Înaltele personalități ale UE au încercat marți să clarifice lucrurile, după ce președintele american Donald Trump a catalogat Europa ca fiind un grup de țări „în declin”, conduse de lideri „slabi”.
19:40
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim” # StirileProtv.ro
PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.
19:20
De ce nu a oprit la timp șoferul care a lovit doi adolescenți pe trecerea de pietoni, în Buzău. Momentul a fost filmat # StirileProtv.ro
Doi elevi de 15 și 17 ani au fost loviți în plin de o mașină, pe o trecere de pietoni din Buzău. Accidentul a avut loc dimineața devreme, la câțiva pași de liceul la care învață adolescenții.
19:20
Trump spune că liderii europeni sunt „slabi” și că majoritatea statelor UE se „descompun”. „Dezastrul” la care se referă # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump critică Europa într-un interviu pentru Politico, numind-o un grup de națiuni "în declin", conduse de lideri "slabi".
19:10
Nicușor Dan, despre apropierea AUR de narativele pro-ruse. „Vom avea nişte reaşezări ale opiniilor” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat din nou relația dintre AUR și discursul pro-rus, explicând că evoluția acestei teme ar putea schimba felul în care o parte a electoratului privește partidul.
19:10
Salah ar putea pleca de la Liverpool în ianuarie. Este ademenit în cel mai bogat campionat din lume # StirileProtv.ro
Starul egiptean Mohamed Salah se află în conflict cu clubul său, FC Liverpool, iar Arabia Saudită va face „tot posibilul” pentru a-l recruta încă din perioada de transferuri de iarnă.
19:00
Nicușor Dan l-a învățat pe Emmanuel Macron să vorbească în română. Ce l-a pus să spună. VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan l-a vizitat marți, la Paris, pe omologul său Emmanuel Macron, cu care a purtat discuții "extrem de cordiale".
18:40
Extrema dreaptă din Franța vrea să redeschidă bordelurile. „Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor” # StirileProtv.ro
Partidul condus de Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile gestionate direct de prostituate.
18:30
UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon MusK, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI # StirileProtv.ro
Comisia Europeană anunță o investigație care vizează Google, asta la doar câteva zile după ce a anunțat că platforma X trebuie să plătească o amendă. Decizia are potențialul de a pune și mai mult gaz pe foc în relația UE-SUA.
18:20
Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care-şi continuă în Italia un turneu la aliaţii europeni, urmează să trimită marţi seara, la Washington, propunerea sa revizuită a planului Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina.
18:10
Nicuşor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu vede vreun motiv pentru care coaliţia de guvernare să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece.
18:10
O femeie și fostul soț au făcut o înregistrare la hotel și i-au trimis-o iubitului acesteia, ca să le dea 47.000 de euro # StirileProtv.ro
O femeie și fostul ei soț au fost arestați în județul Vaslui, pentru că au înscenat răpirea femeii, spun polițiștii. Victima a fost chiar actualul iubit al femeii.
18:00
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.
18:00
Sectoarele economice în care ai cele mai mari șanse să te angajezi în 2026. Concluziile unui studiu în rândul antreprenorilor # StirileProtv.ro
În ciuda incertitudinilor legate de viitorul economiei, 46% dintre antrepenrorii români intenționează să mențină nivelul actual de personal, în timp ce 24% anticipează creșteri și 28% se așteaptă la reduceri, arată un studiu recent.
18:00
Bărbat reținut pentru zoofilie, după ce l-au filmat vecinii. S-ar fi îmbătat și ar fi profitat de un câine # StirileProtv.ro
Caz șocant într-o localitate din Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost reținut pentru zoofilie. Faptele lui au ieșit la iveală pentru că mai mulți martori la incident l-au filmat și au trimis imaginile autorităților.
18:00
Decizia luată de FRF ca să ajute România să se califice la Campionatul Mondial. Schimbare în Superligă # StirileProtv.ro
Comitetul Executiv al FRF a dezbătut şi adoptat o modificare a programului Superligii, astfel încât să asigure o pregătire optimă pentru jucătorii din competiţia internă înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.
17:50
Câtă apă este acum în Barajul Paltinu, după golire. Se propun noi restricții din ianuarie, lună cu debite scăzute # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională Apele Române anunţă că în acumularea Paltinu mai sunt disponibile aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă, iar debitul evacuat către staţia de tratare este menţinut la nivelul maxim autorizat – 3 mc/s.
17:50
Vercelli, orașul risotto-ului și al tradițiilor italiene. Ce să vizitezi și ce să mănânci # StirileProtv.ro
În inima regiunii Piemonte, între Alpi și valea râului Po, se află Vercelli, un oraș care a jucat, în tăcere, un rol important în cultura, agricultura și istoria religioasă a Italiei de secole.
Acum 6 ore
17:40
Situație halucinantă la Iași. Autoritățile au fost de acord ca o fată de 14 ani abuzată să locuiască cu abuzatorul de 25 # StirileProtv.ro
Un individ de 25 de ani din Iași este cercetat sub control judiciar pentru act sexual cu un minor. Copila de 14 ani a rămas însărcinată. Halucinant este că autoritățile și-au dat acordul că adolescenta și bărbatul să locuiască împreună.
17:40
Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO # StirileProtv.ro
Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.
17:30
Daniel David nu ar vrea interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Soluția găsită de ministrul Educației # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat marţi, la Parlament, că vede drept esenţial un control parental strict asupra modului în care adolescenţii folosesc reţelele sociale, în locul unor interdicţii directe impuse prin lege.
17:30
Doi bătrâni din Capitală, păcăliți cu drame inventate de o femeie din Ilfov. Suma pe care a reușit să o obțină de la ei # StirileProtv.ro
O femeie din Ilfov bănuită de înșelăciune a obținut peste 3.000 de euro în câteva luni de la doi bătrâni.
17:20
Un român a încercat să fure produse scumpe într-un supermarket din Italia. „Să fac rost de bani pentru Crăciun” # StirileProtv.ro
Un tânăr de 24 de ani a încercat să sustragă produse în valoare de 2.834 de euro dintr-un supermarket din Stezzano, Italia. El a primit o pedeapsă de patru luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 300 de euro.
17:10
Trump îi face din nou pe plac lui Putin. Ce îi cere lui Zelenski: „Cred că este momentul” # StirileProtv.ro
Ucraina, care "a pierdut multe teritorii", ar trebui să organizeze alegeri, a declarat Donald Trump într-un interviu publicat marţi pe site-ul Politico, reiterând criticile sale aspre la adresa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.
17:10
Este oficial. Primul stat din lume care a interzis rețelele sociale copiilor de sub 16 ani # StirileProtv.ro
Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, Alphabet, deschide o filă nouă YouTube și Meta, deschide o filă nouă Instagram și Facebook începând cu miezul nopții.
17:00
Fenomen neobișnuit în Rusia. Copiii au asaltat Kremlinul cu plângeri. Zeci de mii au amenințat că părăsesc țara # StirileProtv.ro
Copiii din Rusia au asaltat Kremlinul cu plângeri privind interzicerea platformei de jocuri Roblox de către autorități, a declarat marți purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.
16:50
Doisprezece agenți FBI îl acuză pe Kash Patel că i-a concediat pentru că au îngenuncheat. Ei au depus plângere în justiție # StirileProtv.ro
În total, 12 agenţi ai poliţiei federale americane (FBI) afirmă într-o plângere în justiţie că au fost destituiţi în mod expeditiv după ce au îngenunchiat la manifestaţii, în 2020, după uciderea afroamericanului George Floyd.
16:40
Germania se așteaptă la o creștere economică mai mare pentru că ... se va munci mai mult # StirileProtv.ro
Economia Germaniei ar putea beneficia, în 2026, de un plus de ritm datorat pur și simplu calendarului.
16:10
Sacoșe pline cu bani din tăiat ilegal păduri. Percheziții în Suceava pentru evaziune, delapidare și transport ilegal de lemn # StirileProtv.ro
Poliţiştii suceveni au făcut, luni, 18 percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor agenţi economici şi instituţii publice din judeţul Suceava.
16:00
Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos” # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a existat întotdeauna o înțelegere că Ucraina „nu va adera la NATO”.
16:00
Pericol la Călimănești, traficul e blocat pe DN1. O cisternă cu GPL are pierderi de gaze. S-a emis RO-Alert # StirileProtv.ro
O cisternă care transporta GPL are scăpări de gaze, în localitatea Călimănești, iar pompierii intervin pentru limitarea pericolului
16:00
Animalul sălbatic găsit în curtea unui localnic din Tismana. Jandarmii l-au scos în cusca. FOTO # StirileProtv.ro
Jandarmii montani au capturat o pisică sălbatică în curtea unui localnic din Tismana, animalul fiind apoi eliberat în habitatul natural.
Acum 8 ore
15:30
SURSE: Cum a reacționat Bolojan la cererea lui Grindeanu de demitere a ministrului Mediului. Buzoianu: E vorba de Romsilva! # StirileProtv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost, marți, la Palatul Victoria, ca să îi ceară premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR) - totul în contextul scandalului legat de criza de apă din județele Prahova și Dâmbovița.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.