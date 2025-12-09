Preşedinta Xiomara Castro denunţă falsificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din Honduras şi „ingerinţa lui Trump”

15:50

Nu cred să existe vreo familie în România în care nu se prepară, măcar ocazional, cremă de zahăr ars. Nu e chiar românească la origini, ci mai mult un „moft” franțuzesc ajuns pe plaiuri mioritice, iar pe lângă bucătăria din Hexagon, și cele din Spania, Portugalia ori Anglia își asumă paternitatea. © G4Media.ro.