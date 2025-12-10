Cele mai frumoase deserturi europene de Crăciun și poveștile lor/ Zece prăjituri emblematice pentru masa de Crăciun din Europa
Crăciunul e cel mai bine definit, din punct de vedere alimentar, de dulciuri. În filme și povești de Crăciun nimeni nu împachetează sarmale, toată lumea pregătește cookies aromate, cu scorțișoară și lapte, și le așează grijuliu pe farfurioară pentru Moș Crăciun. Și chiar dacă am mâncat deja 10 feluri de aperitive, fripturi și sarmale, masa
Xabi Alonso, sub presiune mare: Real Madrid – Manchester City devine meci decisiv în Champions League
Real Madrid și Manchester City se vor întâlni în cel mai așteptat meci al serii de miercuri din Champions League. Duelul este unul foarte important pentru Xabi Alonso, tehnician despre care se spune că ar putea fi vizat de o demitere în cazul în care Realul nu bifează victorii în următoarea perioadă. Real Madrid nu
Documentar devastator despre starea Justiției din România, în ziua în care CCR decide dacă magistrații își merită pensiile speciale (Recorder.ro)
Portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seara un extrem de elocvent documentar despre situația Justiției din România, cu o zi înainte ca Curtea Constituțională să ia o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Documentarul arată cum, în ultimii șapte-opt ani, pare să se fi încheiat
Rezultatele serii de Liga Campionilor: Liverpool se impune la Milano în fața lui Inter, scor 1-0 / Barcelona, victorie cu Frankfurt acasă
Liverpool a câștigat in extremis marți seară la Milano în fața Interului lui Chivu, scor 1-0, grație unui penalty fructificat în minutul 90. Barcelona a învins pe Camp Nou formația germană Eintracht Frankfurt Meciul n-a început tocmai bine pentru Chivu, întrucât în minutul 10 Hakan Calhanoglu a părăsit terenul accidentat, iar locul său a fost
Ministrul ungar Szijjarto: S-a convenit începerea de discuţii cu SUA privind un nou tip de cooperare financiară
Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi preşedintele american Donald Trump nu au convenit asupra unei linii de credit propuse de 20 miliarde de dolari, dar s-au angajat să înceapă discuţii cu privire la o nouă formă de cooperare financiară, a indicat marţi şeful diplomaţiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, conform Reuters. Szijjarto a reacţionat în urma
Premierul francez obține o victorie importantă: bugetul pentru securitatea socială a fost aprobat la limită de parlament
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a obținut marți o victorie politică importantă, după ce parlamentarii au aprobat bugetul pentru securitatea socială pentru anul viitor cu doar 13 voturi, informează Politico. Proiectul de lege mai trebuie să fie votat în Senatul francez, dar adoptarea sa în Adunarea Națională, care are mai multă putere, este un semn pozitiv
Un Picasso în valoare de 1 milion de euro în schimbul a…doar 100 de euro. O tombolă internaţională în beneficiul cercetării împotriva bolii Alzheimer a fost lansată marţi la Paris, cu sprijinul administraţiei Picasso, care îi reprezintă pe moştenitorii pictorului, transmite AFP, conform Agerpres. Un număr de 120.000 de bilete la preţul de 100 de
Preşedinta Xiomara Castro denunţă falsificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din Honduras şi „ingerinţa lui Trump"
Preşedinta de stânga din Honduras, Xiomara Castro, a denunţat marţi „falsificarea" rezultatelor alegerilor prezidenţiale şi „ingerinţa" omologului său american, Donald Trump, în scrutinul din 30 noiembrie, relatează AFP, conform Agerpres. Numărarea voturilor de la alegerile prezidenţiale se apropie de final, iar conservatorul Nasry Asfura, susţinut de Trump, deţine un uşor avans faţă de un alt
După Muzeul Luvru, Palatul Versailles îşi majorează tarifele pentru cetăţenii non-europeni
Palatul Versailles va creşte cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii non-europeni, un sistem de tarife diferenţiate implementat de Ministerul Culturii francez şi deja adoptat de Muzeul Luvru, transmite marţi AFP, transmite Agerpres. Începând de la 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
Adunarea Națională a Franței adoptă la limită proiectul bugetului asigurărilor sociale. Guvernul Lecornu supraviețuiește, deocamdată.
Deputații au votat cu 247 la 234 în favoarea textului, cu abținerea a 93 din cei 574 de deputați prezenți din totalul de 575, cu două mandate vacante. Guvernul condus de prim ministrul Sebastien Lecornu își datorează victoria Partidului Socialist (PS) care a votat masiv pentru – 63 de deputați și numai șase abțineri, dar
Liberalul Tișe de la Cluj susține că e mai legitim decât Ciprian Ciucu, după ce i-a calculat scorul obținut la Primăria Capitalei / Ciucu este prim-vicepreșeinte PNL, Tișe a vrut și el să fie dar a pierdut prin vot, la ultimului congres PNL
Președinte al Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe a ținut să comenteze scorul electoral pe care colegul său de partid prim-vicepreședinte PNL Ciprian Ciucu l-a obținut în competiția pentru Primăria Capitalei. Tișe consideră că el e „mai legitim și mai reprezentativ" decât Ciucu, prezentând un calcul umflat de la momentul alegerilor locale din 9 iunie,
Zelenski spune că este pregătit pentru alegeri, după ce Trump a declarat că ar trebui să fie organizate / Dacă securitatea este garantată, ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani şi europeni să contribuie la asigurarea securităţii scrutinului în contextul războiului, relatează Reuters şi AFP, citată de Agerpres. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un nou interviu acordat marți pentru Politico, că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri,
Zelenski spune că a avut o discuţie excelentă cu Giorgia Meloni, şefa guvernului de la Roma: „Contăm foarte mult pe sprijinul continuu al Italiei"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat marţi discuţii la Roma cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, discuţii în cadrul cărora a continuat să îşi consolideze sprijinul pentru ţara sa, pe fondul presiunilor sporite din partea Washingtonului de a pune capăt războiului cu Rusia, transmite dpa, citată de Agerpres. „Am avut o discuţie excelentă şi foarte substanţială
VIDEO | Târgul de Crăciun din Praga: De neratat (deși e tot timpul coadă) șunca de Praga rotisată cu răbdare, alături de o garnitură tradițională: cartofi cu varză murată
Cu peste 1.000 de ani de la atestare, Praga este unul dintre orașele europene în care istoria se vede cu ochiul liber la fiecare pas făcut. Supranumit orașul celor 100 de turle, capitala Cehiei impresionează în primul rând prin arhitectură, dar dincolo de zidurile frumos ornamentate și bine întreținute, orașul este și un centru cultural
Tatăl regretatei Amy Winehouse solicită în instanţă banii obţinuţi de prietenele ei din vânzarea rochiilor artistei
Prietenele regretatei cântăreţe britanice Amy Winehouse, care au câştigat peste 700.000 de lire sterline (800.500 de euro) prin scoaterea la licitaţie a rochiilor şi altor obiecte care au aparţinut acesteia, se confruntă cu un proces intentat de tatăl ei, care susţine că banii ar fi trebuit să ajungă la familie şi la o fundaţie dedicată
Lipsă de fonduri, întârzieri salariale şi deficit major de personal, la DGASPC Vrancea / Conducerea acuză „ o problemă naţională, accentuată de reducerea semnificativă a bugetului"
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vrancea se confruntă cu un deficit financiar major, care afectează atât plata salariilor, cât şi funcţionarea centrelor din subordine şi capacitatea instituţiei de a oferi servicii la standardele minime obligatorii, potrivit reprezentanţilor instituţiei, transmite Agerpres. Situaţia din Vrancea reflectă o problemă naţională, fiind accentuată de reducerea
Cancelarul german Friedrich Merz critică referirile la Europa din controversata Strategie de Securitate Națională a lui Trump
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că anumite părți din noua Strategie de Securitate Națională a administrației americane sunt îngrozitoare din punctul de vedere al Europei, potrivit Politico. „O parte din idei sunt comprehensibile, o parte sunt de înțeles. O parte sunt inacceptabile pentru noi din perspectiva europeană", a declarat Merz reporterilor când a
Ministrul David: Suntem peste media OCDE la consumul de alcool pentru băieţi şi la fumat pentru fete
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, marţi, că România se află sub media europeană la consumul de droguri în rândul elevilor, dar peste medie la alcool şi jocuri de noroc pentru băieţi şi la fumat şi dependenţa online pentru fete, transmite Agerpres. „Din studiul european ESPAD (n.r. Proiectul european de cercetare în şcoli
Un jucător de un trilion de dolari bate la ușa G20: Polonia a fost invitată să participe în calitate de observator la summitul de la Miami (analiză DW)
Polonia a fost invitată să participe în calitate de observator la summitul G20 de la Miami de anul viitor, notează DW. Deși aderarea cu drepturi depline la acest club de elită ar putea dura încă ani buni, ar putea aceasta să pună în sfârșit Europa Centrală pe harta mondială? Economia Poloniei a cunoscut o evoluție
Reciclarea electronicelor: unde ajung și de ce contează / Deșeurile electronice, în creștere față de anii precedenți
Echipamentele electrice și electronicele ieșite
Adolescent de clasa a X-a din Bihor, reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi băgat un coleg în spital pentru că i-a oferit un „cocktail” psihotrop # G4Media
Un adolescent de clasa a X-a din Borș, care şi-ar fi băgat un coleg în spital după ce i-a oferit un amestec de suc și medicamente psihotrope zdrobite, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat marți surse judiciare pentru ebihoreanul.ro Măsura a fost dispusă săptămâna trecută, în urma unei percheziții domiciliare efectuate de […] © G4Media.ro.
Aproximativ 400 de berze au fost găsite moarte, victime ale gripei aviare, de-a lungul unui râu din regiunea Madrid, în Spania, au anunţat marţi autorităţile locale, care vor efectua analize suplimentare pentru a determina gravitatea virusului, transmite marţi AFP, citată de Agerpres. „Comunitatea Madrid efectuează analize suplimentare în urma descoperirii unui număr mare de berze […] © G4Media.ro.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite marți seara că românii care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia trebuie să fie atenți pentru că mișcările de protest ale fermierilor eleni s-au extins, iar acestea vor continua, transmite Mediafax. MAE a transmis, marți seara, o nouă alertă de călătorie pentru Grecia, după atenționarea de călătorie […] © G4Media.ro.
Proiectul reabilitării Colegiului Șaguna, în analiza Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice / Imobilul va fi reabilitat în baza unei finanțări BERD # G4Media
Primăria Brașov a semnat un nou acord de finanțare cu BERD, în valoare de 30 de milioane de lei, destinat reabilitării unor imobile emblematice ale orașului. Între acestea se numără și clădirile Colegiului Național „Andrei Șaguna”, relatează bizbrasov.ro. Proiectul de reabilitare a Colegiului „Șaguna” a fost prezentat în vederea avizării și Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din […] © G4Media.ro.
Descoperire macabră în Oradea. Cadavrul unei persoane a fost găsit marți într-o mașină carbonizată, aflată pe un câmp, la ieșirea spre Sântandrei, lângă calea ferată. Apelul la 112 a fost făcut la ora 13.50, informează ebihoreanul.ro. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști și de la Medicină Legală. De asemenea, a […] © G4Media.ro.
Marea Britanie respinge afirmația lui Trump că „liderii europeni vorbesc prea mult despre Ucraina fără să producă nimic”: Marea Britanie conduce răspunsul privind sancțiunile împotriva Rusiei # G4Media
Guvernul britanic a respins marți afirmația lui Donald Trump potrivit căreia țările europene petrec prea mult timp discutând despre războiul din Ucraina fără a ajunge la o rezoluție, relatează Politico. „Aș respinge această afirmație”, a spus purtătorul de cuvânt al premierului Keir Starmer, care a subliniat că Marea Britanie conduce răspunsul privind sancțiunile împotriva Rusiei:„Ați […] © G4Media.ro.
VIDEO Nicușor Dan, despre legea anti-extremism: În continuare cred că argumentele mele sunt pertinente / În orice formă îmi va trimite Camera Deputaților documentul – sper modificată – eu îl voi promulga # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, într-o conferință de presă la Paris, că în continuare crede că obiecțiile sale față de legea privind combaterea extremismului sunt „pertinente”. Șeful statului a spus, după ce Senatul i-a respins obiecțiile, că în orice formă va trimite Camera Deputaților legea, o va promulga. „Eu cred că am discutat suficient […] © G4Media.ro.
VIDEO Nicușor Dan minimizează efectele votului de la Primăria Capitalei: O înfrângere pentru mine ar însemna să nu mă mai primească în Europa, să nu intrăm în OCDE # G4Media
Președintele Nicușor Dan a respins marți ideea că rezultatul alegerilor de la Primăria București, unde candidatul pe care l-a susținut, USR-istul Cătălin Drulă, s-a clasat pe locul patru, ar reprezenta o înfrângere pentru el. „Da, cred că, cu titlu general și dvs, media, și românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor, momente emoționale, și […] © G4Media.ro.
Guvernul se întrunește marți în şedinţă extraordinară pentru a aproba un act adițional la acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun # G4Media
Guvernul se întruneşte, marţi, în şedinţă extraordinară, pentru a aproba actul adiţional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, transmite Agerpres. Şedinţa este programată pentru ora 18:30, în format hibrid. Pe agenda şedinţei se află un singur act normativ şi anume proiectul de hotărâre privind aprobarea […] © G4Media.ro.
„Președintele Trump este foarte franc și onest cu toată lumea. A fost reales tocmai pentru franchețea sa, e cel mai transparent președinte din istorie”. Așa a comentat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe momentul în care Donald Trump a numit-o „purcică” (Piggy) pe o ziaristă de la Bloomberg. De această nouă formă a politeții publice […] © G4Media.ro.
Senatorul USR, despre eventualitea ca PSD să iasă de la guvernare: Este dreptul PSD să-şi dorească o altfel de guvernare, aşa cum este şi dreptul USR să-şi dorească, poate, o altfel de guvernare # G4Media
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat marţi, referitor la posibilitatea ieşirii PSD din coaliţie, că este dreptul social-democraţilor să îşi dorească un alt tip de guvernare, după cum şi USR are acest drept, subliniind că „oamenii politici serioşi, maturi, rezonabili înţeleg că astfel de vremuri nu pot să fie conduse cu ochii pe sondaje”, […] © G4Media.ro.
Microsoft va investi 17,5 miliarde de dolari în India, cea mai mare investiţie a sa în Asia # G4Media
Gigantul tehnologic american Microsoft va investi 17,5 miliarde de dolari în India, „cea mai mare investiţie făcută vreodată în Asia”, a anunţat marţi directorul general Satya Nadella pe rețeaua X, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Pentru a sprijini ambiţiile ţării, Microsoft se angajează să investească 17,5 miliarde de dolari – cea mai […] © G4Media.ro.
România a pierdut 2.600 de soiuri locale, avertizează Costel Vînătoru, specialist în genetică vegetală: „Suntem dependenți de importuri” # G4Media
Cercetătorul științific Costel Vînătoru, specialist în genetică vegetală, afirmă, într-un interviu acordat G4Food, că România a pierdut peste 2.600 de soiuri locale de legume și plante, un tezaur agricol unic, dispărut „în tăcere” după anii ’90, pe fondul desființării unităților de cercetare, lipsei de finanțare și expansiunii agresive a companiilor străine. Astăzi, România, care obișnuia să exporte […] © G4Media.ro.
Cum și de ce se extinde predarea chinezei în școlile din Republica Moldova, în contextul în care a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană # G4Media
Republica Moldova și China au semnat un acord prin care predarea limbii chineze în școlile moldovene va fi extinsă, iar liceenii o vor putea alege pentru examenul de Bacalaureat la limba străină, alături de engleză, franceză sau germană, scrie România Liberă. Acordul survine într-un moment în care China încearcă să-și extindă influența în estul Europei, […] © G4Media.ro.
Ministrul Educației, despre accesul copiilor la reţelele sociale: Un control parental mai puternic ar fi calea de mijloc # G4Media
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a pledat marţi pentru un control parental riguros în ceea ce priveşte accesul adolescenţilor la reţelele sociale, transmite Agerpres. Întrebat despre o eventuală măsură pentru interzicerea accesului copiilor până în 16 ani la TikTok, ministrul a spus: „Ştiu că s-a luat în Australia, dar nici acolo nu sunt încă […] © G4Media.ro.
Apele Române: Asigurăm în acest moment necesarul de apă brută pentru stația de la Voila. Avertisment pentru perioada ianuarie-februarie: poate favoriza o situație de deficit de apă sever # G4Media
Administrația Națională „Apele Române” informează că, la această oră, este asigurat integral necesarul de apă brută pentru stația de la Voila, iar operatorul ESZ Prahova poate trata apa pentru potabilizare la parametri optimi. În acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă. Debitul evacuat pentru tratarea apei este de 3 mc/s și reprezintă […] © G4Media.ro.
De-abia s-a încheiat sezonul din Marele Circ, iar Formula 1 a intrat deja în 2026. La Abu Dhabi se desfășoară teste oficiale pentru noile pneuri Pirelli pentru stagiunea viitoare din F1, transmite Gazzetta dello Sport. Pe Yas Marina Circuit, marți au putut fi văzute anvelopele Pirelli pentru revoluționarul sezon 2026 din Formula 1. Anvelopele vor […] © G4Media.ro.
Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile/ Partidul Adunarea Națională intenționează să depună un proiect de lege care să permită prostituatelor să se organizeze în „cooperative” # G4Media
Partidul de extremă dreaptă a lui Marine Le Pen (Adunarea Națională) dorește ca Franța să redeschidă bordelurile, gestionate direct de prostituate, informează Politico. Partidul va depune în curând un proiect de lege care să permită redeschiderea bordelurilor sub formă de cooperative, a declarat Jean-Philippe Tanguy, un important legislator din cadrul Adunării Naționale, într-o serie de […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal / Este al doilea primar general al Capitalei din istoria PNL după Revoluție # G4Media
Ciprian Ciucu marchează o victorie importantă și în istoria PNL. Este al doilea primar liberal care obține această funcție, cu un scor important, după Revoluție, în urma alegerilor generale pentru Capitală din 7 decembrie. Astăzi, la ora 15.00, Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la președintele Biroului Electoral Municipal (BEM). Înainte de a […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Câini ghid pentru nevăzători: Cât durează antrenamentul lor special / Tot ce trebuie să știi despre pregătirea unui câine ghid (VIDEO) # G4Media
Pregătirea unui câine ghid este un proces complex, plin de răbdare, atenție și dragoste pentru animale. În România, organizații precum Angel Dog fac o diferență reală, pregătind atât câini ghid pentru persoane nevăzătoare, cât și câini de terapie care sprijină copii sau persoane vulnerabile. În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, […] © G4Media.ro.
De acum este oficial: RedBull Racing a anunțat despărțirea de Helmut Marko, personajul pe care Max Verstappen l-a numit „al doilea său tată”. După 20 de ani de rezultate impresionante, austriacul în vârstă de 82 de ani părăsește echipa de la Milton Keynes. „20 de ani, 417 Grand Prix-uri, șase titluri la constructori și 8 […] © G4Media.ro.
Drone suspecte au fost semnalate deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii # G4Media
Drone suspecte au fost văzute zburând deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii în trei nopţi diferite luna trecută, au anunţat marţi Forţele aeriene şi spaţiale franceze, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Săptămâna franceză, procurorii francezi au lansat o investigaţie referitoare la drone bănuite că au zburat deasupra unei baze de […] © G4Media.ro.
Condamnare în cazul „justițiarului de Cluj” care și-a instigat urmăritorii de pe rețele sociale să meargă cu furci, topoare și drujbe peste parlamentari: 150 de zile-amendă # G4Media
Un clujean care i-a instigat în ianuarie pe urmăritorii săi de pe rețelele sociale a fost condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la 6.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 150 de zile-amendă pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică. Acestuia i-a fost interzis de asemenea dreptul de a alege și de a fi ales în funcții publice […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan susține, marți de la ora 16.30, declarații de presă de la Paris. G4Media transmite LIVE. © G4Media.ro.
Memorandum de înțelegere între Parchetul General și Parchetul General al Estoniei, ce vizează și războiul hibrid # G4Media
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), domnul Alex Florența, și procurorul general al Estoniei, doamna Astrid Asi, au semnat ieri, 8 decembrie 2025, la Tallinn, în Estonia, Memorandumul de Înțelegere între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România și Parchetul General al […] © G4Media.ro.
Unsprezece tineri, inclusiv cinci minori, arestaţi în Italia pentru răpiri şi acte de tortură într-un garaj la Roma # G4Media
Poliţia din Roma a arestat marţi 11 tineri, cinci dintre ei minori, acuzaţi de răpirea şi torturarea mai multor persoane într-un garaj, transmit agențiile de știri ANSA şi EFE, citate de Agerpres. Tinerii ar fi comis acte de cruzime repetate, inclusiv turnând apă fiartă asupra victimelor. Dintre arestaţi, cei şase de vârstă adultă au fost […] © G4Media.ro.
Un nou tratament inovator vindecă cancerul de sânge considerat incurabil la o parte din bolnavi # G4Media
O terapie care odinioară ar fi fost considerată o realizare science fiction a vindecat cancerele de sânge agresive și incurabile la unii pacienți, raportează medicii, potrivit BBC. Tratamentul implică editarea precisă a ADN-ului din leucocitele albe pentru a le transforma într-un „medicament viu” care combate cancerul. Prima fată tratată a scăpat de boală și acum […] © G4Media.ro.
Ucrainenii au ridicat un steag galben-albastru în Pokrovsk, pentru a arăta reporterilor BBC că luptele continuă în orașul pe care Rusia susține că l-a cucerit deja # G4Media
Pokrovsk nu a căzut încă, în în ciuda afirmației recente a președintelui Vladimir Putin că forțele ruse au cucerit orașul Nu există nicio îndoială că Ucraina a pierdut teren în acest oraș cheie din est. Pentru Rusia, Pokrovsk este un alt pas către obiectivul său de a prelua controlul asupra întregului Donbas. Dar Ucraina trebuie […] © G4Media.ro.
A murit generalul în retragere Radu Theodoru, vizat în ancheta DIICOT pentru trădare: membru fondator al Partidului România Mare în anii 1990, a publicat cărți și articole în care neagă Holocaustul și promovează atitudini antisemite # G4Media
Generalul în retragere Radu Theodoru, care se numără printre suspecții din ancheta DIICOT pentru trădare, a murit, potrivit unui anunț făcut pe Facebook de fiica lui, transmite MEDIAFAX. Generalul Radu Theodoru a fost membru fondator al Partidului România Mare în anii 1990, a publicat cărți și articole în care neagă Holocaustul și promovează atitudini antisemite. […] © G4Media.ro.
Cremă de zahăr ars, desertul pe care nu-l refuză nimeni / Pare complicat, dar se prepară ușor și repede, trebuie doar să ai răbdare cât se coace # G4Media
Nu cred să existe vreo familie în România în care nu se prepară, măcar ocazional, cremă de zahăr ars. Nu e chiar românească la origini, ci mai mult un „moft” franțuzesc ajuns pe plaiuri mioritice, iar pe lângă bucătăria din Hexagon, și cele din Spania, Portugalia ori Anglia își asumă paternitatea. © G4Media.ro.
