Pericol de explozie: Valea Oltului, închisă în această noapte din cauza cisternei din care se scurge GPL

Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat battle-ul din ediția Chefi la cuțite de ieri, care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. În această seară, competiția trece la următorul nivel: Irina Fodor anunță cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor Chefi la cuțite, preparatele echipelor urmând a fi jurizate de furnizori ai Casei Regale. Despre ce probă este vorba, telespectatorii vor descoperi în ediția de la 20:30.