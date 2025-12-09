LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Cristi Chivu şi Inter, conduşi de Liverpool
Primasport.ro, 9 decembrie 2025 22:50
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Cristi Chivu şi Inter, conduşi de Liverpool
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:10
Mihai Covaliu: „FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani. Poate aduce oportunităţi de dezvoltare” # Primasport.ro
Mihai Covaliu: „FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani. Poate aduce oportunităţi de dezvoltare”
Acum 15 minute
23:00
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Egal la pauză între Inter şi Liverpool # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Egal la pauză între Inter şi Liverpool
Acum 30 minute
22:50
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Cristi Chivu şi Inter, conduşi de Liverpool # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Cristi Chivu şi Inter, conduşi de Liverpool
Acum o oră
22:30
Argentina: Percheziţii la sediul Federaţiei de fotbal şi la sediile mai multor cluburi supecte de spălare de bani # Primasport.ro
Argentina: Percheziţii la sediul Federaţiei de fotbal şi la sediile mai multor cluburi supecte de spălare de bani
22:20
Dublul campion cu CFR Cluj a pus tunurile pe Nelu Varga: „Aşa i se spune în lumea interlopă” # Primasport.ro
Dublul campion cu CFR Cluj a pus tunurile pe Nelu Varga: „Aşa i se spune în lumea interlopă”
Acum 2 ore
22:10
MLS: Lionel Messi a fost desemnat, pentru a doilea an consecutiv, MVP-ul sezonului
22:10
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! A început confruntarea dintre Inter şi Liverpool # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! A început confruntarea dintre Inter şi Liverpool
Acum 4 ore
21:00
Volei masculin: SCM Zalău, victorie cu Budva în prima manşă din 16-le Challenge Cup
20:50
Mircea Lucescu, în extaz după anunţul arenei care va găzdui meciul Turcia - România: „Este ceva incredibil” # Primasport.ro
Mircea Lucescu, în extaz după anunţul arenei care va găzdui meciul Turcia - România: „Este ceva incredibil”
20:20
Pe făraş la Real Madrid, Xabi Alonso a făcut anunţul: „Fotbalul se poate schimba rapid” # Primasport.ro
Pe făraş la Real Madrid, Xabi Alonso a făcut anunţul: „Fotbalul se poate schimba rapid”
20:20
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Tah, aproape de autogol
20:10
FC Argeş îşi poate umple conturile! Revelaţia SuperLigii are pe masă oferte pentru 3 titulari: „Sunt discuţii” # Primasport.ro
FC Argeş îşi poate umple conturile! Revelaţia SuperLigii are pe masă oferte pentru 3 titulari: „Sunt discuţii”
20:00
MM Stoica a dat de pământ cu Marius Şumudică: „El nu are de unde să ştie că n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta” | EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a dat de pământ cu Marius Şumudică: „El nu are de unde să ştie că n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta” | EXCLUSIV
20:00
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! A început Bayern - Sporting
19:30
Surpriză mare! După Kevin Ciubotaru, MM Stoica a confirmat negocierile pentru cel de-al treilea transfer al iernii: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Surpriză mare! După Kevin Ciubotaru, MM Stoica a confirmat negocierile pentru cel de-al treilea transfer al iernii: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Olympiakos învinge în gerul din Kazahstan # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Olympiakos învinge în gerul din Kazahstan
Acum 6 ore
19:10
În plin scandal la Liverpool, Mohamed Salah poate pleca de pe Anfield! Camionatul în care ar putea ajunge starul egiptean # Primasport.ro
În plin scandal la Liverpool, Mohamed Salah poate pleca de pe Anfield! Camionatul în care ar putea ajunge starul egiptean
19:10
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Apărarea kazacilor cedează într-un final # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Apărarea kazacilor cedează într-un final
18:30
Cutremur în fotbalul românesc! Un club de mare tradiţie se află în pragul falimentului! Jucătorii vor să boicoteze următorul meci ce se poate dovedi crucial # Primasport.ro
Cutremur în fotbalul românesc! Un club de mare tradiţie se află în pragul falimentului! Jucătorii vor să boicoteze următorul meci ce se poate dovedi crucial
18:20
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Olympiakos pune presiune la poarta kazaciilor # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Olympiakos pune presiune la poarta kazaciilor
18:10
E gata! Turcii au anunţat stadionul pe care se va juca barajul cu România
18:00
Editorial Vlad Măcicăşan | Pericol de harachiri
18:00
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Olympiakos trece pe lângă deschiderea scorului # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Olympiakos trece pe lângă deschiderea scorului
18:00
OFICIAL | Anunţ total neaşteptat! Marius Alexe a semnat cu Dinamo: „Mă bucur să mă întorc acasă” # Primasport.ro
OFICIAL | Anunţ total neaşteptat! Marius Alexe a semnat cu Dinamo: „Mă bucur să mă întorc acasă”
17:50
Răzvan Burleanu: „Barajul cu Turcia e ca o finală”. Ce spune despre selecţionerul Mircea Lucescu # Primasport.ro
Răzvan Burleanu: „Barajul cu Turcia e ca o finală”. Ce spune despre selecţionerul Mircea Lucescu
17:40
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Start în primul meci al zilei
17:20
Cinci brigăzi de arbitri români au fost delegate la meciurile din Cupele Europene
Acum 8 ore
17:10
Surpriza zilei! Jucătorul cotat la 500.000 de euro a semnat cu „U” Cluj! Anunţul oficial făcut de trupa lui Bergodi # Primasport.ro
Surpriza zilei! Jucătorul cotat la 500.000 de euro a semnat cu „U” Cluj! Anunţul oficial făcut de trupa lui Bergodi
17:10
Sorin Cârţu îndeamnă la mobilizare totală înaintea duelului cu Sparta Praga: „Putem scrie o pagină de istorie” # Primasport.ro
Sorin Cârţu îndeamnă la mobilizare totală înaintea duelului cu Sparta Praga: „Putem scrie o pagină de istorie”
17:00
Revenire de senzaţie în SuperLiga! A bătut palma cu FC Hermannstadt: contract pe un an şi jumătate # Primasport.ro
Revenire de senzaţie în SuperLiga! A bătut palma cu FC Hermannstadt: contract pe un an şi jumătate
16:50
De la FCSB, la revelaţia SuperLigii! Jucătorul intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali e pe lista unui club ce a impresionat în acest sezon # Primasport.ro
De la FCSB, la revelaţia SuperLigii! Jucătorul intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali e pe lista unui club ce a impresionat în acest sezon
16:40
Performanţe de excepţie ale sportivilor paralimpici români susţinuţi de Betano
16:40
Lovitură de proporţii! Jucătorul de naţională dorit de Rapid e la un pas să bată palma cu FCSB # Primasport.ro
Lovitură de proporţii! Jucătorul de naţională dorit de Rapid e la un pas să bată palma cu FCSB
16:30
Nu e Rapid! Cu bagajele deja făcute, Denis Alibec este aşteptat cu braţele deschise la un alt club din SuperLiga # Primasport.ro
Nu e Rapid! Cu bagajele deja făcute, Denis Alibec este aşteptat cu braţele deschise la un alt club din SuperLiga
16:20
Anunţ oficial! Cine va arbitra Universitatea Craiova - Sparta Praga
16:20
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Chivu se va înfrunta cu un Liverpool debusolat! VEZI AICI programul complet al zilei # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Chivu se va înfrunta cu un Liverpool debusolat! VEZI AICI programul complet al zilei
Acum 12 ore
15:10
Scandalul pariurilor în fotbalul din Turcia. 11 jucători profesionişti au fost plasaţi în detenţie # Primasport.ro
Scandalul pariurilor în fotbalul din Turcia. 11 jucători profesionişti au fost plasaţi în detenţie
14:50
Dinamo este avertizată înainte vacanţă: ”Cine să dea gol. Cine?!” | EXCLUSIV
14:20
România este dublă campioană mondială la Teqball
14:20
La o zi după ce Mutu a anunţat că revine pe bancă, clubul din Superligă a făcut anunţul: ”Semnează pe un an şi jumătate!” # Primasport.ro
La o zi după ce Mutu a anunţat că revine pe bancă, clubul din Superligă a făcut anunţul: ”Semnează pe un an şi jumătate!”
14:10
FCSB foloseşte cei mai buni jucători cu Feyenoord: Cum arată echipa probabilă şi cotele la pariuri # Primasport.ro
FCSB foloseşte cei mai buni jucători cu Feyenoord: Cum arată echipa probabilă şi cotele la pariuri
14:10
Real Madrid - Manchester City, confruntarea care promite spectacol în Liga Campionilor # Primasport.ro
Real Madrid - Manchester City, confruntarea care promite spectacol în Liga Campionilor
14:00
Arbitru din Ucraina la meciul FCSB-ului cu Feyenoord
12:20
Cinci brigăzi de arbitri români au fost delegaţi la meciurile din Cupele Europene
11:30
Legenda Red Bull, Helmut Marko, părăseşte echipa
11:30
E gata! Patronul a făcut anunţul! Două transferuri la Rapid | EXCLUSIV
Acum 24 ore
10:00
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Botoşani: ”100% ratarea campionatului!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Botoşani: ”100% ratarea campionatului!” | EXCLUSIV
09:50
AC Milan a reuşit remontada în deplasare, 3-2 cu Torino, şi a redevenit lider
00:10
Adrian Mihalcea recunoaşte ”O victorie meritată!” | VIDEO
8 decembrie 2025
23:50
Nu s-a abţinut, după egalul cu Rapid: ”Mai avem de strâns puncte pentru a ajunge în play-off!” # Primasport.ro
Nu s-a abţinut, după egalul cu Rapid: ”Mai avem de strâns puncte pentru a ajunge în play-off!”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.