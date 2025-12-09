Moldova a cerut pentru a doua oară energie electrică de avarie

13:20

Podul vechi de pe drumul județean 112, între Hărman și Podu Oltului, riscă să se prăbușească. Autoritățile din Brașov iau în calcul montarea unui pod provizoriu și construirea unuia nou, dar lucrurile mai durează. The post Un pod din Brașov este la un pas de prăbușire appeared first on Cotidianul RO.