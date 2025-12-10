Tendințele pieței imobiliare în 2026. Prețuri, dobânzi și o posibilă mare surpriză
Cotidianul de Hunedoara, 10 decembrie 2025 06:10
2026 se conturează ca anul în care creditele ipotecare devin mai accesibile, piața se maturizează vizibil, iar prețurile locuințelor continuă să urce, chiar dacă într-un ritm mai așezat. The post Tendințele pieței imobiliare în 2026. Prețuri, dobânzi și o posibilă mare surpriză appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
06:10
06:10
Pe masă sunt cel puțin două variante de lucru pentru proiectul Guvernului, iar lista privilegiaților poate suferi modificări. The post Jocuri de culise pentru interzicerea cumulării pensiei cu salariul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
23:10
Circulația a fost oprită după ce s-au semnalat scăpări de gaze la o cisternă încărcată cu GPL. The post Trafic închis pe Valea Oltului până miercuri dimineață appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Solicitarea a fostă făcută luni, 8 decembrie, de către compania „Moldelectrica”. The post Moldova a cerut pentru a doua oară energie electrică de avarie appeared first on Cotidianul RO.
21:30
PSD a făcut solicitare pentru îndepărtarea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. The post Ministra Mediului, replică la PSD: Nu voi fi intimidată appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Într-un interviu pentru Politico, președintele Donald Trump a spus despre Europa că este condusă de lideri slabi. The post Donald Trump despre Europa: Națiuni în declin. Reacția liderilor UE appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Donald Trump a cerut Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale și susține că războiul nu trebuie să fie un pretext pentru a evita scrutinul. The post Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidenţiale appeared first on Cotidianul RO.
19:30
BREAKING OMV renunță la procesul împotriva României în dosarul Neptun Deep # Cotidianul de Hunedoara
OMV Petrom urmează să renunțe la procesul de la Curtea de Arbitraj în dosarul Neptun Deep, conform unui proiect de hotărâre de guvern de pe ordinea de zi a ședinței de mierucuri și analizat de Cotidianul. The post BREAKING OMV renunță la procesul împotriva României în dosarul Neptun Deep appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Alertă în SUA: 18 milioane de oameni, îndemnați să stea în casă din cauza poluării # Cotidianul de Hunedoara
Este alertă în SUA, mai exact în sudul Californiei, după ce milioane de oameni au fost avertizați să stea în casă din cauza aerului toxic. The post Alertă în SUA: 18 milioane de oameni, îndemnați să stea în casă din cauza poluării appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Oamenii bogați nu câștigă doar mai mult, ci gestionează banii altfel: investesc constant, se educă financiar și își disciplinează cheltuielile. Învață cum să aplici aceste principii în viața ta! The post Ce fac oamenii bogați diferit cu banii lor appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Nicușor Dan despre nominalizarea unui nou ministru al Apărării: Decizia este a USR-ului # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării. The post Nicușor Dan despre nominalizarea unui nou ministru al Apărării: Decizia este a USR-ului appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor. The post Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Statul român trebuie să explice appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Primul blindat românesc 4x4, VLAH, a fost prezentat, în prototip, la Uzina Automecanică Moreni. Vehiculul ușor, produs local, marchează un pas important pentru industria de apărare din România. The post Primul blindat românesc VLAH va fi prezentat oficial appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Senatul a respins observațiile președintelui pe Legea extremismului. Ce spune Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat cum comentează faptul că la Senat, reexaminarea sa legea pentru combaterea extremismului a fost respinsă. The post Senatul a respins observațiile președintelui pe Legea extremismului. Ce spune Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Emmanuel Macron, susținător al Ucrainei, nu vrea ca UE să se atingă de banii pe care Rusia îi păstrează în Franța The post Războiul continuă, dar pe banii cui? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Președintele Nicușor Dan despre afirmațiile făcute în presa franceză cu privire la AUR # Cotidianul de Hunedoara
Nicuşor Dan a detaliat, marţi, într-o conferinţă de presă, declaraţiile făcute pentru presa franceză, conform cărora alegătorul AUR nu este nici extremist, nici pro-rus. The post Președintele Nicușor Dan despre afirmațiile făcute în presa franceză cu privire la AUR appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Nicuşor Dan: Există interese comune pentru ca legătura transatlantică să continue # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu relaţia dintre SUA şi Europa, că există foarte multe interese şi valori care unesc cele două zone. The post Nicuşor Dan: Există interese comune pentru ca legătura transatlantică să continue appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Rezultatele alegerilor pentru Primărie pun sub semnul întrebării întreaga construcție USR. Locul patru în Capitală, acolo unde partidul s-a format și unde părea că se bucură de un monopol asupra votului reformist, e un semn rău. The post USR și Bucureștiul. Anatomia unui eșec, schița unei reveniri appeared first on Cotidianul RO.
18:40
În ultima perioadă, România s-a confruntat cu mai multe incidente în care drone străine au pătruns în spațiul aerian. The post Cum gestionează Nicușor Dan intrarea dronelor în țară: O să le dăm jos appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Zelenski se întâlneşte cu Papa şi pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski s-a întâlnit, luni, la Londra, cu Kerir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz, după care a fost la Bruxelles, la întâlniri cu liderii UE. The post Zelenski se întâlneşte cu Papa şi pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Președintele PSD i-a cerut premierului să o demită pe ministra Mediului, după scandalul crizei apei din Prahova. The post Nicușor Dan sare în apărarea Dianei Buzoianu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:50
„Cred că avem un parteneriat solid și că există spațiu pentru a îl consolida în domeniul securității, economiei și schimburilor culturale”. The post Dan și Macron, fără conferință de presă, dar cu video pe Instagram appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Nicușor Dan, către Ciucu: „Când deschizi gura, trebuie să te bazezi pe ce vorbești” # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a fost întrebat dacă a votat cu Ana Ciceală, așa cum a dezvăluit Ciprian Ciucu. The post Nicușor Dan, către Ciucu: „Când deschizi gura, trebuie să te bazezi pe ce vorbești” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Luna decembrie este posibil să înregistreze încă un record şi o probabilitate pentru un deficit de precipitaţii The post Vreme mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Partidul te face om. Dacă ești cadru de nădejde, te-ai abonat automat la o slujbă bine plătită la stat. The post Cadru de partid, caut sinecură. Cine sunt abonații la funcții publice appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook atribuită acestuia. Radu Theodoru era acuzat într-un dosar că ar fi fost liderul unei grupări care ar fi urmărit să trădeze România. The post Radu Theodoru a murit. Veteranul avea 101 ani appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Când să iasă din aeroport a luat seama mașinilor de poliție. O desfășurare impresionantă de forțe, cu oamenii legii peste tot. The post Horia Brenciu, prins în mijlocul unui jaf, la Londra appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ce zile libere vom avea în 2026. Calendarul sărbătorilor legale și al minivacanțelor # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit prevederilor legale în vigoare, angajaţii care trebuie să lucreze în zilele considerate libere primesc în plus la salariu, ziua lucrată fiind plătită dublu. The post Ce zile libere vom avea în 2026. Calendarul sărbătorilor legale și al minivacanțelor appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Unul din patru tineri cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani a folosit un chatbot pentru sprijin în materie de sănătate mintală în ultimul an. The post Au înlocuit terapeutul cu AI. Adolescenţii britanici îl numesc ”prieten„ appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Soția lui Emmanuel Macron a fost aspru criticată după ce a jignit un grup de feministe la spectacolul unui comediant acuzat în trecut de viol. The post Brigitte Macron, gafă neașteptată. Pe cine a insultat Prima Doamnă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Politico a definit zece politicieni promițători, care pot deveni figuri importante ale Uniunii Europene de mâine. Un liberal român a intrat în topul publicației politice după lupta sa pentru bugetul european. The post Un român, în topul politicienilor influenți din UE appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Mai multe țări europene, cărora li se adaugă oficiali guvernamentali de peste Ocean, fac eforturi coordonate să crească și mai mult atractivitatea Coridorului Vertical pentru marii traderi de gaze The post Eforturi puternice pentru a creşte importanţa Coridorului Vertical appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Președintele Zelenski pare să închidă calea spre pacea propusă de SUA, excluzând definitiv varianta ca țara să cedeze teritoriu The post Planul Trump se clatină, războiul poate continua appeared first on Cotidianul RO.
15:50
„Bucureșteni, haideți la vot! Exit-poll-urile arată deja că sondajele au fost manipulate!”, a postat Voiculescu pe Facebook în ziua scrutinului. The post Pe drumul „onest” al unui consilier prezidențial OPINIE appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Senatul României a votat un proiect de lege care oferă femeilor cu endometrioză o zi liberă plătită pe lună, în baza unui certificat medical. The post Zi liberă plătită pentru femeile care suferă de endometrioză appeared first on Cotidianul RO.
15:20
De ce aleg familiile din România noul Volvo XC60: siguranță, confort și tehnologie intuitivă # Cotidianul de Hunedoara
Cu un design elegant, interior spațios și o experiență de condus liniștită în modul electric, Volvo XC60 este una dintre opțiunile preferate pentru familiile care doresc siguranță, tehnologie și confort modern. The post De ce aleg familiile din România noul Volvo XC60: siguranță, confort și tehnologie intuitivă appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Scăpări de gaze dintr-o cisternă în localitatea Călimăneşti. Traficul este oprit # Cotidianul de Hunedoara
Forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea şi Staţiei de Pompieri Brezoi au ajuns la locul incidentului. The post Scăpări de gaze dintr-o cisternă în localitatea Călimăneşti. Traficul este oprit appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Dacă unii lideri din teritoriu și-ar dori mai mult opoziția, alții vor liniște în teritoriu și mizează pe rămânerea la guvernare. Sunt, însă, și voci care spun că nu s-au dumirit dacă PSD chiar este la putere. The post PSD, rupt între guvernare și opoziție. Ce vor greii PSD din țară appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Trump avertizează Europa că „se îndreaptă în direcţii greşite” şi sare în apărarea lui Musk, după ce X a fost amendată de UE cu 120 de milioane de euro. The post Trump și Musk, front comun împotriva UE appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Vladimir Putin a premiat la Kremlin militari care luptă în operațiunea specială. Cu acest prilej, el a dezvăluit că este fascinat de aviație și de munca piloților. The post Putin la Kremlin: Nu-mi pot imagina cum își îndeplinesc piloții sarcinile appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Proiectul inițiat de mai mulți parlamentari liberali a primit avize negative pe linie, inclusiv de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Legea ar fi permis străinilor înstăriți să-și ”cumpere” cetățenia română prin investiții în stat. The post CSAT blochează „Vizele de aur”: Risc de securitate națională appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Cele mai bune oferte la energie electrică pentru bucureşteni din piaţa liberă # Cotidianul de Hunedoara
Numărul ofertelor a crescut, iar marile companii istorice au pierdut din cota de piață în favoarea unor jucători noi sau a celor cu o bază de producție proprie solidă The post Cele mai bune oferte la energie electrică pentru bucureşteni din piaţa liberă appeared first on Cotidianul RO.
14:40
SURSE Grindeanu i-a cerut premierului să o demită pe Buzoianu. Răspunsul lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Solicitarea lui Sorin Grindeanu vine după ce mai mulți lideri PSD i-au cerut Dianei Buzoianu să demisioneze. The post SURSE Grindeanu i-a cerut premierului să o demită pe Buzoianu. Răspunsul lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Comisia Europeană (C.E) a deschis o nouă investigație antitrust împotriva gigantului Google. The post Google, în vizorul Comisiei Europene appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Închiderea definitivă a centrului este programată pentru iulie 2026, iar până atunci acesta va funcționa într-un regim de tranziție. The post Republica Moldova: spioni printre balalaici appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Judi Dench nu şi-a pierdut însă simţul umorului. Dacă l-ar întâlni pe Shakespeare, artista spune că l-ar întreba dacă are un rol pentru ea, dar nu prea lung. The post Judi Dench recită Shakespeare la 91 de ani appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Opt pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, care nu aveau acces la tratament medical adecvat, au fost aduşi la Bucureşti cu un avion militar al Forţelor Aeriene Române. The post Pacienţi din Gaza, aduşi la Bucureşti de armata română appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Mulţi agricultori americani - o bază politică importantă a miliardarului republican - au fost afectaţi în mod direct de politica sa protecţionistă. The post Trump anunţă un ajutor pentru agricultori de 12 miliarde de dolari appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Pax Russica ad Danubium. Novorossia și reimperializarea politicii externe ruse # Cotidianul de Hunedoara
În politica externă a Kremlinului, „Noua Rusie” nu înseamnă doar sudul și estul Ucrainei, ci este mai degrabă o idee elastică, idee care se adaptează vremurilor. The post Pax Russica ad Danubium. Novorossia și reimperializarea politicii externe ruse appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Un tânăr de 23 de ani din Dolj este cercetat după ce a violat de mai multe ori o minoră de 15 ani. The post Tânăr reținut pentru viol repetat asupra unei minore appeared first on Cotidianul RO.
