Traficul a fost blocat pe Valea Oltului. O cisternă cu GPL a avut pierderi de gaz, la ieșirea din Călimănești către Sibiu
Cancan.ro, 10 decembrie 2025 07:50
Traficul rutier pe drumul național DN 7, la ieșirea din stațiunea Călimănești către Sibiu, a fost complet blocat marți după-amiază, în zona kilometrului 200+080. Incidentul a fost provocat de o autocisternă încărcată cu gaz petrolier […]
Acum 10 minute
08:20
TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România. Cine e cântăreața care măsoară doar 1.49m înălțime # Cancan.ro
O vorbă spune că esențele tari se țin în sticluțe mici și pare că se aplică și în cazul unor vedete din România. Multe dintre cele mai cunoscute artiste din țară facă parte din categoria […]
08:20
Alertă maximă din cauza epidemiei de pestă porcină africană. Autoritățile din Spania au declarat stare de urgență # Cancan.ro
Autoritățile din Spania au instituit stare de urgență ca urmare a izbucnirii unei epidemii de pestă porcină africană. Decizia a fost luată pe fondul creșterii rapide a numărului de cazuri în rândul animalelor, boala fiind […]
Acum 30 minute
08:00
Rap-ul l-a făcut celebru, country l-a făcut legendă! Povestea succesului lui Shaboozey, cowboy-ul care a venit din cluburi # Cancan.ro
Ceea ce părea cândva doar filozofia unor cowboys nostalgici a devenit astăzi realitatea unei generații întregi. Country-ul a ajuns o adevărată modă printre tineri — de la pălării cu boruri largi și cizme cu toc […]
Acum o oră
07:50
Iubirea și grija de sine detronează familia și valorile tradiționale în America! Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Ultra-individualist” # Cancan.ro
Se pare că America a descoperit un nou “Sfânt Graal” al vieții moderne: iubirea și grija față de sine. Potrivit cercetărilor recente, în prezent, mai puțini americani pun familia pe primul loc. În schimb, oamenii […]
07:50
07:40
Ne aflăm în plină perioadă de post, moment în care mulți caută preparate gustoase, sățioase și fără ingrediente de origine animală. Pentru cei care vor să diversifice meniul, Majda Aboulumosha a venit cu o propunere […]
07:40
Orașele din România în care ninge de Crăciun și de Revelion. Meteorologii Accuweather au întocmit lista # Cancan.ro
Finalul anului aduce o prognoză meteo destul de blândă de pentru români. Meteorologii anunță o lună decembrie cu temperaturi mai ridicate decât normalul calendaristic și precipitații reduse. Însă, specialiștii Accuweather anunță că ninsorile nu o […]
07:30
Noi imagini de pe insula izolată a lui Epstein: opere de artă, camere misterioase și obiecte incriminante # Cancan.ro
Fotografiile de pe insula lui Epstein scot la iveală detalii tulburătoare din interiorul proprietății, prezentând spații în care abuzurile ar fi avut loc ani la rând. Cotidianul The Telegraph a publicat imagini nedezăvluite până acum […]
Acum 2 ore
07:20
Dragi cititori, în această zi de iarnă calendaristică, echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros care să vă încălzească sufletele cu o porție bună de râs! Azi ne amuzăm pe seama celebrului și narcisistului […]
07:10
Horoscop rune 10 decembrie 2025. Wunjo inversată: ziua îndoielilor și a clarificărilor interioare # Cancan.ro
Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări pentru a înțelege mai bine […]
07:00
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui” # Cancan.ro
Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a trecut în neființă pe 3 decembrie și a lăsat în urmă multă durere, dar și o avere impresionantă pe care mulți nu reușesc să o agonisească într-o viață. […]
06:50
Cea mai puternică rugăciune către Sfinții Mucenici Mina Calicheladu, Ermogen şi Evgraf. Rostește aceste cuvinte azi, 10 decembrie 2025, și vei scăpa de necazuri! # Cancan.ro
În fiecare dimineață, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit […]
06:40
Copiii au început să își depună CV-ul pe Linkedin de la 14 ani, cu un singur scop în gând! Prin ce schimbare majoră trec tinerii din generația Alpha # Cancan.ro
Generația Alpha pare să nu mai aștepte vârsta adultă ca să-și construiască viitorul profesional: unii adolescenți de doar 14 ani își fac deja conturi pe Linkedin, completează profiluri cu premii școlare și proiecte, și explorează […]
06:30
Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 10 decembrie 2025, cursul valutar oficial al principalelor valute. Cât valorează un euro, un dolar, o liră sterlină, dar și cât a ajuns să coste gramul de […]
Acum 4 ore
06:20
Katy Perry și Justin Trudeau, escapadă mega-romantică în Japonia! Artista a concertat, politicianul s-a „diplomizat” alături de fostul premier Fumio Kishida # Cancan.ro
Justin Trudeau și noua lui iubită, Katy Perry, au apărut din nou împreună în ultimele zile — însă vizita lor în Japonia, menită să fie una politică și culturală, s-a transformat rapid într-un scandal online. […]
06:10
Astăzi, 10 decembrie, vibrațiile cosmice din astrologia chinezească se ridică puternic sub semnul Dragonului de Lemn, aducând impulsuri neașteptate, claritate intuitivă și momente de răsturnare pentru toate zodiile. Este o zi în care norocul se […]
06:00
Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om # Cancan.ro
După ce a făcut-o cam lată la Mosh împreună cu anturajul său de băieți sincronizați pe fashion, Aris Melkior Eram, băiatul Andreei Esca, a fost văzut din nou prin oraș. S-a cumințit Aris subit? Oare […]
05:50
CANCAN.RO adună zi de zi cele mai utile recomandări medicale, trucuri de prevenție, explicații simple pentru probleme complicate și obiceiuri sănătoase pe care le poți integra imediat în viața ta. Indiferent dacă vorbim despre alimentație, […]
05:40
România se pregătește pentru o zi cu cer mai mult noros, temperaturi surprinzător de blânde pentru această perioadă și diferențe notabile între regiuni. Deși începutul iernii aduce în mod normal frig, ninsori și instabilitate, prognoza […]
Acum 12 ore
00:20
Horoscop 10 decembrie. Află care este zodia care trece printr-un eșec! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Carieră. Ritm alert, multă energie și motivație; azi reușești să rezolvi ceva ce părea imposibil și să te […]
00:10
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte! # Cancan.ro
O descoperire neașteptată făcută într-un garaj din Oxfordshire a atras atenția lumii artei și a colecționarilor internaționali. Un tablou vechi, păstrat ani la rând sub un birou prăfuit, s-a dovedit a fi o lucrare renascentistă […]
9 decembrie 2025
23:50
Netflix adaugă 20 de seriale și filme noi la serviciul său de streaming în această săptămână. Nu, nu veți avea acces la întreaga bibliotecă HBO Max încă, chiar dacă Netflix a acceptat să cumpere Warner […]
23:50
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone și tot nu a fost suficient # Cancan.ro
Parenting cu năbădăi în familia Dianei Videanu. Ea și soțul n-au mai rezistat să tot aștepte să se schimbe vremea asta urâtă, așa că au decis să iasă în oraș, să mai scoată cei doi […]
23:30
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu o brunețică # Cancan.ro
Fiul fostului primar din Bușteni și protagonist constant al telenovelelor mondene, pare incapabil să stea departe de ochii curioșilor, chiar și atunci când aceasta îi poate dinamita viața personală. CANCAN.RO are imagini tari cu Alexandru […]
23:30
Situația epidemiologică din Spania a devenit alarmantă după apariția unui focar de pestă porcină africană, boală extrem de contagioasă care afectează grav sectorul zootehnic. Autoritățile au decis să intervină cu măsuri urgente pentru a împiedica […]
23:10
Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?! # Cancan.ro
Mutarea anului începe să prindă contur sub ochii noștri! CANCAN.RO a surprins imagini exclusive care arată că Denise Rifai ar putea face un pas imens în cariera ei: trecerea la o televiziune uriașă. A ieșit […]
22:50
Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 25 de ani. Imagine rară cu fosta prezentatoare TV! # Cancan.ro
Se poate spune că vremurile de glorie ale Gabrielei Cristea (51 de ani) au apus de mult. În urmă cu 25 de ani, când credea în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, fosta […]
22:40
Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas # Cancan.ro
Relația tensionată a lui Meghan Markle cu tatăl ei, Thomas Markle, a ajuns din nou în centrul atenției săptămâna trecută, după ce socrul Prințului Harry a fost spitalizat de urgență în Filipine, iar medicii au […]
22:30
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor # Cancan.ro
Un chimist italian, în vârstă de 92 de ani, a făcut un gest care a uimit întreaga sa familie. El a decis să își lase întreaga avere unei îngrijitoare pe care o cunoscuse cu câteva […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!” # Cancan.ro
Un blogger olandez care este cunoscut pentru aventurile sale solo prin Europa, a adăugat recent România pe lista destinațiilor vizitate. Timp de trei săptămâni, el a explorat orașe importante și pitorești ale țării noastre, împărtășindu-și […]
21:40
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită la cap și ochi” # Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu continuă să fie învăluită în mister. Fostul ministru al Justiției a murit în urmă cu o săptămână, la 86 de ani, însă nici până acum cauzele decesului său nu au fost făcute […]
21:20
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles # Cancan.ro
Prințul Harry ar fi încântat de faptul că Ministerul britanic de Interne revizuiește măsurile prin care autoritățile de la Londra au decis să îi ofere securitate lui și familiei sale, din fonduri publice. Ducele de […]
20:40
Ioana Blaj, nora producătoarei Ruxandra Ion, trece prin momente delicate. Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, actrița se pregătește să își conducă tatăl pe ultimul drum. Când credea că toate lucrurile s-au așezat în […]
20:20
Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului # Cancan.ro
Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, a trecut printr-un accident rutier pe străzile aglomerate ale Bucureștiului. Nouria Nouri și familia sa au fost implicați într-o situație dificilă care le-a provocat pagube materiale și un moment […]
19:50
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică # Cancan.ro
În urmă cu câteva zile, Rodica Stănoiu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră Fostul ministru al Justiției a fost înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, din Dristor, […]
19:40
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade! # Cancan.ro
Pe final de an, în perioada 9-12 decembrie 2025, astrologii vin cu vești bune pentru trei zodii. Urmează o perioadă de resetare, schimbări bruște în viața personală și în relații. De asemenea, tot ceea ce […]
19:30
Generalul în rezervă Radu Theodoru, unul dintre cele mai discutate nume ale ultimilor ani în spațiul public românesc, a fost adesea asociat cu viziuni radicale, poziționări politice neconvenționale și proiecte considerate controversate. El era o […]
Acum 24 ore
19:20
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune # Cancan.ro
În anul 2022, George Alexandru Vieru (23 de ani) a plecat la facultate în Olanda. De câteva luni (martie – aprilie) familia tânărului nu mai știe nimic de el. Cei care pot oferi detalii care […]
18:40
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață # Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost, timp de mai mulți ani, soția lui Șerban Viorel Stănoiu, una dintre personalitățile marcante ale mediului juridic românesc. Legătura lor a durat până la dispariția acestuia, în anul 2017. Șerban-Viorel Stănoiu, […]
18:40
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul! # Cancan.ro
Vlad Chiricheș, 44 de ani, mijlocaș defensiv la FCSB, pare să pună ceva la cale. CANCAN.RO are imagini tari cu el conducând o mașină care nu iese deloc în evidență, pe low cost. Intră la […]
18:20
Internetul este plin de femei care trag semnale de alarmă despre una dintre cele mai populare băuturi ale momentului, povestind că a început să le cadă părul fix după ce au început să o bea […]
18:10
Ultimele clipe din viața milionarului Roman Novak și a soției sale. Ce au făcut criminalii înainte să îi ucidă # Cancan.ro
Pe 2 octombrie 2025, Roman Novak (38 de ani), condamnat pentru fraudă în domeniul criptomonedelor, și soția sa, Anna (37 de ani), s-au urcat într-o mașină cu destinația Hatta, o zonă luxoasă montană din Emiratele […]
18:00
Marian Piciu renunță la RXF după ce a fost condamnat la 20 de ani și 9 luni de închisoare. Ce acuzații i se aduc # Cancan.ro
Marian Piciu, vedetă în cușca RXF și fost deținut, a făcut anunțul care i-a întristat pe fani: se retrage din luptă. Motivul e însă partea șocantă. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare. […]
17:30
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Discuția dintre doi îndrăgostiți te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună! – Iubitule, mă iubești? – Da. – Promiți […]
17:30
Scandal monstru la Antene! Cele mai urmărite producții au rămas fără producător general: a fost înlăturată! # Cancan.ro
Scandal la Antene! Emilia Vlad, producătorul general ale celor mai urmărite producții: Insula Iubirii, Power Couple și Te cunosc de undeva, ar fi fost înlăturată de la cârma emisiunilor. Decizia a fost luată fără anunț […]
17:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ cu chibrituri. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 3 + 12 = 8. Crezi că reușești să găsești soluția? Dacă da, […]
16:50
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!” # Cancan.ro
La final de an, lumea mistică a runelor aduce din nou în atenție vești și semne importante pentru toate zodiile. Mihai Voropchievici, cunoscut pentru interpretările sale pline de simboluri și sensuri profunde, dezvăluie mesajele ascunse […]
16:40
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!” # Cancan.ro
Și influencerii au complexe! Da, în ciuda vieților perfecte de pe Instagram care vă determină să vă comparați cu ei, și aceste persoane au defecte pe care vor să le ascundă. După ani în care […]
16:30
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera # Cancan.ro
Sezonul 2025 al campionatului de Formula 1 s-a încheiat, iar anul a fost unul foarte dificil pentru pilotul britanic Lewis Hamilton. El a ieșit doar al șaselea pilot în clasament, ceva neobișnuit pentru un om […]
