Cristi Chivu, criticat de Fabio Capello în direct: „Impact negativ”

Antrenorul Eugen Trică (49 de ani) a fost invitat la emisiunea GSP Live Special și a calculat șansele celor de la FCSB de a se clasa pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat. FCSB e pe locul 10, cu 25 de puncte, la 3 în spatele celor de la UTA Arad, echipa clasată pe 6, ultima poziție care duce în play-off. Trică este de părere că bucureștenii au șanse de doar 30 la sută să fie în play-off. ...