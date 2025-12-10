O actriță celebră din România, în doliu. Tatăl ei s-a stins din viață: „Drum lin, dragul meu iubit! Sunați-i dacă îi mai aveți!”

06:40

Două zodii ale horoscopului sunt binecuvântate în noaptea de Crăciun cu cele mai frumoase daruri. Și nu neapărat materiale, ci spirituale și sufletești. Pot primi vești care să le schimbe radical viața în bine. Astrele anunță momente pline de emoție, dar și daruri pe care nativii Fecioară și Scorpio