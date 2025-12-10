Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în soldați ucraineni
Adevarul.ro, 10 decembrie 2025 11:00
În Pokrovsk, liniile de demarcație ale războiului urban s-au estompat. În locul lor s-a instalat o ceață a războiului în care se împletesc suspiciunea, teroarea și haosul, iar grupurile de infiltrați ruși sunt intercalate și chiar indistincte de forțele defensive ucrainene.
Senatorii din grupurile AUR și „Pace Întâi România” au depus în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
O bancă americană propune folosirea veniturilor din vânzarea activelor Lukoil pentru a acoperi pierderile investitorilor americani # Adevarul.ro
O bancă americană a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil.
De la tratamente la prevenție: rolul farmaciilor moderne în protejarea sănătății digestive # Adevarul.ro
Sărbătorile de iarnă vin cu bucuria reuniunilor în familie și a revederii cu prietenii dragi, dar și cu un veritabil test de rezistență pentru sistemul digestiv, devenit deja clasic.
Polonia ia în considerare donarea unor avioane MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete # Adevarul.ro
Polonia analizează posibilitatea de a transfera Ucrainei avioane MiG-29, în condițiile în care Varșovia urmărește, totodată, să consolideze propriul sector de apărare cu sprijinul Kievului.
Târgul de Crăciun București a devenit anul acesta o destinație pentru sute de mii de vizitatori, mulți dintre aceștia turiști sosiți de peste hotare pentru a trăi magia sărbătorilor în centrul capitalei României.
Camion încărcat cu piatră, răsturnat pe Autostrada A3 București–Ploiești. Traficul a fost blocat # Adevarul.ro
Traficul a fost blocat, miercuri dimineața, pe Autostrada A3 București–Ploiești, după ce un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat în zona localității Snagov, județul Ilfov.
Actorul american Jeremy O. Harris a fost eliberat după trei săptămâni de închisoare în Japonia # Adevarul.ro
Actorul şi dramaturgul american Jeremy O. Harris, cunoscut pentru o apariţie în serialul „Emily in Paris” şi pentru o piesă de teatru de succes, a fost eliberat după trei săptămâni de închisoare în Japonia.
Aproape 500 de consumatori casnici și non-casnici au fost lăsați fără gaz, anunță Distrigaz Sud Rețele.
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne este acuzat, printr-o postare online, de dublu standard în interiorul instituției, în urma deciziei ANI de a-l declara incompatibil pe comisarul Alexandru Ionașc, desemnat „Polițistul anului 2017” la IPJ Cluj.
Democraţii au câştigat alegerile pentru primăria din Miami, o premieră în 28 de ani. Cine este Eileen Higgins # Adevarul.ro
Democrata Eileen Higgins a devenit marţi primul membru al partidului său care este ales primar al oraşului Miami în aproape trei decenii, învingând un republican susţinut de preşedintele Donald Trump într-un oraş cu majoritate hispanică din inima bastionului său, Florida, relatează Reuters.
Raport: Chimicalele din sistemul alimentar cresc cazurile de cancer, infertilitate și probleme de dezvoltare # Adevarul.ro
Oamenii de știință au lansat un avertisment urgent potrivit căruia unele dintre substanțele chimice sintetice care stau la baza sistemului alimentar actual duc la creșterea cazurilor de cancer, tulburări de dezvoltare a creierului și infertilitate.
Zelenski îi răspunde lui Trump că e pregătit să organizeze alegeri pe timp de război. Ce îi solicită partenerului american # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să organizeze alegeri în timp de război în următoarele trei luni, dacă parlamentul Ucrainei și aliații externi vor permite acest lucru, după ce Donald Trump l-a acuzat că se agață de putere.
CCR discută sesizarea președintelui Nicușor Dan privind completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale # Adevarul.ro
Pe masa judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR) se află miercuri, 10 decembrie, sesizarea președintelui Nicușor Dna în legătură cu Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale.
Aproape 200 de copii, concepuți cu sperma unui donator cu genă cancerigenă, de-a lungul a 17 ani. „Este un diagnostic foarte dificil pentru o familie” # Adevarul.ro
Cel puțin 197 de copii din Europa au fost concepuți cu sperma unui donator care are o mutație genetică ce crește dramatic riscul de cancer, arată o investigație amplă.
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri # Adevarul.ro
Dacă independența magistraților stă în principal în vârsta de pensionare și în cuantumul unei pensii egale cu salariul înseamnă că avem cei mai independenți magistrați din Europa, ori practica ne arată că nu e chiar așa, susține profesorul de Drept Florin Streteanu, președintele Senatului UBB.
Cum poate Europa să-și recâștige strategia: de la Ucraina la autonomia reală în fața unui Occident fragmentat (II) # Adevarul.ro
Europa trebuie să renunțe la rolul pasiv de beneficiar al umbrelei de securitate americane și să își asume responsabilitatea unui actor global matur, capabil să-și protejeze interesele, valorile și vecinătatea strategică
Cadavru carbonizat într-o mașină abandonată lângă o cale ferată. Cine era bărbatul și ce ipoteze iau în calcul anchetatorii # Adevarul.ro
Cadavrul carbonizat al unui bărbat a fost găsit într-o mașină complet arsă, abandonată lângă calea ferată, pe un drum din Oradea. Bărbatul ar fi fost șofer de ridesharing iar momentan sunt luat în calcul 3 ipoteze privind moartea sa.
Nicușor Dan a vizitat fabrica Thales din Franța, cel mai mare producător european de radare militare # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a vizitat marți, 9 decembrie, fabrica Thales din Franța, unul dintre cele mai mari centre de producție de radare din Europa, unde au fost discutate proiecte de cooperare pentru întărirea capacităților de apărare ale României.
Cosmin Olăroiu se tratează după durerea pricinuită de ratarea calificării la Campionatul Mondial # Adevarul.ro
Naționala Emiratelor Arabe Unite este în fazele superioare la Cupa Arabă.
Șoferul care a lovit mai multe mașini în Sectorul 4 și a fugit de la locul faptei s-a predat. Cu ce sancțiuni s-a ales # Adevarul.ro
Brigada Rutieră a Capitalei anunță că a identificat șoferul care, luna trecută, a provocat mai multe accidente pe strada Vârciorova din Sectorul 4 și a plecat de la fața locului.
Avertismentul lui Nicușor Dan în presa franceză: Dacă Ucraina cade, „vom deveni vecini cu Rusia și totul se va schimba” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat France Info TV, în timpul vizitei sale la Paris, că România nu ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina, dar și-a arătat îngrijorarea privind consecințele pentru Europa și România ale unei eventuale înfrângeri a țării vecine.
Viceprimarul Paul Moldovan va conduce Primăria Sectorului 6 în locul lui Ciucu. Ce experiență profesională are # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu se pregătește să demisioneze din funcția de primar al Sectorului 6 înainte de a depune jurământul pentru noul mandat, urmând să parcurgă mai întâi toți pașii procedurali prevăzuți de Codul Administrativ.
Criptomonedele reprezintă o oportunitate pentru oricine dorește să exploreze viitorul finanțelor digitale. Dar, înainte de a investi, este important să înțelegi bazele, riscurile, capcanele comune.
În problema programei de Limba și Literatura Română de clasa a IX-a, aleg să fiu toboșar, nu trompetist.
Statul român, dator de câteva luni la David Popovici. Sportivul de la CS Dinamo nu și-a primit banii de pe urma performanțelor de la Mondiale # Adevarul.ro
David Popovici (21 de ani) este campion olimpic și mondial.
Un incendiu izbucnit la un bloc de apartamente din oraşul Shantou, în provincia Guangdong din sudul Chinei, s-a soldat cu moartea a 12 persoane, a relatat miercuri presa de stat, citând autorităţile locale, conform AFP.
Elon Musk spune că UE ar trebui să fie condusă de un organism ales direct: Comisia Europeană ar trebui desființată # Adevarul.ro
Miliardarul american Elon Musk a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la actualul său executiv, Comisia Europeană, în favoarea unui organism ales, iar conducerea UE să fie aleasă direct.
Serviciile secrete europene: Rusia ar putea pregăti atacuri asupra infrastructurii critice din UE # Adevarul.ro
Îngrijorările privind activitatea subversivă a Rusiei în Europa s-au amplificat în ultimele luni, pe fondul unor incidente pe care autoritățile occidentale le consideră tot mai serioase.
La sfârșit de an 2025 media occidentale se uită, parcă la comandă, cu alți ochi la Ucraina, după patru ani de război și alți vreo opt de conflict . Cuvântul ”corupție” este folosit mai des când e vorba de Ucraina, reportajele de pe front sunt despre suferințe și lipsă de speranță.
Inter Milano, înfrângere dureroasă în Liga Campionilor. Chivu s-a abținut cu greu, după ce a fost răpus de Liverpool la spartul târgului # Adevarul.ro
În Liga Campionilor au avut loc marți meciuri contând pentru etapa a 6-a.
Academia Română decernează miercuri, 10 decembrie 2025, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale.
Coreea de Nord construiește trei reședințe de lux în cadrul complexului de oaspeți Kimsusan din Phenian, iar una dintre acestea ar putea fi destinată președintelui rus Vladimir Putin, potrivit unor analize bazate pe imagini din satelit.
Neluțu Varga a fost făcut praf de un fost fotbalist imporant de la CFR Cluj.
Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o intervenție militară # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a provocat reacții puternice în America Latină după ce a sugerat că Statele Unite ar putea extinde operațiunile militare dincolo de Venezuela, vizând inclusiv doi aliați importanți ai Washingtonului – Mexicul și Columbia.
Explozie într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie. Cauza deflagrației # Adevarul.ro
O explozie a avut loc în noaptea de marți spre miercuri într-un bloc din orașul Aleșd, județul Bihor, din cauza unei butelii. O femeie a fost rănită în timpul deflagrației, fiind proiectată în afara apartamentului.
Sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, pe masa CCR # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a Românei discută, miercuri, 10 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
CCR decide miercuri soarta noilor taxe pe locuințe și mașini. Măsurile din pachetul 2 de austeritate, în analiză finală # Adevarul.ro
Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe miercuri asupra legalității pachetului 2 de măsuri de austeritate, care prevede majorări de taxe și impozite locale, inclusiv pentru locuințe și autoturisme, precum și alte măsuri destinate creșterii veniturilor bugetare începând cu 2026.
Kremlinul ascunde o criză economică profundă în timp ce vorbește despre „stabilitate” - ISW # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a intensificat declarațiile publice privind „stabilitatea” economiei ruse, încercând să transmită atât intern, cât și extern, că Rusia ar fi capabilă să susțină un război de lungă durată împotriva Ucrainei.
Hamas își reclădește puterea în Gaza în timp ce SUA se pregătesc pentru a doua fază a armistițiului. Gruparea ar fi ajuns la 20.000 de luptători # Adevarul.ro
Hamas și-a refăcut forța de luptă la aproximativ 20.000 de teroriști, își reafirmă puterea prin supravegherea străzilor și prin umplerea vistieriei cu tarife la importuri în Fâșia Gaza, după ce fluxul de bunuri a fost permis din nou în teritoriul palestinian, relatează NYT.
Specialiștii spun că ceea ce prezice cu adevărat succesul constă în perseverența și pasiunea pe care le depui pentru a-ți atinge obiectivele pe termen lung.
Matematica din Consiliul General. Ce variante are Ciprian Ciucu pentru a-și construi majoritatea: „Trebuie să joace cu toate cărțile pe masă” # Adevarul.ro
Un primar fără consiliu este un edil „fără mâini”, capabil doar de spectacol mediatic. Aceasta este concluzia analistului politic Radu Delicote, care explică pentru „Adevărul” de ce Ciprian Ciucu este obligat să joace cu „toate cărțile pe masă”.
Stațiunea unicat din România, unde drumul închis devine pârtie. În lipsa zăpezii, a primit o nouă utilitate # Adevarul.ro
Numeroase șosele montane din România sunt închise în perioada iernii, din cauza riscurilor pe care le prezintă. În Pasul Vâlcan, drumul județean este transformat în pârtie, însă în lipsa zăpezii, autoritățile îi caută alte utilități.
Capitolele la care România e depășită până și țări ca India și Iran. Economist: „Pentru a fi performant nu mai e nevoie să construiești avioane” # Adevarul.ro
România este obligată să-și reseteze economia și să pună accent pe noile tehnologii și inovare, susține economistul Radu Crăciun. Până când politicienii vor înțelege acest lucru, România a început să fie depășită la multe capitole inclusiv de țări ca India și Iran.
Capcana cadourilor de Sărbători. Psiholog: „Cadourile scumpe ar trebui asumate de părinți, nu de Moșul” # Adevarul.ro
După Moș Nicolae, Tik Tik a fost împânzit cu videoclipuri în care părinții arătau ce au primit copiii. În multe cazuri, ghetele au devenit neîncăpătoare, așa că mulțimea de jucării, haine și dulciuri au fost puse sub brad.
Femeile muncesc dublu, dar câștigă mai puțin. România, codașă în Europa la egalitate de gen # Adevarul.ro
România are unul dintre cele mai mari decalaje de ocupare între femei și bărbați din Europa (17%), cu o rată totală de ocupare de doar 63%, o serie de experți atrăgând atenția că lipsa participării femeilor în economie reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru dezvoltarea țării.
Cum să-ți faci părul ca o româncă autentică. Pieptănăturile și împletiturile tradiționale românești și balsamul neaoș pentru un păr lucios # Adevarul.ro
Cochetăria în rândul femeilor era prezentă și în lumea satului românesc tradițional. Am fi surprinși cât de variate puteau fi împletiturile și coafurile româncelor din trecut. Nu mai vorbim de faptul că fiecare dintre acestea avea o însemnătate aparte.
Drama fostelor orașe monoindustriale din România comunistă. Cum s-a pustiit fosta colonie a uraniului # Adevarul.ro
O mulțime de foste localități monoindustriale au ajuns la o populație de câteva ori mai mică decât în anii ‘90. Unele, cum este Ciudanovița, un fost orășel al uraniului, au avut un declin dramatic, grăbit și de problemele aduse de minerit.
Financial Times: Zelenski, presat de emisarii americani să dea un răspuns privind un armistițiu cu Rusia „până la Crăciun” # Adevarul.ro
Emisarii președintelui Donald Trump i-au acordat omologului ucrainean Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde unei propuneri de acord de pace care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA.
Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, pe 10 decembrie 1933, guvernul național liberal a scos în afara legii „Garda de Fier". Tot pe 10 decembrie Marie Curie a devenit prima femeie premiată cu Premiul Nobel.
