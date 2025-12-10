EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
Gândul, 10 decembrie 2025 11:50
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a remizat în ultima etapă cu Dinamo, scor 0-0, însă pentru campioana României urmează un meci în grupa din Europa League, cu Feyenoord, joi, […]
• • •
Acum 5 minute
12:00
Decembrie vine cu luminițe, miros de cozonac și, inevitabil, cu o doză serioasă de stres. Goana după cadouri, aglomerația din magazine și bugetele care scapă ușor de sub control pot transforma perioada sărbătorilor într-un mini-haos. Dar adevărul e că lucrurile pot fi mult mai simple dacă pornești cu un plan clar. Primul pas? Fă-ți o […]
Acum 15 minute
11:50
Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“ # Gândul
Țările europene împiedică în mod intenționat negocierile de pace din jurul Ucrainei, încurajându-l pe Vladimir Zelenski să continue luptele, deși Occidentul rămâne divizat în abordările sale privind o soluționare a conflictului, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, miercuri, în fața Consiliului Federației, camera superioară a parlamentului rus, relatează agenția TASS. Lavrov a prezentat, aici, […]
11:50
11:50
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători # Gândul
Un tată român de 44 de ani, rezident la Ancona, Italia, a ajuns să aibă în cont doar 7 euro și 86 de cenți, și să fie strivit de datorii de peste o jumătate de milion de euro. Cu toate acestea însă, chiar în luna decembrie 2025, viața sa a primit însă o șansă de […]
Acum 30 minute
11:40
Cu ce medie a terminat facultatea Cătălin Măruță. Ce a lucrat în timpul facultății pentru a se întreține # Gândul
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a spus cu ce medie a terminat facultatea. De asemenea, acesta a dezvăluit și cum făcea rost de bani în studenție. Cătălin Măruță a absolvit Facultatea de Drept, cu o medie foarte bună. Pe durata studiilor, acesta a avut mai multe joburi pentru a face […]
11:40
UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei # Gândul
Țările Uniunii Europene vor să adopte o lege pe repede înainte privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești din Europa în valoare de 210 miliarde de euro, anunță Financial Times. Principalul motiv este acela de a preveni un posibil veto din partea premierului ungar Viktor Orban sau a prim-ministrului Belgiei, Bart de Wever, care […]
11:40
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură # Gândul
Senatorii din grupurile AUR și ”Pace Întâi România” au depus, miercuri, o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Documentul a fost înregistrat cu 49 de semnături, peste pragul minim de 34 necesare. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, la ora 16:00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va […]
11:40
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre a doua moțiune simplă depusă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, care ocupă funcția de ministru al Mediului. „Partidul AUR a depus o moțiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului acuzată de mai toată lumea ca fiind responsabilă […]
Acum o oră
11:30
11:20
Sătul de ironii, Alexandru, un tânăr mecanic CFR, și-a postat fluturașul de salariu pe TikTok: „Se poate și în România” # Gândul
Un mecanic de locomotivă de la CFR Călători a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce a hotărât să–și publice salariul, într-un videoclip pe TikTok. Gestul său a venit ca răspuns la ironiile primite în mediul online, printre care și întrebarea: „Cât 25 de milioane ai salariu, frate?”, fapt care l-a determinat […]
11:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
11:10
Deficitul comercial al României a crescut la aproape 27,5 miliarde de euro în primele zece luni din 2025. Domeniile care domină schimburile comerciale # Gândul
Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 27,493 miliarde de euro în perioada ianuarie – octombrie 2025, în creștere cu 1% față de intervalul similar din 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Exporturile au crescut mai alert decât importurile, însă dezechilibrul comercial rămâne ridicat. Deficitul comercial al României (FOB/CIF) […]
Acum 2 ore
11:00
ANAF pregătește o structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. Din 2026, crește și impozitul # Gândul
ANAF analizează înfiițarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, conform Profit.ro. Astfel, noua structură ar putea fi înființată din 2026, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului. Ca angajați pentru noua structură, ar fi de preferat angajarea de tineri absolvenți, în principal de la ASE, și nu transferul […]
10:50
David Popovici nu și-a încasat încă premierile de la ANS pentru medaliile câștigate. Sume restante din vara anlui 2024 # Gândul
David Popovici, campion olimpic și mondial la înot, a reclamat întârzieri privind premierile de la Agenția Națională pentru Sport (ANS). Sportivul susține că nu a încasat încă sumele restante, unele dintre ele datând din vara anului 2024. Tânărul a declarat că situația în care se află este similară cu cea a colegilor săi, care au […]
10:40
INS anunță că în luna octombrie s-au înregistrat mai puține nașteri și mai multe decese decât în luna septembrie, în România # Gândul
În octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5) față de luna septembrie a anului 2025, arată INS – Institutul Național de Statistică. În ce privește decesele înregistrate în luna octombrie 2025, numărul a fost de 20.609 (10.721 bărbaţi şi 9.888 femei), mai mult cu 1.776 decese faţă […]
10:40
Temperaturi surprinzătoare pentru această dată. Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, unde va apărea burnița și cât de rece va fi în București # Gândul
Ceața a fost prezentă, la primele ore ale dimineții, în mai multe localități din țară, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și trei coduri galbene care au vizat județele Dolj, Teleorman și Bacău. Vizibilitatea a fost redusă sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. Meteorologul de serviciu al ANM […]
10:40
Vaccinurile anti-Covid, din nou sub anchetă în SUA. Controverse la F.D.A, criticate dur de experții în medicină: Virusul a ucis 1.200.000 de americani # Gândul
Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (F.D.A.) a extins ancheta privind posibilele decese asociate vaccinurilor Covid, astfel încât aceasta să includă acum atât adulții, cât și copiii, potrivit unui oficial al administrației Trump. Decizia vine pe fondul unor afirmații controversate dinspre tabăra negaționistă MAGA privind decesele copiilor, pentru care nu au fost prezentate dovezi publice. […]
10:40
María Corina Machado nu va primi personal Nobelul pentru pace. „Nu va fi pe scena primăriei din Oslo. Trăiește sub amenințarea cu moartea” # Gândul
María Corina Machado, liderul opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va participa la ceremonia de decernare a prestigiosului premiu, care va avea loc, miercuri, la Primăria din Oslo. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Institutului Nobel care au precizat că premiul istoric (o medalie și o diplomă n.r.) va […]
10:40
Circulația a fost oprită pe Autostrada A3, la kilometrul 30, după ce un TIR s-a răsturnat. Reprezentanții CNAIR au anunțat spre ce direcție este dirijat traficul. „Atenție șoferi. Circulație oprită pe autostradă A3, km 30, din cauza unui tir răsturnat. La fața locului sunt prezente echipe ale ISU, Poliție Rutieră și echipele Secției Autostrăzi. Rută […]
10:20
Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit # Gândul
Prim-ministrul Ilie Bolojan va participa miercuri la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se va discuta despre salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, potrivit Mediafax. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social are lor la ora 14.30. Guvernul și partenerii sociali trebuie să ajungă la un acord în privința majorării […]
10:20
Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare # Gândul
Milioane de copii din Australia au pierdut accesul la conturile de pe rețelele de socializare, miercuri dimineață, 10 decembrie 2025. Este vorba despre o interdicție istorică la nivel mondial care are scopul de a-i proteja pe minorii cu vârsta sub 16 ani atât de agresorii digital, cât și de algoritmii care creează dependență. Interdicția se […]
10:10
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026 # Gândul
După Luvru, Palatul Versailles anunţă că va majora tarifele pentru cetăţenii non-europeni în 2026. Astfel, palatal Versailles o să majorize cu 3 euro prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferențiere tarifară dorită de Ministerul Culturii și deja aplicată mai ales la Luvru. Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic […]
Acum 4 ore
10:00
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați # Gândul
Tradegia din cartierul bucureștean Rahova s-a repetat din nou, de această dată într-un bloc din Aleșd, județul Bihor, provocând prăbușirea unui balcon și rănirea gravă a unei femei. Din cauza acumulărilor de gaz, 30 de locatari au fost evacuați de urgență. O explozie puternică care s-a produs marți seară, în jurul orei 22:50, într-un bloc […]
09:50
Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro” # Gândul
Dumitru Dragomir (79 de ani) a adus în discuție renta viageră pe care Nadia Comăneci (64 de ani) ar încasa-o. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a susținut că fosta mare gimnastă „trăiește ca boieroaica în SUA” și a precizat că ar avea „peste 5.000 de euro”. Fosta mare gimnastă, cunoscută drept „Zeița […]
09:50
Circa 500 de consumatori din Sectorul 1 au rămas fără gaze, după ce Distrigaz a întrerupt furnizarea din cauza unei defecţiuni la un branşament # Gândul
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 din București, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi circa 500 de consumatori. Distrigaz informează că furnizarea gazelor o să fie reluată în cursul serii de miercuri. Distrigaz Sud Reţele […]
09:40
Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă” # Gândul
Nelu Varga și Eugen Trică s-au contrat, iar cel din urmă, acum antrenor liber de contract, l-a desființat pe omul de afaceri care finanțează CFR Cluj. Varga a spus că Trică e „un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia […]
09:30
Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș # Gândul
Accesul în curtea Casei Julietei din Verona, una dintre cele mai vizitate atracții romantice din lume, odinioară „liber” a devenit „cu taxă” până pe 6 ianuarie 2026. Decizia a generat cozi uriașe, proteste și blocaje în centrul orașului, transformând celebrul balcon din opera de excepție a lui William Shakespeare, „Romeo și Julieta” – într-un punct […]
09:30
Prima vizită oficială de la instalarea președintelui Nicușor Dan – Paris – reprezintă un mesaj cu semnificaţie strategică. În logica tradiției europene, prima vizită oficială reprezintă întotdeauna un semnal despre orientarea geopolitică a unui mandat. Mesajul aparent „francez” al debutului prezidențial este însă contrabalansat de vizita de lucru de la Berlin, la scurt timp după […]
09:30
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia # Gândul
Un tânăr din Italia a devenit viral pe TikTok, după ce a povestit cum, în încercarea de a ajunge la celebrul târg de la Craiova, el a zburat din greșeală, spre Cracovia, în Polonia. Brandon, pasionat de atmosfera festivă, își făcuse un adevărat tur al târgurilor de Crăciun din Europa. Într-o zi, pe feed-ul său […]
09:20
Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta” # Gândul
Marius Şumudică a pus la îndoială pregătirea fizică a jucătorilor de la FCSB, iar oficialul echipei roș-albastre Mihai Stoica a explicat că oboseala și accidentările apar atunci când se joacă peste o sută de meciuri oficiale într-un sezon. Șumudică a făcut o comparație între echipa FCSB din sezonul trecut și cel de acum. Dacă FCSB […]
09:10
Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine sunt marii aleși ai destinului # Gândul
În această săptămână, energia astrală se intensifică, iar trei zodii se află sub o protecție specială. Astrologii vorbesc despre semne divine, revelații, noroc și oportunități neașteptate, atât pe plan profesional, cât și spiritual. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale vor urca rapid pe culmile succesului. Universul pare să lucreze în favoarea unor nativi în aceste […]
09:00
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii # Gândul
Bryan Reisberg, un tânăr din New York, a devenit celebru în mediul online, după ce a lansat o inițiativă surprinzătoare prin care promovează adopția animalelor. Acesta se filmează în timp ce plimbă câini în rucsacul său. Înainte de a lansa inițiativa, Bryan își plimba propriul câine, pe Maxine. Apoi, el s-a gândit să facă asta […]
09:00
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ # Gândul
Ziua de miercuri, 10 decembrie 2025, vine cu vești importante pentru o zodie. Acesta este singurul nativ care va reuși să își transforme un vis măreț în realitate. Universul pare să se alinieze perfect pentru el, pentru a-l ajuta pe drumul succesului. Creativitatea va fi răsplătită. Ziua de 10 decembrie 2025 (miercuri) aduce voie bună, […]
08:50
David Popovici a fost la Gala #BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană organizată de Agenția Națională pentru Sport și a anunțat că nici acum nu a fost premiat pentru medalii. Dinamovistul e dublu campion mondial, la 100 m și 200 m liber, campion european și olimpic, iar în situația de a […]
08:50
08:40
Adrian Severin: „Nicușor Dan a discutat despre o serie de contracte pe care nu are dreptul nici să le negocieze, nici să le încheie” # Gândul
În ediția din 9 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de externe Adrian Severin a comentat, într-o notă puternic ironică, vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, în Franța. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a afirmat că președintele ar fi discutat la Paris despre o serie de contracte comerciale […]
08:40
Orașele mari au aceeași coloană sonoră: mașini care au muzica dată la maximum, evacuări răgușite care se aud de pe o stradă pe alta și claxoane lungi, uneori, cu tonuri „de nuntă” sau melodii. Toate acestea intră într-o zonă în care poliția poate să intervină și poate să dea amenzi, mai ales când e vorba […]
08:40
TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România. Unde sunt cele mai mici prețuri și cât plătesc bucureștenii # Gândul
Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 decembrie 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare. Trebuie precizat că prețul apei potabile diferă de la un județ la altul. La […]
08:30
Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor francezi despre războiul de la graniţele României: „Mă îndoiesc că Rusia vrea pace” # Gândul
Timp de 2 zile, președintele Nicușor Dan s-a aflat într-o vizită în Franța, unde s-a întâlnit cu omologul său, Emmanuel Macron. Pe parcursul vizitei oficiale de la Paris, Nicuşor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România pentru Ucraina. În interviul acordat jurnaliștilor de la Franceinfo, preşedintele […]
08:30
Bancul zilei arată cum a evoluat mentalitatea femeii, din 1970 până acum. Spor la râs! Evoluția mentalității femeii: – Anii 1970: Iubește-mă, dar fără să mă atingi! – Anii 1980: Atinge-mă, dar fără să mă săruți! – Anii 1990: Sărută-mă, dar fără să mai faci altceva! – Anii 2000: Fă-mi orice, dar nu spune la […]
08:20
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală # Gândul
Te-ai gândit care ar putea fi cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp? Ar fi ideal să eviți să le conectezi simultan la o sursă electrică, pentru a nu te expune la riscul unei suprasolicitări a rețelei și nici la un posibil incendiu. Mulți români fac această greșeală. Iată mai jos. Specialiștii […]
08:20
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro # Gândul
Un bărbat din Irlanda, a devenit milionar după ce a câștigat marele premiu la loto, în valoare de 6.241.505 euro, la începutul lunii decembrie. Norocosul a cumpărat biletul câștigător dintr-o pură întâmplare chiar în ziua extragerii. Norocosul. căriua „Dumnezeu i-a pus mâna în cap” locuiește în Westmeath, Irlanda, iar povestea lui a devenit rapid una dintre […]
08:10
Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum # Gândul
Cea mai importantă lege dintr-un an este bugetul, dar în cazul României, rămâne doar la nivel de discuții. Premierul „austerității” spune că va închide bugetul pe 2026 abia în luna ianuarie, în timp ce ministrul Finanțelor vorbește despre un plan de redresare care trebuie gândit în așa fel încât să nu compromită câștigurile obținute de […]
Acum 6 ore
07:50
Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026 # Gândul
Iată categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu data de 1 ianuarie 2026. În tabelul de mai jos se găsesc tipurile de pensie, precum și observațiile cheie ale fiecăreia în parte, iar datele sunt actuale. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat gestul președintelui Nicușor Dan care, în timpul paradei cu ocazia Zilei Naționale a României, a ales să decoreze un veteran de război. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan vorbește despre o încercare a autorităților statului, dar și a […]
07:40
Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB # Gândul
FCSB s-a grăbit și, deja, a realizat primul transfer al iernii – a semnat cu Andre Duarte, fundaș portughez în vârstă de 28 de ani care a mai evoluat și la FCU Craiova. Mai mult, Gigi Becali s-a grăbit să anunțe și cea de-a doua achiziție, numai că, din câte se pare, jucătorul nu vrea […]
07:20
Bancul de miercuri are în atenție un scurt dialog despre o furtună groaznică. Spor la râs! – Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică? Tuna și fulgera fără oprire! – Daaa. Țin minte, dar eu, ca un netot, nu am înțeles avertizarea naturii! Paul și stomatologia Discuție pe WhatsApp: – Bună, […]
07:20
Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!” # Gândul
După ce rapidistul Marius Șumudică a criticat forma jucătorilor de la FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, i-a dat replica fostului antrenor din Grant, rămas fără agajament după ce Dan Șucu l-a pus pe liber. „Îi răspund acum, bolduit!”, a răbufnit MM, scos din sărite de remarcele făcute de Șumudică. „N-a antrenat în viaţa […]
07:20
10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ceremonia de înmânare a Premiilor Nobel are loc, fără întrerupere din 1901, în fiecare an pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea inventatorului și filantropului Alfred Nobel (10.12.1896). Evenimentul este […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa este prinsă în cleștele înțelegerii dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nicăieri e cel mai greu de descris. Nu suntem […]
