Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
Gândul, 10 decembrie 2025 09:50
Dumitru Dragomir (79 de ani) a adus în discuție renta viageră pe care Nadia Comăneci (64 de ani) ar încasa-o. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a susținut că fosta mare gimnastă „trăiește ca boieroaica în SUA” și a precizat că ar avea „peste 5.000 de euro”. Fosta mare gimnastă, cunoscută drept „Zeița […]
Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit # Gândul
Prim-ministrul Ilie Bolojan va participa miercuri la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se va discuta despre salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, potrivit Mediafax. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social are lor la ora 14.30. Guvernul și partenerii sociali trebuie să ajungă la un acord în privința majorării […]
Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare # Gândul
Milioane de copii din Australia au pierdut accesul la conturile de pe rețelele de socializare, miercuri dimineață, 10 decembrie 2025. Este vorba despre o interdicție istorică la nivel mondial care are scopul de a-i proteja pe minorii cu vârsta sub 16 ani atât de agresorii digital, cât și de algoritmii care creează dependență. Interdicția se […]
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026 # Gândul
După Luvru, Palatul Versailles anunţă că va majora tarifele pentru cetăţenii non-europeni în 2026. Astfel, palatal Versailles o să majorize cu 3 euro prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferențiere tarifară dorită de Ministerul Culturii și deja aplicată mai ales la Luvru. Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic […]
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați # Gândul
Tradegia din cartierul bucureștean Rahova s-a repetat din nou, de această dată într-un bloc din Aleșd, județul Bihor, provocând prăbușirea unui balcon și rănirea gravă a unei femei. Din cauza acumulărilor de gaz, 30 de locatari au fost evacuați de urgență. O explozie puternică care s-a produs marți seară, în jurul orei 22:50, într-un bloc […]
Circa 500 de consumatori din Sectorul 1 au rămas fără gaze, după ce Distrigaz a întrerupt furnizarea din cauza unei defecţiuni la un branşament # Gândul
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 din București, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi circa 500 de consumatori. Distrigaz informează că furnizarea gazelor o să fie reluată în cursul serii de miercuri. Distrigaz Sud Reţele […]
Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă” # Gândul
Nelu Varga și Eugen Trică s-au contrat, iar cel din urmă, acum antrenor liber de contract, l-a desființat pe omul de afaceri care finanțează CFR Cluj. Varga a spus că Trică e „un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia […]
Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș # Gândul
Accesul în curtea Casei Julietei din Verona, una dintre cele mai vizitate atracții romantice din lume, odinioară „liber” a devenit „cu taxă” până pe 6 ianuarie 2026. Decizia a generat cozi uriașe, proteste și blocaje în centrul orașului, transformând celebrul balcon din opera de excepție a lui William Shakespeare, „Romeo și Julieta” – într-un punct […]
Prima vizită oficială de la instalarea președintelui Nicușor Dan – Paris – reprezintă un mesaj cu semnificaţie strategică. În logica tradiției europene, prima vizită oficială reprezintă întotdeauna un semnal despre orientarea geopolitică a unui mandat. Mesajul aparent „francez” al debutului prezidențial este însă contrabalansat de vizita de lucru de la Berlin, la scurt timp după […]
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia # Gândul
Un tânăr din Italia a devenit viral pe TikTok, după ce a povestit cum, în încercarea de a ajunge la celebrul târg de la Craiova, el a zburat din greșeală, spre Cracovia, în Polonia. Brandon, pasionat de atmosfera festivă, își făcuse un adevărat tur al târgurilor de Crăciun din Europa. Într-o zi, pe feed-ul său […]
Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta” # Gândul
Marius Şumudică a pus la îndoială pregătirea fizică a jucătorilor de la FCSB, iar oficialul echipei roș-albastre Mihai Stoica a explicat că oboseala și accidentările apar atunci când se joacă peste o sută de meciuri oficiale într-un sezon. Șumudică a făcut o comparație între echipa FCSB din sezonul trecut și cel de acum. Dacă FCSB […]
Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine sunt marii aleși ai destinului # Gândul
În această săptămână, energia astrală se intensifică, iar trei zodii se află sub o protecție specială. Astrologii vorbesc despre semne divine, revelații, noroc și oportunități neașteptate, atât pe plan profesional, cât și spiritual. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale vor urca rapid pe culmile succesului. Universul pare să lucreze în favoarea unor nativi în aceste […]
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii # Gândul
Bryan Reisberg, un tânăr din New York, a devenit celebru în mediul online, după ce a lansat o inițiativă surprinzătoare prin care promovează adopția animalelor. Acesta se filmează în timp ce plimbă câini în rucsacul său. Înainte de a lansa inițiativa, Bryan își plimba propriul câine, pe Maxine. Apoi, el s-a gândit să facă asta […]
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ # Gândul
Ziua de miercuri, 10 decembrie 2025, vine cu vești importante pentru o zodie. Acesta este singurul nativ care va reuși să își transforme un vis măreț în realitate. Universul pare să se alinieze perfect pentru el, pentru a-l ajuta pe drumul succesului. Creativitatea va fi răsplătită. Ziua de 10 decembrie 2025 (miercuri) aduce voie bună, […]
David Popovici a fost la Gala #BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană organizată de Agenția Națională pentru Sport și a anunțat că nici acum nu a fost premiat pentru medalii. Dinamovistul e dublu campion mondial, la 100 m și 200 m liber, campion european și olimpic, iar în situația de a […]
Adrian Severin: „Nicușor Dan a discutat despre o serie de contracte pe care nu are dreptul nici să le negocieze, nici să le încheie” # Gândul
În ediția din 9 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de externe Adrian Severin a comentat, într-o notă puternic ironică, vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, în Franța. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a afirmat că președintele ar fi discutat la Paris despre o serie de contracte comerciale […]
Orașele mari au aceeași coloană sonoră: mașini care au muzica dată la maximum, evacuări răgușite care se aud de pe o stradă pe alta și claxoane lungi, uneori, cu tonuri „de nuntă” sau melodii. Toate acestea intră într-o zonă în care poliția poate să intervină și poate să dea amenzi, mai ales când e vorba […]
TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România. Unde sunt cele mai mici prețuri și cât plătesc bucureștenii # Gândul
Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 decembrie 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare. Trebuie precizat că prețul apei potabile diferă de la un județ la altul. La […]
Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor francezi despre războiul de la graniţele României: „Mă îndoiesc că Rusia vrea pace” # Gândul
Timp de 2 zile, președintele Nicușor Dan s-a aflat într-o vizită în Franța, unde s-a întâlnit cu omologul său, Emmanuel Macron. Pe parcursul vizitei oficiale de la Paris, Nicuşor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România pentru Ucraina. În interviul acordat jurnaliștilor de la Franceinfo, preşedintele […]
Bancul zilei arată cum a evoluat mentalitatea femeii, din 1970 până acum. Spor la râs! Evoluția mentalității femeii: – Anii 1970: Iubește-mă, dar fără să mă atingi! – Anii 1980: Atinge-mă, dar fără să mă săruți! – Anii 1990: Sărută-mă, dar fără să mai faci altceva! – Anii 2000: Fă-mi orice, dar nu spune la […]
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală # Gândul
Te-ai gândit care ar putea fi cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp? Ar fi ideal să eviți să le conectezi simultan la o sursă electrică, pentru a nu te expune la riscul unei suprasolicitări a rețelei și nici la un posibil incendiu. Mulți români fac această greșeală. Iată mai jos. Specialiștii […]
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro # Gândul
Un bărbat din Irlanda, a devenit milionar după ce a câștigat marele premiu la loto, în valoare de 6.241.505 euro, la începutul lunii decembrie. Norocosul a cumpărat biletul câștigător dintr-o pură întâmplare chiar în ziua extragerii. Norocosul. căriua „Dumnezeu i-a pus mâna în cap” locuiește în Westmeath, Irlanda, iar povestea lui a devenit rapid una dintre […]
Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum # Gândul
Cea mai importantă lege dintr-un an este bugetul, dar în cazul României, rămâne doar la nivel de discuții. Premierul „austerității” spune că va închide bugetul pe 2026 abia în luna ianuarie, în timp ce ministrul Finanțelor vorbește despre un plan de redresare care trebuie gândit în așa fel încât să nu compromită câștigurile obținute de […]
Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026 # Gândul
Iată categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu data de 1 ianuarie 2026. În tabelul de mai jos se găsesc tipurile de pensie, precum și observațiile cheie ale fiecăreia în parte, iar datele sunt actuale. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat gestul președintelui Nicușor Dan care, în timpul paradei cu ocazia Zilei Naționale a României, a ales să decoreze un veteran de război. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan vorbește despre o încercare a autorităților statului, dar și a […]
Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB # Gândul
FCSB s-a grăbit și, deja, a realizat primul transfer al iernii – a semnat cu Andre Duarte, fundaș portughez în vârstă de 28 de ani care a mai evoluat și la FCU Craiova. Mai mult, Gigi Becali s-a grăbit să anunțe și cea de-a doua achiziție, numai că, din câte se pare, jucătorul nu vrea […]
Bancul de miercuri are în atenție un scurt dialog despre o furtună groaznică. Spor la râs! – Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică? Tuna și fulgera fără oprire! – Daaa. Țin minte, dar eu, ca un netot, nu am înțeles avertizarea naturii! Paul și stomatologia Discuție pe WhatsApp: – Bună, […]
Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!” # Gândul
După ce rapidistul Marius Șumudică a criticat forma jucătorilor de la FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, i-a dat replica fostului antrenor din Grant, rămas fără agajament după ce Dan Șucu l-a pus pe liber. „Îi răspund acum, bolduit!”, a răbufnit MM, scos din sărite de remarcele făcute de Șumudică. „N-a antrenat în viaţa […]
10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ceremonia de înmânare a Premiilor Nobel are loc, fără întrerupere din 1901, în fiecare an pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea inventatorului și filantropului Alfred Nobel (10.12.1896). Evenimentul este […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa este prinsă în cleștele înțelegerii dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nicăieri e cel mai greu de descris. Nu suntem […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare a votului a schimbat alegerile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Și în timp ce merg la vot, votanții partidelor, […]
Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școli”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari # Gândul
Programa de limba și literatura română pentru clasa a IX-a tulbură, din nou apele, în zona educațională din România. Marian Staș, specialist în politici educaționale, a vorbit într-o analiză pentru Gândul despre manifestul cu privire la nemulțumirile în legătură cu structura programei școlare de limba și literatura română de clasa a IX-a, susținând că revolta […]
Trump a plecat în Malaezia cu gândul că a încheiat un război care a început de șapte decenii în urmă. Însă, Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei după ciocnirile la frontieră în care a ucis un soldat thailandez, marcând prăbușirea unui acord de pace mediat de Donald Trump între vecinii din sud-estul Asiei. Fiecare […]
Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6 # Gândul
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, rămâne cu patru victorii și două eșecuri în șase runde disputate din faza principale a UEFA Champions League. „Nerrazzurii” un parte de un examen la fel de greu, cu Arsenal Londra, pe teren propriu. Cele două formații se vor întâlni într-o partidă programată pe data de 20 ianuarie […]
Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării # Gândul
Nu mai este un secret că trăim în epoca războaielor petroliere . Aproape toate conflictele de pe planetă din ultimele trei decenii au avut lupta pentru petrol la bază. Miliția sudaneză a preluat un centru petrolier, perturbând exporturile de țiței din Sudanul de Sud. Aceasta nu își mai poate exporta petrolul prin Marea Roșie, în urma victoriei […]
Premierul Bolojan dă din nou testul la CCR. Judecătorii sunt așteptați să se pronunțe pe legea privind pensionarea magistraților contestată de ÎCCJ # Gândul
Curtea Constituțională a României analizează miercuri sesizarea transmisă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, act normativ pentru care premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament. La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți au hotărât trimiterea acestei legi spre control constituțional. Motivele invocate de ÎCCJ ÎCCJ precizează, în […]
FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie # Gândul
Rusia „ar fi plănuit să instaleze bombe pe mai multe aeronave de zbor către SUA” în iulie 2024. De asemenea, Kremlinul încearcă să instaleze agenți de la distanță în Europa în timp ce numărul atacurilor „hibride” crește vertiginos. Pe măsură ce războiul hibrid al lui Putin s-a intensificat, oficialii NATO au avertizat că Occidentul ar putea […]
Procurorul general din Honduras a ordonat arestarea fostului președinte Juan Orlando Hernandez, deși acesta a fost grațiat de Trump. Președintele SUA a susținut partidul de la care a candidat. După ce a părăsit funcția în urma pierderii alegerilor din 2022, Hernandez a fost extrădat în SUA și condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic […]
Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase # Gândul
Fiul deputatului PNL Mihai Culeafă și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene Hildegard Puwak au fost surprinși, de camerele de supraveghere, în timp ce participau la bătăi de stradă alături de interlopi periculoși înarmați cu arme albe. Cei doi par să acționeze la comanda lui Raul Băloi, un fost deținut cunoscut în special […]
Frații Tate, stabiliți în România, l-au încăierat pe Tucker Carlson cu The New York Times. Ce replici au schimbat # Gândul
Realizatorul de emisiuni Tucker Carlson, fost prezentator de la Fox News, a publicat un schimb de replici cu o reporteră al New York Times despre frații Tate pe pagina sa de Instagram. Reporterița de la New York Times, autointitulată Megan, îl întreabă pe Tucker Carlson despre interviul realizat cu Andrew Tate din 2023 pentru a-i […]
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru interviul pe care l-a acordat publicației franceze Le Monde, luni 8 decembrie. Gazetarul a fost revoltat de explicațiile oferite de șeful statului, atunci când a fost întrebat despre drona rusească care a survolat spațiul aerian al României, la data de 25 noiembrie. Decizia autorităților române […]
Prima REACȚIE a președintului FRF, Răzvan Burleanu, în scandalul pariurilor din Superliga de fotbal: „Anchete în desfășurare” # Gândul
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit primele declarații vizavi de cazurile de fotbaliști-pariori din Superliga de fotbal. Prosport a publicat mai multe informații potrivit cărora mai mulți jucători ai formației Metaloglobus ar fi pariat împotriva propriei echipe, iar un fost membru al staff-ului tehnic a recunoscut că a pariat sume de peste 30.000 pe eșecuri […]
Kaufland va face un pas important pe piața de bricolaj din România și își va extinde zonele dedicate gamei Parkside, aducând un nou concept de magazine care concurează direct cu Dedeman. Clienții care sunt pasionați de DIY vor avea acces permanent la unelte și accesorii moderne, într-un spațiu special amenajat chiar în magazinele Kaufland. Noutățile […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 9 decembrie 2025, Adrian Severin face această „radiografie” dură, comparând România cu un cuib de cuci – un sistem parazitar unde elitele mici controlează totul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin a subliniat încă de la început că termenul „stat eșuat” nu reprezintă o figură de […]
S-a aflat UNDE se va juca Turcia – România în martie 2026! Nu e „Ali Sami Yen” din Istanbul # Gândul
Federația turcă de fotbal a decis unde va avea loc Turcia – România, confruntare programată pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va fi găzduită de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri. S-a vehiculat anterior arena Ali Sami Yen din […]
Adrian Severin: „Am scăpat de USR la Capitală, dar punem un USR-ist sub acoperire și lăsăm un candidat suveranist pe locul 2” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum rezultatul alegerilor la Capitală a fost bine pregătit de dinainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Fiecare mai ia o gură de aer, un pic de abur din […]
Clipul cu președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, postat pe pagina oficială a Palatului Elysee, conține o melodie, menită să evoce cultura română. Sau mai bine spus, ceea ce francezii înțeleg că ar fi reprezentativ pentru țara noastră, căci piesa nu aparține vreunui artist român și nu are legătură cu folclorul tradițional. […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitata: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Trump îi dă ultimatum de „zile” lui Zelenski ca să accepte pacea. Liderul de la Kiev răspunde: „Trimit în SUA un plan de pace făcut cu europenii” # Gândul
Trump îi mai acordă lui Zelenski câteva „zile” pentru a-i da un „răspuns favorabil” la planul de pace propus de administrația sa prezidențială. Președintele Ucrainei este presat de emisarii americani pentru a da un răspuns rapid, cu scopul de a conveni asupra unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia „până la Crăciun”. Emisarii lui Donald Trump […]
