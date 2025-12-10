Persoane private de libertate în vizită la Mănăstirea Pasărea
Ziarul Lumina, 10 decembrie 2025 13:20
Un grup de 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a efectuat marți, 10 decembrie, o vizită la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, în cadrul programului național de reintegrare so
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
13:20
Un grup de 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a efectuat marți, 10 decembrie, o vizită la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, în cadrul programului național de reintegrare so
Acum 4 ore
11:00
În zilele de 8 și 9 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mă
11:00
Marți, 9 decembrie, orașul băcăuan Dărmănești, din Protopopiatul Moinești, a fost cuprins de o lumină aparte. La Centrul Cultural „Plopu”, credincioșii s‑au adunat cu inimile pline de emoție pentru a
10:50
100 de copii și tineri, îmbrăcați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrului celei de a 17‑a ediții a
10:40
În Duminica tămăduirii femeii gârbove, 7 decembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Oradea‑Zorilor. Predica ierarhului s‑a concentrat asupra
10:20
La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc și‑a sărbătorit hramul istoric. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie
10:10
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent marţi, 9 decembrie, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Livezile, judeţul Alba, unde a săvârșit slujba
Acum 12 ore
04:50
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre cum trebuie să își crească părinții copiii, 17-19, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 16, pp. 351-352„(Cuvintele mele) nu sunt
Acum 24 ore
22:50
Fiule Timotei, nu-ți pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaș la păcatele altora. Păstrează-te curat. De acum nu bea numai apă, ci folosește puțin vin, pentru stomacul tău și pentru desele
22:40
Aceşti Sfinţi Mucenici au trăit în vremea împăratului Maximin Tracul (235-238) şi, pentru că în Alexandria existau neînţelegeri între oameni, împăratul l-a trimis pe fericitul Mina, atenian de neam, să le rezolve, de vreme ce era un om înţelept. Acesta nu numai că i-a lămurit pe alexandrini asupra lucrurilor care-i tulburau, dar i-a şi îmbărbătat pe aceia să ţină şi mai mult la credinţa lor creştină şi a tămăduit mulţi bolnavi. Auzind acestea, Maximin l-a trimis pe Ermoghen prefectul să-l înduplece pe Sfântul Mina să se lepede de Hristos şi pentru că nu a reuşit aceasta l-a supus la mari chinuri. Impresionat fiind Ermoghen de răbdarea în chinuri a fericitului Mina, a trecut şi el la creştinism, a fost botezat de Sfântul Mina, apoi un sobor de episcopi l-a hirotonit arhiereu.
22:40
„În vremea aceea aduceau la Iisus pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Dar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i
22:40
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre cum trebuie să își crească părinții copiii, 17-19, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 16, pp. 351-352„(Cuvintele mele) nu sunt
22:30
Turiştii care intenţionează să viziteze cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, trebuie să ţină cont de noul program de iarnă, intrat în vigoare în luna decembrie, accesul în perimetrul sitului istoric fiind permis de marţi până duminică, între orele 9:00 şi 15:00. Potrivit administraţiei Sarmizegetusa Regia, situl va fi închis în zilele de luni, iar, în cursul săptămânii, ultima intrare va fi permisă cu 30 de minute înainte de ora închiderii.
22:30
La Institutul Cultural Român (ICR) din Budapesta va putea fi vizionat, până în 31 decembrie, proiectul expoziţional documentar „Revoluţia ‘89: Frecvenţa 36/ Perspective şi Fragmente”, care explorează momentul 1989 prin trei forme de mărturie distincte: vizuală, auditivă şi performativă.
22:30
Filarmonica de stat „Moldova”-Iași invită publicul ieşean, joi, 11 decembrie, de la ora 19:00, în Atriumul Palas Mall, la concertul de colinde „La toată casa-i Lumină”, susținut de Corul Academic „Gavriil Musicescu”, sub conducerea lect. univ. dr. Consuela Radu-Țaga, care propune un parcurs sonor introductiv în atmosfera luminoasă premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului.
22:30
Preţul final facturat la gazele naturale este, în prezent, de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, conform unei scheme de plafonare valabile până la 31 martie anul viitor. După expirarea aplicării acestui plafon, factura la gaze ar putea crește cu aproximativ 5%, a estimat recent preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.
22:30
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună, a anunţat instituţia.În
22:30
Ministerul Finanţelor a lansat luni, 8 decembrie 2025, a douăsprezecea ediţie a programului Tezaur din acest an, valabilă până în 9 ianuarie 2026, care oferă persoanelor fizice oportunitatea de a investi în
22:30
Duminică, 14 decembrie, intră în vigoare noul Mers al trenurilor 2025‑2026, care are ca noutăți legături directe între Budapesta şi Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi trenuri sezoniere pe
22:30
Indicatorul de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC) se actualizează trimestrial, pe baza dobânzilor tranzacțiilor de pe piața interbancară din trimestrul anterior. Modul acesta de calcul permite analiștilor financiari, băncilor, companiilor de consultanță să anticipeze care va fi la începutul anului viitor nivelul dobânzilor la creditele ipotecare în componența cărora intră IRCC.
22:20
Afirmaţia din titlu pare la prima vedere o banalitate, dacă plecăm de la premisa că toată lumea ştie că de Crăciun sărbătorim Naşterea Domnului. Însă, dacă adresăm întrebarea: ce sărbătorim de Crăciun?, vom obţine răspunsuri diverse, care ilustrează modul în care se raportează la această sărbătoare oamenii contemporani. Unii o să pună accentul pe masa de Crăciun, alţii pe darurile aduse de Moş Crăciun, iar alţii pe timpul petrecut cu cei dragi de Crăciun.
22:20
Pentru părinții ascetici este limpede cum mândria reprezintă păcatul sursă, din care izvorăsc și cu care rămân în permanență conectate celelalte păcate. Avva Or surprinde în sfaturile sale una dintre fațetele acestei boli a sufletului: „Nu vorbi în inima ta împotriva fratelui, zicând: Eu sunt mai deștept și mai ascet decât dânsul, ci supune-te harului lui Hristos în duhul sărăciei și al iubirii nefățarnice, ca să nu cazi în duhul laudei de sine și să-ți pierzi osteneala. Căci este scris: Cine crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Fii dres cu sare, întru Domnul”.
22:20
Volumul Limitele cunoașterii științifice vestește și cristalizează o nouă perspectivă a operei cercetătorului, profesorului și scriitorului Alexandru Mironescu, membru fondator al Rugului Aprins, anume cea de
22:20
Într‑un sistem de învăţământ şubrezit, cu nemulţumiri de toate părţile, cu investiţii deficitare în infrastructura educaţională şi cu decizii luate în pripă, există cadre didactice care se dedică
17:30
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar (operator de vânzări online), Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de ge
16:40
Monumentala biserică din Şcheii Braşovului, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, se află din acest an în plin proces de restaurare. Printr-un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, măreaţa Catedrală a
16:10
În zilele premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului, am primit câteva fotografii de o frumusețe aparte: un bun păstor, înconjurat de tinerii unei comunități ortodoxe românești unite și bine organizate din
16:00
Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă, va susține miercuri, 10 decembrie 2025, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica. Evenimentul se va
16:00
Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 9 decembrie, lansarea volumului „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”. Realizată în con
15:10
Grupul psaltic „Tronos”, condus de arhidiaconul protopsalt Mihail Bucă, a susţinut în seara de duminică, 7 decembrie 2025, un nou concert de colinde în biserica Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector
15:00
A patra sesiune și ultima din anul 2025 a examenului de capacitate preoțească a avut loc astăzi, 9 decembrie, la Centrul pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București. La această sesiune au
15:00
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc luni seara, 8 decembrie, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, lansarea volumului „In servitutem sanctorum” (În
Ieri
12:00
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 360 de copii din parohiile Vișina I și
12:00
Lansarea la Craiova a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul - Sfântul Ilie Tesviteanul” # Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 4 decembrie, a avut loc la Craiova lansarea, la nivel local, a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul -
12:00
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit duminică, 7 decembrie, în Parohia Prisaca din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a poposit în această comunitate
11:50
Duminică, 7 decembrie 2025, când în bisericile ortodoxe, în cadrul Sfintei Liturghii, este relatată Minunea tămăduirii femeii gârbove, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțilo
11:40
Duminică, 7 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși, înconjurat de un sobor din ca
11:40
Comunitatea din Săveni s‑a adunat duminică, 7 decembrie, pentru a o conduce pe ultimul drum pe preoteasa Maria Macuc, soția părintelui Constantin Macuc, protopopul de Săveni. Slujba Înmormântării a fost
11:30
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina vor poposi la Parohia Țintea, Protoieria Câmpina, județul Prahova, în
11:30
La Biserica Popa Tatu din București, elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” au prezentat duminică, 7 decembrie, o scenetă dedicată Sfintei Filofteia și un recital de colinde tradiționale, oferind
11:20
Elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și‑au sărbătorit cu ocrotitorul spiritual, vineri, 5 decembrie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”. Sfânta Liturghie a fost săvârşită
11:10
În ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei - făcătorul de minuni, la Catedrala Episcopală din Deva a fost prăznuit hramul de iarnă. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de
11:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a liturghisit duminică, 7 decembrie, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Bucerdea Vin
8 decembrie 2025
19:40
Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Dumnezeu, Cel Ce a creat cerul şi pământul, lumea văzută şi nevăzută, a trezit la plinirea vremii pântecele cel sterp spre rodire al Sfintei Ana şi a făcut-o în chip minunat maică născătoare de prunci pe
19:40
Sfântul Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole și Capitole, Ed. Deisis (2001), pp. 320-321„(...) Ca să nu ni se întâmple și să nu pățim un asemenea rău, trebuie să luăm din Sfânta S
19:40
Fiule Timotei, de văduvele tinere, ferește-te. Căci, atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite. Și își agonisesc osândă, fiindcă și-au călcat credința cea dintâi. Dar, în
19:40
Florența septentrionului românesc, emblema princiară a Fălticenilor mon amour, își are izvorul mănos în lucrarea aici, pe valea Șomuzului, nu departe de zbucnirile alpine ale Stânișoarei, a unor mari spirite,
19:40
Dacă pământul suferă cel mai mult de pe urma lipsei de apă, societatea trece prin adevărate convulsii în absența bunului-simț. Fie că vorbim de tineri sau de copii, de oameni maturi sau chiar de persoane
19:40
Suntem în timpul binecuvântat al Postului Crăciunului, când ne pregătim pentru sărbătoarea împărătească a Naşterii Domnului din 25 decembrie. În această perioadă, în care răsună minunatele colinde
19:40
Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.