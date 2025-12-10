Experți israelieni au venit în România după ouă FOTO

07:20

Suntem la final de 2025. Peste fix doi ani vom vedea cum arată noile modele Ford pentru Europa, produse pe platforma Renault. Unul va fi Fiesta EV, cel mai probabil. Al doilea, cine știe cum se va numi? Dacă ne gândim că a devenit un obicei pentru americani să folosească nume istorice, am putea vorbi despre Fusion sau, de ce nu, despre Escort. Nume celebre sunt destule în panoplia Ford. Va aduce însă această decizie schimbări majore pentru fabrica Ford Otosan din România?