PREMIERĂ Milioane de copii au pierdut accesul la rețelele sociale în Australia, după o interdicție fără precedent
Profit.ro, 10 decembrie 2025 08:20
Persoanele sub 16 ani din Australia nu mai au acces la conturile lor de social media.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
08:50
Fișa tehnică a unei mașini electrice poate părea, la prima vedere, o listă plictisitoare de cifre.
Acum 30 minute
08:40
VIDEO Companiile nu mai sunt doritoare să-și crească numărul de angajați. Octavian Pantiș, antreprenor și consultant: Cel mai bun mod de a ne securiza locul de muncă este să adăugăm valoare. Asta e singura garanție! - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Piața forței de muncă traversează o transformare profundă, iar tendințele sunt vizibile în toate industriile, a explicat Octavian Pantiș, antreprenor și consultant, la emisiunea Educație cu Profit de la Profit.ro TV. Firmele nu mai urmăresc creșterea numărului de angajați, ci eficientizarea operațiunilor și maximizarea rezultatelor.
Acum o oră
08:30
VIDEO Tone de banane pe plajele Angliei, după ce o navă portcontainer s-a răsturnat în larg # Profit.ro
Nava de marfă Baltic Kipper a pierdut sâmbătă 16 containere, dintre care opt conțineau banane obișnuite.
08:20
PREMIERĂ Milioane de copii au pierdut accesul la rețelele sociale în Australia, după o interdicție fără precedent # Profit.ro
Persoanele sub 16 ani din Australia nu mai au acces la conturile lor de social media.
08:10
Idei curajoase și rezultate pe măsură. Care sunt cele mai remarcabile campanii creative de pe TikTok România, ce au realizat și cum # Profit.ro
Rețeaua socială TikTok a fost locul desfășurării unora dintre cele mai interesante și eficiente campanii publicitare din ultimii ani, cu rezultate extraordinare pentru branduri.
Acum 2 ore
08:00
Există o metaforă care descrie foarte bine generația nouă de campioni tehnologici ai României: ghepardul.
07:50
VIDEO Street mall-uri și retail park-uri pregătite. Andrei Lefter, DRS-Architects: În centre comerciale mari vom vedea reamenajări, reconversii, poate mici extinderi - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Anul 2024 nu a adus neapărat tendințe noi în arhitectură și construcții, însă ritmul a fost accelerat în anumite zone, potrivit lui Andrei Lefter, Managing Partner DRS-Architects. El a remarcat că sectoarele private au preluat din plin presiunea pieței, în timp ce zona investițiilor publice a încetinit considerabil. Retailul, comercialul și HoReCa au fost cele mai dinamice, iar proiectele rezidențiale au continuat într-un ritm stabil.
07:40
Creativitate și gândire strategică. Care sunt cele mai de succes campanii de pe TikTok și cum au reușit să impresioneze # Profit.ro
Platformele de socializare în general și TikTok în particular pot fi pentru branduri locul de întâlnire nemijlocită cu utilizatorii și potențialii clienți.
07:40
Companiile nu mai sunt doritoare să-și crească numărul de angajați. Octavian Pantiș, antreprenor și consultant: Cel mai bun mod de a ne securiza locul de muncă este să adăugăm valoare. Asta e singura garanție! - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Piața forței de muncă traversează o transformare profundă, iar tendințele sunt vizibile în toate industriile, a explicat Octavian Pantiș, antreprenor și consultant, la emisiunea Educație cu Profit de la Profit.ro TV. Firmele nu mai urmăresc creșterea numărului de angajați, ci eficientizarea operațiunilor și maximizarea rezultatelor.
07:30
DOCUMENT Scutiri de la reguli. În contradicție cu principiile OECD și angajamentele din PNRR, guvernanții pregătesc scutirea unor companii de stat de la selecția șefilor pe principii de management corporativ # Profit.ro
Guvernanții pregătesc scutirea mai multor companii de stat de la regulile managementului corporativ, argumentând că e vorba de societăți mici, cu puțini angajați și cifră de afaceri sub 250.000 euro. Conducerea acestor companii ar urma să fie asigurată de un ”administrator”, conform unui proiect legislativ prezentat anterior de Profit.ro și care fusese respins de senatori, dar care a primit acum raport preliminar favorabil din partea unei comisii de specialitate a deputaților.
07:20
Ford renunță la VW și bate palma cu Renault. Vor fi consecințe pentru Puma și fabrica din Craiova? # Profit.ro
Suntem la final de 2025. Peste fix doi ani vom vedea cum arată noile modele Ford pentru Europa, produse pe platforma Renault. Unul va fi Fiesta EV, cel mai probabil. Al doilea, cine știe cum se va numi? Dacă ne gândim că a devenit un obicei pentru americani să folosească nume istorice, am putea vorbi despre Fusion sau, de ce nu, despre Escort. Nume celebre sunt destule în panoplia Ford. Va aduce însă această decizie schimbări majore pentru fabrica Ford Otosan din România?
07:10
FOTO Investiție-surpriză - Veți ieși mai repede din aeroportul Otopeni. Pasaj subteran auto pregătit pentru a asigura ieșirea pe DN1, către București, din Aeroportul Henri Coandă # Profit.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) gândeșteconstrucția unui pasaj subteran auto care să asigure ieșirea pe DN1, către București, din Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
BCR se așteaptă ca BNR să permită o nouă depreciere a leului, după scăderea inflației. Din primăvară ar trebui să scadă și dobânzile # Profit.ro
Leul este în continuare supraapreciat în termeni reali, cred analiștii BCR, care se așteaptă ca după ce inflația va scădea brusc anul viitor, banca centrală să permită o nou creștere a cursului euro. Din primăvară sunt așteptate și primele scăderi de dobânzi, după ce perspectiva inflației va deveni mai clară.
Acum 4 ore
06:10
BRD finanțează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:40
EXCLUSIV ANAF pregătește structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. De anul următor crește și impozitul # Profit.ro
ANAF analizează înființarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, potrivit informațiilor Profit.ro. Noua structură ar putea fi înființată de anul următor, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului.
00:40
Proiect de amploare în cel mai mare cartier de lângă București. Alaettin Eskiocak, a cărui familie a dezvoltat peste 2.000 de apartamente, pregătește 5 blocuri de câte 10 etaje # Profit.ro
Omul de afaceri de origine turcă Alaettin Eskiocak (54 de ani), a cărui familie a dezvoltat peste 2.000 de apartamente în ansamblurile Rotar Park Residence, din cartierul bucureștean Militari, pregătește construirea unui nou proiect, cu 5 blocuri de câte 10 etaje, lângă noul centru comercial Chiajna Shopping Center, al familiei sale, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:40
Jucător-gigant în România. Americanii de la Black Sea Oil&Gas devin al doilea furnizor de biometan pe piața locală # Profit.ro
Compania BSOG Energy, deținută integral de Black Sea Oil&Gas (BSOG), principalul concesionar și operatorul perimetrului offshore de exploatare de gaze naturale Midia din Marea Neagră românească, controlat de colosul american de asset management Carlyle, este pe cale să obțină licență pentru desfășurarea activității de furnizare de biogaz/biometan în România, relevă date analizate de Profit.ro.
00:10
David Popovici dezvăluie că nu și-a primit banii de la stat: Noroc că am atras sponsori! # Profit.ro
Înotătorul român David Popovici, multimedaliat pe plan internațional, inclusiv la Olimpiadă, dezvăluie că încă nu și-a primit banii de la stat, respectiv de la Agenția Națională pentru Sport (ANS,) pentru performanțele reușite în ultimul an și jumătate.
9 decembrie 2025
22:20
ULTIMA ORĂ OMV Petrom renunță la arbitrajul de la Paris împotriva României. La ce înțelegere a ajuns statul român cu compania controlată de austriecii de la OMV # Profit.ro
OMV Petrom s-a înțeles cu autoritățile de la București să renunțe la o procedură de arbitraj inițiată împotriva României la Curtea Internațională de profil de la Paris, legată de acordul petrolier de concesiune a perimetrului offshore de gaze naturale Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească.
22:10
Japonia refuză planul UE în legătură cu activele rusești, în timp ce SUA vor reduce sprijinul acordat Ucrainei - Politico # Profit.ro
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina, spulberând speranțele blocului de a obține sprijin global pentru această inițiativă, relatează POLITICO.
21:30
Gigantul american a ieșit cu o negare vehementă după ce în presa de peste ocean au apărut informații conform cărora s-ar grăbi să afișeze reclame în Gemini.
20:50
În contextul unor evoluții bune pe piețele externe, bursa românească a doboară maximele pentru a 2-a săptămână consecutiv.
20:40
România începe să doboare drone neautorizate, anunță Nicușor Dan după o discuție cu Macron # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan anunță, după o discuție cu omologul francez, Emnanuel Macron, că România va începe să doboare drone neautorizate.
20:30
ULTIMA ORĂ FOTO "Posibile noi descoperiri de gaze" în Marea Neagră. Statul a prelungit cu 2 ani explorarea la Neptun Deep CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a prelungit cu 2 ani, până în decembrie 2027, perioada de explorare din componenta acordului petrolier Neptun Deep referitoare la noul prospect Anaconda. De asemenea, costul de explorare va fi actualizat, crescând de la 20 la 50 milioane euro.
20:20
Macron, mesaj în limba română: Trăiască prietenia România-Franța. Va veni la București VIDEO # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, va veni în România.
Acum 24 ore
20:00
ULTIMA ORĂ Gigant arab, retragere parțială din România. Al Dahra Holding își va încheia tranzacționarea cu cereale în țară - surse # Profit.ro
Al Dahra Holding își va încheia tranzacționarea cu cereale în România, decizie care indică presiunile cu care se confruntă comercianții internaționali pe o piață aglomerată și competitivă a Mării Negre.
19:30
Comisia Europeană ar putea să amâne planul de interzicere a vânzărilor de mașini noi cu motoare termice până în 2040.
19:00
One United Properties își accelerează expansiunea în afara Bucureștiului prin achiziția unui teren de 34.800 mp în Constanța.
19:00
Banca americană Xtellus, noul proprietar al Serinus, propune rambursarea investitorilor americani prin vânzarea activelor Lukoil # Profit.ro
Banca americană de investiții Xtellus Capital Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru rambursarea investitorilor americani, care au pierdut bani în urma înghețării activelor companiei în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina.
18:50
Swisspod, companie co-fondată de românul Denis Tudor, a stabilit un nou record global de viteză pentru un sistem Hyperloop.
18:40
One United Properties își accelerează expansiunea în afara Bucureștiului prin achiziția unui teren de 34.800 mp în Constanța
18:40
Nouă fabrică în România - DN Agrar, cu acționariat majoritar din Olanda, accesează un credit de la Exim Banca Românească pentru construcția unei fabrici de lapte # Profit.ro
Compania DN Agrar pregătește o nouă investiție, care ar urma să conducă la majorareea producției de lapte la 150-200 milioane litri până în anul 2030.
18:20
a mașinile electrice, viteza de încărcare este la fel de importantă ca autonomia.
17:50
Merceeds-Benz va intra în parteneriat cu Momenta, unul dintre liderii de tehnologie specializată în conducerea fără șofer, pentru a lansa servicii de tip robotaxi.
17:20
Președintele francez, Emmanuel Macron, va veni în România.
17:10
Președintele american, Donald Trump, are un nou mesaj virulent la adresa Europei.
17:10
Metrorex avansează la linia spre metroul Otopeni.
17:00
ULTIMA ORĂ Investiție americană în România - Uzină pentru industria aerospațială și militară. Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica va prelucra pământuri rare pentru americani # Profit.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare.
17:00
Legile Afacerilor Media și Entertainment sub lupa legii. Invitat: Dragoș Iordache, Partner GMCID # Profit.ro
Legile Afacerilor este emisiunea în care dezbatem subiecte juridice și de business relevante pentru antreprenori, investitori și profesioniști.
16:50
Președintele american, Donald Trump, îl atacă pe omologul său ucrainean, Volodmir Zelenski.
16:50
Grupul german BMW va avea un nou Chief Executive Officer, odată cu finalul mandatului actualului șef, Oliver Zipse. Acesta ar trebui să-și încheie activitatea în luna mai 2026.
16:40
Carnea vegetală Beyond Meat intră în criză profundă, cea mai dificilă perioadă de la lansare # Profit.ro
Beyond Meat, unul dintre cei mai mari producători de carne vegetală din lume, are cea mai dificilă perioadă de la lansare.
16:30
Florin Manole, ministrul Muncii, a spus majorarea salariului minim are argumente solide.
16:20
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la Internet. Ponderile persoanelor care utilizează internetul descresc odată cu înaintarea în vârstă. # Profit.ro
Ponderea gospodăriilor care au acces la rețeaua de internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de situația din 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
16:20
„Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul pentru ca statele membre să respecte regulile”, a declarat luni seară, la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că nu va respecta acordul la care s-a ajuns la Consiliului Justiție și Afaceri (JAI) privind rezerva de solidaritate pentru 2026.
16:10
Proprietarul Veranda Mall și fondatorii Enevo, aproape de unda verde pentru stocare de energie la Tușnad # Profit.ro
Compania Panda Investment SRL este aproape de startul lucrărilor de construcții și montaj la un proiect de stocare de energie electrică cu amplasament în extravilanul localității Tușnad, județul Harghita.
16:10
Ponderea gospodăriilor care au acces la rețeaua de internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de situația din 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
16:00
123Credit a sărbătorit parteneriatele strategice din 2025 într-o seară dedicată colaboratorilor # Profit.ro
Pe 4 decembrie 2025, în inima Bucureștiului, la Aria TNB din incinta Teatrului Național, 123Credit a organizat un eveniment cu semnificație aparte: "Partners Appreciation Night".
16:00
VIDEO Trafic oprit pe Valea Oltului. Pierderi de GPL dintr-o cisternă, aproape de Călimănești # Profit.ro
Pompierii au izolat zona pe o rază de 200 de metri. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației. Nu sunt victime.
16:00
Producătorul de căldură al Capitalei a scos la licitație construirea unei noi centrale în cogenerare, de peste 2 miliarde lei, mai mult de jumătate fonduri UE nerambursabile # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de electricitate din țară, a scos la licitație construirea unei noi centrale de producție de energie electrică și termică în cogenerare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.