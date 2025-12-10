Duș rece de la Comisia Europeană pentru Guvernul Bolojan: 2026 va fi un an complicat pentru România. Deficitul bugetar va rămâne peste 6% din PIB
Gândul, 10 decembrie 2025 13:20
Comisia Europeană spulberă optimismul Guvernului Bolojan de a reduce datoriile statului și estimează că deficitul bugetar al României va rămâne peste 6% din PIB în 2026, dublu față de plafonul de 3% al Uniunii Europene. Finanțele publice ale țărilor din Europa de Est vor continua să se deterioreze anul viitor, în ciuda unei accelerări moderate […]
Acum 10 minute
13:30
Lovitură ANI în dosarul devalizării Băilor Herculane. Fostul primar a împiedicat Primăria să cumpere un imobil, cumpărat ulterior de părinții săi # Gândul
Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și indicii privind posibile fapte penale în cazul a 14 persoane – aleși locali, funcționari publici și polițiști. Printre acestea se numără și Cristian Miclău, primar al orașului Băile Herculane (județul Caraș – Severin), acuzat că a […]
13:30
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului # Gândul
O tânără de 22 de ani, care a fost un pic prea conștiincioasă la locul de muncă, ajungâd la birou chiar și cu 45 de minute mai devreme, a fost concediată. Tânăra a dat apoi firma în judecată, dar o instanță de judecată din Alicante, Spania, i-a dat câștig de cauză tot angajatorului. Tânăra de […]
Acum 30 minute
13:20
13:20
Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron # Gândul
Presa din Franța a publicat mai multe fragmente din noua carte a lui Nicolas Sarkozy, care va ajunge pe rafturile librăriilor, miercuri. Volumul intitulat „Jurnalul unui prizonier” a fost scris de fostul președinte în timpul celor 20 de zile pe care le-a petrecut la închisoarea La Sante din Paris, în lunile octombrie și noiembrie. Politicianul […]
13:10
CCR a aprobat creșterea taxelor din 2026. Judecătorii urmează să se pronunțe și pe legea pensiilor magistraților # Gândul
UPDATE 2: CCR a aprobat creșterea taxelor din 2026. Judecătorii urmează să se pronunțe și pe legea pensiilor magistraților Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare. Acesta prevede majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe, precum și introducerea principiului „poluatorul […]
13:10
Târgoviște: Bărbat prins în flagrant în incinta unui liceu, unde intrase pentru a vinde canabis elevilor # Gândul
Fenomenul vânzării de droguri în rândul elevilor este greu de oprit. Clienții sunt racolați chiar din rândul elevilor și chiar în incinta școlilor. La Târgoviște, un bărbat a fost prins în flagrant în incinta unui liceu unde intrase pentru a vinde canabis elevilor. Agenții de pază ai liceului au dat alarma Polițiștii Serviciului de Combatere […]
13:10
Nicușor Dan își ia notițe de la francezi cum să doboare dronele. Ce a învățat președintele de la producătorul mondial de unde România cumpără radare # Gândul
Vizita președintelui Nicușor Dan la fabrica Thales s-a transformat într-o demonstrație video despre cum arată un șef de stat extrem de silitor. În toate cadrele, Nicușor Dan apare cu un carnețel în mână, notează frenetic și urmărește cu precizie fiecare mișcare a reprezentanților francezi, de parcă ar susține examenul final la olimpiada internațională de Apărare […]
13:10
Nu există nicio îndoială că iarna este momentul pentru a experimenta cu stratificarea hainelor. Deși primăvara are reputația de a fi capricioasă, iarna te poate surprinde și cu schimbări bruște de temperatură și schimbări neașteptate. Cum poți supraviețui acestui sezon dificil, creând în același timp ținute la modă și practice? Nu uita să consulți sugestiile […]
13:10
Descoperire macabră în Oradea. Cadavrul unei persoane a fost găsit într-o mașină carbonizată # Gândul
Descoperire șocantă în Oradeea. Marți, cadavrul unui bărbat în vârstă de 40 de ani a fost găsit într-o mașină carbonizată, părăsită pe câmp, la ieșirea spre Sântandrei, lângă calea ferată. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean, a declarat miercuri că victima a fost descoperită de un curier care se […]
Acum o oră
13:00
Secretele planului SUA pentru Ucraina, dezvăluite de Washington Post: zonă demilitarizată în Ucraina și control pe Centrala Nucleară de la Zaporojia # Gândul
În ciuda „tacticilor dure de negociere” ale președintelui american Donald Trump, un acord de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina „pare să se apropie”, potrivit editorialistului David Ignatius de la Washington Post (WP). Acesta citează oficiali americani, ucraineni și europeni. Acordul include, printre altele, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) și transferul Centralei Nucleare de […]
13:00
(P) Succesiunile în 2026: cum tehnologia simplifică procedurile pentru familii și elimină birocrația inutilă # Gândul
Pierderea unei persoane apropiate este un moment dificil, adesea agravat de perspectiva unui labirint birocratic. Imaginea tradițională a succesiunii – cozi la ghișee, dosare cu șină și luni de incertitudine – începe însă să se schimbe. În 2026, tehnologia nu înlocuiește factorul uman, ci îi oferă unui avocat succesiune Bucuresti instrumentele necesare pentru a prelua […]
12:50
România ar putea exporta ouă în Israel. O delegație sanitară israeliană a vizitat țara noastră # Gândul
Miercuri, ANSVSA a anunțat că România ar urma să înceapă să exporte ouă în Israel. Cu o zi mai înainte, oficialii au primit vizita unei delegații a omologilor din Israel, care s-a deplasat și în județul Alba, pentru a verifica condițiile sanitar-veterinare. „Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a primit, zilele trecute, […]
12:50
Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui:„Pentru salariul minim nu avem spații de creștere” # Gândul
Înghețarea salariului minim este discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care participă reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. PSD vrea majorarea salariului minim, în valoare de 4.050 de lei brut și 2.574 de lei net. Așa cum a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-ar dori ca înghețarea să se mențină doar până la sfârșitul acestui […]
12:40
Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre familia ei, mărturisind că și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii. Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a […]
12:40
Orașele în care se află cele mai scumpe și cele mai ieftine târguri de Crăciun din România, în decembrie 2025 # Gândul
Iată un top al orașelor în care se află cele mai scumpe și cele mai ieftine târguri de Crăciun din România, în decembrie 2025. Multe dintre centrele urbane românești au îmbrăcat haine de sărbătoare – brazii „tronează” în zonele centrale, decorațiunile luminează, iar localnicii și turiștii se pot bucura de spiritul sărbătorilor de iarnă. Totuși, […]
Acum 2 ore
12:30
Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii # Gândul
Finalul de an aduce oportunități pentru candidații care nu au studii superioare, indică un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Astfel că, angajatorii caută, cu precădere, șoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici, personal pentru curățenie și operatori de producție. Conform datelor centralizate, pentru candidații fără studii superipare, 5.500 de joburi sunt disponibile pe iajob.ro, […]
12:30
Cantitatea de gaze exportată în dimineața de miercuri, 10 decembrie, se apropie de capacitatea maximă a conductei către Republica Moldova (Iași-Ungheni), care este de 6 milioane mc/zi. La ora 11:00, cifra pe conducta (Iași-Ungheni) era de 5,8 mil. mc/zi, dar acesta ar fi atins chiar valoarea maximă de 6 milioane, potrivit Economedia. Situația națională a […]
12:20
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești” # Gândul
Noi imagini de pe rețelele de socializare chineze, din data de 8 decembrie, arată elicoptere de atac Z-10ME care zboară înarmate cu ceea ce par a fi rachete de precizie CM-502KG. Această asociere sugerează o schimbare în cadrul Forțelor Terestre ale Chinei către opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, ceea ce ar […]
12:20
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe prosport.ro și pe paginile de Facebook și YouTube ProSport.
12:10
O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar # Gândul
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a exclus din partid pe deputatul Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce acesta fusese desemnat lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților. Politiciana a fost în centrul mai multor episoade controversate de când formațiunea politică a intrat în Parlament. Decizia POT a fost anunțată […]
12:00
Decembrie vine cu luminițe, miros de cozonac și, inevitabil, cu o doză serioasă de stres. Goana după cadouri, aglomerația din magazine și bugetele care scapă ușor de sub control pot transforma perioada sărbătorilor într-un mini-haos. Dar adevărul e că lucrurile pot fi mult mai simple dacă pornești cu un plan clar. Primul pas? Fă-ți o […]
11:50
Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“ # Gândul
Țările europene împiedică în mod intenționat negocierile de pace din jurul Ucrainei, încurajându-l pe Vladimir Zelenski să continue luptele, deși Occidentul rămâne divizat în abordările sale privind o soluționare a conflictului, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, miercuri, în fața Consiliului Federației, camera superioară a parlamentului rus, relatează agenția TASS. Lavrov a prezentat, aici, […]
11:50
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a remizat în ultima etapă cu Dinamo, scor 0-0, însă pentru campioana României urmează un meci în grupa din Europa League, cu Feyenoord, joi, […]
11:50
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători # Gândul
Un tată român de 44 de ani, rezident la Ancona, Italia, a ajuns să aibă în cont doar 7 euro și 86 de cenți, și să fie strivit de datorii de peste o jumătate de milion de euro. Cu toate acestea însă, chiar în luna decembrie 2025, viața sa a primit însă o șansă de […]
11:40
Cu ce medie a terminat facultatea Cătălin Măruță. Ce a lucrat în timpul facultății pentru a se întreține # Gândul
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a spus cu ce medie a terminat facultatea. De asemenea, acesta a dezvăluit și cum făcea rost de bani în studenție. Cătălin Măruță a absolvit Facultatea de Drept, cu o medie foarte bună. Pe durata studiilor, acesta a avut mai multe joburi pentru a face […]
11:40
UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei # Gândul
Țările Uniunii Europene vor să adopte o lege pe repede înainte privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești din Europa în valoare de 210 miliarde de euro, anunță Financial Times. Principalul motiv este acela de a preveni un posibil veto din partea premierului ungar Viktor Orban sau a prim-ministrului Belgiei, Bart de Wever, care […]
11:40
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură # Gândul
Senatorii din grupurile AUR și ”Pace Întâi România” au depus, miercuri, o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Documentul a fost înregistrat cu 49 de semnături, peste pragul minim de 34 necesare. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, la ora 16:00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va […]
11:40
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre a doua moțiune simplă depusă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, care ocupă funcția de ministru al Mediului. „Partidul AUR a depus o moțiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului acuzată de mai toată lumea ca fiind responsabilă […]
Acum 4 ore
11:30
11:20
Sătul de ironii, Alexandru, un tânăr mecanic CFR, și-a postat fluturașul de salariu pe TikTok: „Se poate și în România” # Gândul
Un mecanic de locomotivă de la CFR Călători a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce a hotărât să–și publice salariul, într-un videoclip pe TikTok. Gestul său a venit ca răspuns la ironiile primite în mediul online, printre care și întrebarea: „Cât 25 de milioane ai salariu, frate?”, fapt care l-a determinat […]
11:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
11:10
Deficitul comercial al României a crescut la aproape 27,5 miliarde de euro în primele zece luni din 2025. Domeniile care domină schimburile comerciale # Gândul
Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 27,493 miliarde de euro în perioada ianuarie – octombrie 2025, în creștere cu 1% față de intervalul similar din 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Exporturile au crescut mai alert decât importurile, însă dezechilibrul comercial rămâne ridicat. Deficitul comercial al României (FOB/CIF) […]
11:00
ANAF pregătește o structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. Din 2026, crește și impozitul # Gândul
ANAF analizează înfiițarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, conform Profit.ro. Astfel, noua structură ar putea fi înființată din 2026, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului. Ca angajați pentru noua structură, ar fi de preferat angajarea de tineri absolvenți, în principal de la ASE, și nu transferul […]
10:50
David Popovici nu și-a încasat încă premierile de la ANS pentru medaliile câștigate. Sume restante din vara anlui 2024 # Gândul
David Popovici, campion olimpic și mondial la înot, a reclamat întârzieri privind premierile de la Agenția Națională pentru Sport (ANS). Sportivul susține că nu a încasat încă sumele restante, unele dintre ele datând din vara anului 2024. Tânărul a declarat că situația în care se află este similară cu cea a colegilor săi, care au […]
10:40
INS anunță că în luna octombrie s-au înregistrat mai puține nașteri și mai multe decese decât în luna septembrie, în România # Gândul
În octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5) față de luna septembrie a anului 2025, arată INS – Institutul Național de Statistică. În ce privește decesele înregistrate în luna octombrie 2025, numărul a fost de 20.609 (10.721 bărbaţi şi 9.888 femei), mai mult cu 1.776 decese faţă […]
10:40
Temperaturi surprinzătoare pentru această dată. Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, unde va apărea burnița și cât de rece va fi în București # Gândul
Ceața a fost prezentă, la primele ore ale dimineții, în mai multe localități din țară, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și trei coduri galbene care au vizat județele Dolj, Teleorman și Bacău. Vizibilitatea a fost redusă sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. Meteorologul de serviciu al ANM […]
10:40
Vaccinurile anti-Covid, din nou sub anchetă în SUA. Controverse la F.D.A, criticate dur de experții în medicină: Virusul a ucis 1.200.000 de americani # Gândul
Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (F.D.A.) a extins ancheta privind posibilele decese asociate vaccinurilor Covid, astfel încât aceasta să includă acum atât adulții, cât și copiii, potrivit unui oficial al administrației Trump. Decizia vine pe fondul unor afirmații controversate dinspre tabăra negaționistă MAGA privind decesele copiilor, pentru care nu au fost prezentate dovezi publice. […]
10:40
María Corina Machado nu va primi personal Nobelul pentru pace. „Nu va fi pe scena primăriei din Oslo. Trăiește sub amenințarea cu moartea” # Gândul
María Corina Machado, liderul opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va participa la ceremonia de decernare a prestigiosului premiu, care va avea loc, miercuri, la Primăria din Oslo. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Institutului Nobel care au precizat că premiul istoric (o medalie și o diplomă n.r.) va […]
10:40
Circulația a fost oprită pe Autostrada A3, la kilometrul 30, după ce un TIR s-a răsturnat. Reprezentanții CNAIR au anunțat spre ce direcție este dirijat traficul. „Atenție șoferi. Circulație oprită pe autostradă A3, km 30, din cauza unui tir răsturnat. La fața locului sunt prezente echipe ale ISU, Poliție Rutieră și echipele Secției Autostrăzi. Rută […]
10:20
Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit # Gândul
Prim-ministrul Ilie Bolojan va participa miercuri la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se va discuta despre salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, potrivit Mediafax. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social are lor la ora 14.30. Guvernul și partenerii sociali trebuie să ajungă la un acord în privința majorării […]
10:20
Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare # Gândul
Milioane de copii din Australia au pierdut accesul la conturile de pe rețelele de socializare, miercuri dimineață, 10 decembrie 2025. Este vorba despre o interdicție istorică la nivel mondial care are scopul de a-i proteja pe minorii cu vârsta sub 16 ani atât de agresorii digital, cât și de algoritmii care creează dependență. Interdicția se […]
10:10
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026 # Gândul
După Luvru, Palatul Versailles anunţă că va majora tarifele pentru cetăţenii non-europeni în 2026. Astfel, palatal Versailles o să majorize cu 3 euro prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferențiere tarifară dorită de Ministerul Culturii și deja aplicată mai ales la Luvru. Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic […]
10:00
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați # Gândul
Tradegia din cartierul bucureștean Rahova s-a repetat din nou, de această dată într-un bloc din Aleșd, județul Bihor, provocând prăbușirea unui balcon și rănirea gravă a unei femei. Din cauza acumulărilor de gaz, 30 de locatari au fost evacuați de urgență. O explozie puternică care s-a produs marți seară, în jurul orei 22:50, într-un bloc […]
09:50
Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro” # Gândul
Dumitru Dragomir (79 de ani) a adus în discuție renta viageră pe care Nadia Comăneci (64 de ani) ar încasa-o. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a susținut că fosta mare gimnastă „trăiește ca boieroaica în SUA” și a precizat că ar avea „peste 5.000 de euro”. Fosta mare gimnastă, cunoscută drept „Zeița […]
09:50
Circa 500 de consumatori din Sectorul 1 au rămas fără gaze, după ce Distrigaz a întrerupt furnizarea din cauza unei defecţiuni la un branşament # Gândul
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 din București, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi circa 500 de consumatori. Distrigaz informează că furnizarea gazelor o să fie reluată în cursul serii de miercuri. Distrigaz Sud Reţele […]
09:40
Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă” # Gândul
Nelu Varga și Eugen Trică s-au contrat, iar cel din urmă, acum antrenor liber de contract, l-a desființat pe omul de afaceri care finanțează CFR Cluj. Varga a spus că Trică e „un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia […]
Acum 6 ore
09:30
Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș # Gândul
Accesul în curtea Casei Julietei din Verona, una dintre cele mai vizitate atracții romantice din lume, odinioară „liber” a devenit „cu taxă” până pe 6 ianuarie 2026. Decizia a generat cozi uriașe, proteste și blocaje în centrul orașului, transformând celebrul balcon din opera de excepție a lui William Shakespeare, „Romeo și Julieta” – într-un punct […]
09:30
Prima vizită oficială de la instalarea președintelui Nicușor Dan – Paris – reprezintă un mesaj cu semnificaţie strategică. În logica tradiției europene, prima vizită oficială reprezintă întotdeauna un semnal despre orientarea geopolitică a unui mandat. Mesajul aparent „francez” al debutului prezidențial este însă contrabalansat de vizita de lucru de la Berlin, la scurt timp după […]
09:30
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia # Gândul
Un tânăr din Italia a devenit viral pe TikTok, după ce a povestit cum, în încercarea de a ajunge la celebrul târg de la Craiova, el a zburat din greșeală, spre Cracovia, în Polonia. Brandon, pasionat de atmosfera festivă, își făcuse un adevărat tur al târgurilor de Crăciun din Europa. Într-o zi, pe feed-ul său […]
09:20
Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta” # Gândul
Marius Şumudică a pus la îndoială pregătirea fizică a jucătorilor de la FCSB, iar oficialul echipei roș-albastre Mihai Stoica a explicat că oboseala și accidentările apar atunci când se joacă peste o sută de meciuri oficiale într-un sezon. Șumudică a făcut o comparație între echipa FCSB din sezonul trecut și cel de acum. Dacă FCSB […]
