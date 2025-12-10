VIDEO La ce oră și pe ce program va da TVR documentarul Recorder „Justiție Capturată”
Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 14:50
Dezvăluirile privind legăturile dintre politicieni și sefii insituțiilor care controlează Justiția d...
• • •
Acum 5 minute
15:10
În cât timp este emis un ordin de protecție în România? Pașii procedurali durează ore întregi # Newsweek.ro
Victimele violenței domestice ar trebui să fie protejate de agresor, iar poliția ar trebui să emită ...
Acum 10 minute
15:00
Zelenski, presat de Trump să aceepte pacea rusească „până la Crăciun”. Putin, recompensat cu teritorii noi # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este supus unei presiuni intense din partea administrație...
Acum 30 minute
14:50
Bolojan anunță o mare victorie: Redevențele pentru petrolul și gazele din Marea Neagră cresc cu 40% # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului in...
14:50
Ce impozit vei plăti în 2026 dacă ai o casă la țară sau un apartament de 2 camere la oraș. Care e formula? # Newsweek.ro
Autoritățile au porimit permisiunea de la CCR să crească taxele la case și la partamente din România...
14:50
14:40
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 d...
Acum o oră
14:20
Cum trăiesc românii din Germania cu 1.300 €/ lunar? Costurile zilnice sunt prea mari. Pe ce cheltuie banii? # Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni din Germania consideră costurile zilnice ale vieții aproape insuportabile. Conc...
14:20
Războiul din Ucraina, beneficii de 679.000.000.000$ industriei de arme. România, achiziții de 10.000.000.000€ # Newsweek.ro
Producătorii globali de arme intră într-o perioadă de expansiune rapidă, SIPRI raportând venituri re...
14:20
O delegație de lideri români merge la Washington pentru întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite # Newsweek.ro
O delegație de lideri ai comunității de afaceri Repatriot pleacă azi la Washington, D.C., pentru a p...
Acum 2 ore
13:50
Dictatorul Kim Jong-un construiește un palat pentru „prietenul” Putin lângă un cimitir în Coreea de Nord # Newsweek.ro
Deși pare o glumă macabră, nu este! Coreea de Nord construiește trei reședințe de lux în cadrul comp...
13:40
Doctoriță din Oradea, trimisă în judecată. Ar fi eliberat unor militari adeverințe pentru trecerea în rezervă # Newsweek.ro
Un medic cardiolog de la Spitalul Clinic „Avram Iancu” din Oradea, din cadrul MAI, a fost trimis în ...
13:20
Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service (P) # Newsweek.ro
Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul...
13:20
Ministrul Educației, mesaj pentru profesori. Ce se va întâmpla cu norma didactică de anul viitor? # Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei a precizat, miercuri, că nu există discuţii în privinţa unei eventuale creşteri...
Acum 4 ore
13:10
Avertismentul serviciilor secrete europene. Rusia plănuiește atacuri asupra infrastructurii critice din UE # Newsweek.ro
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar putea pregăti atacuri asupra infrastructur...
13:00
Poșta anunță ce se întâmplă cu 2.300.000 pensii în 2026. Șeful instituției ar vrea să renunțe să le distribuie # Newsweek.ro
Șeful Poștei Române a anunțat zilele trecute că distribuția pensiilor este o povară. El a dat de înț...
12:50
IPJ Ilfov: Trafic deviat pe A3 la km 30, din cauza unei maşini răsturnate pe autostradă # Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit o rută ocolitoare la kilometrul 26 - zona Baloteşti, pe autostrada A3, unde ...
12:30
Ucraina, noul furnizor al UE de drone și rachete? Polonia, gata să doneze MiG-29 în schimbul tehnologiei # Newsweek.ro
Polonia ia în calcul donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 rămase în dotare către Ucraina, în cadru...
12:30
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist; noul an aduce mişcări ce pot defini piaţa # Newsweek.ro
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist, după un an precum 2025, cu incertitudine şi vo...
12:20
Argintul a atins un nou maxim istoric, pe măsură ce speculatorii profită de trendul ascendent # Newsweek.ro
Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pra...
12:20
Președinta Hondurasului denunță o „lovitură de stat electorală” orchestrată cu „amestecul” lui Donald Trump # Newsweek.ro
Pe 30 noiembrie 2025, au avut loc alegeri generale în Honduras. Preşedinta în exerciţiu, Xiomara Cas...
12:10
După Venezuela, Trump amenință Mexicul și Columbia cu o intervenție militară iminentă: „Desigur că aș face-o” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a stârnit un val de reacții în America Latină după ce a sugerat că Statele...
11:50
VIDEO Noul pod peste râul Tisa de 25.000.000 €, dintre România și Ucraina, gata după 3,5 ani. Rezistă la 320 t # Newsweek.ro
Noul pod peste râul Tisa de circa 25.000.000 €, situat între România și Ucraina, la periferia munici...
11:40
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Decizie în Senat # Newsweek.ro
O inițiativă legislativă care a fost depusă în Senat ar putea proteja pensionarii care au pensii mic...
11:30
Bateria unei drone depozitate la parterul unui bloc a explodat. Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața # Newsweek.ro
Incident teribil, în capitala Indoneziei, Jakarta. Bateria unei drone depozitate la parterul unui bl...
11:30
Economia americană este solidă și atrage constant atenția investitorilor individuali și instituționa...
11:20
Deficitul balanței comerciale a României a urcat la peste 275.000.000 € în primele 10 luni din 2025 # Newsweek.ro
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a României a fost de 27,493 miliarde de euro, în creștere cu...
Acum 6 ore
11:00
Trafic blocat pe Autostrada A3. S-a răsturnat un TIR încărcat cu piatră. Ce spune Poliția? # Newsweek.ro
Un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat și a blocat circulația pe Autostrada A3. Poliția investighea...
10:50
Sporul natural s-a menținut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate ...
10:40
Atac cu drone la Moscova. O rafinărie din Syzran care procesa 2.300.000 tone de combustibil/an, grav avariată # Newsweek.ro
O rafinărie strategică de petrol din Syzran, Federația Rusă, și-a oprit activitatea pe 5 decembrie d...
10:20
Belgia angajează români cu salariul de 10.000€/ lunar. Ce meserie trebuie să aibă? În România ar avea jumătate # Newsweek.ro
Un salariu de 10.000 €/ lunar este doar un vis pentru mulți români. Însă Belgia îl oferă pentru prof...
10:20
Alertă de călătorie pentru Portugalia. MAE atenționează românii care vor să meargă acolo. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
MAE atenţionează românii care călătoresc în Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale c...
10:20
David Popovici nu a primit banii pentru medalii: „Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie” # Newsweek.ro
Campionul la înot David Popovici a declarat, marţi seară, că nu a încasat de mai multe luni premieri...
10:00
500 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaz. Când va fi reluată alimentarea? # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe m...
10:00
Cutremur în industrie. O companie globală de tehnologie concediază 2.500 de angajați. E o presiune prea mare # Newsweek.ro
O companie tehnologică foarte cunoscută se pregătește să reducă 2.500 de locuri de muncă. Reprezenta...
09:50
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România p...
09:40
Consumul unui număr mare de băuturi energizante ar putea duce la un accident vascular cerebral, au s...
09:30
CCR analizează astăzi sesizarea depusă de AUR la legea din al doilea pachet de măsuri fiscal bugetar...
09:20
Drone kamikaze, capabile să distrugă un tanc rusesc T-90M de 5.000.000$, testate de NATO la granița Rusiei # Newsweek.ro
NATO testează la aproximativ 200 de kilometri de granița cu Rusia, tehnologii militare de ultimă gen...
Acum 8 ore
09:10
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine beneficiază? # Newsweek.ro
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine benefici...
09:00
Judecător de 49 ani, ieșit la pensie în octombrie cu 35.000 lei/lună s-a reangajat. În avocatură, pe mii de € # Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a decis să se pensioneze la doar 49 de ani deși ajunse membru al CSM. El p...
08:50
Noul plan de pace în Ucraina. Zelenski, pregătit de alegeri prezidențiale în 60-90 de zile, cu o condiție # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri î...
08:50
Moldova cere din nou energie de avarie, pe fondul limitelor de import din România și a creșterilor de preț # Newsweek.ro
Republica Moldova a cerut din nou energie electrică de avarie, după ce legătura cu România a ajuns a...
08:40
Noi reguli pentru integrarea clinică: cadrele didactice UMF vor ocupa posturi în spitale doar prin concurs # Newsweek.ro
Cadrele didactice din universitățile de Medicină și Farmacie vor putea ocupa posturi în spitalele și...
08:30
Trafic blocat pe DN 7 Valea Oltului din cauza unor scurgeri de gaze de la o cisternă cu GPL. Rute alternative # Newsweek.ro
Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineață, pe tronsonul Boița – ju...
08:20
Rusia, acuzată de Antonio Costa că ar fi orchestrat incidentul cu drone la vizita lui Zelenski în Irlanda # Newsweek.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dron...
08:10
Salariul minim, în discuție la Palatul Victoria: presiuni pentru creștere, rezerve în Guvern # Newsweek.ro
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una di...
07:50
Judecătorii CCR cu pensii speciale de 40.000 lei decid, azi, tăierea pensiilor speciale. Ce decizie vor lua? # Newsweek.ro
Judecătorii CCR dezbat azi legea lui Bolojan prin care se taie pensiile speciale, în medie, cu 7.000...
07:50
Val sever de supergripă lovește Marea Britanie: spitale sub presiune, școli golite și măști # Newsweek.ro
Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spita...
07:40
Cum să-ți usuci hainele rapid iarna în casă. Scapi de umiditate și nu faci mucegai în apartament # Newsweek.ro
Iarna, hainele uscate în casă pot deveni o provocare. Cu câteva trucuri simple, le poți usca rapid f...
07:30
Trump, furios. Congresul îi interzice să retragă trupe și să renunțe la Comandamentul NATO pe Europa # Newsweek.ro
Congresul SUA a convenit asupra unui buget de apărare pentru 2026. O echipă bipartizană a reușit să ...
