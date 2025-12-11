Superbet Group devine Super Technologies, marcând o nouă eră de extindere şi inovaţie în tehnologie
Newsweek.ro, 11 decembrie 2025 18:20
Superbet Group, unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie şi divertisment, anunţă tran...
Acum 5 minute
18:50
Peste 50 de pini, aparent sănătoși, au fost tăiați într-o pădure-parc din Brașov pe motiv de risc de prăbușire # Newsweek.ro
Peste cincizeci de pini au fost retezați într-o pădure-parc din zona centrală a Brașovului, pe motiv...
Acum 30 minute
18:30
Naţionala Statelor Unite va juca un meci amical cu Senegalul, în data de 31 mai, la Charlotte, Carol...
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:50
Populaţia Germaniei, aflată în proces de îmbătrânire, ar putea scădea până în 2070 cu aproape 10 mil...
17:40
Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani ...
17:20
Se întețește bătălia pentru blindatele Armatei de 2.500.000.000€. Coreenii fac concurență Rheinmetall # Newsweek.ro
Până când Bucureștiul va anunța câștigătorul oficial al unei licitații de amploare pentru 246 de veh...
17:10
Beneficiarii ajutorului social din Germania, inclusiv români, găsesc greu un loc de muncă. Câți bani primesc? # Newsweek.ro
Conform unui studiu, mai mult de jumătate dintre cei care primesc ajutor social minim garantat nu au...
Acum 4 ore
16:50
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile # Newsweek.ro
Noile reglementări privind violența la locul de muncă obligă firmele să își adapteze procedurile în ...
16:40
Guvernul aprobă actualizarea cadrului financiar și legal pentru localizarea apelurilor de urgență 112 # Newsweek.ro
MEDAT va gestiona 45 milioane lei pentru modernizarea sistemului de localizare a apelurilor 112, ast...
16:30
S-a rupt prietenia Putin - Xi Jinping? China ar vrea teritorii preluate de Rusia în „secolul umilinței” HARTA # Newsweek.ro
Măsurile recente luate de China arată că aceasta nu a uitat teritoriul pierdut în favoarea Extremulu...
16:20
Guvernul aprobă donația Lockheed Martin: dronă VXE30 în valoare de 920.262 euro pentru SPP # Newsweek.ro
Lockheed Martin donează Serviciului de Pază și Protecție o dronă de ultimă generație, VXE30, evaluat...
16:00
Șeful NATO, avertisment dur despre războiul lui Putin: „Suntem următoarea țină a Rusiei” # Newsweek.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să intensifice eforturile de apărare pentru a preveni...
16:00
DNSC avertizează: conturile TikTok pot fi furate prin mesaje false care cer confirmarea identității # Newsweek.ro
DNSC avertizează utilizatorii TikTok din România să fie vigilenți la mesajele suspecte care cer date...
15:40
O româncă din Spania și-a atacat un vecin pe stradă, în plină zi. Ce i-a găsit Poliția în geantă? # Newsweek.ro
O româncă din Spania a fost condamnată la închisoare după ce a agresat un bărbat pe stradă. Motivul ...
15:30
Sute de români au primit mii de euro de la bănci. Cum pot fi recuperați bani sau reduse datoriile # Newsweek.ro
Sute de oameni care au ajuns cu băncile în fața judecătorilor și-au închis procesele mai repede decâ...
15:20
Guvernul condus de prim-ministrul Jelyazkov și-a prezentat oficial demisia, marcând un punct de coti...
15:20
Top țări din Europa în care se găsesc mașini rulate cu kilometri puțini. De unde își pot alege românii # Newsweek.ro
Românii parcurg în medie 63.554 km cu o mașină înainte să o vândă, sub media europeană de 75.928 km,...
15:20
Bolojan anunță modificare la pensiile militare și ale polițiștilor. „Riscăm să nu le mai putem plăti pensiile” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că sistemul de pensii al militarilor și al polițiștilor nu se mai susține. Bo...
15:10
În timp ce tehnologia promite să simplifice viața cetățenilor, Serviciul Regim Permise și Înmatricul...
Acum 6 ore
14:50
Primul tratament la domiciliu, fără medicamente, pentru depresie. Cum arată „casca” cu curent continuu # Newsweek.ro
FDA a aprobat primul tratament la domiciliu, fără medicamente, pentru depresie. Este vorba despre st...
14:40
Proteste masive în Bulgaria. Zeci de mii de oameni cer demisia premierului Rosen Zhelyazkov # Newsweek.ro
Zeci de mii de bulgari au ieșit în stradă miercuri, în cele mai ample proteste, cerând demisia premi...
14:30
În 2025 Rusia a înregistrat 320.000 de victime în Ucraina. Are cheltuieli militare de 159.000.000.000$ # Newsweek.ro
Conform unui raport oficial britanic, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina sunt nesustenabile. N...
14:20
Ce prevedere din legea pensiilor poate fi declarată neconstituțională de CCR? Sute de mii de pensii vor crește # Newsweek.ro
Pensionarii nemulțumiți de actuala lege a pensiilor au dat Casa de Pensii în judecată. Unele prevede...
14:10
Ministrul Justiției, reacție după conferința de presă de la Curtea de Apel București. Ce spune Radu Marinescu? # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție după conferința de presă a președintei C...
14:00
IGPR îi contrazice pe sindicaliștii de la Europol referitor la timpul în care este emis un ordin de protecție # Newsweek.ro
Inspectoratul General al Poliției Române îi contrazice pe reprezentanții sindicatului „Europol” care...
14:00
Raport EY: Europenii și americanii nu au bani de mașini electrice. 50% din cumpărători vor benzină și diesel # Newsweek.ro
Un raport realizat de Ernst & Young (EY) arată că 50% dintre europenii și americanii care vor să-și ...
13:50
Un medic și o asistentă de la UPU Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false # Newsweek.ro
Un medic și o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Ur...
13:30
Criza apei. DSP Prahova a ridicat restricțiile privind consumul apei în mai multe localități afectate # Newsweek.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricțiile privind consumul apei în mai...
13:10
"Novorossia", noul plan al Rusiei. Putin vrea teritorii până la granița României înaintea negocierilor de pace # Newsweek.ro
Serghei Lavrov susține că propunerile "de pace" ale Moscovei agreate cu Trump depășesc cadrul ucrain...
13:00
Reorganizarea Primăriei Sectorului 1, aprobată de Consiliul local; va fi desfiinţată Direcţia de Impozite # Newsweek.ro
Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată, conform unei hotărâri aprobate joi de Consiliul local cu 2...
Acum 8 ore
12:50
ANPC a aplicat amenzi de 3,2 milioane de lei marilor retaileri din Bucureşti, în doar două zile # Newsweek.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe 8 şi 9 decembrie, 65 d...
12:40
Un bărbat de 48 de ani și-a bătut iubita de 39 ani și i-a spart geamurile mașinii. Ce a pățit? # Newsweek.ro
O fată de 19 ani a sunat la poliție și a spus că mama sa, în vârstă de 39 de ani, a fost bătută de i...
12:30
48.200 lei furaţi din conturile unor clienţi de taximetrişti care le-ar fi aflat parolele # Newsweek.ro
Cinci taximetrişti au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de l...
12:20
Acord Trump - Zelenski privind reconstrucția Ucrainei. Rusia, "spălată" de păcate. Pacea, blocată la teritorii # Newsweek.ro
Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina și Statele Unite au convenit asupra punctelor esențiale ale pla...
12:00
Veste mare, pentru șoferi! Se face „Autostrada camionagiilor” București-Giurgiu. A fost schițată din anii 1970 # Newsweek.ro
Bucureștiul va fi legat de Giurgiu, de granița cu Bulgaria, printr-un drum expres. Ministerul Transp...
12:00
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone...
11:50
VIDEO Atac masiv cu drone în Veliki Novgorod. Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, în flăcări # Newsweek.ro
Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, PJSC Acron din Veliky Novgorod, a fost lovită în...
11:40
Wall Street Journal (WSJ) dezvăluie că Trump prevede investiții în Rusia și redeschiderea robinetulu...
11:20
Avertismentul fostului comandant NATO: "Retragerea SUA ar lăsa America și Europa vulnerabile în fața Rusiei" # Newsweek.ro
Generalul american în retragere Philip Breedlove, fost comandant suprem al NATO, avertizează că Stat...
11:10
Lia Savonea condamna în 2016 „vedetismele” și turnul de fildeș din CSM. Azi, a ajuns „starul” Curții Supreme # Newsweek.ro
Lia Savonea a fost șefa CSM, iar azi e președinta Înaltei Curți, poziții de top din care exercită o ...
11:00
Un român din Spania a fost reținut după ce a încercat să calce cu mașina doi polițiști. Care era motivul? # Newsweek.ro
Un român din Spania a fost reținut după ce a încercat să calce cu mașina doi polițiști. Motivul este...
Acum 12 ore
10:40
UE amenință Belgia cu izolarea pe modelul Ungariei dacă blochează împrumutul de 210.000.000.000 € pentru Kiev # Newsweek.ro
Premierul belgian Bart De Wever riscă izolarea la nivel european dacă va continua să blocheze împrum...
10:40
METEO. Alertă de ceață densă în mai multe localități de lângă București. Vizibilitate sub 50 de metri # Newsweek.ro
Alertă de ceață densă în mai multe localități din București. Vizibilitatea ajunge și sub 50 de metri...
10:40
New York Times: Cum a scăpat Andrew Tate în România, o vedetă Manosphere acuzată de viol și trafic de persoane # Newsweek.ro
Într-un amplu material de investigații, jurnaliștii de la New York Times explică cum a scăpat Andrew...
10:30
Curtea de Apel București, conferință extraordinară de presă, la ora 12.00. Este o premieră în România # Newsweek.ro
Curtea de Apel București organizează o conferință de presă începând cu ora 12.00. Este pentru prima ...
10:20
O cunoscută companie de băuturi carbogazoase face concedieri masive. Vânzările au scăzut dramatic # Newsweek.ro
O mare companie de sucuri carbogazoase și food, cunoscută la nivel mondial, intenționează să își red...
10:10
Veciul truc de a reporni telefonul nu mai e suficient să te protejezi de escrocherii. Avertisment de la FBI # Newsweek.ro
FBI avertizează că amenințările mobile sunt în creștere. Prin urmare, aplicarea acestui truc o dată ...
09:50
Casa de Pensie, mesaj pentru pensionari. „Am transferat banii”. Când intră pensia și bonusul pe card? # Newsweek.ro
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. Sumele aferente pensiilor ...
09:40
Bolojan promite zero creșteri de taxe în 2026: „Disciplina bugetară și reducerea risipei pot reduce deficitul" # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la B1 TV, că anul viitor nu vor fi introduse noi majorări de taxe...
09:30
Bugetul pe 2026, gata abia la final de ianuarie. Bolojan: „Depindem de procedurile parlamentare” # Newsweek.ro
Guvernul estimează aprobarea bugetului de stat pe 2026 la finalul lunii ianuarie, după adoptarea leg...
