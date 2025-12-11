Superbet Group devine Super Technologies, marcând o nouă eră de extindere şi inovaţie în tehnologie

Newsweek.ro, 11 decembrie 2025 18:20

Superbet Group, unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie şi divertisment, anunţă tran...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
18:50
Peste 50 de pini, aparent sănătoși, au fost tăiați într-o pădure-parc din Brașov pe motiv de risc de prăbușire Newsweek.ro
Peste cincizeci de pini au fost retezați într-o pădure-parc din zona centrală a Brașovului, pe motiv...
Acum 30 minute
18:30
SUA joacă cu Senegal pe 31 mai, înaintea Mondialului unde ar putea întâlni România Newsweek.ro
Naţionala Statelor Unite va juca un meci amical cu Senegalul, în data de 31 mai, la Charlotte, Carol...
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:50
Populaţia Germaniei îmbătrâneşte şi scade Newsweek.ro
Populaţia Germaniei, aflată în proces de îmbătrânire, ar putea scădea până în 2070 cu aproape 10 mil...
17:40
Estonia a condamnat un politician pro-rus la 14 ani de închisoare pentru trădare Newsweek.ro
Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani ...
17:20
Se întețește bătălia pentru blindatele Armatei de 2.500.000.000€. Coreenii fac concurență Rheinmetall Newsweek.ro
Până când Bucureștiul va anunța câștigătorul oficial al unei licitații de amploare pentru 246 de veh...
17:10
Beneficiarii ajutorului social din Germania, inclusiv români, găsesc greu un loc de muncă. Câți bani primesc? Newsweek.ro
Conform unui studiu, mai mult de jumătate dintre cei care primesc ajutor social minim garantat nu au...
Acum 4 ore
16:50
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile Newsweek.ro
Noile reglementări privind violența la locul de muncă obligă firmele să își adapteze procedurile în ...
16:40
Guvernul aprobă actualizarea cadrului financiar și legal pentru localizarea apelurilor de urgență 112 Newsweek.ro
MEDAT va gestiona 45 milioane lei pentru modernizarea sistemului de localizare a apelurilor 112, ast...
16:30
S-a rupt prietenia Putin - Xi Jinping? China ar vrea teritorii preluate de Rusia în „secolul umilinței” HARTA Newsweek.ro
Măsurile recente luate de China arată că aceasta nu a uitat teritoriul pierdut în favoarea Extremulu...
16:20
Guvernul aprobă donația Lockheed Martin: dronă VXE30 în valoare de 920.262 euro pentru SPP Newsweek.ro
Lockheed Martin donează Serviciului de Pază și Protecție o dronă de ultimă generație, VXE30, evaluat...
16:00
Șeful NATO, avertisment dur despre războiul lui Putin: „Suntem următoarea țină a Rusiei” Newsweek.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să intensifice eforturile de apărare pentru a preveni...
16:00
DNSC avertizează: conturile TikTok pot fi furate prin mesaje false care cer confirmarea identității Newsweek.ro
DNSC avertizează utilizatorii TikTok din România să fie vigilenți la mesajele suspecte care cer date...
15:40
O româncă din Spania și-a atacat un vecin pe stradă, în plină zi. Ce i-a găsit Poliția în geantă? Newsweek.ro
O româncă din Spania a fost condamnată la închisoare după ce a agresat un bărbat pe stradă. Motivul ...
15:30
Sute de români au primit mii de euro de la bănci. Cum pot fi recuperați bani sau reduse datoriile Newsweek.ro
Sute de oameni care au ajuns cu băncile în fața judecătorilor și-au închis procesele mai repede decâ...
15:20
A căzut guvernul din Bulgaria. Cabinetul Jeliazkov a demisionat la presiunea străzii Newsweek.ro
Guvernul condus de prim-ministrul Jelyazkov și-a prezentat oficial demisia, marcând un punct de coti...
15:20
Top țări din Europa în care se găsesc mașini rulate cu kilometri puțini. De unde își pot alege românii Newsweek.ro
Românii parcurg în medie 63.554 km cu o mașină înainte să o vândă, sub media europeană de 75.928 km,...
15:20
Bolojan anunță modificare la pensiile militare și ale polițiștilor. „Riscăm să nu le mai putem plăti pensiile” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că sistemul de pensii al militarilor și al polițiștilor nu se mai susține. Bo...
15:10
Înmatriculările „online” încă depind de poștă și de prezența fizică la ghișeu Newsweek.ro
În timp ce tehnologia promite să simplifice viața cetățenilor, Serviciul Regim Permise și Înmatricul...
Acum 6 ore
14:50
Primul tratament la domiciliu, fără medicamente, pentru depresie. Cum arată „casca” cu curent continuu Newsweek.ro
FDA a aprobat primul tratament la domiciliu, fără medicamente, pentru depresie. Este vorba despre st...
14:40
Proteste masive în Bulgaria. Zeci de mii de oameni cer demisia premierului Rosen Zhelyazkov Newsweek.ro
Zeci de mii de bulgari au ieșit în stradă miercuri, în cele mai ample proteste, cerând demisia premi...
14:30
În 2025 Rusia a înregistrat 320.000 de victime în Ucraina. Are cheltuieli militare de 159.000.000.000$ Newsweek.ro
Conform unui raport oficial britanic, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina sunt nesustenabile. N...
14:20
Ce prevedere din legea pensiilor poate fi declarată neconstituțională de CCR? Sute de mii de pensii vor crește Newsweek.ro
Pensionarii nemulțumiți de actuala lege a pensiilor au dat Casa de Pensii în judecată. Unele prevede...
14:10
Ministrul Justiției, reacție după conferința de presă de la Curtea de Apel București. Ce spune Radu Marinescu? Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție după conferința de presă a președintei C...
14:00
IGPR îi contrazice pe sindicaliștii de la Europol referitor la timpul în care este emis un ordin de protecție Newsweek.ro
Inspectoratul General al Poliției Române îi contrazice pe reprezentanții sindicatului „Europol” care...
14:00
Raport EY: Europenii și americanii nu au bani de mașini electrice. 50% din cumpărători vor benzină și diesel Newsweek.ro
Un raport realizat de Ernst & Young (EY) arată că 50% dintre europenii și americanii care vor să-și ...
13:50
Un medic și o asistentă de la UPU Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false Newsweek.ro
Un medic și o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Ur...
13:30
Criza apei. DSP Prahova a ridicat restricțiile privind consumul apei în mai multe localități afectate Newsweek.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricțiile privind consumul apei în mai...
13:10
&#34;Novorossia&#34;, noul plan al Rusiei. Putin vrea teritorii până la granița României înaintea negocierilor de pace Newsweek.ro
Serghei Lavrov susține că propunerile "de pace" ale Moscovei agreate cu Trump depășesc cadrul ucrain...
13:00
Reorganizarea Primăriei Sectorului 1, aprobată de Consiliul local; va fi desfiinţată Direcţia de Impozite Newsweek.ro
Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată, conform unei hotărâri aprobate joi de Consiliul local cu 2...
Acum 8 ore
12:50
ANPC a aplicat amenzi de 3,2 milioane de lei marilor retaileri din Bucureşti, în doar două zile Newsweek.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe 8 şi 9 decembrie, 65 d...
12:40
Un bărbat de 48 de ani și-a bătut iubita de 39 ani și i-a spart geamurile mașinii. Ce a pățit? Newsweek.ro
O fată de 19 ani a sunat la poliție și a spus că mama sa, în vârstă de 39 de ani, a fost bătută de i...
12:30
48.200 lei furaţi din conturile unor clienţi de taximetrişti care le-ar fi aflat parolele Newsweek.ro
Cinci taximetrişti au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de l...
12:20
Acord Trump - Zelenski privind reconstrucția Ucrainei. Rusia, &#34;spălată&#34; de păcate. Pacea, blocată la teritorii Newsweek.ro
Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina și Statele Unite au convenit asupra punctelor esențiale ale pla...
12:00
Veste mare, pentru șoferi! Se face „Autostrada camionagiilor” București-Giurgiu. A fost schițată din anii 1970 Newsweek.ro
Bucureștiul va fi legat de Giurgiu, de granița cu Bulgaria, printr-un drum expres. Ministerul Transp...
12:00
Ucraina a atacat o platformă Lukoil de extracţie a ţiţeiului din Marea Caspică Newsweek.ro
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone...
11:50
VIDEO Atac masiv cu drone în Veliki Novgorod. Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, în flăcări Newsweek.ro
Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, PJSC Acron din Veliky Novgorod, a fost lovită în...
11:40
WSJ: Trump prevede investiții în Rusia în planul său de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Wall Street Journal (WSJ) dezvăluie că Trump prevede investiții în Rusia și redeschiderea robinetulu...
11:20
Avertismentul fostului comandant NATO: &#34;Retragerea SUA ar lăsa America și Europa vulnerabile în fața Rusiei&#34; Newsweek.ro
Generalul american în retragere Philip Breedlove, fost comandant suprem al NATO, avertizează că Stat...
11:10
Lia Savonea condamna în 2016 „vedetismele” și turnul de fildeș din CSM. Azi, a ajuns „starul” Curții Supreme Newsweek.ro
Lia Savonea a fost șefa CSM, iar azi e președinta Înaltei Curți, poziții de top din care exercită o ...
11:00
Un român din Spania a fost reținut după ce a încercat să calce cu mașina doi polițiști. Care era motivul? Newsweek.ro
Un român din Spania a fost reținut după ce a încercat să calce cu mașina doi polițiști. Motivul este...
Acum 12 ore
10:40
UE amenință Belgia cu izolarea pe modelul Ungariei dacă blochează împrumutul de 210.000.000.000 € pentru Kiev Newsweek.ro
Premierul belgian Bart De Wever riscă izolarea la nivel european dacă va continua să blocheze împrum...
10:40
METEO. Alertă de ceață densă în mai multe localități de lângă București. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Alertă de ceață densă în mai multe localități din București. Vizibilitatea ajunge și sub 50 de metri...
10:40
New York Times: Cum a scăpat Andrew Tate în România, o vedetă Manosphere acuzată de viol și trafic de persoane Newsweek.ro
Într-un amplu material de investigații, jurnaliștii de la New York Times explică cum a scăpat Andrew...
10:30
Curtea de Apel București, conferință extraordinară de presă, la ora 12.00. Este o premieră în România Newsweek.ro
Curtea de Apel București organizează o conferință de presă începând cu ora 12.00. Este pentru prima ...
10:20
O cunoscută companie de băuturi carbogazoase face concedieri masive. Vânzările au scăzut dramatic Newsweek.ro
O mare companie de sucuri carbogazoase și food, cunoscută la nivel mondial, intenționează să își red...
10:10
Veciul truc de a reporni telefonul nu mai e suficient să te protejezi de escrocherii. Avertisment de la FBI Newsweek.ro
FBI avertizează că amenințările mobile sunt în creștere. Prin urmare, aplicarea acestui truc o dată ...
09:50
Casa de Pensie, mesaj pentru pensionari. „Am transferat banii”. Când intră pensia și bonusul pe card? Newsweek.ro
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. Sumele aferente pensiilor ...
09:40
Bolojan promite zero creșteri de taxe în 2026: „Disciplina bugetară și reducerea risipei pot reduce deficitul&#34; Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la B1 TV, că anul viitor nu vor fi introduse noi majorări de taxe...
09:30
Bugetul pe 2026, gata abia la final de ianuarie. Bolojan: „Depindem de procedurile parlamentare” Newsweek.ro
Guvernul estimează aprobarea bugetului de stat pe 2026 la finalul lunii ianuarie, după adoptarea leg...
