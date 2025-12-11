Guvernul impune firmelor să prevină și să raporteze hărțuirea la locul de muncă, inclusiv online

Newsweek.ro, 11 decembrie 2025 20:50

Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi, pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de mu...

Acum 5 minute
21:20
Mark Rutte propune testarea lui Putin pentru a verifica dorinţa de pace în Ucraina Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi „testarea” lui Vladimir Putin pentru a determin...
Acum 10 minute
21:10
Nicuşor Dan: Problema integrităţii în justiţie este serioasă. Magistraţii sunt invitaţi la discuţii Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de in...
Acum 30 minute
20:50
Guvernul impune firmelor să prevină și să raporteze hărțuirea la locul de muncă, inclusiv online Newsweek.ro
Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi, pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de mu...
Acum o oră
20:40
Horoscop 2026. Acestea sunt cele 4 zodii care vor primi recompense uriașe în 2026. Binecuvântate de destin Newsweek.ro
Anul 2026 se preconizează că va aduce energie nouă și schimbări majore pentru unele zodii. Horoscop ...
Acum 2 ore
20:20
Partidul Oamenilor Tineri se dizolvă ca grup parlamentar după scandalul intern de amploare Newsweek.ro
Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scand...
20:10
VIDEO Germania a găsit o modalitate de a da Ucrainei racheta Taurus fără să fie nevoie de aprobarea SUA Newsweek.ro
Cea mai recentă rachetă de croazieră Taurus Neo a Germaniei, care va înlocui modelul obișnuit Taurus...
19:30
Cum să-ți dai seama dacă peștele pe care îl pui pe masa de sărbători este proaspăt. Experții te avertizează Newsweek.ro
În goana pregătirilor pentru masa de sărbători, mulți români aleg peștele ca element central al meni...
19:30
Virozele în creștere rapidă, cazurile urcând cu 28% în doar o săptămână. Ce recomandă medicii Newsweek.ro
Suntem în plin sezon al virozelor și gripelor, iar numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta....
Acum 4 ore
19:20
Ce alimente nu ar trebui ambalate în folie de aluminiu și depozitate în frigider. Pot dezvolta bacterii Newsweek.ro
Unele alimente nu ar trebui niciodată ambalate în folie de aluminiu și depozitate în frigider, deoar...
19:00
Trei militari francezi au salvat șoferul unui TIR răsturant pe Autostrada București-Ploiești. Cum au făcut? Newsweek.ro
Trei militari francezi, parte a batalionului multinațional NATO FLFBG Romania dislocat la Cincu, au ...
19:00
Document. Strategia de securitate a lui Trump sprijină suveranismul, dar numai dacă politicienii sunt pro-SUA Newsweek.ro
Cea mai recentă Strategie de Securitate Națională elaborată de echipa lui Donald Trump reprezintă o ...
19:00
Cum să previi crăparea ghivecelor de exterior în această iarnă. Lemn, ceramică sau teracotă – care rezistă? Newsweek.ro
Iarna poate fi nemiloasă cu ghivecele de exterior, mai ales atunci când temperaturile scad și umezea...
18:50
Peste 50 de pini, aparent sănătoși, au fost tăiați într-o pădure-parc din Brașov pe motiv de risc de prăbușire Newsweek.ro
Peste cincizeci de pini au fost retezați într-o pădure-parc din zona centrală a Brașovului, pe motiv...
18:30
SUA joacă cu Senegal pe 31 mai, înaintea Mondialului unde ar putea întâlni România Newsweek.ro
Naţionala Statelor Unite va juca un meci amical cu Senegalul, în data de 31 mai, la Charlotte, Carol...
18:20
Superbet Group devine Super Technologies, marcând o nouă eră de extindere şi inovaţie în tehnologie Newsweek.ro
Superbet Group, unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie şi divertisment, anunţă tran...
17:50
Populaţia Germaniei îmbătrâneşte şi scade Newsweek.ro
Populaţia Germaniei, aflată în proces de îmbătrânire, ar putea scădea până în 2070 cu aproape 10 mil...
17:40
Estonia a condamnat un politician pro-rus la 14 ani de închisoare pentru trădare Newsweek.ro
Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani ...
Acum 6 ore
17:20
Se întețește bătălia pentru blindatele Armatei de 2.500.000.000€. Coreenii fac concurență Rheinmetall Newsweek.ro
Până când Bucureștiul va anunța câștigătorul oficial al unei licitații de amploare pentru 246 de veh...
17:10
Beneficiarii ajutorului social din Germania, inclusiv români, găsesc greu un loc de muncă. Câți bani primesc? Newsweek.ro
Conform unui studiu, mai mult de jumătate dintre cei care primesc ajutor social minim garantat nu au...
16:50
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile Newsweek.ro
Noile reglementări privind violența la locul de muncă obligă firmele să își adapteze procedurile în ...
16:40
Guvernul aprobă actualizarea cadrului financiar și legal pentru localizarea apelurilor de urgență 112 Newsweek.ro
MEDAT va gestiona 45 milioane lei pentru modernizarea sistemului de localizare a apelurilor 112, ast...
16:30
S-a rupt prietenia Putin - Xi Jinping? China ar vrea teritorii preluate de Rusia în „secolul umilinței” HARTA Newsweek.ro
Măsurile recente luate de China arată că aceasta nu a uitat teritoriul pierdut în favoarea Extremulu...
16:20
Guvernul aprobă donația Lockheed Martin: dronă VXE30 în valoare de 920.262 euro pentru SPP Newsweek.ro
Lockheed Martin donează Serviciului de Pază și Protecție o dronă de ultimă generație, VXE30, evaluat...
16:00
Șeful NATO, avertisment dur despre războiul lui Putin: „Suntem următoarea țină a Rusiei” Newsweek.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să intensifice eforturile de apărare pentru a preveni...
16:00
DNSC avertizează: conturile TikTok pot fi furate prin mesaje false care cer confirmarea identității Newsweek.ro
DNSC avertizează utilizatorii TikTok din România să fie vigilenți la mesajele suspecte care cer date...
15:40
O româncă din Spania și-a atacat un vecin pe stradă, în plină zi. Ce i-a găsit Poliția în geantă? Newsweek.ro
O româncă din Spania a fost condamnată la închisoare după ce a agresat un bărbat pe stradă. Motivul ...
15:30
Sute de români au primit mii de euro de la bănci. Cum pot fi recuperați bani sau reduse datoriile Newsweek.ro
Sute de oameni care au ajuns cu băncile în fața judecătorilor și-au închis procesele mai repede decâ...
Acum 8 ore
15:20
A căzut guvernul din Bulgaria. Cabinetul Jeliazkov a demisionat la presiunea străzii Newsweek.ro
Guvernul condus de prim-ministrul Jelyazkov și-a prezentat oficial demisia, marcând un punct de coti...
15:20
Top țări din Europa în care se găsesc mașini rulate cu kilometri puțini. De unde își pot alege românii Newsweek.ro
Românii parcurg în medie 63.554 km cu o mașină înainte să o vândă, sub media europeană de 75.928 km,...
15:20
Bolojan anunță modificare la pensiile militare și ale polițiștilor. „Riscăm să nu le mai putem plăti pensiile” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că sistemul de pensii al militarilor și al polițiștilor nu se mai susține. Bo...
15:10
Înmatriculările „online” încă depind de poștă și de prezența fizică la ghișeu Newsweek.ro
În timp ce tehnologia promite să simplifice viața cetățenilor, Serviciul Regim Permise și Înmatricul...
14:50
Primul tratament la domiciliu, fără medicamente, pentru depresie. Cum arată „casca” cu curent continuu Newsweek.ro
FDA a aprobat primul tratament la domiciliu, fără medicamente, pentru depresie. Este vorba despre st...
14:40
Proteste masive în Bulgaria. Zeci de mii de oameni cer demisia premierului Rosen Zhelyazkov Newsweek.ro
Zeci de mii de bulgari au ieșit în stradă miercuri, în cele mai ample proteste, cerând demisia premi...
14:30
În 2025 Rusia a înregistrat 320.000 de victime în Ucraina. Are cheltuieli militare de 159.000.000.000$ Newsweek.ro
Conform unui raport oficial britanic, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina sunt nesustenabile. N...
14:20
Ce prevedere din legea pensiilor poate fi declarată neconstituțională de CCR? Sute de mii de pensii vor crește Newsweek.ro
Pensionarii nemulțumiți de actuala lege a pensiilor au dat Casa de Pensii în judecată. Unele prevede...
14:10
Ministrul Justiției, reacție după conferința de presă de la Curtea de Apel București. Ce spune Radu Marinescu? Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție după conferința de presă a președintei C...
14:00
IGPR îi contrazice pe sindicaliștii de la Europol referitor la timpul în care este emis un ordin de protecție Newsweek.ro
Inspectoratul General al Poliției Române îi contrazice pe reprezentanții sindicatului „Europol” care...
14:00
Raport EY: Europenii și americanii nu au bani de mașini electrice. 50% din cumpărători vor benzină și diesel Newsweek.ro
Un raport realizat de Ernst & Young (EY) arată că 50% dintre europenii și americanii care vor să-și ...
13:50
Un medic și o asistentă de la UPU Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false Newsweek.ro
Un medic și o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Ur...
13:30
Criza apei. DSP Prahova a ridicat restricțiile privind consumul apei în mai multe localități afectate Newsweek.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricțiile privind consumul apei în mai...
Acum 12 ore
13:10
&#34;Novorossia&#34;, noul plan al Rusiei. Putin vrea teritorii până la granița României înaintea negocierilor de pace Newsweek.ro
Serghei Lavrov susține că propunerile "de pace" ale Moscovei agreate cu Trump depășesc cadrul ucrain...
13:00
Reorganizarea Primăriei Sectorului 1, aprobată de Consiliul local; va fi desfiinţată Direcţia de Impozite Newsweek.ro
Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată, conform unei hotărâri aprobate joi de Consiliul local cu 2...
12:50
ANPC a aplicat amenzi de 3,2 milioane de lei marilor retaileri din Bucureşti, în doar două zile Newsweek.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe 8 şi 9 decembrie, 65 d...
12:40
Un bărbat de 48 de ani și-a bătut iubita de 39 ani și i-a spart geamurile mașinii. Ce a pățit? Newsweek.ro
O fată de 19 ani a sunat la poliție și a spus că mama sa, în vârstă de 39 de ani, a fost bătută de i...
12:30
48.200 lei furaţi din conturile unor clienţi de taximetrişti care le-ar fi aflat parolele Newsweek.ro
Cinci taximetrişti au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de l...
12:20
Acord Trump - Zelenski privind reconstrucția Ucrainei. Rusia, &#34;spălată&#34; de păcate. Pacea, blocată la teritorii Newsweek.ro
Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina și Statele Unite au convenit asupra punctelor esențiale ale pla...
12:00
Veste mare, pentru șoferi! Se face „Autostrada camionagiilor” București-Giurgiu. A fost schițată din anii 1970 Newsweek.ro
Bucureștiul va fi legat de Giurgiu, de granița cu Bulgaria, printr-un drum expres. Ministerul Transp...
12:00
Ucraina a atacat o platformă Lukoil de extracţie a ţiţeiului din Marea Caspică Newsweek.ro
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone...
11:50
VIDEO Atac masiv cu drone în Veliki Novgorod. Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, în flăcări Newsweek.ro
Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, PJSC Acron din Veliky Novgorod, a fost lovită în...
11:40
WSJ: Trump prevede investiții în Rusia în planul său de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Wall Street Journal (WSJ) dezvăluie că Trump prevede investiții în Rusia și redeschiderea robinetulu...
