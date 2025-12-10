CCR amână pentru 28 decembrie decizia privind pensiile magistraţilor

Primanews.ro, 10 decembrie 2025 15:50

CCR amână pentru 28 decembrie decizia privind pensiile magistraţilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 10 minute
16:00
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în 2025 Primanews.ro
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în 2025
Acum 30 minute
15:50
CCR amână pentru 28 decembrie decizia privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
CCR amână pentru 28 decembrie decizia privind pensiile magistraţilor
Acum 4 ore
13:10
Ministerul Educaţiei dezminte informaţiile privind creşterea normei didactice Primanews.ro
Ministerul Educaţiei dezminte informaţiile privind creşterea normei didactice
13:00
Ucraina şi partenerii europeni pregătesc documentele finale ale planului de pace pentru prezentarea în faţa SUA Primanews.ro
Ucraina şi partenerii europeni pregătesc documentele finale ale planului de pace pentru prezentarea în faţa SUA
13:00
Facebook primeşte un design nou Primanews.ro
Facebook primeşte un design nou
12:50
Summitul UE din 18 decembrie, decisiv pentru finanţarea Ucrainei: Negocierile sunt pe ultima sută de metri Primanews.ro
Summitul UE din 18 decembrie, decisiv pentru finanţarea Ucrainei: Negocierile sunt pe ultima sută de metri
12:30
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător Primanews.ro
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător
12:30
Zelenski anunţă că este gata de alegeri dacă SUA şi Europa pot garanta securitatea votului Primanews.ro
Zelenski anunţă că este gata de alegeri dacă SUA şi Europa pot garanta securitatea votului
12:20
AUR depune o moţiune simplă împotriva Dianei Buzoianu Primanews.ro
AUR depune o moţiune simplă împotriva Dianei Buzoianu
12:10
Posibile noi descoperiri de gaze în Marea Neagră. Statul a prelungit cu 2 ani explorarea la Neptun Deep Primanews.ro
Posibile noi descoperiri de gaze în Marea Neagră. Statul a prelungit cu 2 ani explorarea la Neptun Deep
12:10
Nicuşor Dan, după discuţia cu Macron: România va începe să doboare drone neautorizate Primanews.ro
Nicuşor Dan, după discuţia cu Macron: România va începe să doboare drone neautorizate
Acum 6 ore
11:30
CCR a declarat constituţională legea prin care cresc taxele locale Primanews.ro
CCR a declarat constituţională legea prin care cresc taxele locale
Acum 24 ore
23:10
VIDEO. „Pacea nu e garantată”: Adrian Cioroianu şi Alexandru Lăzescu analizează presiunile asupra Kievului şi noile condiţii ale SUA Primanews.ro
VIDEO. „Pacea nu e garantată”: Adrian Cioroianu şi Alexandru Lăzescu analizează presiunile asupra Kievului şi noile condiţii ale SUA
21:50
VIDEO. Rămâne sau nu rămâne PSD la guvernare? O va demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Sebastian Zachmann, jurnalist, analizează la Prima News Primanews.ro
VIDEO. Rămâne sau nu rămâne PSD la guvernare? O va demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Sebastian Zachmann, jurnalist, analizează la Prima News
21:40
Trump, în cel mai agresiv atac de până acum la adresa Europei: "Liderii sunt slabi şi că continentul este în declin" Primanews.ro
Trump, în cel mai agresiv atac de până acum la adresa Europei: "Liderii sunt slabi şi că continentul este în declin"
21:30
Nicuşor Dan calmează spiritele în coaliţie: „Nu există motive ca vreun ministru să plece. Coaliţia trebuie să meargă mai departe” Primanews.ro
Nicuşor Dan calmează spiritele în coaliţie: „Nu există motive ca vreun ministru să plece. Coaliţia trebuie să meargă mai departe”
Ieri
16:00
VIDEO. Nicuşor Dan a fost primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan a fost primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee
15:50
Bolojan pregăteşte pachetul 3 de austeritate. Concedieri masive în administraţie Primanews.ro
Bolojan pregăteşte pachetul 3 de austeritate. Concedieri masive în administraţie
13:40
Comisia Europeană investighează din nou Google Primanews.ro
Comisia Europeană investighează din nou Google
13:20
PSD va decide până la sfârşitul lui ianuarie dacă rămâne sau nu la guvernare Primanews.ro
PSD va decide până la sfârşitul lui ianuarie dacă rămâne sau nu la guvernare
12:40
Grindeanu, după şedinţa PSD: Întâi discut cu premierul si apoi anunţ ceea ce dorim noi Primanews.ro
Grindeanu, după şedinţa PSD: Întâi discut cu premierul si apoi anunţ ceea ce dorim noi
12:20
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate Primanews.ro
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate
11:20
Trump sare în ajutorul lui Elon Musk şi avertizează Europa: Trebuie să fie foarte atentă, deoarece o ia în direcţii greşite Primanews.ro
Trump sare în ajutorul lui Elon Musk şi avertizează Europa: Trebuie să fie foarte atentă, deoarece o ia în direcţii greşite
11:10
Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă Primanews.ro
Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă
11:10
Primăria Sectorului 6 va fi condusă de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după demisia lui Ciprian Ciucu Primanews.ro
Primăria Sectorului 6 va fi condusă de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după demisia lui Ciprian Ciucu
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Ce teme vor fi discutate Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Ce teme vor fi discutate
11:00
Şedinţă la PSD, după eşecul de la alegerile locale pentru Primăria Capitalei Primanews.ro
Şedinţă la PSD, după eşecul de la alegerile locale pentru Primăria Capitalei
00:00
VIDEO. Daniel David, despre indicatori de performanţă în educaţie: "Trebuie să dăm profesorilor ceea ce s-a promis de ani de zile. Punctul de start de salarizare trebuie să fie salariul mediu brut pe economie" Primanews.ro
VIDEO. Daniel David, despre indicatori de performanţă în educaţie: "Trebuie să dăm profesorilor ceea ce s-a promis de ani de zile. Punctul de start de salarizare trebuie să fie salariul mediu brut pe economie"
8 decembrie 2025
23:50
VIDEO. Daniel David, la Prima News: "Reforma şcolară trebuia făcută acum cinci ani" / Ce spune despre acuzaţiile că programa e o "întoarcere în timp" Primanews.ro
VIDEO. Daniel David, la Prima News: "Reforma şcolară trebuia făcută acum cinci ani" / Ce spune despre acuzaţiile că programa e o "întoarcere în timp"
23:40
PSD, în şedinţă de criză după eşecul de la Bucureşti: Grindeanu taie orice legătură cu AUR şi promite că rămâne la guvernare Primanews.ro
PSD, în şedinţă de criză după eşecul de la Bucureşti: Grindeanu taie orice legătură cu AUR şi promite că rămâne la guvernare
23:30
VIDEO. Nicuşor Dan, în faţa diasporei din Franţa: "Reconstruim legătura dintre administraţie şi societate" Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, în faţa diasporei din Franţa: "Reconstruim legătura dintre administraţie şi societate"
19:50
Zelenski avertizează: „Nu avem o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile pentru pace rămân blocate, în ciuda presiunilor SUA şi criticilor lui Trump Primanews.ro
Zelenski avertizează: „Nu avem o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile pentru pace rămân blocate, în ciuda presiunilor SUA şi criticilor lui Trump
19:00
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată româncă / Gabriela Ruse coboară cinci locuri Primanews.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată româncă / Gabriela Ruse coboară cinci locuri
18:40
Jasmine Paolini îşi întăreşte stafful: Sara Errani va face parte din echipa ei tehnică în 2026 Primanews.ro
Jasmine Paolini îşi întăreşte stafful: Sara Errani va face parte din echipa ei tehnică în 2026
18:40
Wayne Rooney: „Salah îşi distruge moştenirea la Liverpool”. Fostul atacant îl critică dur după declaraţiile tensionate la adresa clubului Primanews.ro
Wayne Rooney: „Salah îşi distruge moştenirea la Liverpool”. Fostul atacant îl critică dur după declaraţiile tensionate la adresa clubului
18:40
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la 54 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale Primanews.ro
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la 54 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale
18:30
A murit Ioan Sdrobiş, „Părintele”, antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare Primanews.ro
A murit Ioan Sdrobiş, „Părintele”, antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare
18:30
Scandal major al pariurilor din Turcia: 46 de mandate de arestare, inclusiv pentru jucători şi oficiali Primanews.ro
Scandal major al pariurilor din Turcia: 46 de mandate de arestare, inclusiv pentru jucători şi oficiali
18:20
Cutremur puternic în nordul Japoniei. Autorităţile emit alertă de tsunami Primanews.ro
Cutremur puternic în nordul Japoniei. Autorităţile emit alertă de tsunami
18:20
Santos rămâne în prima ligă, cu Neymar titular în victoria decisivă împotriva lui Cruzeiro Primanews.ro
Santos rămâne în prima ligă, cu Neymar titular în victoria decisivă împotriva lui Cruzeiro
18:10
Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!” Primanews.ro
Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!”
18:00
Real Madrid rămâne fără Eder Militao pentru câteva luni, după accidentarea suferită cu Celta Vigo Primanews.ro
Real Madrid rămâne fără Eder Militao pentru câteva luni, după accidentarea suferită cu Celta Vigo
18:00
Trump, maestru de ceremonii la Kennedy Honors: Gaynor şi Stallone primesc o medalie Tiffany, după ce colierul în culorile curcubeului a fost considerat „vulgar”. Spectacolele drag queen, eliminate Primanews.ro
Trump, maestru de ceremonii la Kennedy Honors: Gaynor şi Stallone primesc o medalie Tiffany, după ce colierul în culorile curcubeului a fost considerat „vulgar”. Spectacolele drag queen, eliminate
17:50
Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luaţi de un val ucigaş. MAE a confirmat ambele decese. Primanews.ro
Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luaţi de un val ucigaş. MAE a confirmat ambele decese.
16:30
Ciucu anunţă un prim an ”cu aşteptări temperate” la Primăria Capitalei Primanews.ro
Ciucu anunţă un prim an ”cu aşteptări temperate” la Primăria Capitalei
16:10
Scandal în educaţie pe materia pentru liceu la Limba şi Literatura Română. Ministrul Daniel David răspunde acuzaţiilor că ar fi o programă ”retrogradă”, la Prima News Primanews.ro
Scandal în educaţie pe materia pentru liceu la Limba şi Literatura Română. Ministrul Daniel David răspunde acuzaţiilor că ar fi o programă ”retrogradă”, la Prima News
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Petrişor Peiu, întrebat dacă lui Simion i s-a cerut demisia în partid: A fost ales acum o săptămână preşedinte, nu am auzit să fie contestat Primanews.ro
Petrişor Peiu, întrebat dacă lui Simion i s-a cerut demisia în partid: A fost ales acum o săptămână preşedinte, nu am auzit să fie contestat
15:50
Fritz, întrebat dacă după înfrângerea lui Drulă ar trebui schimbată conducerea USR: Adică eu? Nu... Primanews.ro
Fritz, întrebat dacă după înfrângerea lui Drulă ar trebui schimbată conducerea USR: Adică eu? Nu...
15:40
Acord politic în UE privind rezerva de solidaritate, esenţială pentru implementarea Pactului pentru migraţie şi azil Primanews.ro
Acord politic în UE privind rezerva de solidaritate, esenţială pentru implementarea Pactului pentru migraţie şi azil
13:50
SURSE. Guvernul pregăteşte ordonanţă pentru salariul minim: nicio creştere anul viitor Primanews.ro
SURSE. Guvernul pregăteşte ordonanţă pentru salariul minim: nicio creştere anul viitor
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.