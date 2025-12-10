UE stabileşte o ţintă clară de reducere a emisiilor pentru 2040. Acord provizoriu între Consiliu şi Parlament
UE stabileşte o ţintă clară de reducere a emisiilor pentru 2040. Acord provizoriu între Consiliu şi Parlament
UE stabileşte o ţintă clară de reducere a emisiilor pentru 2040. Acord provizoriu între Consiliu şi Parlament
16:10
Noul pod peste Tisa, în teste finale, cu punct de frontieră complet modernizat
Dorinel Munteanu este noul antrenor al celor de la Hermannstadt
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în 2025
CCR amână pentru 28 decembrie decizia privind pensiile magistraţilor
13:10
Ministerul Educaţiei dezminte informaţiile privind creşterea normei didactice
Ucraina şi partenerii europeni pregătesc documentele finale ale planului de pace pentru prezentarea în faţa SUA
Facebook primeşte un design nou
Summitul UE din 18 decembrie, decisiv pentru finanţarea Ucrainei: Negocierile sunt pe ultima sută de metri
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător
Zelenski anunţă că este gata de alegeri dacă SUA şi Europa pot garanta securitatea votului
AUR depune o moţiune simplă împotriva Dianei Buzoianu
Posibile noi descoperiri de gaze în Marea Neagră. Statul a prelungit cu 2 ani explorarea la Neptun Deep
Nicuşor Dan, după discuţia cu Macron: România va începe să doboare drone neautorizate
CCR a declarat constituţională legea prin care cresc taxele locale
23:10
VIDEO. „Pacea nu e garantată”: Adrian Cioroianu şi Alexandru Lăzescu analizează presiunile asupra Kievului şi noile condiţii ale SUA
VIDEO. Rămâne sau nu rămâne PSD la guvernare? O va demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Sebastian Zachmann, jurnalist, analizează la Prima News
Trump, în cel mai agresiv atac de până acum la adresa Europei: "Liderii sunt slabi şi că continentul este în declin"
Nicuşor Dan calmează spiritele în coaliţie: „Nu există motive ca vreun ministru să plece. Coaliţia trebuie să meargă mai departe”
16:00
VIDEO. Nicuşor Dan a fost primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee
Bolojan pregăteşte pachetul 3 de austeritate. Concedieri masive în administraţie
Comisia Europeană investighează din nou Google
PSD va decide până la sfârşitul lui ianuarie dacă rămâne sau nu la guvernare
Grindeanu, după şedinţa PSD: Întâi discut cu premierul si apoi anunţ ceea ce dorim noi
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate
Trump sare în ajutorul lui Elon Musk şi avertizează Europa: Trebuie să fie foarte atentă, deoarece o ia în direcţii greşite
Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă
Primăria Sectorului 6 va fi condusă de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după demisia lui Ciprian Ciucu
Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Ce teme vor fi discutate
Şedinţă la PSD, după eşecul de la alegerile locale pentru Primăria Capitalei
VIDEO. Daniel David, despre indicatori de performanţă în educaţie: "Trebuie să dăm profesorilor ceea ce s-a promis de ani de zile. Punctul de start de salarizare trebuie să fie salariul mediu brut pe economie"
23:50
VIDEO. Daniel David, la Prima News: "Reforma şcolară trebuia făcută acum cinci ani" / Ce spune despre acuzaţiile că programa e o "întoarcere în timp"
PSD, în şedinţă de criză după eşecul de la Bucureşti: Grindeanu taie orice legătură cu AUR şi promite că rămâne la guvernare
VIDEO. Nicuşor Dan, în faţa diasporei din Franţa: "Reconstruim legătura dintre administraţie şi societate"
Zelenski avertizează: „Nu avem o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile pentru pace rămân blocate, în ciuda presiunilor SUA şi criticilor lui Trump
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată româncă / Gabriela Ruse coboară cinci locuri
Jasmine Paolini îşi întăreşte stafful: Sara Errani va face parte din echipa ei tehnică în 2026
Wayne Rooney: „Salah îşi distruge moştenirea la Liverpool”. Fostul atacant îl critică dur după declaraţiile tensionate la adresa clubului
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la 54 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale
A murit Ioan Sdrobiş, „Părintele”, antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare
Scandal major al pariurilor din Turcia: 46 de mandate de arestare, inclusiv pentru jucători şi oficiali
Cutremur puternic în nordul Japoniei. Autorităţile emit alertă de tsunami
Santos rămâne în prima ligă, cu Neymar titular în victoria decisivă împotriva lui Cruzeiro
Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!”
Real Madrid rămâne fără Eder Militao pentru câteva luni, după accidentarea suferită cu Celta Vigo
Trump, maestru de ceremonii la Kennedy Honors: Gaynor şi Stallone primesc o medalie Tiffany, după ce colierul în culorile curcubeului a fost considerat „vulgar”. Spectacolele drag queen, eliminate
Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luaţi de un val ucigaş. MAE a confirmat ambele decese.
Ciucu anunţă un prim an ”cu aşteptări temperate” la Primăria Capitalei
Scandal în educaţie pe materia pentru liceu la Limba şi Literatura Română. Ministrul Daniel David răspunde acuzaţiilor că ar fi o programă ”retrogradă”, la Prima News
Petrişor Peiu, întrebat dacă lui Simion i s-a cerut demisia în partid: A fost ales acum o săptămână preşedinte, nu am auzit să fie contestat
