FRF: Clubul Farul Constanța sancționat de Comisia de Disciplină din cauza comportamentului suporterilor

Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 16:20

Comisia de Disciplină a FRF a sancționat clubul Farul Constanța după incidentele provocate de suport...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
16:40
Turist străin a comandat de 700 euro într-un restaurant din Veneția și a plecat fără să plătească Newsweek.ro
Un turist străin a creat panică într-un restaurant de lângă Piazza San Marco, comandând mâncare și b...
16:40
Taxa pe coletele mici de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpres. Aplicarea întârzie Newsweek.ro
eșenii și toți românii care obișnuiesc să comande produse ieftine din China, prin platforme precum T...
16:40
Avioane de spionaj de 400.000.000$ au traversat România și au supravegheat militarii Rusiei la Marea Neagră Newsweek.ro
Miercuri, au fost din nou mai multe avioane de spionaj al NATO pe cerul Dobrogei, dar și deasupra Mă...
Acum 30 minute
16:20
FRF: Clubul Farul Constanța sancționat de Comisia de Disciplină din cauza comportamentului suporterilor Newsweek.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat clubul Farul Constanța după incidentele provocate de suport...
Acum o oră
16:10
Harghita: Starea de alertă în comuna Praid, prelungită 30 de zile din cauza inundațiilor la salină Newsweek.ro
Comuna Praid din Harghita rămâne sub stare de alertă pentru încă 30 de zile, după ce Salina a fost i...
16:10
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon? Newsweek.ro
Pensionarii care au pensia mia mică de 2/740 de lei primesc un bonsu de 400 de lei luna aceasta. Mai...
Acum 2 ore
15:40
Certificatele digitale se semnează de mână. Cum arată căsătoria „în cloud” după 37.000.000 euro investiți Newsweek.ro
România a cheltuit 185 de milioane de lei pentru a digitaliza integral căsătoriile. S-a lucrat cinci...
15:30
Firma milionarului ieșean Gheorghe Avram intră tare pe piața de peste Prut: Face o unitate militară Newsweek.ro
Compania ieșeană DAS, una dintre cele mai importante firme de instalații sanitare și electrice din r...
15:20
Taxă nouă din 2026 pentru coletele sub 150 € de la Shein, Temu sau Trendyol. Cât vor plăti românii în plus Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare noua taxă pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe pl...
15:10
În cât timp este emis un ordin de protecție în România? Pașii procedurali durează ore întregi Newsweek.ro
Victimele violenței domestice ar trebui să fie protejate de agresor, iar poliția ar trebui să emită ...
15:00
Zelenski, presat de Trump să aceepte pacea rusească „până la Crăciun”. Putin, recompensat cu teritorii noi Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este supus unei presiuni intense din partea administrație...
14:50
Bolojan anunță o mare victorie: Redevențele pentru petrolul și gazele din Marea Neagră cresc cu 40% Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului in...
14:50
Ce impozit vei plăti în 2026 dacă ai o casă la țară sau un apartament de 2 camere la oraș. Care e formula? Newsweek.ro
Autoritățile au porimit permisiunea de la CCR să crească taxele la case și la partamente din România...
14:50
VIDEO La ce oră și pe ce program va da TVR documentarul Recorder „Justiție Capturată” Newsweek.ro
Dezvăluirile privind legăturile dintre politicieni și sefii insituțiilor care controlează Justiția d...
Acum 4 ore
14:40
Jaful de la Luvru. Hoţii ar fi putut fi arestaţi în 30 de secunde, potrivit anchetei Newsweek.ro
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 d...
14:20
Cum trăiesc românii din Germania cu 1.300 €/ lunar? Costurile zilnice sunt prea mari. Pe ce cheltuie banii? Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni din Germania consideră costurile zilnice ale vieții aproape insuportabile. Conc...
14:20
Războiul din Ucraina, beneficii de 679.000.000.000$ industriei de arme. România, achiziții de 10.000.000.000€ Newsweek.ro
Producătorii globali de arme intră într-o perioadă de expansiune rapidă, SIPRI raportând venituri re...
14:20
O delegație de lideri români merge la Washington pentru întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite Newsweek.ro
O delegație de lideri ai comunității de afaceri Repatriot pleacă azi la Washington, D.C., pentru a p...
13:50
Dictatorul Kim Jong-un construiește un palat pentru „prietenul” Putin lângă un cimitir în Coreea de Nord Newsweek.ro
Deși pare o glumă macabră, nu este! Coreea de Nord construiește trei reședințe de lux în cadrul comp...
13:40
Doctoriță din Oradea, trimisă în judecată. Ar fi eliberat unor militari adeverințe pentru trecerea în rezervă Newsweek.ro
Un medic cardiolog de la Spitalul Clinic „Avram Iancu” din Oradea, din cadrul MAI, a fost trimis în ...
13:20
Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service (P) Newsweek.ro
Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul...
13:20
Ministrul Educației, mesaj pentru profesori. Ce se va întâmpla cu norma didactică de anul viitor? Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei a precizat, miercuri, că nu există discuţii în privinţa unei eventuale creşteri...
13:10
Avertismentul serviciilor secrete europene. Rusia plănuiește atacuri asupra infrastructurii critice din UE Newsweek.ro
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar putea pregăti atacuri asupra infrastructur...
13:00
Poșta anunță ce se întâmplă cu 2.300.000 pensii în 2026. Șeful instituției ar vrea să renunțe să le distribuie Newsweek.ro
Șeful Poștei Române a anunțat zilele trecute că distribuția pensiilor este o povară. El a dat de înț...
12:50
IPJ Ilfov: Trafic deviat pe A3 la km 30, din cauza unei maşini răsturnate pe autostradă Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit o rută ocolitoare la kilometrul 26 - zona Baloteşti, pe autostrada A3, unde ...
Acum 6 ore
12:30
Ucraina, noul furnizor al UE de drone și rachete? Polonia, gata să doneze MiG-29 în schimbul tehnologiei Newsweek.ro
Polonia ia în calcul donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 rămase în dotare către Ucraina, în cadru...
12:30
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist; noul an aduce mişcări ce pot defini piaţa Newsweek.ro
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist, după un an precum 2025, cu incertitudine şi vo...
12:20
Argintul a atins un nou maxim istoric, pe măsură ce speculatorii profită de trendul ascendent Newsweek.ro
Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pra...
12:20
Președinta Hondurasului denunță o „lovitură de stat electorală” orchestrată cu „amestecul” lui Donald Trump Newsweek.ro
Pe 30 noiembrie 2025, au avut loc alegeri generale în Honduras. Preşedinta în exerciţiu, Xiomara Cas...
12:10
După Venezuela, Trump amenință Mexicul și Columbia cu o intervenție militară iminentă: „Desigur că aș face-o” Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a stârnit un val de reacții în America Latină după ce a sugerat că Statele...
11:50
VIDEO Noul pod peste râul Tisa de 25.000.000 €, dintre România și Ucraina, gata după 3,5 ani. Rezistă la 320 t Newsweek.ro
Noul pod peste râul Tisa de circa 25.000.000 €, situat între România și Ucraina, la periferia munici...
11:40
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Decizie în Senat Newsweek.ro
O inițiativă legislativă care a fost depusă în Senat ar putea proteja pensionarii care au pensii mic...
11:30
Bateria unei drone depozitate la parterul unui bloc a explodat. Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața Newsweek.ro
Incident teribil, în capitala Indoneziei, Jakarta. Bateria unei drone depozitate la parterul unui bl...
11:30
Cum poți investi în economia americană prin S&#38;P 500 la XTB (P) Newsweek.ro
Economia americană este solidă și atrage constant atenția investitorilor individuali și instituționa...
11:20
Deficitul balanței comerciale a României a urcat la peste 275.000.000 € în primele 10 luni din 2025 Newsweek.ro
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a României a fost de 27,493 miliarde de euro, în creștere cu...
11:00
Trafic blocat pe Autostrada A3. S-a răsturnat un TIR încărcat cu piatră. Ce spune Poliția? Newsweek.ro
Un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat și a blocat circulația pe Autostrada A3. Poliția investighea...
10:50
România scade demografic. Sporul natural în scădere abruptă. Câți copii s-au născut? Newsweek.ro
Sporul natural s-a menținut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate ...
Acum 8 ore
10:40
Atac cu drone la Moscova. O rafinărie din Syzran care procesa 2.300.000 tone de combustibil/an, grav avariată Newsweek.ro
O rafinărie strategică de petrol din Syzran, Federația Rusă, și-a oprit activitatea pe 5 decembrie d...
10:20
Belgia angajează români cu salariul de 10.000€/ lunar. Ce meserie trebuie să aibă? În România ar avea jumătate Newsweek.ro
Un salariu de 10.000 €/ lunar este doar un vis pentru mulți români. Însă Belgia îl oferă pentru prof...
10:20
Alertă de călătorie pentru Portugalia. MAE atenționează românii care vor să meargă acolo. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
MAE atenţionează românii care călătoresc în Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale c...
10:20
David Popovici nu a primit banii pentru medalii: „Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie” Newsweek.ro
Campionul la înot David Popovici a declarat, marţi seară, că nu a încasat de mai multe luni premieri...
10:00
500 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaz. Când va fi reluată alimentarea? Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe m...
10:00
Cutremur în industrie. O companie globală de tehnologie concediază 2.500 de angajați. E o presiune prea mare Newsweek.ro
O companie tehnologică foarte cunoscută se pregătește să reducă 2.500 de locuri de muncă. Reprezenta...
09:50
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea” Newsweek.ro
Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România p...
09:40
O băutură iubită și de copii poate duce la AVC dacă e consumată în exces Newsweek.ro
Consumul unui număr mare de băuturi energizante ar putea duce la un accident vascular cerebral, au s...
09:30
CCR analizează astăzi contestația AUR asupra legii care mărește taxele locale Newsweek.ro
CCR analizează astăzi sesizarea depusă de AUR la legea din al doilea pachet de măsuri fiscal bugetar...
09:20
Drone kamikaze, capabile să distrugă un tanc rusesc T-90M de 5.000.000$, testate de NATO la granița Rusiei Newsweek.ro
NATO testează la aproximativ 200 de kilometri de granița cu Rusia, tehnologii militare de ultimă gen...
09:10
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine beneficiază? Newsweek.ro
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine benefici...
09:00
Judecător de 49 ani, ieșit la pensie în octombrie cu 35.000 lei/lună s-a reangajat. În avocatură, pe mii de € Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a decis să se pensioneze la doar 49 de ani deși ajunse membru al CSM. El p...
08:50
Noul plan de pace în Ucraina. Zelenski, pregătit de alegeri prezidențiale în 60-90 de zile, cu o condiție Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri î...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.