CNAIR accelerază lucrările pe Autostrada Transilvania: 155 km de autostradă vor fi gata la anul
Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 17:20
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a difuzat imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti...
Acum 10 minute
17:30
Un suporter din galeria CSA Steaua promova pe interent cultul lui Hitler. „M-am autoexclus” # Newsweek.ro
Un suporter din galeria CSA Steaua București a fost săltat de polițiști după ce au descoperit că ace...
17:30
Tragedie la Spitalul Orășenesc Rovinari: Un medic chirurg a murit în timpul serviciului # Newsweek.ro
Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului....
Acum 30 minute
17:20
17:10
Vreți să mergeți în SUA ca turiști? Administrația Trump va examina istoricul vostru pe rețelele sociale # Newsweek.ro
SUA intenționează să examineze istoricul turiștilor străini pe rețelele de socializare. Chiar și viz...
Acum o oră
16:50
Spania se confruntă cu cea mai gravă epidemie de gripă din 15 ani; masca devine obligatorie în zone cheie # Newsweek.ro
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani, iar numărul cazurilor ...
Acum 2 ore
16:40
Turist străin a comandat de 700 euro într-un restaurant din Veneția și a plecat fără să plătească # Newsweek.ro
Un turist străin a creat panică într-un restaurant de lângă Piazza San Marco, comandând mâncare și b...
16:40
Taxa pe coletele mici de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpres. Aplicarea întârzie # Newsweek.ro
eșenii și toți românii care obișnuiesc să comande produse ieftine din China, prin platforme precum T...
16:40
Avioane de spionaj de 400.000.000$ au traversat România și au supravegheat militarii Rusiei la Marea Neagră # Newsweek.ro
Miercuri, au fost din nou mai multe avioane de spionaj al NATO pe cerul Dobrogei, dar și deasupra Mă...
16:20
FRF: Clubul Farul Constanța sancționat de Comisia de Disciplină din cauza comportamentului suporterilor # Newsweek.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat clubul Farul Constanța după incidentele provocate de suport...
16:10
Harghita: Starea de alertă în comuna Praid, prelungită 30 de zile din cauza inundațiilor la salină # Newsweek.ro
Comuna Praid din Harghita rămâne sub stare de alertă pentru încă 30 de zile, după ce Salina a fost i...
16:10
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon? # Newsweek.ro
Pensionarii care au pensia mia mică de 2/740 de lei primesc un bonsu de 400 de lei luna aceasta. Mai...
Acum 4 ore
15:40
Certificatele digitale se semnează de mână. Cum arată căsătoria „în cloud” după 37.000.000 euro investiți # Newsweek.ro
România a cheltuit 185 de milioane de lei pentru a digitaliza integral căsătoriile. S-a lucrat cinci...
15:30
Firma milionarului ieșean Gheorghe Avram intră tare pe piața de peste Prut: Face o unitate militară # Newsweek.ro
Compania ieșeană DAS, una dintre cele mai importante firme de instalații sanitare și electrice din r...
15:20
Taxă nouă din 2026 pentru coletele sub 150 € de la Shein, Temu sau Trendyol. Cât vor plăti românii în plus # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare noua taxă pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe pl...
15:10
În cât timp este emis un ordin de protecție în România? Pașii procedurali durează ore întregi # Newsweek.ro
Victimele violenței domestice ar trebui să fie protejate de agresor, iar poliția ar trebui să emită ...
15:00
Zelenski, presat de Trump să aceepte pacea rusească „până la Crăciun”. Putin, recompensat cu teritorii noi # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este supus unei presiuni intense din partea administrație...
14:50
Bolojan anunță o mare victorie: Redevențele pentru petrolul și gazele din Marea Neagră cresc cu 40% # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului in...
14:50
Ce impozit vei plăti în 2026 dacă ai o casă la țară sau un apartament de 2 camere la oraș. Care e formula? # Newsweek.ro
Autoritățile au porimit permisiunea de la CCR să crească taxele la case și la partamente din România...
14:50
Dezvăluirile privind legăturile dintre politicieni și sefii insituțiilor care controlează Justiția d...
14:40
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 d...
14:20
Cum trăiesc românii din Germania cu 1.300 €/ lunar? Costurile zilnice sunt prea mari. Pe ce cheltuie banii? # Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni din Germania consideră costurile zilnice ale vieții aproape insuportabile. Conc...
14:20
Războiul din Ucraina, beneficii de 679.000.000.000$ industriei de arme. România, achiziții de 10.000.000.000€ # Newsweek.ro
Producătorii globali de arme intră într-o perioadă de expansiune rapidă, SIPRI raportând venituri re...
14:20
O delegație de lideri români merge la Washington pentru întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite # Newsweek.ro
O delegație de lideri ai comunității de afaceri Repatriot pleacă azi la Washington, D.C., pentru a p...
13:50
Dictatorul Kim Jong-un construiește un palat pentru „prietenul” Putin lângă un cimitir în Coreea de Nord # Newsweek.ro
Deși pare o glumă macabră, nu este! Coreea de Nord construiește trei reședințe de lux în cadrul comp...
Acum 6 ore
13:40
Doctoriță din Oradea, trimisă în judecată. Ar fi eliberat unor militari adeverințe pentru trecerea în rezervă # Newsweek.ro
Un medic cardiolog de la Spitalul Clinic „Avram Iancu” din Oradea, din cadrul MAI, a fost trimis în ...
13:20
Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service (P) # Newsweek.ro
Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul...
13:20
Ministrul Educației, mesaj pentru profesori. Ce se va întâmpla cu norma didactică de anul viitor? # Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei a precizat, miercuri, că nu există discuţii în privinţa unei eventuale creşteri...
13:10
Avertismentul serviciilor secrete europene. Rusia plănuiește atacuri asupra infrastructurii critice din UE # Newsweek.ro
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar putea pregăti atacuri asupra infrastructur...
13:00
Poșta anunță ce se întâmplă cu 2.300.000 pensii în 2026. Șeful instituției ar vrea să renunțe să le distribuie # Newsweek.ro
Șeful Poștei Române a anunțat zilele trecute că distribuția pensiilor este o povară. El a dat de înț...
12:50
IPJ Ilfov: Trafic deviat pe A3 la km 30, din cauza unei maşini răsturnate pe autostradă # Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit o rută ocolitoare la kilometrul 26 - zona Baloteşti, pe autostrada A3, unde ...
12:30
Ucraina, noul furnizor al UE de drone și rachete? Polonia, gata să doneze MiG-29 în schimbul tehnologiei # Newsweek.ro
Polonia ia în calcul donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 rămase în dotare către Ucraina, în cadru...
12:30
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist; noul an aduce mişcări ce pot defini piaţa # Newsweek.ro
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist, după un an precum 2025, cu incertitudine şi vo...
12:20
Argintul a atins un nou maxim istoric, pe măsură ce speculatorii profită de trendul ascendent # Newsweek.ro
Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pra...
12:20
Președinta Hondurasului denunță o „lovitură de stat electorală” orchestrată cu „amestecul” lui Donald Trump # Newsweek.ro
Pe 30 noiembrie 2025, au avut loc alegeri generale în Honduras. Preşedinta în exerciţiu, Xiomara Cas...
12:10
După Venezuela, Trump amenință Mexicul și Columbia cu o intervenție militară iminentă: „Desigur că aș face-o” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a stârnit un val de reacții în America Latină după ce a sugerat că Statele...
11:50
VIDEO Noul pod peste râul Tisa de 25.000.000 €, dintre România și Ucraina, gata după 3,5 ani. Rezistă la 320 t # Newsweek.ro
Noul pod peste râul Tisa de circa 25.000.000 €, situat între România și Ucraina, la periferia munici...
Acum 8 ore
11:40
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Decizie în Senat # Newsweek.ro
O inițiativă legislativă care a fost depusă în Senat ar putea proteja pensionarii care au pensii mic...
11:30
Bateria unei drone depozitate la parterul unui bloc a explodat. Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața # Newsweek.ro
Incident teribil, în capitala Indoneziei, Jakarta. Bateria unei drone depozitate la parterul unui bl...
11:30
Economia americană este solidă și atrage constant atenția investitorilor individuali și instituționa...
11:20
Deficitul balanței comerciale a României a urcat la peste 275.000.000 € în primele 10 luni din 2025 # Newsweek.ro
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a României a fost de 27,493 miliarde de euro, în creștere cu...
11:00
Trafic blocat pe Autostrada A3. S-a răsturnat un TIR încărcat cu piatră. Ce spune Poliția? # Newsweek.ro
Un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat și a blocat circulația pe Autostrada A3. Poliția investighea...
10:50
Sporul natural s-a menținut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate ...
10:40
Atac cu drone la Moscova. O rafinărie din Syzran care procesa 2.300.000 tone de combustibil/an, grav avariată # Newsweek.ro
O rafinărie strategică de petrol din Syzran, Federația Rusă, și-a oprit activitatea pe 5 decembrie d...
10:20
Belgia angajează români cu salariul de 10.000€/ lunar. Ce meserie trebuie să aibă? În România ar avea jumătate # Newsweek.ro
Un salariu de 10.000 €/ lunar este doar un vis pentru mulți români. Însă Belgia îl oferă pentru prof...
10:20
Alertă de călătorie pentru Portugalia. MAE atenționează românii care vor să meargă acolo. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
MAE atenţionează românii care călătoresc în Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale c...
10:20
David Popovici nu a primit banii pentru medalii: „Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie” # Newsweek.ro
Campionul la înot David Popovici a declarat, marţi seară, că nu a încasat de mai multe luni premieri...
10:00
500 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaz. Când va fi reluată alimentarea? # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe m...
10:00
Cutremur în industrie. O companie globală de tehnologie concediază 2.500 de angajați. E o presiune prea mare # Newsweek.ro
O companie tehnologică foarte cunoscută se pregătește să reducă 2.500 de locuri de muncă. Reprezenta...
09:50
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România p...
Acum 12 ore
09:40
Consumul unui număr mare de băuturi energizante ar putea duce la un accident vascular cerebral, au s...
