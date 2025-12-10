Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active

Financial Intelligence, 10 decembrie 2025 17:20

Salt Bank ar putea ajunge la un milion de clienţi în primăvara anului viitor La 600 de zile […] The post Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
17:20
Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active Financial Intelligence
Salt Bank ar putea ajunge la un milion de clienţi în primăvara anului viitor La 600 de zile […] The post Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:30
OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 Financial Intelligence
Dezvoltarea Neptun Deep avansează conform programului, cu primele gaze naturale așteptate în 2027 Următoarea activitate de explorare în […] The post OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 appeared first on Financial Intelligence.
16:30
ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră   Financial Intelligence
Prin prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă (”Neptun Deep”), SNGN […] The post ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră   appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României Financial Intelligence
Amortizarea accelerată şi dubla deducere pentru investiţii în tehnologii noi, compatibile BAT, pot contribui la relansarea economică a […] The post Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
15:40
European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil Financial Intelligence
Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon […] The post European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil appeared first on Financial Intelligence.
15:30
European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică Financial Intelligence
Infrastructura rețelelor, coloana vertebrală a sistemului energetic european, va fi modernizată și extinsă pentru a-și valorifica întregul potențial. […] The post European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică appeared first on Financial Intelligence.
15:20
CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor Financial Intelligence
CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor până pe 28 decembrie. Curtea Constituţională a Românei (CCR) a […] The post CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu Financial Intelligence
Cristian Ghinea, unul dintre strategii USR, îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu. Acesta a […] The post Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României Financial Intelligence
Guvernul a adoptat aseară, printr-o hotărâre, măsurile pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani, și, […] The post Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României appeared first on Financial Intelligence.
15:10
BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro Financial Intelligence
BNW Advisory, companie specializată în strategie-macro-finanțare, a încheiat un parteneriat strategic cu DraculaLand, proiectul privat de investiții în […] The post BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
13:20
O incursiune românească în Uzbekistan (Iulian Mareș) Financial Intelligence
Uzbecii numesc perioada care a urmat prăbușirii URSS „vremurile grele” („the hard times”), dar nu din nostalgie pentru […] The post O incursiune românească în Uzbekistan (Iulian Mareș) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Reglementare sau monetizare? Politica României privind jocurile de noroc, la o răscruce strategică Financial Intelligence
Pe măsură ce economia digitală a României se dezvoltă, și piața jocurilor de noroc online a cunoscut o […] The post Reglementare sau monetizare? Politica României privind jocurile de noroc, la o răscruce strategică appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina Financial Intelligence
Rusia are deja pregătit un răspuns la o posibilă desfăşurare de trupe ale Uniunii Europene în Ucraina şi […] The post Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Virgil Popescu: Este un semnal clar că OMV a cedat – actuala formă a legii offshore rămâne în picioare, iar dreptul de preempţiune al statului român asupra gazului din Marea Neagră nu se negociază Financial Intelligence
Decizia OMV de a-și retrage procesul de la Paris împotriva statului român și acceptarea fără obiecții a legii […] The post Virgil Popescu: Este un semnal clar că OMV a cedat – actuala formă a legii offshore rămâne în picioare, iar dreptul de preempţiune al statului român asupra gazului din Marea Neagră nu se negociază appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Kazahstanul anunță că va redirecționa o parte din petrolul din câmpul Kashagan către China, după atacul ucrainean Financial Intelligence
„Incidentul de la terminalul maritim CPC nu a dus la oprirea completă a exporturilor” prin conductele de petrol, […] The post Kazahstanul anunță că va redirecționa o parte din petrolul din câmpul Kashagan către China, după atacul ucrainean appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Canada vrea să atragă 1.000 de cercetători de talie mondială Financial Intelligence
Canada a prezentat marți un plan pentru a atrage în țară o mie de cercetători de talie mondială, […] The post Canada vrea să atragă 1.000 de cercetători de talie mondială appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” Financial Intelligence
IULIUS este una dintre companiile românești care au făcut pionierat în real-estate prin proiectele propuse de-a lungul a […] The post Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone Financial Intelligence
Polonia poartă discuţii privind transferul unor avioane MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul […] The post Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL în 2025 Financial Intelligence
Mai mult decât simple colete – DHL rememorează cele mai neobișnuite cinci livrări realizate la nivel mondial în […] The post Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa Financial Intelligence
România şi Franţa împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi legături culturale şi umane profunde, susţinute de numeroasa […] The post Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Provocări în implementarea directivei NIS 2 în sectorul energetic Financial Intelligence
Articol de opinie de Dragoș Ionica, Cyber Attack Senior Manager, și Octavian Popa, Cyber Strategy Manager, Deloitte România […] The post Provocări în implementarea directivei NIS 2 în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:40
CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri […] The post CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) Financial Intelligence
Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat miercuri, la […] The post Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor Financial Intelligence
Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor […] The post Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) Financial Intelligence
Rusia nu arată nicio intenţie de a ajunge la pace în Ucraina, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor […] The post Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) Financial Intelligence
Asist. Univ. Dr. Sorin Cristian Niță – Academia de Studii Economice – Facultatea de Administrare a Afacerilor Dezvăluirile […] The post Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
08:40
Amazon va investi 35 de miliarde de dolari în India până în 2030 Financial Intelligence
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a anunţat miercuri că îşi va dubla investiţiile în India pentru a […] The post Amazon va investi 35 de miliarde de dolari în India până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător Financial Intelligence
România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan. […] The post Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Trump atacă din nou Europa pe tema migraţiei şi energiei Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de […] The post Trump atacă din nou Europa pe tema migraţiei şi energiei appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții (CCF) Financial Intelligence
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții, potrivit unei postări a […] The post Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții (CCF) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: “Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți sportivi” Financial Intelligence
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici a declarat, marți seara, că nu a încasat premierile de […] The post Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: “Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți sportivi” appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Guvernul a aprobat Actul adiţional 7 la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun Financial Intelligence
Guvernul a extins cu doi ani, marţi, prin hotărâre, durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune […] The post Guvernul a aprobat Actul adiţional 7 la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:50
One United Properties a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp, situat în Constanta, în zona Faleză Nord–Pescarie; Valoarea brută de dezvoltare este estimată în jurul sumei de 500 milioane euro Financial Intelligence
One United Properties S.A. informează piata cu privire la semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare pentru un teren de […] The post One United Properties a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp, situat în Constanta, în zona Faleză Nord–Pescarie; Valoarea brută de dezvoltare este estimată în jurul sumei de 500 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.
19:40
FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture, pentru prelucrarea metalelor rare Financial Intelligence
SN Nuclearelectrica SA informează actionarii și investitorii că în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filiala a SN Nuclearelectrica […] The post FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture, pentru prelucrarea metalelor rare appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Surse: În negocierile cu OMV, statul român a obţinut rezultate remarcabile   Financial Intelligence
În ultimele luni s-au purtat negocieri dure între statul român şi compania austriacă OMV, existând informări oficiale cu […] The post Surse: În negocierile cu OMV, statul român a obţinut rezultate remarcabile   appeared first on Financial Intelligence.
18:20
DN AGRAR avansează cu implementarea Strategiei de Dezvoltare 2025 – 2030 și anunță planul de finanțare pentru fabrica de procesare a laptelui degresat și a smântânii Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […] The post DN AGRAR avansează cu implementarea Strategiei de Dezvoltare 2025 – 2030 și anunță planul de finanțare pentru fabrica de procesare a laptelui degresat și a smântânii appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:10
Ungaria va susține inițiativa MOL de a cumpăra activele străine ale Lukoil, dar negocierile depind exclusiv de companie – Szijjarto Financial Intelligence
Ungaria va saluta eforturile MOL de a-și extinde portofoliul de active prin achiziționarea de noi active, cum ar […] The post Ungaria va susține inițiativa MOL de a cumpăra activele străine ale Lukoil, dar negocierile depind exclusiv de companie – Szijjarto appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Putin permite Rosneft-Shell Caspian Ventures să efectueze tranzacții cu acțiuni ale CPC-R Financial Intelligence
Președintele Vladimir Putin a permis efectuarea de tranzacții cu acțiuni ale Caspian Pipeline Consortium-R, care aparține Rosneft-Shell Caspian […] The post Putin permite Rosneft-Shell Caspian Ventures să efectueze tranzacții cu acțiuni ale CPC-R appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Răzvan Popescu: Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice Financial Intelligence
Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, şi nu are […] The post Răzvan Popescu: Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Generația Incertitudinii: Tinerii și piața muncii, între visuri și realitate Financial Intelligence
Autor: Florentina Anițoaie, psiholog Văd în media și aud tot mai des sintagma „tinerii nu mai vor să […] The post Generația Incertitudinii: Tinerii și piața muncii, între visuri și realitate appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Kremlinul susţine că Putin nu vrea să restabilească URSS sau să atace NATO Financial Intelligence
Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt […] The post Kremlinul susţine că Putin nu vrea să restabilească URSS sau să atace NATO appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Dana Daraban, ACUE: Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat; credem că o soluție pe o perioadă limitată de timp ar fi să revenim la un gas release program Financial Intelligence
Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat de la 1 martie  și credem că o soluție pe o perioadă […] The post Dana Daraban, ACUE: Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat; credem că o soluție pe o perioadă limitată de timp ar fi să revenim la un gas release program appeared first on Financial Intelligence.
13:20
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Thriller financiar în lumea streaming, care ar răsturna echilibrul de putere. Giganții Netflix și Paramount, în cursa pentru Warner Financial Intelligence
Warner Bros Discovery se află acum în centrul uneia dintre cele mai intense confruntări din industria internațională de […] The post ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Thriller financiar în lumea streaming, care ar răsturna echilibrul de putere. Giganții Netflix și Paramount, în cursa pentru Warner appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate/ Presa germană relatează că ministrul federal al Apărării are o ”infecţie gripală” Financial Intelligence
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată […] The post Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate/ Presa germană relatează că ministrul federal al Apărării are o ”infecţie gripală” appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Cabinetul Bolojan – “opac şi agresiv în relaţia cu presa”, denunţă organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti/ Apel la garanţii ale drepturilor jurnaliştilor de a informa publicul Financial Intelligence
Organizaţii neguvernamentale preocupate de libertatea presei, accesul la informaţiile de interes public şi buna guvernare, jurnalişti acreditaţi la […] The post Cabinetul Bolojan – “opac şi agresiv în relaţia cu presa”, denunţă organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti/ Apel la garanţii ale drepturilor jurnaliştilor de a informa publicul appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Comisia Europeană investighează din nou Google Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat marţi o investigaţie antitrust privind utilizarea de către Google a conţinutului online pentru rezultatele […] The post Comisia Europeană investighează din nou Google appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Grindeanu: Intrăm într-o perioadă de analiză legată de participarea PSD la guvernare Financial Intelligence
PSD a decis să intre într-o perioadă de analiză a guvernării, urmând ca la final să ia o […] The post Grindeanu: Intrăm într-o perioadă de analiză legată de participarea PSD la guvernare appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Trump spune că o blocare a tarifelor vamale de către Curtea Supremă ar fi o “ameninţare” la adresa securităţii naţionale Financial Intelligence
O “decizie negativă” a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar constitui o […] The post Trump spune că o blocare a tarifelor vamale de către Curtea Supremă ar fi o “ameninţare” la adresa securităţii naţionale appeared first on Financial Intelligence.
11:10
COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar conform Normei A.S.F. nr. 13/2019, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. a hotărât inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar, în […] The post COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar conform Normei A.S.F. nr. 13/2019, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Analiza comparativă a diferențialului ‘r-g‘ pentru economiile din Europa Centrală și de Est […] The post Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.