Trump a speriat Europa cu strategia sa de securitate națională. Nu este un lucru rău, spune Gen. David Petraeus, fostul șef al CIA (CNBC)
Financial Intelligence, 12 decembrie 2025 06:50
Noua strategie de securitate națională a Casei Albe a speriat Europa săptămâna trecută, avertizând că regiunea se confruntă […]
Acum 30 minute
06:50
Trump a speriat Europa cu strategia sa de securitate națională. Nu este un lucru rău, spune Gen. David Petraeus, fostul șef al CIA (CNBC) # Financial Intelligence
Noua strategie de securitate națională a Casei Albe a speriat Europa săptămâna trecută, avertizând că regiunea se confruntă […]
Acum o oră
06:40
Nu vă amestecați în democrația europeană, îi spune von der Leyen lui Trump (Politico) # Financial Intelligence
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, […]
06:40
Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru #Ucraina, avertizează Ursula von der Leyen # Financial Intelligence
"Săptămâna care urmează va fi decisivă" pentru Ucraina, a subliniat joi seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der […]
Acum 12 ore
22:10
Ministerul Sănătății: Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică; În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981 # Financial Intelligence
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri […]
20:50
Daniel Dăianu: România nu trebuie să întârzie, să eşueze în corecţia bugetară # Financial Intelligence
România nu trebuie să întârzie sau să eşueze în corecţia bugetară, pentru că în acest caz nu există […]
20:30
Nicuşor Dan: Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00 # Financial Intelligence
Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de […]
20:20
Buffett se pregătește să predea ștafeta Berkshire lui Abel, care are o sarcină dificilă de îndeplinit (Reuters) # Financial Intelligence
Abel este apreciat pentru abilitățile sale manageriale, dar nu are aura lui Buffett Prețul acțiunilor Berkshire se aliniază […]
20:10
Rivian anunță o nouă tehnologie AI, un cip propriu și ambiții în domeniul robotaxiurilor # Financial Intelligence
Rivian a anunțat joi că viitoarele sale mașini vor fi echipate cu senzori lidar, cipuri personalizate și un […]
20:00
Sute de procurori și judecători, mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluiri la Recorder # Financial Intelligence
Peste 200 de procurori și judecători, printre care se numără și câțiva pensionari, au semnat joi un mesaj […]
20:00
Rutte, președintele NATO, avertizează aliații că sunt următoarea țintă: Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani # Financial Intelligence
Președintele NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război […]
20:00
Acțiunile Oracle au scăzut joi, după ce veniturile au fost sub așteptările analiștilor. Alte companii din domeniul IA, […]
19:50
Reconstrucţia Ucrainei începe cu Europa, iar sprijinul nostru este esenţial pentru ca Ucraina să îşi poată continua războiul […]
19:50
Procesul de convergenţă nominală al României a involuat în trimestrul III (raport) # Financial Intelligence
Procesul de convergenţă nominală al României a involuat în trimestrul trei din 2025, amplele deviaţii reinflamându-se suplimentar, cu […]
19:50
Introducerea taxei pe carbon la importurile de îngrăşăminte, de la 1 ianuarie 2026, poate duce la scumpiri de peste 30 %, avertizează agricultorii # Financial Intelligence
Fermierii şi organizaţiilor profesionale din sectorul agricol din România solicită amânarea aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru […]
19:50
Lukoil favorizează oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale internaţionale, întrucât este sub forma unui acord fără […]
19:50
Doar 5,21% dintre firmele din România cu cel puţin 10 angajaţi au utilizat în 2025 tehnologii bazate pe […]
19:50
Rusia spune că Londra ar trebui să dezvăluie misiunea reală a militarului britanic mort recent în #Ucraina # Financial Intelligence
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat joi că Regatul Unit ar trebui […]
19:50
Vladimir Putin şi-a exprimat susţinerea pentru Maduro, în contextul tensiunilor între Venezuela şi SUA # Financial Intelligence
Vladimir Putin şi-a exprimat susţinerea pentru omologul său venezuelean Nicolas Maduro într-o convorbire telefonică avută joi, după confiscarea […]
19:40
Zelenski refuză concesiile teritoriale către Rusia fără un referendum și a transmis Washingtonului încă o contrapropunere # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei estice Donețk […]
19:10
IT Genetics închide cu succes plasamentul privat și intră în linie dreaptă pentru listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București în prima parte a anului 2026 # Financial Intelligence
IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, […]
18:40
Preşedintele ANAF: Strategia noastră este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală # Financial Intelligence
România, alături de alte state membre, contribuie activ la eforturile comune de reducere a gap-ului de TVA la […]
18:40
SAFE: Comisia Europeană a primit 691 de proiecte, inclusiv din România, dintre care 65% sunt eligibile # Financial Intelligence
Comisia Europeană a primit deja 691 de proiecte de armament în cadrul unui program de stimulare a industriei […]
Acum 24 ore
17:00
Justiţia nu se reorganizează la nervi şi nici la comandă, a declarat joi deputata PNL Alina Gorghiu, fost […]
16:50
Guvern: Alte patru companii de stat, Minvest, Romaero, CNMPN Remin şi Avioane Craiova, au fost incluse în pachetul supus analizei pentru reformă # Financial Intelligence
Guvernul a actualizat, joi, lista întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei pentru reformă, care cuprindea iniţial […]
16:30
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol # Financial Intelligence
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, consecvente principiilor […]
16:10
Fantezia preferată a populiștilor ajunși la guvernare: creștere fără consum (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Autor: Florin Cîțu, fondator BNW Advisory, fost premier și fost ministru de finanțe A reînceput iar campania cu […]
16:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate „neînțelegerile" cu Statele Unite în legătură cu […]
15:20
Vulpescu (BVB): Bursa nu este doar o instituţie, este finanţatorul economiei româneşti # Financial Intelligence
Piaţa de capital românească a devenit un pilon esenţial al finanţării economiei, cu peste 300 de companii listate, […]
15:20
Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # Financial Intelligence
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță […]
15:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a propus joi simplificarea regulilor pentru creditorii din regiune în ideea de a-i ajuta […]
15:00
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor […]
14:50
Burduja: Calitatea leadership-ului public din România este exponenţial tot mai proastă # Financial Intelligence
România se află într-o criză a leadershipului şi una a ideilor, situaţie care generează toate celelalte probleme majore, […]
14:40
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină # Financial Intelligence
În ședința de Guvern de astăzi, 11 decembrie 2025, a fost aprobată Hotărârea privind instituirea unei scheme de […]
14:20
După ce a trecut peste întreruperi semnificative neplanificate ale rafinăriilor în noiembrie, tensionarea piețelor produselor rafinate s-a atenuat, […]
12:50
O judecătoare de la CAB susține ancheta Recorder, de față cu președinta instanței: Conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați # Financial Intelligence
Magistrații Curții de Apel au reacționat, într-o conferință de presă în premieră, după ancheta Recorder care a urmărit […]
12:10
Fondurile Franklin Templeton FTIS sunt acum disponibile pe platforma românească iFonduri # Financial Intelligence
Investitorii individuali din România pot accesa acum 16 fonduri de la Franklin Templeton pe platforma iFonduri pentru a-și […]
12:10
Premierul ungar Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Trump la adresa UE # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică în […]
11:40
Ucraina a atacat o platformă Lukoil de extracţie a ţiţeiului din Marea Caspică # Financial Intelligence
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone de lungă […]
11:20
Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite și visează la destinații exotice (sondaj) # Financial Intelligence
1 din 2 români are un buget de până la 1.000 de lei pentru Crăciun și Revelion 2 […]
11:10
Creștere de 17% a primelor brute subscrise de UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață continuă să înregistreze rezultate financiare solide în 2025, cu o creștere […]
11:10
Portofoliul anti-inflație: Cum investești corect când totul se scumpește? „Cash is trash” – banii devin o povară dacă rămân în depozite # Financial Intelligence
Creșterea accelerată a prețurilor continuă să apese pe bugetele românilor, într-un context în care inflația rămâne peste nivelurile […]
11:10
Confederația Patronală Concordia: Menținerea salariului minim actual este singura decizie responsabilă pentru protejarea locurilor de muncă # Financial Intelligence
În contextul deciziei privind nivelul salariului minim pentru anul 2026, care urmează să fie luată în următoarele zile, […]
10:30
Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două stele) în retragere, expert in geopolitică și relații internaționale, cu o […]
10:20
Accelerarea investițiilor în trimestrul III exprimă premise favorabile pentru dinamica PIB-ului din 2026 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Estimările publicate recent de Eurostat indică creșterea activității economice în România cu un ritm anual […]
09:50
Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag şi modificarea Legilor Justiţiei # Financial Intelligence
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful DNA, Marius Voineag, […]
09:00
Peste 30 de nave sancționate de SUA, care desfășoară activități în Venezuela, sunt în pericol după confiscarea unui petrolier american # Financial Intelligence
Navele „flotei fantomă" supuse sancțiunilor ar putea reconsidera dacă să părăsească apele venezuelene în zilele următoare Țintirea de […]
08:50
BRM cere în instanță anularea deciziei de majorare a capitalului social al BVB # Financial Intelligence
Bursa Română de Mărfuri cere în instanță anularea deciziei AGA din 12 noiembrie de majorare a capitalului social […]
08:40
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna octombrie 2025 de 3.162 lei […]
08:40
Ionuț Pătrăhău, noul Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România # Financial Intelligence
Începând cu luna ianuarie 2026, Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de Vicepreședinte, responsabil […]
08:10
Când alegi o aplicație de investiții, nu descarci doar „încă un app" pe telefon. Alegi un loc unde […]
