Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, o lovitură pentru Shein,Temu şi AliExpress
Financial Intelligence, 12 decembrie 2025 17:20
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor […] The post Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, o lovitură pentru Shein,Temu şi AliExpress appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
17:20
Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, o lovitură pentru Shein,Temu şi AliExpress # Financial Intelligence
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor […] The post Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, o lovitură pentru Shein,Temu şi AliExpress appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Primul mesaj al judecătoarei care a înfruntat conducerea Curții de Apel București # Financial Intelligence
Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curții de Apel București (CAB), a postat vineri un mesaj pe […] The post Primul mesaj al judecătoarei care a înfruntat conducerea Curții de Apel București appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Nazare, la ECOFIN: România sprijină pe deplin pachetul privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a susţinut, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, […] The post Nazare, la ECOFIN: România sprijină pe deplin pachetul privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
13:20
Laura Codruța Kovesi, procuror șef EPPO – printre cei peste 500 de procurori și judecători care și-au arătat public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție # Financial Intelligence
Laura Codruța Kovesi, procuror sef EPPO, se numără printre cei peste 500 de procurori și judecători care și-au […] The post Laura Codruța Kovesi, procuror șef EPPO – printre cei peste 500 de procurori și judecători care și-au arătat public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Marinescu spune că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite și investigațiile IJ să fie făcute ‘fără întârziere’ # Financial Intelligence
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, vineri, că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, iar investigațiile Inspecției Judiciare […] The post Marinescu spune că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite și investigațiile IJ să fie făcute ‘fără întârziere’ appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Rogobete, despre cazul de lepră: Clienții salonului SPA nu trebuie să-și facă probleme și nici controale # Financial Intelligence
Clienții salonului SPA din Cluj-Napoca unde a fost confirmat un caz de lepră nu trebuie să își facă […] The post Rogobete, despre cazul de lepră: Clienții salonului SPA nu trebuie să-și facă probleme și nici controale appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Ministerul Energiei din Kazahstan a clarificat situația actuală a transportului de petrol: Incidentul de la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice nu a avut un impact critic asupra planurilor anuale de producție și aprovizionare cu petrol # Financial Intelligence
Ministerul Energiei din Kazahstan a raportat că incidentul de la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice nu a […] The post Ministerul Energiei din Kazahstan a clarificat situația actuală a transportului de petrol: Incidentul de la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice nu a avut un impact critic asupra planurilor anuale de producție și aprovizionare cu petrol appeared first on Financial Intelligence.
12:10
CC Tax Advisory: Pachetul 2 de măsuri fiscale vine cu riscuri majore pentru mediul de afaceri dacă nu este dublată de reformă și analize de impact # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a dat undă verde celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, astfel încât, de […] The post CC Tax Advisory: Pachetul 2 de măsuri fiscale vine cu riscuri majore pentru mediul de afaceri dacă nu este dublată de reformă și analize de impact appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Noi alocări de 95 milioane euro din PNRR pentru cinci fonduri de equity (MIPE) # Financial Intelligence
Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență (Recovery […] The post Noi alocări de 95 milioane euro din PNRR pentru cinci fonduri de equity (MIPE) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:30
România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit (PwC) # Financial Intelligence
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și […] The post România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit (PwC) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Studiu: 8 din 10 tineri fac mai multe cumpărături în perioada sărbătorilor de iarnă # Financial Intelligence
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii resimt atât bucuria pregătirii cadourilor, cât și presiunea cheltuielilor care vin […] The post Studiu: 8 din 10 tineri fac mai multe cumpărături în perioada sărbătorilor de iarnă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
10:00
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse) # Financial Intelligence
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare […] The post Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Premierul Kyriakos Mitsotakis: Grecia a trecut de la a fi “oaia neagră” a UE la a conduce Eurogrupul # Financial Intelligence
Prim-ministrul elen Kyriakos Mitsotakis a declarat joi că Grecia, care în urmă cu câţiva ani “era ‘oaia neagră'” […] The post Premierul Kyriakos Mitsotakis: Grecia a trecut de la a fi “oaia neagră” a UE la a conduce Eurogrupul appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Utilizarea motorului cu combustie în UE ar putea fi permisă până în 2040 în cazul vehiculelor hibride # Financial Intelligence
Comisia Europeană analizează posibilitatea de a acorda automobilelor hibride un răgaz suplimentar de cinci ani, până în 2040, […] The post Utilizarea motorului cu combustie în UE ar putea fi permisă până în 2040 în cazul vehiculelor hibride appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Romanian Business Leaders: „Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională” # Financial Intelligence
Investigația recentă realizată de Recorder a readus în atenția publică o vulnerabilitate majoră a societății românești: erodarea încrederii […] The post Romanian Business Leaders: „Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională” appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Clara Volintiru – numită în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) # Financial Intelligence
Prim ministrul Ilie Bolojan a numit-o, la data de 10 decembrie 2025, pe doamna Clara-Alexandra Volintiru în funcția […] The post Clara Volintiru – numită în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Inflația anuală bate pasul pe loc la 9,8% a doua lună consecutiv (Statistica) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele […] The post Inflația anuală bate pasul pe loc la 9,8% a doua lună consecutiv (Statistica) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Ceremonie la catedrala Sf Iosif, urmată de depunerea de coroane la monumentul generalului Berthelot, pentru a exprima recunoștința poporului român față de acest om cu suflet mare # Financial Intelligence
Ieri, la Catedrala Sfântul Iosif și apoi la statuia generalului Henri Mathias Berthelot, câțiva români care nu uită […] The post Ceremonie la catedrala Sf Iosif, urmată de depunerea de coroane la monumentul generalului Berthelot, pentru a exprima recunoștința poporului român față de acest om cu suflet mare appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic România se află într-un […] The post Ce facem cu companiile de stat profitabile din energie? (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Trump a speriat Europa cu strategia sa de securitate națională. Nu este un lucru rău, spune Gen. David Petraeus, fostul șef al CIA (CNBC) # Financial Intelligence
Noua strategie de securitate națională a Casei Albe a speriat Europa săptămâna trecută, avertizând că regiunea se confruntă […] The post Trump a speriat Europa cu strategia sa de securitate națională. Nu este un lucru rău, spune Gen. David Petraeus, fostul șef al CIA (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Nu vă amestecați în democrația europeană, îi spune von der Leyen lui Trump (Politico) # Financial Intelligence
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, […] The post Nu vă amestecați în democrația europeană, îi spune von der Leyen lui Trump (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru #Ucraina, avertizează Ursula von der Leyen # Financial Intelligence
“Săptămâna care urmează va fi decisivă” pentru Ucraina, a subliniat joi seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der […] The post Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru #Ucraina, avertizează Ursula von der Leyen appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:10
Ministerul Sănătății: Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică; În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981 # Financial Intelligence
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri […] The post Ministerul Sănătății: Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică; În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981 appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Daniel Dăianu: România nu trebuie să întârzie, să eşueze în corecţia bugetară # Financial Intelligence
România nu trebuie să întârzie sau să eşueze în corecţia bugetară, pentru că în acest caz nu există […] The post Daniel Dăianu: România nu trebuie să întârzie, să eşueze în corecţia bugetară appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Nicuşor Dan: Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00 # Financial Intelligence
Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de […] The post Nicuşor Dan: Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00 appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Buffett se pregătește să predea ștafeta Berkshire lui Abel, care are o sarcină dificilă de îndeplinit (Reuters) # Financial Intelligence
Abel este apreciat pentru abilitățile sale manageriale, dar nu are aura lui Buffett Prețul acțiunilor Berkshire se aliniază […] The post Buffett se pregătește să predea ștafeta Berkshire lui Abel, care are o sarcină dificilă de îndeplinit (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Rivian anunță o nouă tehnologie AI, un cip propriu și ambiții în domeniul robotaxiurilor # Financial Intelligence
Rivian a anunțat joi că viitoarele sale mașini vor fi echipate cu senzori lidar, cipuri personalizate și un […] The post Rivian anunță o nouă tehnologie AI, un cip propriu și ambiții în domeniul robotaxiurilor appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Sute de procurori și judecători, mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluiri la Recorder # Financial Intelligence
Peste 200 de procurori și judecători, printre care se numără și câțiva pensionari, au semnat joi un mesaj […] The post Sute de procurori și judecători, mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluiri la Recorder appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Rutte, președintele NATO, avertizează aliații că sunt următoarea țintă: Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani # Financial Intelligence
Președintele NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război […] The post Rutte, președintele NATO, avertizează aliații că sunt următoarea țintă: Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Acțiunile Oracle au scăzut joi, după ce veniturile au fost sub așteptările analiștilor. Alte companii din domeniul IA, […] The post Acțiunile Oracle scad cu 15%, trăgând în jos Nvidia, AMD și CoreWeave appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Reconstrucţia Ucrainei începe cu Europa, iar sprijinul nostru este esenţial pentru ca Ucraina să îşi poată continua războiul […] The post Manea (BCR): Reconstrucţia Ucrainei începe cu noi, Europa, în primul rând appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Procesul de convergenţă nominală al României a involuat în trimestrul III (raport) # Financial Intelligence
Procesul de convergenţă nominală al României a involuat în trimestrul trei din 2025, amplele deviaţii reinflamându-se suplimentar, cu […] The post Procesul de convergenţă nominală al României a involuat în trimestrul III (raport) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Introducerea taxei pe carbon la importurile de îngrăşăminte, de la 1 ianuarie 2026, poate duce la scumpiri de peste 30 %, avertizează agricultorii # Financial Intelligence
Fermierii şi organizaţiilor profesionale din sectorul agricol din România solicită amânarea aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru […] The post Introducerea taxei pe carbon la importurile de îngrăşăminte, de la 1 ianuarie 2026, poate duce la scumpiri de peste 30 %, avertizează agricultorii appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Lukoil favorizează oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale internaţionale, întrucât este sub forma unui acord fără […] The post Lukoil preferă oferta Xtellus Partners (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Doar 5,21% dintre firmele din România cu cel puţin 10 angajaţi au utilizat în 2025 tehnologii bazate pe […] The post Firmele româneşti sunt codaşe în UE la utilizarea tehnologiilor AI appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Rusia spune că Londra ar trebui să dezvăluie misiunea reală a militarului britanic mort recent în #Ucraina # Financial Intelligence
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat joi că Regatul Unit ar trebui […] The post Rusia spune că Londra ar trebui să dezvăluie misiunea reală a militarului britanic mort recent în #Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Vladimir Putin şi-a exprimat susţinerea pentru Maduro, în contextul tensiunilor între Venezuela şi SUA # Financial Intelligence
Vladimir Putin şi-a exprimat susţinerea pentru omologul său venezuelean Nicolas Maduro într-o convorbire telefonică avută joi, după confiscarea […] The post Vladimir Putin şi-a exprimat susţinerea pentru Maduro, în contextul tensiunilor între Venezuela şi SUA appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Zelenski refuză concesiile teritoriale către Rusia fără un referendum și a transmis Washingtonului încă o contrapropunere # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei estice Donețk […] The post Zelenski refuză concesiile teritoriale către Rusia fără un referendum și a transmis Washingtonului încă o contrapropunere appeared first on Financial Intelligence.
19:10
IT Genetics închide cu succes plasamentul privat și intră în linie dreaptă pentru listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București în prima parte a anului 2026 # Financial Intelligence
IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, […] The post IT Genetics închide cu succes plasamentul privat și intră în linie dreaptă pentru listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București în prima parte a anului 2026 appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Preşedintele ANAF: Strategia noastră este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală # Financial Intelligence
România, alături de alte state membre, contribuie activ la eforturile comune de reducere a gap-ului de TVA la […] The post Preşedintele ANAF: Strategia noastră este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală appeared first on Financial Intelligence.
18:40
SAFE: Comisia Europeană a primit 691 de proiecte, inclusiv din România, dintre care 65% sunt eligibile # Financial Intelligence
Comisia Europeană a primit deja 691 de proiecte de armament în cadrul unui program de stimulare a industriei […] The post SAFE: Comisia Europeană a primit 691 de proiecte, inclusiv din România, dintre care 65% sunt eligibile appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
17:00
Justiţia nu se reorganizează la nervi şi nici la comandă, a declarat joi deputata PNL Alina Gorghiu, fost […] The post Alina Gorghiu: Justiţia nu se reorganizează la nervi şi nici la comandă appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Guvern: Alte patru companii de stat, Minvest, Romaero, CNMPN Remin şi Avioane Craiova, au fost incluse în pachetul supus analizei pentru reformă # Financial Intelligence
Guvernul a actualizat, joi, lista întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei pentru reformă, care cuprindea iniţial […] The post Guvern: Alte patru companii de stat, Minvest, Romaero, CNMPN Remin şi Avioane Craiova, au fost incluse în pachetul supus analizei pentru reformă appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol # Financial Intelligence
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, consecvente principiilor […] The post Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Fantezia preferată a populiștilor ajunși la guvernare: creștere fără consum (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Autor: Florin Cîțu, fondator BNW Advisory, fost premier și fost ministru de finanțe A reînceput iar campania cu […] The post Fantezia preferată a populiștilor ajunși la guvernare: creștere fără consum (Florin Cîțu) appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate „neînțelegerile” cu Statele Unite în legătură cu […] The post Rusia afirmă că nu mai există neînțelegeri cu SUA în privința Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Vulpescu (BVB): Bursa nu este doar o instituţie, este finanţatorul economiei româneşti # Financial Intelligence
Piaţa de capital românească a devenit un pilon esenţial al finanţării economiei, cu peste 300 de companii listate, […] The post Vulpescu (BVB): Bursa nu este doar o instituţie, este finanţatorul economiei româneşti appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # Financial Intelligence
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță […] The post Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a propus joi simplificarea regulilor pentru creditorii din regiune în ideea de a-i ajuta […] The post BCE propune simplificarea regulilor pentru bănci appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor […] The post Guvernul bulgar demisionează după săptămâni de proteste stradale appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.