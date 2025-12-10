Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile”

21:30

Daniel Pancu a reacționat după ce România a aflat unde va disputa barajul cu Turcia din martie. Meciul „de foc” se va juca la Istanbul, pe arena celor de la Beșiktaș. Inițial, se zvonise că turcii își doreau ca partida cu România să nu se joace la Istanbul, pentru a evita un eventual conflict între […] The post Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Numărul unu” appeared first on Antena Sport.