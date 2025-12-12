Intră şi Rapid în luptă cu FCSB pentru transferul lui Kevin Ciubotaru? Anunţul lui Costel Gâlcă
Antena Sport, 12 decembrie 2025 22:40
Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB a ajuns la un acrod cu clubul, dar jucătorul pare tentat să aleagă o propunere de peste hotare. "Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza […]
• • •
Acum 5 minute
23:30
CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu # Antena Sport
CFR Cluj a luat trei puncte din confruntarea cu Csikszereda, acesta fiind meciul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1. Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, acesta reușind să marcheze toate cele trei goluri ale echipei sale. Din păcate, Daniel Pancu a primit și două vești proaste. […]
Acum 15 minute
23:20
CFR Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 20-a a Ligii 1. Învingătorii au marcat prin Cordea '6, '46, '90+6 (penalty). Daniel Pancu încă mai speră la o revenire spectaculoasă a CFR-ului în clasament. El a găsit punctul problematic al ardelenilor: lipsa de […]
Acum 30 minute
23:10
Emiratele Arabe Unite, cu Cosmin Olăoiu selecţioner, a jucat contra Algeriei. Reprezentativa pregătită de român a fost conducă cu 1-0, dar a restabilit egalitatea. Meciul a fost dus în prelungi şi cum nu s-a mai marcat nici în cele două reprize, s-a ajuns şi la penalty-uri. La punctul cu var, câștig de cauză a avut […]
23:10
Robert Ilyes trage un semnal de alarmă, după CFR Cluj – Csikszereda 3-1: „Am făcut cadouri” # Antena Sport
După ce etapa trecută a remizat pe terenul Universității Craiova, CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda. Duelul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga a fost unul controlat de gazde. Chiar dacă ciucanii au redus la un moment dat din diferență, Andrei Cordea și-a desăvârșit […]
Acum o oră
22:50
CFR Cluj s-a apropiat la cinci puncte de zona de play-off, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda, în jocul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1. Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, fostul fotbalist al celor de la FCSB […]
22:40
CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația # Antena Sport
CFR Cluj și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar partida dintre cele două a avut loc pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu". Gruparea pregătită de Daniel Pancu s-a impus cu emoții în acest joc, grație celor trei goluri reușite de Andrei Cordea. Finalul a fost unul de luptă, dar și în […]
22:40
Intră şi Rapid în luptă cu FCSB pentru transferul lui Kevin Ciubotaru? Anunţul lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB a ajuns la un acrod cu clubul, dar jucătorul pare tentat să aleagă o propunere de peste hotare. "Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza […]
Acum 2 ore
22:20
The post Jurnal Antena Sport | Ceaţa i-a ţinut pe loc appeared first on Antena Sport.
22:00
Fotbaliști de calibru au fost nevoiți să se retragă de-a lungul timpului din fotbalul profesionist din cauza problemelor cardiace. Ultimul mare exemplu a fost Kun Aguero, care a pus punct carierei sale la vârsta de 33 de ani. Un alt jucător de top este pe punctul de a lua aceeași decizie, la doar o lună […]
Acum 4 ore
21:30
Germania este prima finalistă de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Naționala lui Markus Gaugisch a făcut un meci perfect împotriva Franței, campioana en-titre, și s-a impus cu 29-23, calificându-se astfel pentru a doua oară în istoria sa în ultimul act. Germania – Franța a fost prima semifinală de la Campionatul Mondial de handbal. Germania […]
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Cu Gâlcă nu-i de joacă appeared first on Antena Sport.
21:10
Pentru Neluţu Varga a fost o afecere profitabilă, acum pleacă în Anglia pe 10 milioane de euro? Anunţul englezilor # Antena Sport
3,5 milioane de euro, atât a încasat Neluțu Varga după ce l-a transferat pe Philip Otele la Al-Wahda, în Emiratele Arabe Unite. Aici nu a stat mult şi s-a transferat la Basel, unde în actuala ediţie de campionat a avut o evoluţie apreciată, după ce în 11 partide a marcat 4 goluri. Fulham, Sevilla, Stuttgart, […]
21:00
Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton # Antena Sport
Conflictul dintre Mohamed Salah și Arne Slot pare să se îndrepte spre final, asta după ce a existat o discuție constructivă întrei cei doi, la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Brighton. Mai mult decât atât, starul egiptean a fost inclus în lotul pentru disputa programată sâmbătă. Nu se știe însă dacă Salah a fost convins […]
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Moş Crăciun intră la Dinamo appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Fericirea are chipul fanilor appeared first on Antena Sport.
20:10
El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale # Antena Sport
Liga 1 are în prezent mulți fotbaliști români care sunt în circuitul echipei naționale și au toate șansele pentru a prinde un transfer în străinătate. Potrivit unui site care analizează zvonuri privind transferurile, niciunul nu se află în topul celor mai doriți. Cel mai dorit jucător român în prezent este Marian Huja, cel care a […]
20:10
FCSB U19 a jucat la baraj cu Puskas Akademia U19 pentru calificarea în primăvara europeană de UEFA Youth League. Echipa bucureșteană a pierdut în tur, scor 2-1, dar s-a impus la retur cu 3-2. FCSB U19 a pierdut însă la penalty-uri. Gigi Becali s-a uiti la meci şi a avut un remarcat, pe care l-a […]
19:50
Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a 17-a din sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor. Golurile au fost marcate de Iglesias '43, Dumitraşcu '61 (autogol) şi Heras '80 pentru învingători, respectiv Grigore '79 pentru învinşi. Programul restului etapei: Sâmbătă, […]
Acum 6 ore
19:30
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start # Antena Sport
CFR Cluj și Csikszereda se întâlnesc astăzi, vineri, în deschiderea etapei cu numărul 20 din Liga, într-un duel ce va avea loc pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Ambele echipe trec prin momente dificile, niciuna dintre ele neavând vreo victorie în ultimele trei partide. CFR Cluj vine astăzi în Gruia după două remize (1-1 cu Univ. […]
19:20
Răzvan Marin a marcat golul etapei în Conference League! Reușita românului a adunat cele mai multe voturi # Antena Sport
AEK Atena a făcut un pas mare către calificarea în primăvara europeană, după ce s-a impus joi seară în deplasare pe terenul turcilor de la Samsunspor, în etapa cu numărul 5 din grupa principală de Conference League. Răzvan Marin a reușit o execuție fantastică în această dispută, iar golul marcat de acesta a fost nominalizat […]
18:50
De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa – Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură” # Antena Sport
După eșecul dramatic din UEFA Champions League, Cristi Chivu se concentrează pe o nouă etapă de Serie A. Inter va juca în deplasare pe terenul celor de la Genoa, formație patronată de Dan Șucu. Daniele De Rossi, tehnicianul „grifonilor"și fostul coleg al românului de la AS Roma, a avut numai cuvinte de laudă la adresa […]
18:50
Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1 # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1 appeared first on Antena Sport.
18:50
Șumudică: “Ai demonstrat că ești mare antrenor” / Becali: “Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?” # Antena Sport
Ca la FCSB, la nimeni! FCSB a trecut cu un neverosimil 4-3 de Feyenoord, la capătul unui meci exploziv. Bucureştenii au fost conduşi cu 3-1, dar au reuşit să revină şi chiar să se impuă. Cheia succesului a fost pusă şi pe seama schimbărilor făcute în al doilea act al meciului. Invitaţi la Fanatik.ro, în […]
18:20
Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe # Antena Sport
Xabi Alonso a primit susținere din partea conducerii Realului după eșecul cu Manchester City din Champions League, însă situația pare din ce în ce mai complicată pentru fostul tehnician de la Bayer Leverkusen. Antrenorul „los blancos" are nu mai puțini de 11 absenți pentru partida din campionat cu Deportivo Alaves, cel mai important nume fiind […]
18:00
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter # Antena Sport
Inter a pierdut cu Liverpool, în Champions League, scor 0-1, iar la câteva zile distanţă clubul a organizat petrecerea de Crăciun la Talent Garden Calabiana. Au fost invitați toți angajații clubului, care au fost însoțiți de familii. "Președintele și directorul executiv Giuseppe Marotta i-a întâmpinat pe angajații și membrii clubului. La petrecere au fost prezenți […]
17:50
Universitatea Craiova se pregăteşte deja pentru pauza de iarnă, când urmează să se întărească, dar şi să renunţe la fotbaliştii care nu au dat randament. Primele măsuri după eşecul cu Praga sunt deja conturate de portughezul Coelho. Două nume se ştiu deja de pe lista plecărilor. Este vorba de Luis Paradela şi Florin Ştefan, notează […]
17:40
FCSB a bifat cea de-a doua victorie în grupa principală de UEFA Europa League, asta după ce a reușit o revenire de senzație pe Arena Națională, contra olandezilor de la Feyenoord Rotterdam. Remontada roș-albaștrilor a fost supusă la vot de forul continental la rubrica "Performanța săptămânii", iar fani din lumea întreagă au votat evoluția stelară […]
Acum 8 ore
17:10
Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie sunt pe as.ro, de la anunțul făcut de Becali privind un nou transfer până la declarațiile făcute de Lautaro Martinez despre Cristi Chivu. 1. Anunțul lui Becali Gigi Becali anunță că Joao Lameira, mijlocașul de la Oțelul, va ajunge la FCSB. Portughezul ar fi fost aproape […]
17:00
Se pregăteşte o nouă modificare importantă în formatul Ligii 1? Marius Mitran, directorul de comunicare de la LPF, a confirmat o discuţie la vârful LPF în acest sens. Primul oficial de club care s-a arătat nemulţumit de actualul program în Liga 1 a fost Mihai Stoica. El a criticat numărul mare de meciuri şi spune […]
17:00
Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București # Antena Sport
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord a devenit virală, asta pentru că revenirea campioanei României a fost una demnă de cărțile de istorie. Robin Van Persie a rămas împietrit pe bancă după golul din prelungiri marcat de Florin Tănase, iar reacțiile din presa olandeză au fost destul de acide la adresa antrenorului. „Fă-ți […]
16:40
Veste uriașă pentru CFR Cluj, chiar înaintea meciului cu Csikszereda! Există acord pentru plată # Antena Sport
CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar formația antrenată de Daniel Pancu va primi vineri seară vizita celor de la Csikszereda. Cu câteva ore înaintea partidei, ardelenii au primit o veste extraordinară. Concret, clubul din Gruia va scăpa de insolvență, după ce s-a ajuns la un acord cu agentul Cătălin […]
16:30
Jandermeria anunţă că s-au consumat droguri la FCSB – Feyenoord. S-a deschis dosar penal # Antena Sport
Jandarmeria a anunţat că a deschis un dosar penal pentru consum de droguri după meciul FCSB – Feyenoord. „În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de […]
16:20
Marius Șumudică l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după eșecul cu Sparta Praga: „O mare parte de vină este a lui” # Antena Sport
Universitatea Craiova a suferit joi seară un eșec dramatic în fața cehilor de la Sparta Praga, asta după ce oltenii reușiseră să revină în meci, prin intermediul golului marcat de atacantul Steven Nsimba. Marius Șumudică l-a criticat pe tehnicianul formației din Bănie pentru felul în care a pregătit jocul, dar și pentru modul în care […]
16:20
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș a liber să se transfere. Ce au decis turcii # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat de multe ori că Denis Drăguş este un fotbalist pe placul lui şi chiar a avansat o sumă de transfer. Latifundiarul spunea că era dispus să achite imediat 2.5 milioane de euro în schimbul lui Drăguş. Visul lui Gigi Becali se poate realiza în această iarnă, asta pentru că actuala echipă […]
16:00
Bine ați venit la circ! Cu nouă zile înaintea Cupei Africii, Camerun are doi selecționeri și două loturi diferite # Antena Sport

15:50
Dinamo are o ofertă pe masă pentru Kennedy Boateng: “În jur de 400.000, 500.000 de euro”. Unde e dorit fundașul # Antena Sport
Kennedy Boateng, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din ultimele sezoane, se află în ultimul an de contract, iar un club din străinătate a intrat pe fir pentru a-l transfera. Marius Șumudică a fost cel care a dezvăluit detalii legate de suma pe care o poate primi clubul alb-roșu, dar și ce […] The post Dinamo are o ofertă pe masă pentru Kennedy Boateng: “În jur de 400.000, 500.000 de euro”. Unde e dorit fundașul appeared first on Antena Sport.
15:40
Gigi Becali, mesaj fabulos pentru Robin van Persie, după victoria cu Feyenoord: “Din sufragerie mă relaxez şi-l bat” # Antena Sport
Gigi Becali a transmis un mesaj fabulos pentru Robin van Persie, după ce FCSB a învins-o dramatic pe Feyenoord, scor 4-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Roş-albaştrii s-au impus după ce au revenit de la 1-3, golul victoriei fiind marcat de Florin Tănase, în minutul 90+5. După ce decarul campioanei a […] The post Gigi Becali, mesaj fabulos pentru Robin van Persie, după victoria cu Feyenoord: “Din sufragerie mă relaxez şi-l bat” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:20
“Cum mine s-a terminat”. Antoine Baroan e OUT de la Rapid. Costel Gâlcă, anunţ de ultim moment # Antena Sport
Costel Gâlcă a anunţat că Antoine Baroan nu va mai face parte din lotul Rapidului. Antrenorul giuleştenilor a declarat că nu va trece peste ceea ce a făcut atacantul, motiv pentru care nu se va mai baza pe serviciile lui. Antoine Baroan a fost exclus din lotul Rapidului pentru meciul din runda trecută cu Botoşani, […] The post “Cum mine s-a terminat”. Antoine Baroan e OUT de la Rapid. Costel Gâlcă, anunţ de ultim moment appeared first on Antena Sport.
15:00
Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român # Antena Sport
Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Fundaşul român a avut evoluţii solide în acest sezon de La Liga şi valoarea sa de piaţă a crescut. După ultima actualizare a site-urilor de specialitate, Andrei Raţiu a ajuns la valoreze suma de 18 milioane de euro. Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo […] The post Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român appeared first on Antena Sport.
14:40
“Prea mult”. Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care “tricolorii” au fost dezavantajaţi # Antena Sport
Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Selecţionerul a transmis că România a fost dezavantajată clar în trei meciuri din preliminariile World Cup 2026. Concret, “Il Luce” a declarat că “tricolorii” au avut de suferit din cauza arbitrului în ambele partide pierdute cu Bosnia, cât şi înfrângerea cu Austria, din deplasare. Selecţionerul consideră […] The post “Prea mult”. Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care “tricolorii” au fost dezavantajaţi appeared first on Antena Sport.
14:30
Houston Rockets, victorie dramatică contra lui Los Angeles Clippers. Nikola Jokic, show în victoria lui Denver # Antena Sport
Los Angeles Clippers a suferit o nouă înfrângere, a 19-a din acest sezon, cedând cu 113-115 pe parchetul lui Houston Rockets, joi, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP. În ciuda egalării reuşite de James Harden, cu 37 de secunde înainte de final, Rockets s-au impus în cele din urmă printr-un […] The post Houston Rockets, victorie dramatică contra lui Los Angeles Clippers. Nikola Jokic, show în victoria lui Denver appeared first on Antena Sport.
14:20
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Joao Lameira la FCSB. Echipa cu care se luptă # Antena Sport
S-a aflat ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Joao Lameira la FCSB. Patronul campioanei a pus ochii pe mijlocaşul portughez de la Oţelul, însă nu va avea o misiune facilă în a-l aduce sub comanda lui Elias Charalambous. Joao Lameira era dat ca şi plecat de la Oţelul, polonezii de la […] The post Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Joao Lameira la FCSB. Echipa cu care se luptă appeared first on Antena Sport.
14:20
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Ambele cluburi caută prima lor victorie după trei meciuri # Antena Sport
CFR Cluj și Csikszereda se întâlnesc astăzi, vineri, în deschiderea etapei cu numărul 20 din Liga, într-un duel ce va avea loc pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Ambele echipe trec prin momente dificile, niciuna dintre ele neavând vreo victorie în ultimele trei partide. CFR Cluj vine astăzi în Gruia după două remize (1-1 cu Univ. […] The post CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Ambele cluburi caută prima lor victorie după trei meciuri appeared first on Antena Sport.
14:00
“De la divă la sclavă”. Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România # Antena Sport
Mădălina Ghenea a oferit detalii mai puţin ştiute din cariera ei remarcabilă din Italia. Frumoasa româncă a dezvăluit că a plecat din România, pentru prima dată, la vârsta de 14 ani, atunci când a călătorit la Milano alături de o prietenă. De asemenea, Mădălina Ghenea s-a declarat fascinată de meseriile pe care o are în […] The post “De la divă la sclavă”. Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România appeared first on Antena Sport.
13:50
Lautaro Martinez, noi dezvăluiri despre relația cu Cristi Chivu: “Din afară poate nu se vede” # Antena Sport
Lautaro Martinez a vorbit în cadrul unui eveniment organizat de Gazzetta dello Sport despre relația pe care o are alături de Cristi Chivu. După ce în câteva meciuri s-a arătat nemulțumit că antrenorul român l-a scos din teren înainte de final, atacantul argentinian a ținut să precizeze din nou că nu există o problemă personală […] The post Lautaro Martinez, noi dezvăluiri despre relația cu Cristi Chivu: “Din afară poate nu se vede” appeared first on Antena Sport.
13:30
“Voi avea o discuţie cu el”. Arne Slot, noi detalii despre situaţia lui Mo Salah de la Liverpool # Antena Sport
Antrenorul echipei lui Liverpool, Arne Slot, a anunţat vineri că va discuta Mohamed Salah, atacantul vedetă nemulţumit de timpul său de joc, înainte de a decide dacă îl va include în lot pentru meciul cu Brighton, programat sâmbătă în campionatul de fotbal al Angliei. “Voi avea o conversaţie cu Mo în această dimineaţă (vineri), al […] The post “Voi avea o discuţie cu el”. Arne Slot, noi detalii despre situaţia lui Mo Salah de la Liverpool appeared first on Antena Sport.
13:30
Reușitele fabuloase ale lui Marin și Nsimba n-au trecut neobservate de UEFA. Nominalizări la golul etapei # Antena Sport
Reuşitele românului Răzvan Marin (AEK Atena) şi francezului Steven Nsimba (Universitatea Craiova) au fost nominalizate de UEFA la titlul de cel mai frumos gol al etapei a cincea a competiţiei de fotbal Conference League. Marin a marcat din lovitură liberă în minutul 52, egalând scorul în meciul cu Samsunspor, jucat în Turcia şi câştigat cu […] The post Reușitele fabuloase ale lui Marin și Nsimba n-au trecut neobservate de UEFA. Nominalizări la golul etapei appeared first on Antena Sport.
12:50
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei a aflat de faptul că Joao Lameira e tot mai aproape să semneze cu campioana, în această iarnă. După ce iniţial se zvonise că mijlocaşul Oţelului va semna cu o echipă din Polonia, acesta s-a răzgândit când a aflat că-l doreşte şi FCSB. Portughezul […] The post Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” appeared first on Antena Sport.
12:30
“Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord # Antena Sport
Gigi Becali a făcut dezvăluiri incredibile la o zi după ce FCSB a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, în etapa a şasea de Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit ce a făcut cu cei 450.000 de euro primiţi de la UEFA pentru victorie. FCSB a învins-o dramatic pe Feyenoord, revenind de la 1-3. Campioana a […] The post “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
12:10
Albion Rrahmani, reacție după problemele apărute cu avionul Spartei Praga: “E puțin dificil” # Antena Sport
Albion Rrahmani și colegii săi de la Sparta Praga sunt blocați momentan în România, deoarece aeronava cu care ar trebui să se întoarcă înapoi acasă nu poate ateriza în Craiova din cauza ceții. În urmă cu puțin timp, fotbaliștii și staff-ul echipei au plecat cu autocarele spre aeroportul din Bănie, pentru a vedea dacă pot […] The post Albion Rrahmani, reacție după problemele apărute cu avionul Spartei Praga: “E puțin dificil” appeared first on Antena Sport.
