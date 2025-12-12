CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Ambele cluburi caută prima lor victorie după trei meciuri

14:00

Mădălina Ghenea a oferit detalii mai puţin ştiute din cariera ei remarcabilă din Italia. Frumoasa româncă a dezvăluit că a plecat din România, pentru prima dată, la vârsta de 14 ani, atunci când a călătorit la Milano alături de o prietenă. De asemenea, Mădălina Ghenea s-a declarat fascinată de meseriile pe care o are în […] The post “De la divă la sclavă”. Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România appeared first on Antena Sport.